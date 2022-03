–

De parte de Lobo Suelto March 20, 2022 5 puntos de vista

驴Qu茅 es una generaci贸n? Para que la haya no basta la mera coexistencia en el tiempo de un conjunto de personas 鈥揷osa que sucede siempre de hecho. Se define m谩s bien por una marca (literaria, hist贸rica o pol铆tica) que, para bien o para mal, un grupo de contempor谩neos le imprime a una ciudad, a un canon o a un pa铆s. Ello ocurre raras veces. As铆, hablamos por ejemplo de la generaci贸n del 27, de la generaci贸n del 80, de la generaci贸n del 70鈥, pero no hay muchas m谩s.

El 煤ltimo libro de Sebasti谩n Scolnik (publicado el a帽o pasado por Lobo suelto, Cordero Editor y Tinta Lim贸n), se llama 鈥淣ada que esperar鈥 y traza, como lo enuncia el subt铆tulo, la 鈥渉istoria de una amistad pol铆tica鈥 (tambi茅n la amistad, si animada por un deseo com煤n de sacudir lo que est谩 dado, puede producir una generaci贸n). Un libro precioso -marcado por una experiencia generacional, que desembocar谩 en el 2001-, pero precioso sobre todo por poner en obra una interlocuci贸n entre generaciones distintas.

Su lectura comienza con un cap铆tulo sobre la importancia cultural y militante de los bares en la Buenos Aires que buscaba dejar atr谩s los efectos la dictadura, y conferirle vitalidad a la promesa democr谩tica reciente. La Giralda, La Cig眉e帽a, La Academia鈥 que en los a帽os 90 alojaban la intensa efervescencia pol铆tica de los grupos militantes, de alg煤n modo son la desembocadura de una larga y heter贸clita tradici贸n, desde el Richmond del grupo Florida y El Japon茅s del grupo Boedo, hasta el Tortoni, La Biela, La Paz o el Brit谩nico frente al Parque Lezama. En ellos era seguro encontrarse a David Vi帽as (siempre absorto en los documentos de la clase dominante argentina, sobre todo el diario La Naci贸n), Nicol谩s Casullo, Alejandra Pizarnik, Fogwill, Walsh, Mar铆a Moreno u Horacio Gonz谩lez, discutiendo o leyendo en soledad. En Buenos Aires los bares atesoran buena parte de la historia cultural de la ciudad.

Mientras leo el libro de Sebasti谩n me pregunto si es posible nombrar as铆 bares en C贸rdoba. 驴Los hubo? 驴La generaci贸n de la Reforma discut铆a en bares? 驴Existieron bares en los que se imagin贸 y organiz贸 la revuelta de Mayo en el 69 (aunque la clase obrera no discuta sus asuntos, precisamente, en confiter铆as)? 驴Cu谩les fueron? 驴Cu谩les los bares de la revista Clar铆n, de la revista Pasado y Presente, de la revista Jer贸nimo? El Tango Bar, el Castelar, el Royal, el Rinc贸n de Mendoza, el bar Uni贸n, La cuba de oro, El boliche de Santiago, el Bar del Teatro, la Pe帽a del Chito y otros importantes lugares de reuni贸n de artistas, escritores, intelectuales, de diversas 茅pocas, carecen sin embargo de una connotaci贸n o de una marca que los vincule a nombres o hechos culturales y pol铆ticos que marcaron la ciudad. O tal vez una arqueolog铆a urbana m谩s precisa sea capaz de hallar ese v铆nculo.

La vieja confiter铆a Via Veneto, en la entrada de la Galer铆a Cinerama, fue durante algunos a帽os el lugar de reuni贸n del grupo Pasado y Presente (que contaba con un local de trabajo en esa misma galer铆a). All铆 se encontraban Pancho Aric贸, Carlos Giordano, Oscar del Barco, Mar铆a Teresa Poyrazian, Toto Schmucler, el 鈥淕ordo鈥 Juan Jos茅 Varas (asesinado junto al Negro Atilio L贸pez en septiembre de 1974 por la Triple A, en los 60 Varas llevaba las cuentas de PyP). Digna de ser atesorada en el no muy extenso relicario cultural de la ciudad, una noche memorable pudo haber tenido lugar en el Via Veneto, o en un bar incierto del centro de la ciudad.

Lo que al parecer sucedi贸 fue esto: en una mesa larga que compart铆an amigos y amigas de la Rep煤blica de las Letras vern谩cula, Ulises Gui帽az煤 y N茅stor S谩nchez (que pasaba ocasionalmente por C贸rdoba), subieron el tono por una desavenencia literaria. La discusi贸n escal贸 hasta una cachetada del segundo al primero, que la intervenci贸n del resto de los compa帽eros impidi贸 pasar a mayores. El objeto de la disputa era, en efecto, literario. Ulises Gui帽az煤 sentenci贸 la superioridad de Hemingway sobre Joyce, en tanto que N茅stor S谩nchez -que acababa de publicar Siberia blues y era el agasajado de esa noche-, tom贸 semejante opini贸n como un agravio a la inteligencia de cualquiera y un ultraje a la evidente superioridad del escritor irland茅s. Las posiciones no se agotaban en la simple defensa de un escritor u otro; lo que hab铆a realmente en juego era una pol铆tica de la literatura: si deb铆a ser accesible a todas las personas o ser un puro trabajo en la materia del lenguaje, aut贸nomo de sus efectos.

驴Podemos imaginar una C贸rdoba en la que una discusi贸n sobre Hemingway y Joyce termine a los gritos, y casi a las trompadas? Escena al mismo tiempo rid铆cula y maravillosa, pretenciosa y preciosa, rareza cultural en una ciudad escondida y sin muchos bares donde se la haya imaginado de otro modo, deber谩 formar parte de esa arqueolog铆a cuando se haga alguna vez.

[En la pintura de Daniel Santoro -se llama 鈥淭eor铆a y Praxis en el Bar鈥, 2020- pueden verse a David Vi帽as, Nicol谩s Casullo, Horacio Gonz谩lez, Ricardo Piglia, Mar铆a Moreno -en segundo plano a Germ谩n Garc铆a y Juan Sasturain-鈥 en la confiter铆a La Paz de la Avenida Corrientes]

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado