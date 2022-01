–

January 17, 2022

Introducci贸n

脷ltimamente, la cuesti贸n de la organizaci贸n revolucionaria est谩 volviendo a ganar espacio en los debates tanto te贸ricos como militantes en el territorio que abarca Castilla (debates que se est谩n extendiendo desde Madrid a las peque帽as ciudades como Valladolid o Burgos y a los entornos rurales), surgiendo como una intuici贸n generalizada en respuesta a una coyuntura de desmovilizaci贸n e incapacidad de articulaci贸n estrat茅gica desde los movimientos sociales que vienen del ciclo pol铆tico del 15M. Este texto trata de ser una aportaci贸n a este debate, enunciada desde el proceso de reflexi贸n colectiva en el que estamos inmersas como militantes socialistas de distintas trayectorias pol铆ticas, en los que hasta ahora han sido los Encuentros de la Juventud Castellana. Lo que exponemos son hip贸tesis abiertas a la cr铆tica razonada y a ser reformuladas en el proceso de debate te贸rico-estrat茅gico en caso de ser mejor precisadas te贸rico-conceptualmente en relaci贸n con la pr谩ctica. Para ello, vamos a hacer un peque帽o esbozo de lo que entendemos por organizaci贸n, acompa帽ado de un balance cr铆tico de c贸mo se ha dado 茅sta en el ciclo pol铆tico que se est谩 cerrando en nuestro territorio. Finalizaremos con algunos apuntes para posibles desarrollos te贸ricos con vistas a seguir profundizando en ellos en la praxis militante.[1]

En Historia y conciencia de clase (2021), Luk谩cs habla de la cuesti贸n de la organizaci贸n como un tema fundamental a abordar te贸ricamente por los socialistas. Para 茅l, la organizaci贸n es la mediaci贸n entre la teor铆a y la pr谩ctica, es decir, la herramienta de la praxis, a trav茅s de la cual se hacen efectivas las conclusiones de los debates te贸ricos. Muchas de las herramientas de las que nos dotamos a nivel organizativo se presentan como t谩cticamente necesarias dada una coyuntura concreta (por ejemplo, una despensa solidaria en un barrio articulada espont谩neamente como respuesta a la crisis, o incidir en asambleas de vivienda). Sin embargo, muchas veces estas decisiones nos incapacitan para la consecuci贸n de nuestros objetivos por no tener una postura te贸rica clara detr谩s, que relacione esas decisiones t谩cticas con una propuesta te贸rico-estrat茅gica que abarque la totalidad capitalista. Esto tiene como consecuencia la incapacidad colectiva de encontrar las causas del estancamiento (cuando se da) o de abordar problem谩ticas como la falta de conexi贸n entre la lucha econ贸mica y la pol铆tica, o la imposibilidad de ir m谩s all谩 del espontane铆smo. En los casos en los que s铆 se consigue superar estas problem谩ticas, se da de manera aislada, y con dificultades para identificar por qu茅 funcionan unas decisiones y no otras, lo que dificulta la generalizaci贸n a escala mayor de las decisiones t谩cticas eficaces, ya que no hay una propuesta te贸rico-estrat茅gica com煤n con la que contrastarlas.

Esta falta de claridad te贸rico-estrat茅gica tiene tambi茅n como consecuencia que no se diluciden posturas antag贸nicas que conviven en espacios organizativos (como puede ser la socialdem贸crata y revolucionaria, por ejemplo), por no estar dispuestos a afrontar ciertos debates te贸ricos y a clarificar las l铆neas que hay en juego. Esto tiene como consecuencia que se llegue a acuerdos organizativos pr谩cticos, por asumirse estos como lugar neutral que favorece a todas las l铆neas. Sin embargo, aunque aparezcan como neutrales, las decisiones pr谩cticas siempre llevan detr谩s una racionalidad pol铆tica impl铆cita, que si no se problematiza es muy f谩cil que se acabe amoldando a la l铆nea m谩s adaptada al sentido com煤n, a la menos confrontativa con el estado de las cosas.

