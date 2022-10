Una oleada de huelgas y manifestaciones contra la inflaci贸n, la carest铆a de la vida, para pedir aumentos salariales y contra las sanciones antirusas impuestas por la Uni贸n Europea (UE), recorren Europa.

Con la explosi贸n de las facturas de energ铆a, de los alimentos, los alquileres y todos los productos de primera necesidad, la inflaci贸n y el alto coste de la vida se han convertido claramente en las principales preocupaciones de las clases trabajadoras y de la poblaci贸n en general. En este marco, las ciudadanas y ciudadanos de distintos pa铆ses de Europa exigen a las 茅lites gobernantes que frenen ya con las sanciones coercitivas.

Una vez m谩s, y a trav茅s de estas movilizaciones acompa帽adas de fuertes huelgas, se ha iluminado la realidad del capitalismo salvaje, que inunda cada rinc贸n del viejo continente. La Europa, se resquebraja. Cruje. Se encuentra a la deriva; mientras, sus l铆deres hacen caso omiso de las exigencias de sus pueblos y piensan en seguir profundizando las medidas econ贸micas que cada vez hunden m谩s a la UE y Reino Unido.

Francia

Desde el 29 de septiembre, en Francia se ha producido una primera oleada de huelgas y manifestaciones contra la inflaci贸n y la carest铆a de la vida para pedir aumentos salariales. Hubo una jornada de huelga nacional el 29 de septiembre, otra el 18 de octubre y una manifestaci贸n nacional el 16 de octubre contra la carest铆a de la vida y la inacci贸n clim谩tica del gobierno.

En Francia, el martes 18 de octubre fue un d铆a de huelgas y manifestaciones con el fin de exigir un aumento de salarios y oponerse a las pol铆ticas del gobierno en el terreno de la energ铆a. En la industria petrolera, se espera que la huelga contin煤e en TotalEnergies en los equipos de refinaci贸n y dep贸sito de combustible.

Los superbeneficios del grupo TotalEnergies, que han cristalizado la ira popular por distintas v铆as, se salen de lo normal: 鈧 18.800 millones en el primer semestre de 2022 (triplicando los del primer semestre de 2021), mientras que el 70% de los asalariados que utilizan el coche para ir al trabajo han visto aumentar el precio del combustible un 20% desde enero de 2020. La empresa adem谩s pagar谩 2.620 millones de euros en dividendos excepcionales este oto帽o y su propio jefe recibir谩 1 mill贸n de euros en dividendos en 2022.

Se ha encendido una mecha lenta

Pero est谩 claro que en el tema de los salarios, el poder adquisitivo y las sanciones se ha encendido una mecha lenta. CGT, Solidaires, FSU y FO han convocado una nueva jornada de huelga para el 10 de noviembre (coincidiendo con las vacaciones escolares de Todos los Santos) y Solidaires y la CGT una jornada intermedia de movilizaci贸n el 27 de octubre. Tambi茅n se ponen en pie convocatorias intersindicales, sobre todo en el transporte y la formaci贸n profesional.

Italia

En Italia, el domingo 16 de octubre se llevaron a cabo manifestaciones en la capital, Roma, para protestar contra la pertenencia del pa铆s a la alianza militar de la OTAN liderada por EEUU, as铆 como contra el alto costo de la vida.

En las protestas masivas, organizadas por el sindicato USB (Unione Sindacale di Base), los italianos quemaron facturas de energ铆a para protestar por el aumento del costo de vida, que est谩 cobrando un alto precio a los ciudadanos ordinarios de este pa铆s del sur de Europa. Los manifestantes tambi茅n pidieron al gobierno de Roma que abandone la OTAN.

El pasado mes de junio tuvo lugar una manifestaci贸n en el centro de la capital italiana exigiendo la retirada de Italia de la OTAN y protestando contra el suministro de armas a Ucrania.

Como en otras partes de Europa, el entrante gobierno de derecha de Giorgia Meloni tendr谩 que hacer enormes esfuerzos para aliviar el impacto de la inflaci贸n sin aumentar los 鈥搚a elevados鈥 niveles de d茅ficit de su pa铆s.

