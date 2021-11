–

13 de octubre de 2021

Nos gustar铆a hacer algunos comentarios desde una perspectiva anarquista sobre la situaci贸n actual en Suiza (y de manera similar en algunos lugares de Europa) sobre el tema de las medidas contra el Coronavirus, el certificado COVID, as铆 como la ciencia y las vacunas.

Durante demasiado tiempo han faltado voces cr铆ticas de los c铆rculos anarquistas o antiautoritarios en Suiza. Ahora ha llegado el momento de hablar y actuar. El Estado nos asegura que tiene la soluci贸n para volver a la normalidad. Pero quiz谩s hayamos olvidado que hace mucho las anclas de esta seguridad, de esta normalidad, se sent铆an como cadenas que hab铆a que romper para dirigir el barco hacia la anarqu铆a (algo que, afortunadamente, sigue siendo relevante para muchos); siendo conscientes de que ser铆a un mar tormentoso, pero nos llevar铆a hacia un horizonte de libertad desconocido.

Pero ahora muchos, demasiados, se lanzan a los botes salvavidas, reman, regresan a tierra, melanc贸licos de nuestras felices islas de antagonismo, y aceptan la normalidad que les ofrece el estado.

SOBRE LA SOLIDARIDAD Y LA HIPOCRES脥A

Desde el brote del coronavirus, “solidaridad” parece ser la nueva palabra de moda en la sociedad capitalista. Solidaridad que nos exigen los mismos estados que hacen guerras, matan gente en el Mediterr谩neo, en las fronteras y en las c谩rceles, y construyen fortalezas de las que hay que excluir a los pobres.

Esta solidaridad la propagan las mismas empresas farmac茅uticas que siempre anteponen las ganancias a las vidas humanas, que han hecho tal cantidad de cosas repugnantes que sus “buenas acciones” llenar铆an libros. Todos esos “ap贸stoles morales”hip贸critas que nos gritan por miedo a perder su c贸moda vida y hablan de solidaridad, mientras se han pasado toda su vida mirado con indiferencia (e incluso aplaudido) cuando la gente pasa hambre, es explotada, torturada, sufren guerras y la destrucci贸n de sus hogares, solo para que podamos consumir de todo aqu铆, en cualquier momento, en las ricas regiones europeas, con la mayor comodidad posible, y para que podamos viajar a donde queramos. Todos estos hip贸critas exigen ahora solidaridad.

驴Qu茅 tipo de solidaridad es esa? 驴Solidaridad con una sociedad basada en la opresi贸n y la explotaci贸n? 驴Solidaridad con qui茅n, para qui茅n? Esta solidaridad no puede ser el mismo tipo de solidaridad que queremos construir. La solidaridad no puede ser impuesta por los estados ni surgir mediante presiones morales y sociales. Porque entonces la solidaridad se convierte en hipocres铆a. La solidaridad depende del contexto, y de la cosmovisi贸n y las ideas que la gente comparte -o no.

Incluso partes de la “izquierda radical” que se orientan hacia la socialdemocracia han adoptado la misma idea de “solidaridad” difundida por los estados y est谩n pidiendo “confinamientos solidarios” o “#Stayathome” (Permanece en casa, AyR), el uso de certificados Covid y la vacunaci贸n. En estas llamadas al confinamiento, a vaciar las calles y usar c贸digos QR y certificados COVID, no hay lugar para pr谩cticas como conectar con los en resistencia al sistema y los oprimidos, a conspirar y organizarnos juntos practicando la solidaridad diaria, o llevando nuestras ideas y pr谩cticas a las tensiones y conflictos sociales existentes, en un momento en que la sociedad capitalista est谩 en crisis o reestructur谩ndose.

Mientras “nosotros” #NosQuedamosEnCasa, el Estado ofrece la 煤nica alternativa para salir del confinamiento, encarg谩ndose de administrar la situaci贸n actual y organizando la “solidaridad”, con “nuestro” consentimiento t谩cito. 驴Desde cu谩ndo delegar nuestra capacidad de actuaci贸n y decisi贸n, especialmente al Estado, ha sido parte de la caja de herramientas anarquista? El vac铆o dejado por la “izquierda radical” al no criticar las medidas estatales y no resistirlas est谩 llen谩ndose actualmente de forma mayoritaria por propaganda fascista y reaccionaria.

