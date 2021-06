Publicado originalmente en Blog.Publico.es

28 junio 2021

Leandro del Moral Ituarte

Red Agua P煤blica

En estos momentos se est谩 debatiendo la incorporaci贸n al marco jur铆dico espa帽ol de la nueva Directiva europea de agua de consumo humano (DAP), aprobada por el Parlamento y el Consejo de la Uni贸n Europea, en diciembre de 2020, en sustituci贸n de otra de 1998, ya desfasada. La elaboraci贸n de la nueva Directiva fue impulsada por la Iniciativa Ciudadana Right2Water 芦El derecho al agua y el saneamiento como derecho humano鈥 que fue apoyada por cerca de 2 millones de ciudadanos europeos y muchas organizaciones sociales, entre ellas las que forman parte de la Red Agua P煤blica.

La reforma se bas贸 en la idea de que el abastecimiento de agua no puede regirse por las normas del mercado interior, debe quedar fuera del proceso de liberalizaci贸n, a la vez que tiene que cumplir condiciones estrictas de informaci贸n, participaci贸n p煤blica y rendici贸n de cuentas. En la base de la nueva Directiva se situ贸 tambi茅n la evidencia de que el tradicional enfoque de control de la calidad en el punto de consumo (a final de tuber铆a) est谩 superado por los planteamientos ecosist茅micos imprescindibles en el actual modelo de gesti贸n de las masas de agua en el marco de las cuencas hidrogr谩ficas. Todo ello cre贸 la expectativa de que la nueva Directiva supondr铆a importantes avances, que, debido a las resistencias y capacidad de presi贸n del lobby de las corporaciones privadas, no se han materializado en su totalidad. Sin embargo, gracias al principio de subsidiariedad establecido en el art铆culo 5 del Tratado de la UE, la transposici贸n de la Directiva a la normativa espa帽ola, que el Gobierno ya ha puesto en marcha por medio de un proyecto de Real Decreto, permite mejoras en contenidos que no han cubierto las expectativas mencionadas.

Uno de los temas m谩s relevantes para la Red Agua P煤blica se refiere a la necesidad de que el Real Decreto haga una referencia expl铆cita al derecho humano al agua en los t茅rminos recogidos en la Iniciativa Europea Right2Water, y que formalice la obligaci贸n de las administraciones p煤blicas de protegerlo, promoverlo y defenderlo. El Real Decreto deber铆a incluir la prohibici贸n de los cortes de agua y la regulaci贸n de un suministro m铆nimo vital que permita hacer efectivo el derecho humano al agua para todos los ciudadanos, especialmente para los que se encuentren en situaci贸n de pobreza o exclusi贸n social. Al referirse al acceso al agua, la DAP se refiere de manera especial a colectivos vulnerables desde una perspectiva 茅tnica, cultural y de situaciones socioecon贸micas espec铆ficas. Esto abre un espacio a la profundizaci贸n contextualizada en este tema que afecta de manera lacerante a trabajadores agr铆colas temporeros de las zonas de agricultura m谩s intensiva y productiva del pa铆s, en las que a lo largo de la pandemia no se ha logrado siquiera establecer sistemas de suministro de agua de emergencia. A estos casos se unen otros como son los asentamientos sin acceso al agua en las periferias de las ciudades, as铆 como los de los colectivos en situaciones de precariedad habitacional que padecen problemas similares.