Pero adem谩s, las capitales de Alemania, Austria, B茅lgica, Moldavia y Gran Breta帽a tambi茅n fueron escenario de manifestaciones contra la inflaci贸n y el aumento de los precios de la energ铆a, as铆 como contra las sanciones antirusas impuestas por la UE, fuente de estos problemas.

Alemania

La ola de protestas, tambi茅n recorre Alemania. En las pr贸ximas semanas y meses continuar谩n las manifestaciones y m铆tines contra las pol铆ticas gubernamentales, la crisis, la inflaci贸n y la guerra, en diferentes puntos de Alemania. Las trabajadoras y trabajadores, como distintos actores sociales, siguen interviniendo y haciendo m谩s expansivas las manifestaciones hacia otros trabajadores y sectores populares. Preparan un oto帽o caliente en lugar de un invierno fr铆o.

Uno de los puntapi茅 iniciales ha sido en Leipsig, donde m谩s de 5.000 personas se reunieron en Augustusplatz en el centro de Leipzig el lunes 5 de septiembre por la noche para llevar a las calles su ira contra el gobierno. De all铆 en m谩s, un efecto domin贸 comenz贸 a recorrer los distintos estados de la otrora 鈥渓ocomotora de Europa鈥. El nuevo paquete de ayuda oficial no es suficiente para los manifestantes. Los jubilados se pararon al lado de estudiantes y trabajadores. Todos ellos ya no pod铆an permitirse esta crisis. 鈥淟as empresas de energ铆a deben ser expropiadas鈥, exigi贸 una portavoz de la asociaci贸n de inquilinos Sch枚nefelder H枚fe, un complejo de departamentos en el noreste de la ciudad de Leipzig.

Las demandas de los manifestantes, desde aqu茅l lunes, vienen siendo claras y fundamentales. Consignas contra la guerra y por la paz, demandas de un impuesto a las ganancias excesivas y un aumento de salarios por encima del nivel de inflaci贸n, vienen marcando el latido de las manifestaciones por el pa铆s germano. Luego, se sum贸 tambi茅n el pedido de la nacionalizaci贸n de las empresas energ茅ticas, junto a otros reclamos de las trabajadoras en la actualidad. Los manifestantes, que cada d铆a son muchos m谩s, luchar谩n por los intereses de todas y todos y por una justicia social esquiva en 茅pocas de capitalismo salvaje y de sanciones coercitivas.

Con m谩s del 50% de la industria paralizada o cerrada sus puertas, y otras en estampida hacia los EEUU, lo cierto es que la situaci贸n que viven los trabajadores alemanes urge un programa de emergencia contra la inflaci贸n y las ayudas a Zelensky. Ante esta situaci贸n, comienzan a surgir las voces de ciertos sindicalistas que, con el af谩n de llevar agua para su molino, proponen que se congelen los precios de todos los bienes cotidianos, como los alimentos, la electricidad y el alquiler. Los salarios, los beneficios sociales, las pensiones deben ajustarse a la inflaci贸n. No se debe aplicar el impuesto al gas y deben pagar los que se enriquecen con la crisis, enfatizan. En una situaci贸n de crisis, digamos normal, estas medidas no sonar铆an descabelladas. Todo lo contrario. Pero, 茅sta crisis no es 鈥渘ormal鈥, ha sido provocada por Bruselas y cada uno de los l铆deres Europeos empujados y guionados por EEUU. Las sanciones coercitivas, que promet铆an destruir a la Federaci贸n Rusa en unas semanas, se les han vuelto en su contra. Y las consecuencias se han multiplicado por diez al interior de toda Europa. Han despertado un Tsunami imparable. En este marco, las medidas propuestas por los sindicatos son pan para hoy y hambre para ma帽ana. Son pa帽os fr铆os.