En este contexto, nos preguntamos si las personas de los c铆rculos de la “izquierda radical” son conscientes de las consecuencias reales de las consignas que utilizan a menudo. “Contra el capitalismo”, “Contra las autoridades”, “por una vida autoorganizada y autodeterminada” (para algunos tambi茅n “por la destrucci贸n del estado, las fronteras y las c谩rceles”). 驴Son cosas por las que la gente quiere luchar y que defienden siempre, pase lo que pase, o son palabras vac铆as que quedan muy bien en pegatinas o camisetas y son solo una parte necesaria de una subcultura?

Porque, queridos, la lucha por otro mundo, una revoluci贸n o lograr momentos revolucionarios, en la vida real, probablemente ser谩 tan hermosa y llena de emociones, pero tambi茅n estar谩 llena de sufrimiento, momentos dif铆ciles, p茅rdidas, y nos sacar谩 de nuestras zonas de confort. Sugerir #Stayathome o confinarse y depender de las medidas prescritas por el Estado no es, en nuestra opini贸n, un buen comienzo si queremos aprender a luchar, llevar una vida autodeterminada y autoorganizada y c贸mo apoyarnos los unos a los otros en “tiempos de crisis”.

Es importante para nosotros mencionar c贸mo los c铆rculos de la “izquierda radical” est谩n respondiendo a las actuales protestas contra las medidas del Estado contra el Coronavirus. La “revoluci贸n social”, los “movimientos sociales” u otros momentos de conflicto social son protagonistas en algunos de nuestros discursos, textos e ideas, pero ahora la gente est谩 saliendo a protestar a las calles y no participamos por la presencia de imb茅ciles fascistas o nacionalistas. S铆, este es un punto de discusi贸n importante y creemos que deber铆amos pensar juntos sobre c贸mo podemos abordarlo. Pero, 驴hemos pensado alguna vez en el significado de conflicto “social”? Afortunadamente, al menos nosotros (quienes escribimos este texto) no vemos un conflicto “social” como un conflicto en el que la totalidad de las personas involucradas son nuestros individuos perfectos, idealizados, revolucionarios que comparten nuestros mismos conceptos, ideas y perspectivas. Estas luchas surgen en la sociedad en la que vivimos, con todas sus contradicciones y fuera de las burbujas que nos gusta crearnos. De repente nos damos cuenta de que no estamos acostumbrados a lidiar con estas contradicciones. Este es un callej贸n sin salida, un obst谩culo que queremos superar para llevar nuestras ideas, nuestras cr铆ticas y nuestras pr谩cticas a la calle, a la gente, con todas sus contradicciones y fuera de las burbujas que nos gusta crearnos.

Desde las protestas de los Gilet Jaunes (Chalecos amarillos, AyR) en Francia hasta los levantamientos de Gezi en Turqu铆a, un gran n煤mero de personas particip贸 y sigue participando en estas luchas, en las que en un principio tambi茅n influyeron fuerzas fascistas, burguesas y conservadoras. La presencia y determinaci贸n de compa帽eros con ideas revolucionarias en las calles, dentro de estas luchas, ha ayudado a hacer retroceder y aislar estas fuerzas.

En Suiza tambi茅n vemos la presencia de antifascistas en la calle. Organizan contramanifestaciones y acciones contra las medidas contra el Coronavirus y protestas contra las vacunas sin tomar una postura cr铆tica hacia las restricciones y medidas del estado, que conducen a una mayor vigilancia y control. Estos “antifascistas” tienden a generalizar y afirman que cualquiera que est茅 con los fascistas es tambi茅n fascista, o al menos que son “te贸ricos conspiranoicos irracionales”. Con estas generalizaciones, estigmatizaciones y banalizaciones de todas las personas que participan en estas protestas, toman una posici贸n ante la presencia de fascistas en estas protestas que es inc贸modamente similar a la del Estado. En nuestra opini贸n, debemos enfrentarnos a los fascistas y al mismo tiempo expresar una postura cr铆tica hacia las medidas impuestas por el Estado.

Creemos que debemos construir medios para estar presentes en estas protestas o al menos tener nuestras propias iniciativas para desenmascarar a los reaccionarios y fascistas. Queremos poder aplicar nuestra perspectiva anarquista a esta situaci贸n dentro de las diversas formas de conflicto y pr谩ctica y dejando claro lo que defendemos (con esto queremos decir que no queremos solo dedicarnos a seguir las protestas y esperar que los grupos y las personas que en ellas participan nos pidan que hagamos algo para poder reaccionar, sino tener nuestras propias pr谩cticas y posiciones utilizando el conocimiento que tenemos). C贸mo lograrlo es, por supuesto, tema de mucha discusi贸n, pero discusiones que nos gustar铆a tener y probar. Eso podr铆a ponernos en una situaci贸n en la que estar铆a m谩s definido quienes podr铆amos tener como c贸mplices y a quienes podr铆amos tener como enemigos.