De esta manera, es f谩cil que pr谩cticas que se presentan como revolucionarias acaben reproduciendo el sentido com煤n imperante, es decir, el capitalista, manteni茅ndonos ligados a 茅l a trav茅s de nuestro propio quehacer pol铆tico.

Con esto no queremos decir que las decisiones organizativas deban de tomarse aisladas de la pr谩ctica pol铆tica cotidiana del proletariado. De hecho, consideramos que la pr谩ctica es la base de nuestro an谩lisis y la esfera en la que se contrasta si una hip贸tesis te贸rica es adecuada o no.

Si bien, si esta no se acompa帽a de un proceso te贸rico cr铆tico, dif铆cilmente podremos estar haciendo balance constante de si nuestra pr谩ctica organizativa nos est谩 sirviendo para acercarnos a nuestro objetivo revolucionario, o, por otro lado, reproduce el estado de las cosas del que venimos. Por ello, para que esta noci贸n intuitiva de 鈥渙rganizaci贸n鈥 a la que llegamos como respuesta a la derrota no quede en una aspiraci贸n ut贸pica incapaz de suponer un cambio cualitativo real, tenemos como deber militante que dotarle de contenido y problematizarla te贸ricamente. De la adecuaci贸n del an谩lisis te贸rico a nuestras formas organizativas va a depender su eficacia en la consecuci贸n de nuestros objetivos. De lo contrario, enunciar la necesidad de escalar organizativamente sin tener claro hacia d贸nde, sin unos an谩lisis de los medios necesarios para ello, nos va a conducir a seguir cayendo en los mismos errores del militantismo[2] del que venimos, incapacit谩ndonos a la hora de articular una respuesta seria ante la ofensiva contra el proletariado.

Por ello, entendemos que el momento en el que estamos del proceso socialista[3] es el de llevar a cabo los debates te贸ricos que nos permitan llegar a conclusiones pr谩cticas e ir sumando a estos a cada vez m谩s militantes, para aumentar as铆 a nivel cualitativo y cuantitativo las capacidades militantes centradas en esta tarea. Ahora bien, en tanto entendemos la forma organizativa como un proceso, esto no quiere decir que va a llegar el d铆a en el que demos por concluido el debate porque hemos llegado a la forma organizativa adecuada, ya que entendemos que esta no consiste en unas siglas o en una estructura formal prefigurada, estanca e inadaptable a la concreci贸n de la coyuntura. Sino que la praxis supone una teor铆a y una pr谩ctica implicadas mutuamente la una en la otra, nunca escindidas entre s铆. Por ello, los an谩lisis a los que lleguemos en la teor铆a debemos ir traslad谩ndolos a la pr谩ctica, a trav茅s de las preguntas y problematizaciones adecuadas a la misma. Ser谩 esa misma pr谩ctica la que nos permitir谩 analizar la viabilidad de nuestros an谩lisis te贸ricos y nos invitar谩 a seguir con la profundizaci贸n en ellos y con la acumulaci贸n de experiencia pr谩ctica de manera paralela. En este sentido, en tanto ya estamos siendo parte activa del proceso socialista, estamos ya adquiriendo formas organizativas, si bien todav铆a de manera difusa, dispuestas a perfeccionarse seg煤n se vayan desarrollando las capacidades puestas al servicio del mismo.