Sin la necesidad de los sindicatos dando letra, el Pueblo es sabio. Sabe d贸nde est谩 uno de los graves problemas que lo atormenta: en las sanciones antirusas. Y tal es as铆 que m谩s de un 30% de los alemanes con diferentes opiniones pol铆ticas no est谩 de acuerdo con la gesti贸n de sanciones antirrusas del Gobierno alem谩n, as铆 como con el suministro de armas al Ej茅rcito nazi-fascista ucraniano. Aunque parezca mentira, esto lo ha tenido que admitir el mism铆simo canciller alem谩n Olaf Scholz en una entrevista con el medio alem谩n Die Welt.

鈥淒urante las conversaciones con los ciudadanos, me dio la impresi贸n de que del 30% al 40% no est谩 de acuerdo ni con la pol铆tica de sanciones ni con el suministro de armas. Entre ellos hay votantes de casi todos los puntos de vista pol铆ticos鈥, detall贸 Scholz.

Sin embargo, parece que a los gobernantes europeos les interesa poco la opini贸n p煤blica. Y menos su Pueblo. El canciller alem谩n dijo que el Gobierno continuar铆a con la pol铆tica actual. Por ende, las huelgas y manifestaciones se extender谩n en el tiempo.

En agosto, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, ya hab铆a declarado -durante un discurso en el 鈥淔oro 2000鈥- que para ella era m谩s importante cumplir su promesa ante Ucrania que lo que los votantes alemanes pensaran al respecto.

Una situaci贸n parecida ya se observa en otros pa铆ses europeos. De acuerdo con una encuesta de la cadena francesa TF1, un 76,7% de los ciudadanos franceses consultados se opone a que Par铆s siga suministrando armas al r茅gimen de Kiev.

En Chipre tambi茅n se oponen. El 58% de los ciudadanos consultados se pronunci贸 en contra de las sanciones antirrusas, mientras que el 86% se opuso al env铆o de armas a Ucrania, seg煤n una encuesta de la cadena de televisi贸n CyBC.

Por lo pronto, desde Bruselas todos los ca帽ones apuntan a la auto-aniquilaci贸n de la UE. En este sentido, la presidenta de la Comisi贸n Europea, Ursula von der Leyen, destac贸 este viernes la necesidad de disminuir la dependencia que la UE tiene de China en el 谩mbito de las tecnolog铆as y las materias primas. Ya han logrado, siguiendo el libreto de EEUU, cortar la dependencia europea con el gas ruso. La senda a seguir es impredecible.

En este sentido, Von der Leyen reiter贸: 鈥淓l sistema chino es fundamentalmente diferente del nuestro. Y somos conscientes de la naturaleza de la rivalidad鈥.

Adem谩s, destac贸 que han 鈥渁prendido la lecci贸n en lo referente a la excesiva dependencia de los combustibles f贸siles de Rusia y lo dif铆cil pero necesario que es librarse de esta dependencia鈥. 鈥淓n el caso de China, el riesgo es la dependencia en tecnolog铆as y materias primas. Y, por lo tanto, las prioridades aqu铆 son reforzar nuestras propias capacidades y, por supuesto, tambi茅n diversificar el suministro de materias primas hacia proveedores fiables鈥.

Mientras que desde los despachos de Bruselas contin煤an con el intento de cortar de cuajo estas dependencias que alguna vez elevaron a la UE al estado de bienestar, Europa toda ha comenzado a estallar a fuego lento, t铆midamente. Los primeros fragmentos se encuentran a la deriva, en el mar de la genuflexi贸n supina.

Las sanciones contra el gas y el petr贸leo rusos -y las futuras sanciones a China- impuestas a los europeos por Washington, han dejado en la ruina a Europa en 8 meses. Si bien la crisis energ茅tica y la crisis alimentaria llevan unos a帽os, la imposici贸n de las sanciones econ贸micas vino a profundizarlas y potenciar la inflaci贸n y recesi贸n.

Como siempre, 鈥淕eneral Frost鈥 ayuda a Rusia: el invierno est谩 en la punta de la nariz. Los rusos se mantendr谩n firmes. 驴Sobrevivir谩n al invierno aquellos que sue帽an con el colapso de la Federaci贸n? La respuesta est谩 en la historia. Y ense帽a que la verdad gana, y de una forma u otra, las deudas a煤n habr谩 que pagarlas.

Fuente: telegra.ph