–

De parte de SAS Madrid May 5, 2022 177 puntos de vista

鈥淒urante la primera ola de la pandemia, los d铆as 18, 20, 24 y 25 de marzo de 2020, la Consejer铆a de Sanidad de Madrid emiti贸 unos protocolos por los que se impidi贸 trasladar de las residencias de mayores a los hospitales a las personas m谩s vulnerables, con alto grado de dependencia o deterioro cognitivo, que necesitaron asistencia sanitaria. Como consecuencia, murieron 7291 personas sin recibir atenci贸n hospitalaria, de ellos, 5795 con covid鈥. As铆 empieza la carta de la Plataforma Verdad y Justicia con la que invita a sumarse a todo aquel que quiera que se esclarezcan las causas del fallecimiento de miles de mayores en los centros residenciales en la Comunidad de Madrid. Personas que no fueron derivadas a hospitales, que muchas no tuvieron la asistencia m茅dica necesaria, que no tuvieron personal de atenci贸n suficiente, mientras s铆 que se derivaban a otras personas en situaci贸n m茅dica similar con seguro m茅dico privado o se rechazaban apoyos como centros privados que se propusieron desde el Gobierno central. 鈥淐onsideramos que, ante una situaci贸n tan grave, ninguna sociedad sana puede pasar p谩gina o dejar de reaccionar鈥, dicen en otro p谩rrafo, porque ya han pasado m谩s de dos a帽os, cientos de denuncian son archivadas o vagan en los juzgados y la 煤nica v铆a de investigar el caso de forma pol铆tica fue cerrada de forma abrupta y precoz.

Esas semanas de incertidumbre y de miedo siguen siendo recordadas por miles de familiares y trabajadoras de los centros. Como Mar铆a Mercedes Huertas, que perdi贸 a su padre, Juan, el d铆a 6 de abril de 2020. 鈥淒espu茅s del cierre de puertas para los visitantes, a los 15 d铆as cay贸 muy malito. Nos dijeron que le hab铆an puesto en una habitaci贸n solo y que solo ten铆a febr铆cula. Esos d铆as despu茅s, solo conseguimos hablar con la residencia tres o cuatro veces, una de ellas cuando nos dijeron que hab铆a fallecido鈥. 鈥淚ntento no caer en ello -explica a El Salto Mercedes- pero no puedo evitar pensar: 驴茅l se sinti贸 solo? 驴era consciente de lo que pasaba? 驴sufri贸? Me morir茅 con la duda鈥. Las dudas de Mercedes son las de muchas personas que no saben ni c贸mo ni exactamente cu谩ndo murieron sus familiares porque, como en el caso de Juan, fueron encontrados muertos en su habitaci贸n por un trabajador tiempo despu茅s.

Las mismas preguntas se hace Mar铆a Jes煤s Valpa sobre la muerte de su padre, que muri贸 de posible covid el 26 de marzo de 2020. 鈥淗ay momentos muy duros porque te llegan historias terribles y piensas que tu padre ha podido morir as铆, ahogado, solo鈥, explica Mar铆a Jes煤s que lucha para saber c贸mo y sobre todo por qu茅 murieron todas esas personas mayores. Lo hace en la asociaci贸n Marea de Residentes y ahora en la Plataforma Verdad y Justicia que acaba de nacer, junto a Mercedes y otros muchos.

Se presenta en Madrid este pr贸ximo 18 de mayo con la esperanza de que cada vez m谩s parte de la sociedad se una y reclame responsabilidades civiles y pol铆ticas. No solo se unen familiares, tambi茅n se han unido caras conocidas del mundo de la cultura, como Trist谩n Ulloa, o de los medios de comunicaci贸n, como Manuel Rico, pero tambi茅n trabajadoras, como Nandi Gutierrez, t茅cnica en cuidados auxiliares de enfermer铆a. 鈥淢e he unido a la plataforma por tres razones: primero como trabajadora, como parte del sindicato Mats, segundo, porque en Marea de Residencias hay muchos familiares con ganas de sacar a la luz lo que hay dentro y, tercero, porque esto es una dictadura鈥, dice Nandi, en referencia a la sanci贸n que le ha llevado incluso a ser trasladada de centro cuando protesta por la precariedad laboral o por la falta de personal en todos los centros residenciales.