Para empezar con esta tarea, queremos reformular la forma organizativa de la que nos estamos dotando para poder realizar de manera m谩s efectiva ese proceso acorde a las hip贸tesis te贸ricas que vamos desarrollando. Las formas organizativas que hemos heredado del ciclo anterior han demostrado en la propia pr谩ctica que las racionalidades pol铆ticas que las han justificado son insuficientes para aumentar cualitativa y cuantitativamente las capacidades organizadas del proletariado de manera progresiva y sostenida en el tiempo, por ello, no podemos asumirlas acr铆ticamente. Vamos a exponer unos primeros esbozos hacia un balance cr铆tico de esta racionalidad pol铆tica impl铆cita a las formas organizativas del ciclo anterior. El objetivo de tal tarea es identificar los elementos que est谩n reproduciendo el estancamiento pol铆tico con vistas a superarlo. Esto no quiere decir que desechemos toda la experiencia militante generada en las 煤ltimas d茅cadas, sino que la valoramos, pero consideramos que ha sido derrotada, y por nuestro compromiso con ella, queremos superar los elementos que nos impiden articular un proceso socialista con perspectiva revolucionaria. Frente a ello, queremos dotarnos de formas organizativas propias que respondan a las conclusiones de nuestro proceso de debate y elaboraci贸n te贸rica.

Balance de un ciclo que se cierra

En primer lugar, y a modo de aclaraci贸n, queremos apuntar que vamos a centrar nuestro an谩lisis en el territorio de Castilla, ya que consideramos que ha tenido un ciclo pol铆tico propio, con caracter铆sticas concretas respecto a otros territorios como Euskal Herria o Catalu帽a (si bien compartiendo elementos fruto de las tendencias generales del capitalismo en el centro imperialista y en el Estado espa帽ol en concreto). En los 煤ltimos a帽os, hemos ido viendo c贸mo los movimientos sociales y las organizaciones pol铆ticas de nuestro territorio han perdido cada vez m谩s fuerza, siendo cada vez menos la capacidad de generar movilizaci贸n y conflicto social, m谩s all谩 de seguir autorreproduciendo los espacios pol铆ticos ya existentes. Esto nos habla del fin del ciclo de movilizaci贸n en torno a la crisis econ贸mica del 2008, con su estallido con el 15M como momento 谩lgido y con la alineaci贸n de un sector amplio de este con los intereses de la socialdemocracia. Si bien no es nuestro cometido en este texto entrar a hacer an谩lisis de esta cuesti贸n, s铆 consideramos que ha habido un sector que se ha mantenido en los movimientos populares siendo cr铆ticos con esta 煤ltima tendencia o que han tratado de generar organizaciones pol铆ticas fuera de la pol铆tica electoral burguesa. Sin embargo, estos 煤ltimos espacios (que al fin y al cabo son los que nos interesan y de los que venimos muchas) han mantenido una racionalidad pol铆tica que ha estado incapacitada para articular un proyecto pol铆tico fuerte con independencia de clase y capaz de hacer frente a la pol铆tica de la burgues铆a. Por ello, las l铆neas cr铆ticas han participado en espacios pol铆ticos en convivencia con l铆neas que reforzaban los intereses de la socialdemocracia, aline谩ndose en la pr谩ctica con ellos, aunque la voluntad pol铆tica fuera confrontarlos, perdiendo as铆 toda posibilidad de que se haga expl铆cito el antagonismo entre intereses contrapuestos del que habl谩bamos antes. En los casos en los que se ha mantenido este antagonismo ha sido, en cierto modo, de manera identitaria y autorreferencial, con pocas capacidades para acceder a las problem谩ticas cotidianas de la totalidad del proletariado.

