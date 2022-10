–

De parte de CNT October 30, 2022 113 puntos de vista

SINDICAL | Ilustraci贸n de Secc. Artes Esc茅nicas CNT | Extra铆do del cnt n潞 431

Dec铆a el hist贸rico afiliado Fernando Fern谩n-G贸mez, que la mayor parte de su trabajo como actor consist铆a en esperar. El trabajo de figurante, adem谩s de eso, consiste en estar en silencio, incluso mientras se act煤a. Pero lejos de permanecer acallada, la figuraci贸n ha conseguido organizarse a trav茅s de CNT y es ah铆 donde no pierde ocasi贸n para alzar su voz.

Durante d茅cadas, en el cine primigenio, calificado por muchos como el m谩s puro, los actores y actrices daban vida a los personajes y contaban sus historias sin hacer uso de una de las herramientas fundamentales de la actuaci贸n: la voz. De hecho, esa caracter铆stica es la que ha acabado denominando a esa 茅poca del s茅ptimo arte: el cine mudo. Chaplin, Jean Harlow, Buster Keaton, Pola Negri, Harold Lloid, Gloria Swanson, Rodolfo Valentino鈥 nadie se atrever铆a a menospreciarles solo por no usar su voz, igual que no lo dir铆an de un mimo como Marcel Marceau sobre un escenario. La figuraci贸n son ahora esos actores y actrices silenciosos alrededor de los principales, un silencio que han hecho extensible a sus condiciones de trabajo durante d茅cadas.

Al poco de formarse la Secci贸n de Artes Esc茅nicas de CNT, y gracias a la lucha mantenida para que un convenio regulase nuestra actividad, se logr贸 su firma, pero no conseguimos participar en ella: el resultado es que realmente nuestra actividad no ha quedado regulada porque muchas cosas han quedado fuera, con el perjuicio que eso supone para ambas partes. Todo lo que no queda definido en 茅l es susceptible de ser fuente de conflicto, pero la patronal parece no querer darse cuenta o cree muy conveniente tener ese agujero por donde rapi帽ar alg煤n beneficio 鈥攑orque no han contado con que algunas personas vamos a reclamar鈥; y a los sindicatos generalistas, que no conocen los entresijos de la profesi贸n, les da lo mismo y prefieren no contar con los trabajadores para saber qu茅 ha de incluir el convenio.

Ahora tenemos un salario concertado, pero se ha quedado congelado en las tarifas de 2018 porque la renovaci贸n del convenio est谩 paralizada. En una farragosa redacci贸n quedan vagamente definidas las horas extras, y no se mencionan algunos trabajos, como hacer de dobles de los actores y actrices o demostrar ciertas habilidades, que quedan pagados a merced de la voluntad de las agencias y productoras, por no hablar de las cancelaciones de trabajos o de las veces que tenemos que reclamar trabajos puramente actorales por no usar la voz 鈥攐 a veces incluso hablando鈥 que gracias a la indefinici贸n del convenio de figuraci贸n las productoras constantemente pretenden ahorrarse. Asimismo, ah铆 podr铆amos evitar que un/-a ni帽o/-a pueda estar trabajando 8 horas desde las 6 de la ma帽ana.

Las mujeres juegan tambi茅n con desventaja dentro de esta precariedad. Una profesi贸n en la que la imagen, el cuerpo, es el principal instrumento con el que contamos, siempre va a colocar a la mujer en una posici贸n m谩s vulnerable. No son pocos los casos en que se han intentado pagar desnudos o semidesnudos como una figuraci贸n normal, y a煤n m谩s, en varios casos han venido compa帽eras afectadas emocionalmente porque en un rodaje 鈥攑or las famosas exigencias del gui贸n鈥 se las ha convocado para salir en ropa interior y han acabado vi茅ndose incitadas a realizar acciones m谩s comprometidas que exced铆an con mucho lo que de ellas se requer铆a inicialmente, indefensas ante la falta de apoyo posterior de agencias, productoras e incluso otras compa帽eras y compa帽eros. Nuestro apoyo nunca cesar谩 ante situaciones como estas.

La 煤ltima reforma laboral ha venido con m谩s incertidumbre que mejoras a la espera de un largamente prometido Estatuto del/a Artista, Creador/a y Trabajador/a de la Cultura que deber铆a regular las condiciones de estas profesiones, sobre todo intermitentes, de un sector hist贸ricamente olvidado.