鈥淢e gustar铆a que fueran todas las residencias 100% p煤blicas, que no sean macrocentros y tomar nota de que la pandemia solo ha hecho evidente lo mal que estaba. Los mayores como negocio鈥

Ellas como muchas trabajadoras y familiares tambi茅n tienen en mente que lo ocurrido en la pandemia con los mayores puede volver a pasar y el origen de esas muertes est谩 en el modelo de residencias que el covid no hizo m谩s que evidenciar. 鈥淢e gustar铆a -explica la trabajadora- que fueran todas las residencias 100% p煤blicas, que no sean macrocentros y tomar nota de que la pandemia solo ha hecho evidente lo mal que estaba. Los mayores como negocio鈥. Por eso, no es raro que muchas de ellas militen en Marea de Residencias, donde luchan por un sistema de cuidados mejor y que hayan entendido que deben centrar sus esfuerzos en esclarecer qu茅 pas贸 en la primera y segunda ola del covid en los centros geri谩tricos.

La comisi贸n pol铆tica cerrada por Ayuso

Las v铆as que familiares y trabajadoras han encontrado son dos: la v铆a judicial y la v铆a pol铆tica. Esta 煤ltima logr贸 formarse pero la convocatoria de elecciones anticipadas por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D铆az Ayuso, la cerr贸 de forma precoz y acelerada. 鈥淓n el poco tiempo que tuvimos de trabajo en la comisi贸n se evidenci贸 varias cosas: que los protocolos se ejecutaron tal y como se transmiti贸 desde la Direcci贸n General de Atenci贸n Sociosanitaria (firmados por el doctor Carlos Mur) tuvieron siempre en contra al entonces consejero de Pol铆ticas Sociales, Familias e Igualdad, Alberto Reyero. Tambi茅n pudimos ver que los 煤nicos que tuvieron garantizada la atenci贸n m茅dica fueron los mayores con mutua privada. Y otra cosa que constatamos fue que contrataran a la hija de Antonio Burgue帽o (asesor m茅dico de Ayuso) para medicalizar las residencias con una infraestructura nula fue una pantomima para buscar una soluci贸n a esa falta de atenci贸n鈥. Quien explica todos estos puntos es Jos茅 脕ngel G贸mez Chamorro, secretario de Atenci贸n a la Dependencia del PSOE madrile帽o y presidente de la comisi贸n de residencias de la Asamblea de Madrid.

La nueva situaci贸n pol铆tica despu茅s de las urnas ha puesto a煤n m谩s dif铆cil volver a convocar la comisi贸n, ya que PP y Vox se aliaron para rechazar esta posibilidad

鈥淓l propio Gobierno regional del PP -explica G贸mez Chamorro- tuvo dos objetivos claros: hacer oposici贸n al Gobierno estatal no actuando sobre las competencias transferidas en materia de residencias y ajustar cuentas con Reyero, cercenando todas sus competencias de las soluciones, asumidas por Sanidad. La propia consejera desautoriz贸 a Pol铆ticas Sociales que insist铆a en pedir ayuda a la UME鈥. El trabajo de la comisi贸n acab贸 con la convocatoria de elecciones, algo que en opini贸n de Reyero, la propia Ayuso 鈥渢en铆a en mente鈥 cuando dio el paso. La nueva situaci贸n pol铆tica despu茅s de las urnas ha puesto a煤n m谩s dif铆cil volver a convocar la comisi贸n, ya que PP y Vox se aliaron para rechazar esta posibilidad.

Pese a ello, Chamorro sigue manteniendo viva la v铆a pol铆tica para que se esclarezca lo ocurrido. 鈥淒esde la Asamblea insistimos en la constituci贸n, que es un compromiso que adquiri贸 con Marea de residencias, con los trabajadores, familiares y dem谩s personas involucradas, comenta, por eso no duda en decir que est谩 鈥渢otalmente de acuerdo con la posici贸n de la Plataforma Verdad y Justicia para pedir apoyo pol铆tico para que la comisi贸n se constituya de nuevo鈥. Esto pasa no solo por la Asamblea de Madrid, si no que desde los ayuntamientos que vieron c贸mo decenas de mayores mor铆an en las residencias de sus t茅rminos municipales se a煤pe la investigaci贸n. Es el caso de Alcorc贸n y Getafe, donde ya hay demandas desde los consistorios especialmente por la no medicalizaci贸n de las residencias.