Con ello, vamos a enunciar algunos de los aspectos de esta racionalidad pol铆tica que han dificultado el desarrollo de las capacidades organizativas militantes del 煤ltimo ciclo, tanto de las organizaciones autodenominadas comunistas, anarquistas o el movimiento aut贸nomo, que, si bien se presentan como proyectos pol铆ticos diferentes, reproducen una racionalidad pol铆tica con rasgos comunes. Reiteramos una vez m谩s que esta cr铆tica no implica no reconocer el valor de la experiencia acumulada; de hecho, muchos nos hemos socializado como militantes en estos espacios, venimos de aqu铆 y hemos estado comprometidos con esta manera de hacer pol铆tica durante a帽os. Por ello, no la hacemos desde un afuera, sino que nosotros mismos seguimos reproduciendo esto en nuestra pr谩ctica militante, vi茅ndonos incapacitados por esta l贸gica que se mantiene impl铆cita en ella. Frente a ello, queremos generar otras formas organizativas que sean m谩s acordes a nuestros an谩lisis. Entendemos que los cambios son progresivos, hist贸ricos y se dan a nivel social, a trav茅s de los cambios en la materialidad de las relaciones sociales, es decir, generando formas organizativas donde se lleven a cabo de manera efectiva estos cambios pol铆ticos. Para ello, queremos comenzar haciendo expl铆cita y analizando esta racionalidad impl铆cita. Como hemos dicho antes, son esbozos generales, dispuestos a ser problematizados y complejizados, que entendemos que se concretan de manera compleja y contradictoria en los distintos espacios locales, en algunos casos siendo m谩s evidente que en otros los l铆mites que conllevan.

En primer lugar, en los movimientos sociales y espacios anarquistas existe un llamado constante a la autonom铆a de los espacios. Este llamado a la autonom铆a, lejos de entenderse como la independencia de la clase trabajadora respecto al capital, se convierte 煤nicamente en la ilegitimidad de los partidos pol铆ticos y sindicatos de participar en los espacios considerados aut贸nomos. Si bien entendemos que la voluntad de mantener la independencia de la socialdemocracia es un acierto, consideramos que esta no se garantiza con la expulsi贸n de los miembros activos de los partidos electorales de los espacios. Esto supone una medida insuficiente y anecd贸tica, ya que sin que est茅n estos presentes, se puede seguir reproduciendo los intereses de estos y ser una base social funcional para ellos. Volviendo a la idea de la organizaci贸n como mediaci贸n entre teor铆a y pr谩ctica, si no se elabora un an谩lisis propio, se caer谩 en reproducir el sentido com煤n que mantiene el estado de las cosas, aunque no haya intervenci贸n directa alguna. Por ello, es fundamental la independencia ideol贸gica adem谩s de la organizativa, de hecho, no pueden hacerse efectivas la una sin la otra.

Por otro lado, esta confusi贸n entre la noci贸n de autonom铆a de clase con una especie de 鈥渁utonom铆a de los colectivos鈥, en lugar de respecto a el capital, acaba suponiendo un aislamiento de las organizaciones revolucionarias. Esto convierte a estos espacios, en numerosas ocasiones, en agentes abiertamente reaccionarios cuya mayor preocupaci贸n est谩 en mantenerse activamente aislados de toda propuesta revolucionaria que supere el marco del peque帽o colectivo (convirtiendo as铆 la autonom铆a en dependencia de las estructuras capitalistas, al ser agentes activos contra la construcci贸n de un proceso socialista que permita superar la dominaci贸n capitalista y, curiosamente, imposibilitando la construcci贸n de una independencia de clase real).

Sumado a esta idea de autonom铆a, y de manera en cierto modo contradictoria, se defiende la pol铆tica del 99%, que tiene un efecto interclasista que borra el antagonismo de clases y es f谩cilmente alineable con la socialdemocracia, dificultando diferenciarse de ella, a pesar de apelar a la autonom铆a respecto de la misma. Si bien este lema no se reivindica ya habitualmente, sigue latente en apelaciones a los vecinos y otros sujetos abstractos que llevan detr谩s la figura del ciudadano al que apela la socialdemocracia, en lugar de interpelar al proletariado poniendo sobre la mesa el antagonismo de clase en el an谩lisis.