Ha habido reuniones con las llamadas asociaciones profesionales, algunas de las cuales han devenido en sindicatos precisamente para no perder ripio. No tendr铆a nada de malo, si no fuera porque entre esos trabajadores hay empresarios, y en este caso es algo muy claro porque se trata de algunos rostros conocidos, que enseguida alcanzan los puestos m谩s destacados en esas organizaciones. Actores que producen series y pel铆culas, t茅cnicos que copan con el mercado鈥 en definitiva, gente cuyos intereses est谩n m谩s cerca de sacar beneficios para ellos que para los trabajadores y las trabajadoras de a pie.

Protesta de CNT en la 36 edici贸n de los Premios Goya, celebrada en el Palacio de las Artes de Valencia el pasado 13 de febrero de 2022 / Secc. Artes Esc茅nicas CNT

La verdadera representaci贸n de los trabajadores y las trabajadoras est谩 en los sindicatos, pero los dos sindicatos medi谩ticos (a menudo no por sus logros), si no cuentan con profesionales del ramo, dif铆cilmente pueden ser interlocutores v谩lidos. A trav茅s de un sindicato de clase del que surja de una verdadera organizaci贸n de los y las profesionales, sin que nadie que no sea un trabajador o trabajadora de base pueda hablar por nosotras, es la 煤nica manera de que nuestros problemas puedan ser recogidos y atendidos en las negociaciones colectivas.

Ese foro abierto para la figuraci贸n ha sido CNT, puesto que, tras intentar buscar diferentes formas de organizarse, pudo conformar una secci贸n de Artes Esc茅nicas y Cinematogr谩ficas desde donde hacer valer sus derechos por s铆 misma mediante la acci贸n directa. All铆 donde ha habido vulneraciones de nuestras m谩s elementales condiciones, la militancia de la secci贸n ha estado presente ayudando a miles de trabajadores y trabajadoras.

Nuestro principal objetivo desde el principio ha sido la consecuci贸n de la firma del nuevo convenio. Es la parte social quien ha de demostrar que est谩 del lado de los y las profesionales, sin impedir estar en esa mesa de negociaci贸n a quienes tienen la mayor implantaci贸n y poder de movilizaci贸n, de modo que no vuelva a ocurrir que no se cuente con las trabajadoras para negociar sus condiciones del trabajo 鈥攍o mismo que parece estar pasando con el Estatuto鈥. Para ello, la visibilizaci贸n de nuestra profesi贸n y sus problem谩ticas nos (pre)ocupa mucho y tratamos de estar presentes en las galas del sector: ya son varias ediciones a las que hemos acudido, tanto de los Goya, como de los premios de la Uni贸n de Actores para pedirles su apoyo expreso.

La secci贸n, adem谩s, se mantiene continuamente pendiente de cualquier novedad que pueda afectar a los y las profesionales de las Artes Esc茅nicas. As铆, luchamos por la consecuci贸n de una ayuda para artistas y personal t茅cnico de la cultura e informamos de ella para que miles de figurantes pudieran aguantar en estos tiempos tan duros. Este es un ejemplo de c贸mo la mejor v铆a para conocer este y otros aspectos de nuestra profesi贸n son las formaciones, que incluso durante la pandemia, en la medida de lo posible, llevamos a cabo entre la militancia y de forma abierta para toda la figuraci贸n. La convicci贸n de que este trabajo ha de profesionalizarse, nos ha llevado a potenciar este aspecto de la labor sindical.

Los malos h谩bitos adquiridos por los veteranos y la inexperiencia de las personas que, por necesidad o curiosidad se acercan por primera vez a un rodaje, demuestra que no todos saben esperar, ni mucho menos todos est谩n en silencio mientras se graba. E igual que a la figuraci贸n de CNT se la (re)conoce por c贸mo luchamos por nuestros derechos como parte del equipo, queremos que se nos identifique por saber qu茅 hacer para facilitar la labor de los compa帽eros de rodaje, por un comportamiento serio y formal que f谩cilmente puede nacer del inter茅s por el funcionamiento del medio audiovisual. Nuestra tarea tambi茅n es potenciarlo, y demostrar que nadie nos tiene que mandar callar, que sabemos estar en nuestro sitio. Pero que nadie olvide que las formaciones tambi茅n han educado nuestra voz para levantarla de forma potente y sonora y reivindicarnos. Y que esas voces solo permanecer谩n calladas en los sets de rodaje mientras se nos escuche en las mesas de negociaci贸n para que se hable de nuestros derechos como algo m谩s que una cuesti贸n burocr谩tica. 隆SIN FIGURACI脫N, NO HAY PRODUCCI脫N!