Casi 400 querellas solo en Madrid

Otra de las v铆as que tomaron cientos de familias es la penal. Casi 400 casos iniciaron el periplo judicial para que se investigara lo ocurrido. Muchas de ellas han sido archivadas, otras siguen esperando y otras ya est谩n en recursos a instancias superiores. Un conjunto de abogados trabajan pro bono para que estas familias alcancen la justicia. Uno de ellos es Carlos Vila, que lleva meses ayudando desde Marea de Residencias en estas demandas. 鈥淪e presentaron querellas de forma conjunta pero los jueces las han ido separando por residencias. As铆 hay muchos procedimientos tanto en Madrid, como en Legan茅s, Alcorc贸n, Majadahonda, Alcal谩, Torrej贸n, etc. Incluso hay querellas divididas por personas, sobre todo al principio en Madrid鈥, explica el abogado. El equipo legal se ha encontrado con la reticencia de los jueces de instrucci贸n a hacer declaraciones o reunir pruebas, pese a que el Tribunal Supremo en un auto de diciembre de 2020 dio instrucciones de investigar estas querellas. 鈥淟o que han hecho muchos juzgados es tomar declaraci贸n a los directores de los centros y pedir el informe forense de la persona fallecida. Solo eso鈥.

Y es que para abogados, familiares y trabajadores de las residencias lo que llama la atenci贸n es que no se haya pedido explicaciones a los que iniciaron los protocolos

Y es que para abogados, familiares y trabajadores de las residencias lo que llama la atenci贸n es que no se haya pedido explicaciones a los que iniciaron los protocolos que muchos m茅dicos han declarado haber seguido. 鈥淣o hay ni un solo juez que haya pedido la declaraci贸n de Mur o de Reyero鈥, indica Vila. 脡l y sus compa帽eros abogados pelean para reabrir casos archivados, que se demuestre que no tuvieron la atenci贸n m茅dica necesaria, que hay una responsabilidad en ello y que fue una medida discriminatoria. 鈥淧or mucho que los sanitarios de las residencias hablaran con el geriatra de enlace con el hospital, este nunca vio a los residentes, nunca se les hicieron pruebas para diagnosticar, como una simple placa de rayos x para ver si hab铆a neumon铆a鈥, comenta. Es el caso de Juan, el padre de Mar铆a Mercedes, que tiene como prueba un v铆deo grabado en el que se ve que su padre no contaba con ox铆geno en la habitaci贸n -m谩s all谩 del peque帽o condensador que 茅l ya ten铆a antes de la pandemia- ni siquiera con una toma para poner una bombona. 鈥淵o estoy segura de que si lo trasladan, mi padre se salva鈥. De hecho Juan muri贸 con un tratamiento consistente en cuatro antibi贸ticos, uno de ellos al que era intolerante.

Esta falta de profundizaci贸n en las investigaciones o la falta de encaje judicial para muchos magistrados ha hecho que de las 400 querellas iniciales muchas se hayan archivado. Algunos familiares han desistido -por el dolor que les genera, por la falta de recursos, entre otras causas- pero muchos han llevado sus casos al Constitucional. De momento son once casos en varios centros: en la residencia Amavir de Fuenlabrada, el centro Francisco de Vitoria en Alcal谩 de Henares, la Domus Mirasierra, Los Nogales en Pontones y en el centro Aralia de Ensanche de Vallecas. Todas ellas admitidas a tr谩mite, aunque queda por ver el informe para ver si sigue el procesamiento. 鈥淓n estos recursos de amparo pedimos que el Constitucional obligue a investigar en base al auto del Supremo y que si hay elementos razonables de delito sigan el proceso, al Supremo si hay aforamiento de pol铆ticos o el superior de justicia en los otros鈥, explica Carlos Vila.

