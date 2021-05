–

¡¡Libertad para Palestina!! ¡Quién puede decir que no! Incluso el Sr. Biden acepta tal demanda a su manera especial. ¿Pero por qué solo para Palestina? Eso parece fácil: porque es un pueblo oprimido … ¿Pero qué significa realmente? ¿Significa que los que gobernarían la tierra que se llama Palestina, no Israel: sus gobernantes, policías, carceleros, jueces, verdugos, manipuladores de la

opinión pública, la élite económica y financiera, etc., sean palestinos? las autoridades “preferirán a los árabes a otros” ciudadanos “, que los árabes, especialmente los musulmanes, pueden abusar e intimidar a sus vecinos o transeúntes no árabes y no musulmanes …

Es inhumano pedir a los palestinos que no piensen así después de siglos de haber sido abusados y manipulados por casi todo el mundo, que sean judíos o musulmanes, israelíes o árabes. Puede describir una situación como un estado de libertad si es uno de los beneficiarios. del nuevo arreglo de privilegios, pero para quienes viven en cárceles, barrios marginales, otros tipos de campos de concentración como hospitales psiquiátricos, es lo mismo o incluso peor. Lo crea o no, la represión de Hamás contra los palestinos es peor y más brutal que la de Israel … los palestinos pueden protestar contra la represión de Israel pero no contra la de Hamas …

Después de sacrificar un millón de vidas para lograr la independencia, como se cuenta a los jóvenes argelinos, estos jóvenes argelinos sacrifican aún más vidas tratando de escapar de su estado independiente para unirse a la tierra de sus ex opresores y volver a ser franceses.

Eso no es un punto para el colonialismo. , es un gran punto contra el estado, todos los estados, de todo tipo, sea “libre” o no, “colonial” o no … ¿Israel es un estado colonial? ¡¡Quién puede negar eso!!

Pero, ¿alguien puede imaginar o mencionar un estado que no sea colonial? Por supuesto podemos … Todos los estados “débiles” evitan atacar a sus vecinos y se abstienen de ocupar a otras naciones que puedan defenderse con éxito. Pero, lamentablemente, nadie puede decir con certeza cómo actuarían si se volvieran más fuertes que sus vecinos. Quién puede asegurar que los estadistas o generales de Palestina libre no intentarán ocupar a sus vecinos árabes o no árabes si pudieran …

En una palabra: un estado palestino libre no significaría libertad o incluso mejor bienestar, ni para los palestinos ni siquiera para sus vecinos y todos ..

Una última palabra para los jóvenes que adoran la raza, nación, religión, etc, de sus padres y abuelos, y piensan que es mejor que los demás y merecen prevalecer y tomar el control de todos los demás, tienes muchas alternativas adecuadas para elegir entre pero el anarquismo no es de ellos!!!

Mazen Kamalmaz