Enlazando con esta idea de ciudadan铆a (no expl铆cita), subyace la idea de democracia entendida como la participaci贸n individual. De acuerdo con esto, el hecho de que se ponga sobre la mesa la perspectiva de cada cual se convierte casi en un fin en s铆 mismo, independientemente de la calidad de la intervenci贸n o de los intereses pol铆ticos o personales detr谩s de la misma, abriendo un espacio exacerbado a la opini贸n personal, que acaba estando cargado de un individualismo subyacente, o, por lo menos reproduci茅ndolo. De esto se deriva el asamblearismo como manera de toma de decisiones. Este modelo busca la participaci贸n activa de todos sus miembros en la toma de decisiones: que todo el mundo sea part铆cipe de todos los 谩mbitos de lo colectivo. Si bien esto discursivamente resulta atractivo (y quiz谩s a peque帽a escala y en ocasiones concretas d茅 sus frutos), a la hora de articular grupos m谩s grandes tiene l铆mites muy claros en la efectividad en la toma de decisiones. Esto se debe a que la discusi贸n entre personas sobre temas en los que no han estado involucrados o sobre los que no tienen conocimiento dificulta la consecuci贸n de los objetivos, as铆 como la adecuaci贸n de estas a un objetivo com煤n, ya que la presencia de las perspectivas individuales de mayor diversidad de sujetos puede tender m谩s a reafirmar la individualidad de los mismos que a hacer un an谩lisis objetivo de las condiciones que beneficie al colectivo, para lo que se precisa que los sujetos cedan su individualidad por el inter茅s com煤n.

Adem谩s, como tendencia general, las decisiones las acaban tomando unos pocos, que no siempre son los que tienen m谩s competencias en un asunto, sino los que manejan m谩s los c贸digos asamblearios o los que tienen m谩s facilidad para acudir a los espacios de toma de decisiones e intervenir. Esto nos hace pensar que esta metodolog铆a tampoco est谩 resultando 煤til para fomentar la participaci贸n de toda la base. Sin embargo, con esto no estamos diciendo que sea negativo que todos los miembros de una organizaci贸n participen activamente en la toma de decisiones, (lo que, de hecho, ser铆a lo deseable), sino que lo que ponemos en cuesti贸n es la forma en la que se da esta participaci贸n, en tanto individuos y sin mecanismos para generar compromiso con el inter茅s colectivo en la militancia.

De aqu铆 se deriva la asunci贸n generalizada de la horizontalidad como principio cuasi moral, que a fin de cuentas es la concreci贸n organizativa de los ciudadanos (o vecinos) que son iguales y que por ello tienen el mismo derecho a la participaci贸n en todas las decisiones. Si bien hace alarde de ser la 煤nica que hace posible la participaci贸n en igualdad de condiciones a la diversidad, este presupuesto obvia las desigualdades generadas por el sistema capitalista, que se reproducen por la propia informalidad del modelo organizativo, generando jerarqu铆as impl铆citas que no se dan de acuerdo a una asunci贸n de mayores responsabilidades o el desarrollo de mayores capacidades para 谩mbitos concretos, sino que se dan en base al informalismo de las relaciones interpersonales y al carisma personal, dificultando la participaci贸n y la integraci贸n de muchos sectores del proletariado que no comparten los c贸digos de participaci贸n dados. Este rechazo a la estructuraci贸n ignora las jerarqu铆as impl铆citas e impide la posibilidad de generar una estructura expl铆cita que permita hacer m谩s efectiva la pr谩ctica pol铆tica.

Con ello, entendemos la horizontalidad y el asamblearismo como diferentes a la democracia interna y creemos que un espacio horizontal y asambleario puede ser muy poco democr谩tico (no decimos que siempre sea as铆), al mismo tiempo que la democracia interna se puede conseguir con otras metodolog铆as que logren la participaci贸n de toda la base de manera m谩s efectiva. Estas cuestiones son las que estamos explorando en nuestra praxis militante.

