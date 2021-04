–

De parte de ANRed April 26, 2021 75 puntos de vista

Esta tarde en diversas ciudades del país se realizaron movilizaciones para exigir la aparición con vida de Tehuel De La Torre, el joven trans que desde hace 46 días se desconoce su paradero, luego de dirigirse a Alejandro Korn desde San Vicente, por una supuesta oferta laboral. «Denunciamos la inacción por parte del intendente Nicolás Mantegazza y la Policía Bonaerense, responsabilidad del Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, que no han puesto todos los recursos necesarios a disposición para encontrar a Tehuel con vida. También la falta de disposición de la fiscal Karina Guyot y del juez de Garantías del departamento de Cañuelas, Martin Rizzo, por el retraso de los rastrillajes y la negativa de realizar la búsqueda bajo la presunción de vida de Tehuel» denunciaron organizaciones feministas. Por ANRed

Desde las 16hs en diversas ciudades del país, organizaciones feministas y militantes de organizaciones LGTIQB, realizaron acciones callejeras para visibilizar el caso de Tehuel De La Torre, el joven trans que desde hace 46 días se desconoce su paradero, luego de dirigirse a Alejandro Korn desde San Vicente, por una supuesta oferta laboral.

Entre las acciones realizadas, militantes feministas realizaron un «mailazo» enviando una carta en forma masiva a las casillas de correo de las Ministras Elizabeth Gómez Alcorta y Estela Díaz, y el Intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza.

El mail señala las responsabilidades de las autoridades de los Ministerios de Mujeres, Géneros y Diversidad nacional y provincial, los Ministerios de Seguridad y la Municipalidad de San Vicente en seguir la búsqueda con vida de Tehuel de la Torre.

«Denunciamos la falta disposición por parte de los Ministerios de Mujeres, Géneros y Diversidad nacional y provincial, los Ministerios de Seguridad y la Municipalidad de San Vicente en seguir la búsqueda con vida de Tehuel de la Torre. También al Estado y a los gobiernos por su inacción frente a las situaciones de violencia que enfrenta nuestro colectivo. Exigimos un presupuesto específico para la implementación de las políticas necesarias para garantizar la vida digna de toda la comunidad travesti trans no binarie y personas cuyas existencias se encuentren por fuera de la norma heterocissexista» expresaba la carta.

Agregaron «denunciamos la inacción por parte del intendente Nicolás Mantegazza y la Policía Bonaerense, responsabilidad del Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, que no han puesto todos los recursos necesarios a disposición para encontrar a Tehuel con vida. También la falta de disposición de la fiscal Karina Guyot y del juez de Garantías del departamento de Cañuelas, Martin Rizzo, por el retraso de los rastrillajes y la negativa de realizar la búsqueda bajo la presunción de vida de Tehuel».

Asimismo señalan el contexto de desaparición de Tehuel, haciendo hincapié en la falta de acceso a derechos humanos básicos de la población trans. La falta de un cupo laboral efectivo, presiona a las personas trans travestis a la precarización de sus vidas. «La desaparición de Tehuel se da en un contexto en el cual a las personas travestis, trans y no binaries se les niega sistemáticamente el acceso al trabajo formal, a la salud integral, a la vivienda, a la educación y a la reparación histórica por los atropellos y la persecución estatal históricamente sufrida» denunciaron.

«La desaparición de Tehuel también reproduce la violencia cisexista. Estamos en estado de alerta y movilización por Tehuel, por las causas de su desaparición, pero también por los efectos correctivos y coercitivos que su desaparición provocan sobre el imaginario común de la población respecto de cuáles son los caminos posibles de vida para las personas travestis, trans y no binaries. Necesitamos una Educación Sexual Integral científica, no biologicista, laica y desde una perspectiva no binaria para que nuestros derechos y garantías sean parte de la formación de les niñes, adolescentes y adultes. Desde la promulgación de la ley de Educación Sexual Integral, su implementación ha sido limitada y condicionada por los marcos ideológicos de las instituciones educativas y año a año el financiamiento para la misma se fue recortando» finalizaron.