LA NEUTRALIDAD DE LA CIENCIA

La idea de la neutralidad de la ciencia es una historia traicionera. La ciencia se desarrolla en determinadas condiciones sociales, culturales y econ贸micas, por lo que de ning煤n modo puede ser neutral, como tampoco lo son muchas otras estructuras. En la l贸gica cient铆fica y en la medicina occidental existe un paradigma estandarizado que convierte a las personas en objetos medibles e ignora todas las diferencias, historias, emociones y las condiciones y el entorno en el que se vive. La ciencia occidental ha logrado establecerse como la verdad general, neutral y 煤nica posible. Al desplazar enfoques alternativos al conocimiento, puede mantener su dominio.

La ciencia no es est谩tica y cambia constantemente. 驴Qui茅n financia la investigaci贸n, con qu茅 finalidad, en qu茅 momento…? Todas las empresas involucradas en la investigaci贸n y distribuci贸n de vacunas, biotecnolog铆as, ingenier铆a gen茅tica, nanotecnolog铆a, tecnolog铆as digitales y rob贸tica, est谩n estrechamente vinculadas, movilizando dinero y recursos de un lado a otro y promoviendo sus intereses siguiendo las reglas de la econom铆a capitalista. 隆Esto no es nada nuevo! En realidad, es una vieja historia, y el avance de la ciencia y la biomedicina est谩 estrechamente relacionado con la explotaci贸n, el colonialismo, la dominaci贸n occidental y las pr谩cticas imperialistas patriarcales. No es particularmente dif铆cil encontrar estas conexiones en la historia, as铆 como tampoco es dif铆cil encontrar la historia de la resistencia y el sabotaje contra ellos.

Lo que quiz谩s sea nuevo para nosotros es el hecho de que las cr铆ticas a las vacunas contra el Coronavirus o la ingenier铆a gen茅tica reciben inmediatamente la etiqueta acr铆tica de “Negacionistas”o “conspiranoicos”, lo que elimina y silencia cualquier posible resistencia a las mismas. Se est谩 creando un peligroso nuevo dualismo y una divisi贸n dentro de la sociedad (incluso dentro de nuestros propios c铆rculos) que crean conflictos que solo sirven al Estado. Porque los conflictos permanecen horizontales en lugar de volverse verticales. Cualquier cr铆tica que se le haga, no importa por qui茅n y desde qu茅 c铆rculos, incluso si ha sido parte de las luchas de los compa帽eros en diferentes lugares durante a帽os (tomemos como ejemplo la consideraci贸n cr铆tica de las bio- y nanotecnolog铆a, o a la digitalizaci贸n de la sociedad), ahora todo eso est谩 incluido en el “Negacionismo“, el “Conspiracionismo”, e identificado a las ideas fascistas, reaccionarias y nacionalistas. No es sorprendente que esta divisi贸n ha sido fomentada por el Estado y los medios de comunicaci贸n. Pero esta divisi贸n fue asumida e integrada dentro de la izquierda extraparlamentaria

Hoy, la “guerra contra el virus” es la ocasi贸n perfecta para probar nuevas tecnolog铆as, avanzar en la digitalizaci贸n, el control y la vigilancia, cerrar fronteras y ampliar el acceso Estatal y capitalista al cuerpo humano. Las incertidumbres y los miedos que genera esta “crisis” y que promueven los Estados, los medios de comunicaci贸n y los expertos hacen que la gente se vaya acostumbrando y vaya aceptando, lenta y silenciosamente, circunstancias que muchos (al menos nosotros) habr铆amos considerados impensables hace tan solo unos meses. A esto hay que a帽adir, adem谩s, el aspecto econ贸mico que tienen algunas de las empresas involucradas en la investigaci贸n, producci贸n y distribuci贸n de vacunas, tests y f谩rmacos, sin olvidar las inversiones en el desarrollo de soluciones digitales de “contenci贸n” del virus, que se beneficiar谩n enormemente de esta situaci贸n. Una gran cantidad de dinero y recursos se han invertido en la investigaci贸n y, de repente, aparecen todas estas oportunidades para tecnolog铆as que estaban restringidas hace no mucho tiempo. Otro aspecto econ贸mico es que toda esta tecnolog铆a e investigaci贸n est谩 impulsando el desarrollo de nuevos sectores que ayudar谩n a estimular el crecimiento econ贸mico y restablecer la normalidad en la sociedad capitalista.