Por otro lado, todo ello conduce al localismo como 煤nico nivel de aplicabilidad de estas din谩micas organizativas, no siempre como consecuencia de ellas, sino tambi茅n como fin. Esto se debe a que estas pr谩cticas suelen ir acompa帽adas de la exaltaci贸n del potencial de lo local, apelando a la identidad y al sentimiento de pertenencia, como por ejemplo en los discursos sobre la identidad de barrio. Esto genera como consecuencia un exceso de anclaje en lo pol铆tico a lo inmediatamente cercano territorialmente, que incapacita la mirada a otros procesos m谩s all谩 y a la construcci贸n de un sujeto com煤n con los mismos. Incluso cuando se ha intentado trascender lo local, se ha dado una incapacidad de articular una propuesta a mayores niveles. Los intentos de coordinar esfuerzos locales han sido fallidos debido a la propia forma organizativa y a la falta de un proyecto com煤n m谩s all谩 de la intervenci贸n en lo local de modos diversos dif铆cilmente articulables. Esto no quiere decir que lo local no sea un nivel fundamental de articulaci贸n, de hecho, lo es. Sin embargo, si no va acompa帽ado de un desarrollo paralelo a una escala mayor de distintos n煤cleos, compartiendo un an谩lisis te贸rico-estrat茅gico, no solo coordin谩ndose, sino siendo parte de un mismo proceso, este ser谩 insuficiente a la hora de construir un proyecto s贸lido que pueda hacer frente al capitalismo m谩s all谩 de la resistencia local. Por ello, es fundamental comenzar a pensar la articulaci贸n pol铆tica, no solo m谩s all谩 del barrio o de la naci贸n, sino en clave internacional.

Como contrapartida a estas din谩micas, existen peque帽as organizaciones que se autoafirman como socialistas. Organizaciones que se presentan a s铆 mismas como contrapartida al asamblearismo, pero cuya praxis organizativa est谩 basada en un centralismo burocr谩tico, en un bloqueo a todo mecanismo de cr铆tica y en una incesante y fren茅tica b煤squeda de un crecimiento cuantitativo a toda costa (sin tener en muchos casos claro para qu茅). Aunque aparentemente sean diferentes, identificamos que tanto el asamblearismo como el modelo de peque帽as organizaciones burocr谩ticas comparten ciertas l贸gicas impl铆citas.

En primer lugar, la falta de formaci贸n te贸rica y de an谩lisis se traduce en la incapacidad para articular una estrategia s贸lida a medio-largo plazo que permita elegir de manera t谩ctica las intervenciones que se llevan a cabo. Por ello, se da un cortoplacismo en el que la coyuntura, la urgencia de responder ante cualquier problem谩tica o los debates en las redes sociales son los imponen la agenda a la actividad militante (los debates que se tienen en las organizaciones, las acciones que se llevan a cabo, etc., acaban viniendo dadas por esta din谩mica). Este inmediatismo lleva a entrar en un ciclo de actividad fren茅tica en el que constantemente hay cuestiones a las que atender, pero no queda tiempo para plantearse el sentido estrat茅gico de las mismas, ya que no hay un marco que permita discernir entre unas y otras.