El Constitucional y Estrasburgo contra la impunidad

En los procesos que siguen abiertos parece que hay una ligera esperanza tras la reuni贸n de Amnist铆a Internacional y Marea de residencias con el poder judicial. Un m铆nimo cambio de actitud que pasa por algo tan elemental como que pidan a los investigados (imputados) que acudan a declarar cuando se les llama. 鈥淪i la fiscal铆a no ve discriminaci贸n en estos protocolos, qu茅 puedes esperar de los jueces鈥, se pregunta Mar铆a Jes煤s Valpa, que denuncia un 鈥渁cuerdo t谩cito鈥 entre los implicados. Ella, como muchas otras familias que piden justicia para sus familiares, piensa en ir m谩s all谩 del Constitucional: los tribunales europeos. 鈥淣o todas las familias tienen recursos y los abogados no pueden asumirlo, pero yo lo llevar铆a a Estrasburgo (Corte europea de los Derechos Humanos), porque tengo la impresi贸n de que no va a llegar a nada en Espa帽a. Es muy duro pensar que han muerto casi 8.000 personas, que sepamos, y que no importe鈥.

Desde los letrados estas v铆as se muestran dif铆ciles. Partiendo de que el Constitucional ya resolvi贸 un recurso de 13 trabajadores de residencias que denunciaban un delito contra la seguridad en el trabajo y los derechos de los trabajadores. Ocho meses tardaron en dar una contestaci贸n que solo constaba de dos l铆neas de texto y donde el alto tribunal valoraba que no exist铆a 鈥榗ontenido constitucional鈥 en la denuncia. De las pocas v铆as judiciales que pudieran quedar est谩 la del contencioso-administrativo. Vila opina que los autos obtenidos hasta ahora podr铆an demostrar que no se hicieron bien las cosas y optar a indemnizaciones. Algo en lo que ya se han puesto a trabajar al tener solo un a帽o para hacerlo desde que el proceso penal acaba.

El objetivo: que no vuelva a pasar

Para quienes han puesto en marcha la Plataforma Verdad y Justicia en las residencias adem谩s de aclarar el pasado, tienen un objetivo de futuro: que no vuelva a pasar. Son muchos los integrantes que han sufrido una p茅rdida en la pandemia pero que tambi茅n tienen a otro familiar ahora en un centro geri谩trico. Es el caso de Mar铆a de las Mercedes, que tiene a su madre, o de Carmen Mart铆n, con su madre en una residencia de Legan茅s. Ella se enter贸 que su madre hab铆a tenido covid en junio, tiempo despu茅s, porque en un an谩lisis le detectaron anticuerpos en sangre. 鈥淣o me lo pod铆a creer cuando se dijo lo de los protocolos. Yo ten铆a claro que no quer铆a que mi madre estuviera conectada a un respirador de forma indefinida, pero tampoco que se ahogara en su propia cama鈥, explica Carmen, que est谩 segura de que si esos protocolos, muchos ancianos hubieran sobrevivido. 鈥淎 lo mejor hubiera sido solo el 10%s, pero estamos hablando de 800 padres y madres salvados鈥.

“Se escudan en que no quieren hacer da帽o a los familiares con la reapertura, pero el da帽o fue al discriminar a las personas mayores y que no sepamos qu茅 pas贸鈥

鈥淓sta nueva plataforma -comenta- quiere apoyarse en personas que pongan cara a esta lucha, m谩s conocidas que las hijas o nietas de las personas fallecidas. Queremos que se reabra la comisi贸n de investigaci贸n que se cerr贸 en falso en la Asamblea, porque qued贸 por declarar gente muy importante que realmente podr铆a hablar de la realidad de lo que ocurri贸鈥. 鈥淪e escudan en que no quieren hacer da帽o a los familiares con la reapertura, pero el da帽o fue al discriminar a las personas mayores y que no sepamos qu茅 pas贸鈥. resuelve Carmen. 鈥淨ueremos abrir una ventana para que el resto de la sociedad se quede con una idea vaga de lo que pas贸鈥, concluye Mar铆a de las Mercedes, que advierte que 鈥渘os puede afectar a cualquiera algo parecido y, sobre todo, a los colectivos m谩s vulnerables鈥.

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com (05/05/2022).