Una sociedad capitalista excesivamente da帽ina para el medio ambiente que ha destruido en el pasado y presente todo aquello que se interpon铆a y se interpone en su camino, con monocultivos, deforestaci贸n, agricultura intensiva, globalizaci贸n, explotaci贸n extrema de la vida humana, la naturaleza y todos los seres vivos… Todo esto ha sentado las bases perfectas para que se desarrolle este virus (y muchas otras enfermedades), y la vacuna no cambia esa direcci贸n, es tan solo un parche a pegar en una sociedad enferma. Todos estos desarrollos deben ser vistos siempre con un sano escepticismo y cr铆tica, y en nuestra cr铆tica radical queremos decir que debemos ir m谩s all谩 de la vacuna y expresarnos sobre las condiciones en las que vivimos y que favorecen la propagaci贸n de enfermedades.

Preguntas como: 驴En qu茅 tipo de mundo queremos vivir? Mientras vivamos habr谩 enfermedades, virus y muerte, 驴c贸mo queremos afrontarlo? 驴Es el mundo en el que queremos vivir un mundo en el que todo el mundo es visto solo como un peligro y queremos separarnos y distanciarnos unos de otros cada vez m谩s, desconfiar constantemente, queremos controlarnos y vigilarnos unos a otros? El contacto interpersonal es necesario para vivir y sobrevivir. Renunciar a ella significa renunciar a la vida.

TECNOLOG脥A GEN脡TICA Y UNA VIDA AUTODETERMNADA

Las vacunas contra el Coronavirus son las denominadas ARNm o vacunas vectoriales, pertenecen a la categor铆a de vacunas gen茅ticas. Por tanto, nos ocupamos de la investigaci贸n gen茅tica, la ingenier铆a gen茅tica y la biotecnolog铆a. La investigaci贸n en esta 谩rea se ha estado realizando durante varios a帽os. Sin embargo, estas vacunas de ARNm se aprobaron por primera vez en 2020 debido a la “urgencia” de encontrar una vacuna que protegiera contra el virus Covid-19. El tiempo de investigaci贸n y prueba de tales tecnolog铆as se ha reducido enormemente y no hay posibilidad de ir a los tribunales por sus posibles consecuencias a largo plazo.

No es tan absurdo que la gente sea esc茅ptica o tenga una actitud cr铆tica al respecto. Y no deber铆a sorprendernos que muchas personas de los c铆rculos anarquistas y antiautoritarios adopten una postura cr铆tica con respecto a la investigaci贸n gen茅tica, la biotecnolog铆a o el progreso t茅cnico y m茅dico. El avance de la ciencia biom茅dica tiene como objetivo extender la vida hasta el infinito, a cualquier precio. Las personas se est谩n convirtiendo en consumidores de soluciones m茅dico-t茅cnicas y poco a poco est谩n perdiendo el contacto con sus propios cuerpos y con la naturaleza.

La gen茅tica y la biotecnolog铆a surgen de la necesidad de un mundo patriarcal y capitalista de controlar, estandarizar y perfeccionar todo. En este momento, como en otros momentos de la historia, una supuesta crisis, una amenaza, se utiliza como una oportunidad para probar en muchas 谩reas de la vida nuevas tecnolog铆as en el cuerpo humano y en la sociedad. En otras situaciones, probar estas tecnolog铆as habr铆a encontrado m谩s resistencia y habr铆a llevado m谩s tiempo. As铆 se ha forzado la aceptaci贸n de estas tecnolog铆as.

Sin embargo, si una persona decide vacunarse o no: 隆mi cuerpo, mi decisi贸n! es algo que se aplica ayer, se aplica hoy y tambi茅n se aplicar谩 a nosotros ma帽ana. Seguimos defendiendo la idea de que cada persona (en el mejor de los casos en un contexto colectivo) decide qu茅 le sucede a su propio cuerpo. No hay ninguna raz贸n (y esto tambi茅n es cierto en relaci贸n con la salud) por la que las personas deban verse privadas de la capacidad de decidir sobre sus propios cuerpos, y ciertamente no por un Estado o presiones sociales. Los problemas que rodean el control de nuestro propio cuerpo y salud son de gran importancia y podr铆a y deber铆a haber un intercambio de ideas y discusi贸n en nuestros c铆rculos. Tambi茅n creemos que queremos intentar averiguar c贸mo podemos abordar estos problemas de una manera autodeterminada. Lo que ha estado sucediendo recientemente en algunos espacios de la “izquierda radical”, en casas okupadas, lugares de reuni贸n y centros sociales, no ha funcionado en este sentido. Los espacios que se describen a s铆 mismos como autoorganizados se han sometido a las medidas del estado y requieren de las personas el certificado Covid o varias G (probadas, curadas o vacunadas (se refiere a las llamadas 3 Gs en el espacio ling眉铆stico germ谩nico: Geimpft, Genessen, Getested, AyR)). Algunos incluso llegan a decir que las personas sin el certificado Covid no pueden ingresar ni permanecer en estos lugares, o aconsejan a las personas que se vacunen. Llamar a estos actos solidaridad o responsabilidad es algo enga帽oso. La reproducci贸n e implementaci贸n de las reglas decretadas por el Estado, especialmente si implican tener que registrarse en alg煤n sitio, la divisi贸n de personas en grupos separados, m谩s control, confinamiento- es cumplir las reglas delEstado, algo que tambi茅n puede verse como simple obediencia.