Otra cuesti贸n que es com煤n tanto a las l铆neas aut贸nomas como a las organizaciones es la organizaci贸n parcial y difusa por frentes. Esta manera de organizarse es fruto de una comprensi贸n escindida de la realidad, en la que se analizan de manera aut贸noma las distintas problem谩ticas del capitalismo, sin construir un marco anal铆tico que permita entenderlos todos ellos como articulados en una totalidad. Esto genera sujetos pol铆ticos fragmentados con dificultades para articularse entre s铆 por no compartir un an谩lisis com煤n a pesar de la voluntad que pueda existir de ello. Adem谩s de la escisi贸n de 谩mbitos de acuerdo a las consecuencias diversas del capitalismo (ecologismo, feminismo, vivienda鈥) tambi茅n se escinde lo econ贸mico y lo cultural. Por un lado, se genera una l铆nea de luchas econ贸micas (escindidas de lo pol铆tico), lo que da lugar a logros parciales, que muchas veces se quedan en la lucha por derechos (relacionados con el salario) que refuerzan el modelo de Estado socialdem贸crata, pero sin tener muy claro un proyecto m谩s all谩. Un ejemplo de esto ser铆a el sindicalismo que se queda en lograr un aumento del salario, o la lucha por la sanidad p煤blica que no cuestiona la integraci贸n en el modelo capitalista de la misma. Por otro lado, las luchas contra las opresiones de las distintas subjetividades que generan las relaciones capitalistas (mujeres, j贸venes, disidencias sexuales鈥) se escinden de las dem谩s, por no encontrar en ellas un an谩lisis de las problem谩ticas que sufren. Pero aisladas, se encuentran con dificultades muchas veces para ir m谩s all谩 del refuerzo de las identidades oprimidas. Estas maneras de organizarse ocurren de acuerdo a unas condiciones materiales concretas, por lo que son leg铆timas, pero no articulan la totalidad. Por lo cual, tenemos que buscar la racionalidad de por qu茅 se est谩 produciendo dicha incapacidad de articular estas parcialidades, yendo m谩s all谩 de se帽alar la falta de voluntad para poder construir de manera efectiva un sujeto que logre articular a la totalidad del proletariado, del que es parte toda la diversidad que lo compone.

Todos estos elementos, al final, tienen como efecto subyacente la preservaci贸n de la espontaneidad organizativa del proletariado. Si bien esta es leg铆tima y es necesario que mantenga su independencia del poder burgu茅s, es limitada para lograr articular una alternativa socialista capaz de dar los pasos estrat茅gicos necesarios para avanzar posiciones en la superaci贸n del capitalismo.

Esbozos sobre la forma organizativa de la que debe dotarse el proceso socialista en nuestro territorio

Frente a todo esto que venimos se帽alando creemos necesario comenzar a poner en pr谩ctica un nuevo paradigma organizativo que nos permita reconstituir el socialismo en nuestro territorio. De acuerdo con nuestros an谩lisis, tal paradigma deber谩 ser capaz de articular una pol铆tica con independencia de clase efectiva, que sea capaz de ir m谩s all谩 del espontane铆smo, siendo capaces de llevar a cabo una praxis propia, que se vaya desarrollando en base a la cr铆tica y la autocr铆tica.

Para ello, habr谩 que dotarse de un marco de an谩lisis te贸rico-estrat茅gico que abarque la totalidad anal铆tica del capitalismo y, con ello, organizativa, buscando superarlo a trav茅s de la construcci贸n de un proceso socialista. Esto permitir谩 la b煤squeda de la adecuaci贸n t谩ctica de las luchas que se lleven a cabo en lugar de la necesidad constante de responder a la coyuntura, que borra la capacidad pol铆tica de acuerdo con el objetivo revolucionario. Esto supone romper con la idea de la organizaci贸n como una opci贸n pol铆tica entre otras, con unas siglas concretas, que decide si se relaciona o no con las masas y de qu茅 manera lo hace: no puede haber una divisi贸n tan clara entre base y organizaci贸n. La organizaci贸n es la concreci贸n de la manera en la que se organiza la clase, que debemos aspirar a que abarque la totalidad. Para esto es necesaria una organizaci贸n que atienda tanto a las luchas econ贸micas como a los modos de producci贸n subjetiva del capitalismo y a los distintos 谩mbitos de la lucha de clases, pero que no los resuelva de manera identitaria, desde la parcialidad y separados de la lucha pol铆tica, sino desde la totalidad y rompiendo con el sentido com煤n burgu茅s.

Para llevar todo esto a cabo es necesaria una divisi贸n efectiva del trabajo militante y sus responsabilidades asociadas, necesariamente jerarquizadas[4], que haga compatible la efectividad del mismo con mecanismos que garanticen la democracia interna. Esta deber谩 estar organizada de acuerdo a las capacidades de los militantes y no a la informalidad, y con facilidad de acceso a la estructura de acuerdo a las responsabilidades que se quieran asumir. Para ello, es necesario aumentar las capacidades militantes de manera cualitativa y cuantitativa, as铆 como generar una base militante amplia comprometida con un proceso formativo adaptado a los distintos niveles de asunci贸n de responsabilidades con el proceso organizativo.