La DAP introduce un enfoque de gesti贸n del riesgo en todas las fases del sistema, incluidas las llamadas zonas de captaci贸n de los puntos de extracci贸n. Los Estados miembros tienen la obligaci贸n de detectar los peligros y eventos peligrosos en estas zonas de captaci贸n que podr铆an causar el deterioro de la calidad del agua. Esta obligaci贸n de los Estados se debe materializar en los procesos de planificaci贸n de demarcaciones hidrogr谩ficas que ha entrado ya en su tercer ciclo de planificaci贸n. En este aspecto, en Espa帽a es esencial mejorar la coordinaci贸n entre las autoridades competentes en materia de sanidad, planificaci贸n territorial, agraria y urban铆stica y las autoridades competentes en gesti贸n del agua, de manera que se identifiquen adecuadamente todos los puntos de captaci贸n y se incorporen en el registro de las zonas protegidas de los planes hidrol贸gicos de demarcaci贸n. El proyecto de R.D. no avanza en la declaraci贸n de los per铆metros de protecci贸n y obvias responsabilidades que corresponden a los organismos de cuenca.

En ese sentido, consideramos importante que en la versi贸n final del R.D. se establezca la obligatoriedad de fijar per铆metros de protecci贸n en todas las captaciones, con las correspondientes medidas de protecci贸n. Esto no debe conducir a ignorar que el principal problema actual no es solo la falta de declaraci贸n de per铆metros de protecci贸n 鈥 hay unos 8000 declarados 鈥 sino la ausencia de planes de protecci贸n y de identificaci贸n de actuaciones que deben desarrollarse en los mismos.

En lo que se refiere al 谩mbito de la gobernanza, en el Anexo IV de la DAP se incluye la obligaci贸n de proporcionar informaci贸n al ciudadano en distintos 谩mbitos importantes de la gesti贸n del ciclo urbano del agua. Se echan en falta, sin embargo, algunos temas que se deber铆an incorporar en el marco jur铆dico espa帽ol. Por ejemplo, no se garantiza nada sobre la informaci贸n acerca de las condiciones contractuales que vinculan al operador del servicio con la administraci贸n p煤blica responsable del agua; tampoco hay requisitos para la informaci贸n sobre los flujos financieros (como la distribuci贸n de beneficios, pago de dividendos, honorarios de gesti贸n).Es especialmente importante, en esta materia, la revisi贸n en profundidad del Sistema de Informaci贸n Nacional de Agua de Consumo (SINAC), que necesita una reforma urgente y profunda, orientada a convertirlo en un sistema de informaci贸n p煤blica que permita la participaci贸n de la ciudadan铆a en los distintos aspectos relacionados con la gobernanza del ciclo integral urbano del agua.

Por otra parte, respecto de la participaci贸n p煤blica propiamente dicha en los procesos de decisi贸n y espec铆ficamente en la elaboraci贸n de los instrumentos de planificaci贸n, el proyecto de R.D. no dice nada. En estos temas tambi茅n, la transposici贸n al marco jur铆dico espa帽ol tiene un importante margen de mejora, en sinton铆a con el abundante trabajo realizado en esta materia por las organizaciones integradas en la Red Agua P煤blica, que vienen haciendo detalladas propuestas de modelos e instrumentos concretos de participaci贸n p煤blica en la gesti贸n del ciclo urbano del agua. Es de mencionar tambi茅n en este punto el informe de Joan Gaya en el proceso de elaboraci贸n del Libro Verde de la Gobernanza del Agua en Espa帽a que el Ministerio de Transici贸n Ecol贸gica impulso antes de la pandemia.

Finalmente, el proyecto de R.D. ignora el debate sobre la prevalencia del modelo de gesti贸n p煤blica directa, de la resistencia a procesos de privatizaci贸n y de impulso de experiencias de remunicipalizaci贸n que constituyen el eje del movimiento social por el agua p煤blica en Espa帽a y en el conjunto de Europa. Aqu铆 tambi茅n, hay un recorrido posible para una transposici贸n que quiera avanzar en la l铆nea de lo que la racionalidad, el inter茅s p煤blico y la experiencia m谩s reciente en tiempos de pandemia muestran: la preferencia o prevalencia de un sistema p煤blico de gesti贸n de un bien com煤n, imprescindible, insustituible, institucionalizado como Derecho Humano y gestionado, necesariamente, en r茅gimen de monopolio natural.