NUEVAS TECNOLOG脥AS PARA LA VIGILANCIA Y EL CONTROL

El certificado Covid es solo el 煤ltimo desarrollo de un proceso que eventualmente podr铆a permitir la vigilancia completa de grupos y 谩reas enteras de la sociedad. No solo en el sentido de represi贸n, sino tambi茅n econ贸micamente: “Big Data” -la cantidad de datos que producimos todos los d铆as con la ayuda de muchas herramientas digitales que deben ser categorizadas, analizadas, etc., para que se puedan obtener ganancias de ella- es una de las “Materias primas” m谩s nuevas del futuro en la que se centran muchos intereses. Una cr铆tica anticapitalista deber铆a tener esto en cuenta.

Actualmente se est谩n produciendo grandes avances en las 谩reas de digitalizaci贸n, control y seguimiento.

Las aplicaciones, que todos debemos instalar en nuestros smartphones y revelar los datos de nuestros movimientos y ubicaci贸n, la creciente posibilidad de transmitir estos datos y metadatos en tiempo real, la videovigilancia, el rastreo de contactos, todo esto es parte de un desarrollo cada vez m谩s generalizado y estandarizado de tecnolog铆as de vigilancia. Al igual que la recientemente aprobada Ley de Terrorismo (PMT, medidas policiales para combatir el terrorismo (se refiere a la nueva legislaci贸n antiterrorista aprobada recientemente en Suiza aprobada el 13 de junio de 2021, AyR)), el certificado COVID permite el control y vigilancia de una parte cada vez mayor de la poblaci贸n. El ser humano se convierte en un conjunto de datos que se pueden controlar y gestionar. Y con la justificaci贸n de la amenaza (sean virus, terroristas, o el colapso de la econom铆a), la gente debe someterse al control, el autocontrol y la vigilancia. Por el “bien” de todos. Un sue帽o para los Estados y para todos aquellos que tengan inter茅s en asegurar que todos los 谩mbitos de la vida puedan ser controlados, analizados y capitalizados. Ante la amenaza de un virus, una crisis o el terrorismo, estas tecnolog铆as se pueden utilizar m谩s r谩pidamente, de manera leg铆tima, y sin el consentimiento de una poblaci贸n. Por cierto, esto incluye tambi茅n medios que fascistas y derechistas est谩n felices de usar una y otra vez. Se legitima la llamada a usar estos medios contra los migrantes, los grupos “marginales” de la sociedad, las personas y grupos resistentes y rebeldes, pero por supuesto no contra ellos mismos. Por eso consideramos oportunistas e hip贸critas las apelaciones derechistas y fascistas a la libertad.

Avanzan los c贸digos y certificados QR, el registro de personas y la constante recopilaci贸n de datos, el lento proceso de acostumbrarse a la digitalizaci贸n de nuestras vidas y la vigilancia integral y constante. Las medidas COVID (cierres de fronteras, aplicaciones COVID, certificados COVID,…) llevan impl铆citos problemas como el control de cuerpos y movimientos, la digitalizaci贸n y registro de personas a un nuevo nivel y una velocidad deslumbrante. El estado de salud de las personas, d贸nde y cu谩ndo se encuentran, con qui茅n viajan, se registra en forma de datos y se hace controlable. El certificado Covid es una continuaci贸n de la flagrante interferencia e interferencia del Estado en nuestras vidas, como lo es la Ley de Terrorismo (PMT) recientemente aprobada. No podemos aceptar todo esto en silencio.

Por todas estas razones y muchas m谩s…

Contra las medidas estatales COVID, contra el certificado COVID, contra el control y la vigilancia

Por una vida autodeterminada, por la libertad, por la anarqu铆a