Esta base militante tendr谩 que dotarse de mecanismos de toma de decisiones democr谩ticos, para lo que es necesario tener capacidad formativa y de transmisi贸n ideol贸gica a toda la base militante y social, con metodolog铆as diferentes a la asamblearia, que entiendan la participaci贸n no como la aportaci贸n individual, sino como un mecanismo de mejora organizativa.

Adem谩s, debemos aspirar a la organizaci贸n en distintos niveles articulados entre s铆, yendo m谩s all谩 de lo local y lo regional, aumentando necesariamente el crecimiento en cada uno de estos 谩mbitos de manera paralela y con proyectos en di谩logo constante, de acuerdo a tener an谩lisis y estrategias compartidas. Entendemos que solo podemos avanzar efectivamente hacia el comunismo si nos organizamos a escala internacional.

Lo que hemos aportado no son m谩s que apuntes en desarrollo. Profundizar en todas estas cuestiones es la tarea fundamental que tenemos como militantes de cara a los a帽os que vienen. Por ello, seguimos en proceso de debate, al que invitamos a sumarse a todos los militantes que consideren fundamental la rearticulaci贸n del socialismo de manera efectiva.

Bibliograf铆a

Gramsci, A. (1970). Introducci贸n a la filosof铆a de la praxis. Barcelona: Ediciones Pen铆nsula.

Lukacs, G. (2021). Historia y conciencia de clase. Siglo XXI.

Marx, K. (1845). Tesis sobre Feuerbach.

Notas

[1] Entendemos la praxis en la l铆nea de Marx en las Tesis sobre Feuerbach (1845) y Gramsci en Introducci贸n a la filosof铆a de la praxis (1970), en las que esta ser铆a la capacidad de dotar a la pr谩ctica de una teor铆a que permita hacerla efectiva, en contraposici贸n a una teor铆a que no busca la transformaci贸n de la realidad, sino la mera contemplaci贸n. As铆, la teor铆a no estar铆a escindida de la pr谩ctica, sino que ser铆a solo un momento de la praxis, que permite que esta se adec煤e de manera racional al proyecto pol铆tico que respalda. Con ello, el uso que hacemos del concepto de praxis incluye tanto la teor铆a como la pr谩ctica revolucionaria, al guardar una relaci贸n mutuamente implicada entre s铆, al contenerse la una en la otra, y considerar que son parte de un mismo proceso, que no puede haber una pr谩ctica revolucionaria sin una teor铆a que le plantee a la misma las preguntas adecuadas.

[2] Usamos militantismo como una manera de distinguir la din谩mica de la pr谩ctica militante carente de orientaci贸n estrat茅gica (aunque se d茅 desde organizaciones autodenominadas comunistas y anarquistas con una estructura desarrollada), muy influida por las din谩micas del activismo, de una militancia organizada a un nivel m谩s amplio con sentido estrat茅gico.

[3] Entendemos proceso socialista como el aumento cualitativo y cuantitativo de las capacidades militantes con vistas a construir el cuerpo social revolucionario que genere progresivamente las condiciones materiales para la superaci贸n del capitalismo.

[4] Entendemos jerarqu铆a como estructura formal en la que hay diferentes niveles de responsabilidad. No tiene por qu茅 implicar autoritarismo, ya que, en cuanto a mayor responsabilidad, mayor es el sometimiento a la cr铆tica y autocr铆tica por parte de toda la militancia. Sin embargo, s铆 que implica que quienes tienen mayores responsabilidades puedan tomar decisiones que impliquen a otros, decisiones que podr谩n ser siempre criticadas y modificadas mediante los cauces establecidos.