Los Centros para el Control y la Prevenci贸n de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) han tardado dos a帽os en admitir algo que el m谩s torpe pod铆a conocer desde el principio: la prueba RT-PCR de detecci贸n de coronavirus no detecta ning煤n virus. Ya lo dijo su inventor, Kary Mullis, al que le concedieron el Premio Nobel en 1992 por el descubrimiento.

El comunicado oficial dice lo siguiente: 鈥淒espu茅s del 31 de diciembre de 2021, los CDC retirar谩n la solicitud a la Administraci贸n de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para la autorizaci贸n de uso de emergencia (EUA) del panel de diagn贸stico RT-PCR en tiempo real de CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV), la prueba presentada por primera vez en febrero de 2020 para la detecci贸n de SARS-CoV-2 solamente鈥 (1).

La OMS sostuvo su declaraci贸n oficial de pandemia en la consigna: tests, tests, tests. Cuantos m谩s tests, m谩s apestados (m谩s 鈥渋ncidencia acumulada鈥). Ahora el castillo de naipes se ha venido abajo. Los CDC confiesan que la pandemia no se puede fundamentar sobre los tests RT-PCR. En otras palabras: la pandemia no se puede fundamentar en nada absolutamente.

Volvemos as铆 a la casilla de salida: si a partir del 1 de enero la prueba de detecci贸n RT-PCR ya no sirve, tampoco sirve desde hace dos a帽os. Por lo tanto, en el mundo no ha habido 260 millones de apestados y no ha muerto nadie de ning煤n coronavirus.

Eso conduce a uno de los grandes nudos de esta pandemia: por qu茅 motivo han fallecido los 5 millones de personas que la OMS atribuye al coronavirus.

Los CDC orquestan su declaraci贸n oficial en uno de sus conocidos fuegos de artificio: el test RT-PCR no diferencia el SARS-CoV-2 de la gripe. Tambi茅n era evidente y el a帽o pasado la chapuza ya apareci贸 a plena luz: no hubo ning煤n caso de gripe porque todo era SARS-CoV-2.

El debate sobre los tests de detecci贸n de virus es algo que se arrastra desde los tiempos del sida, con los viejos y peores vicios cl铆nicos que s贸lo han podido sorprender a los que carecen de memoria hist贸rica. Si la FDA lleva a cabo la recomendaci贸n de los CDC, en Estados Unidos detectar谩n el 鈥渃ovid鈥 de una manera y en los dem谩s pa铆ses seguir谩n con la de siempre.

Por supuesto, la recomendaci贸n de los CDC desmiente los chistes que vienen contando acerca de las variantes del coronavirus. Si la RT-PCR no diferencia entre un coronavirus y un virus de la gripe, mucho menos es capaz de diferenciar las distintas variantes del mismo virus.

Si toda la pandemia se basa en esta prueba y esta prueba no vale鈥 significa que no hay pandemia, que ha sido creada, pero es que hay m谩s. Ya no s贸lo es que el 99% de los muertos en EE.UU por covid tuvieran patolog铆as previas o que en Francia los hospitales jam谩s estuvieran saturados, es que a esas informaciones hay que a帽adir que en los hospitales ingleses la mayor铆a de enfermos covid hab铆an ingresado por otros motivos, se les hac铆an pruebas PCR y si daban positivo se les recalificaba como pacientes covid en lugar de pacientes con otras patolog铆as.

El 65 por cien de los pacientes calificados como 鈥渃ovid鈥 en los hospitales ingleses, ingresaron por otro motivo y se les cambi贸 la etiqueta cuando dieron positivo en alguna de las pruebas de detecci贸n.

En las dos semanas anteriores al 21 de diciembre, los hospitales ingleses registraron 563 nuevos pacientes ingresados 鈥渃on coronavirus鈥, pero s贸lo 197 (el 35 por cien) fueron tratados principalmente por 鈥渃ovid鈥. Los otros 366 (65 por cien) dieron positivo s贸lo despu茅s de haber sido admitidos por otra enfermedad (2).

En Londres, donde el temor a un aumento de los ingresos hospitalarios debido a la variante 贸micron se utiliza para justificar m谩s restricciones, las cifras son a煤n m谩s altas, ya que el 70 por cien de los ingresos hospitalarios debidos al 鈥渃ovid鈥 se diagnostican despu茅s de que el paciente ya haya sido ingresado por otras afecciones.

La distinci贸n entre las personas que ingresan en el hospital 鈥渁 causa del covid鈥 y las que dan positivo despu茅s de haber ingresado por otras razones, es importante porque pone de manifiesto hasta qu茅 punto las cifras del covid est谩n infladas.

No s贸lo ocurre en t茅rminos de 鈥渃asos鈥 sino tambi茅n de muertes. Muchas personas con comorbilidades mucho m谩s graves no mueren a causa del 鈥渃ovid鈥, pero se contabilizan como tales.

En Inglaterra s贸lo el 5 por cien de las camas hospitalarias est谩n ocupadas por pacientes de 鈥渃ovid鈥 y la tasa de ocupaci贸n hospitalaria es actualmente del 89 por cien, una cifra muy habitual en invierno.

Como ya dijimos en un art铆culo anterior, suma y sigue, as铆 es como se fabrican las pandemias. Hay covid porque lo dice la tele, que es propiedad de los mismos due帽os de las farmac茅uticas y de los grandes bancos centrales. Mucha gente comienza al fin a despertar pero la mayor铆a est谩 en babia porque est谩n programados para creerse cualquier gilipollez que salga por la tele.

