De parte de SAS Madrid December 24, 2021 65 puntos de vista

Frenar la temporalidad y la precariedad, exigi贸 la Uni贸n Europea a Espa帽a para recibir los fondos Next Generation. Nada dijo sobre derogar la reforma laboral de Mariano Rajoy.

La Uni贸n Europea exigi贸 a Espa帽a dos cosas en materia laboral para transferir el segundo tramo de los fondos Next Generation (12.000 millones de euros): poner fin a la temporalidad y a la precariedad. A la UE poco le importa si Mariano Rajoy impuls贸 una reforma en 2012 que pauperiz贸 a煤n m谩s los salarios de la clase trabajadora, y que segu铆a la estela iniciada por Jos茅 Lu铆s Rodr铆guez Zapatero en su texto de 2010, que sent贸 las bases para anular la negociaci贸n colectiva, que la indemnizaci贸n en un despido sea de 20 o de 45 d铆as por a帽o trabajado y qui茅n firma un convenio laboral, si los sindicatos estatales o las centrales mayoritarias en Euskadi y Galicia. Yolanda D铆az ha cumplido con lo prometido en Europa: alcanzar un acuerdo a tres bandas para impulsar medidas contra la temporalidad y la precariedad asociada a la falta de ingresos constantes. A cambio de alcanzar el consenso con la patronal, algo bien visto en Bruselas, ha incumplido el pacto firmado entre PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para derogar la reforma laboral.

El coordinador de la coalici贸n soberanista, Arnaldo Otegi, fue claro ayer: 鈥淣o avalaremos esta reforma laboral鈥, al considerar que no elimina 鈥渓os aspectos m谩s lesivos鈥 鈥攃ontrol administrativo e indemnizaci贸n en los despidos colectivos, estatalizaci贸n de la negociaci贸n de los convenios鈥.

El texto ser谩 aprobado en el 煤ltimo Consejo de Ministros del a帽o, el pr贸ximo martes 28 de diciembre. Justo a tiempo para que al d铆a siguiente sea publicado en el BOE antes de que termine 2021. A la vuelta de las vacaciones navide帽as, la reforma laboral tendr谩 que someterse a votaci贸n en el Congreso de los Diputados. Necesitar谩 un mayor铆a simple de 176 votos. La inclusi贸n de nuevas enmiendas depender谩 del relato del pacto y de la presi贸n que ejercer谩n desde hoy los sindicatos a los partidos pol铆ticos que consideran que pueden representarles en la C谩mara Baja.

La ratificaci贸n del borrador de 48 p谩ginas fue aprobada por unanimidad por Comisiones Obreras y UGT a primera hora de la tarde de ayer. Tambi茅n un谩nimemente ha sido rechazado por la Federaci贸n Metal煤rgica de la CGT, el primer y el segundo sindicato de Euskadi 鈥擡LA y LAB鈥, el mayoritario en Galicia 鈥擟IG鈥, y la Intersindical de Catalunya. Para la Federaci贸n Metal煤rgica, la reforma laboral de Yolanda D铆az supone 鈥渦na traici贸n a la clase trabajadora, la cual ten铆a muchas esperanzas puestas en un Gobierno supuestamente progresista, es un acuerdo hecho por y para la patronal鈥. Para los sindicatos territoriales, el texto ningunea las dos reivindicaciones fruto de su trabajo en los conflictos laborales: despidos colectivos, negociaci贸n de los convenios.

El borrador acordado no recupera la autorizaci贸n administrativa para los despidos colectivos perdida con Rajoy. Y modifica la negociaci贸n colectiva en un solo aspecto: habr谩 prioridad sectorial-estatal 煤nicamente en materia salarial. No hay m谩s cambios.

Fuentes del Ministerio de Trabajo aseguraron a El Salto que modificar la prioridad aplicativa de los convenios no figuraba en los compromisos que recoge la Componente 23, 鈥減or lo que no es objeto de debate en el marco social鈥, zanjaron. El compromiso del Gobierno con la Uni贸n Europea se fij贸 en el Plan de Recuperaci贸n, Transformaci贸n y Resiliencia, en su Componente 23 (Nuevas pol铆ticas p煤blicas para un mercado de trabajo din谩mico, resiliente e inclusivo).

Modificar la prioridad aplicativa de los convenios no resulta de inter茅s para las dos grandes centrales estatales, CC OO y UGT, m谩s proclives a primar acuerdos estatales que territoriales, aunque ello vaya en contra de la clase trabajadora, tal y como alert贸 en 2003 el Banco de Espa帽a en su informe El sistema de negociaci贸n colectiva en Espa帽a: un an谩lisis con datos individuales de convenios: 鈥淪e observa c贸mo en el nivel intermedio de la negociaci贸n (sector-provincial) se llega a incrementos salariales que son, en general, superiores tanto a los que se pactan a un nivel centralizado (sector-nacional) como a un nivel m谩s descentralizado (empresa)鈥.

Un reguero de pistas

Yolanda D铆az dej贸 un reguero de pistas en los nueve meses que han durado las negociaciones en la mesa de di谩logo, formada el 17 de marzo por el Ministerio de Trabajo, CC OO, UGT y las patronales CEOE y Cepyme. La hoja de ruta la expuso el 22 de marzo en su comparecencia de tres horas en la comisi贸n del Congreso de Diputados, donde explic贸 a miembros de la C谩mara Baja que su intenci贸n era modernizar el Estatuto de los Trabajadores. Anunci贸 que iba a 鈥渟implificar los contratos鈥. Y as铆 ha sido. Desaparecen los contratos temporales y de relevo: los contratos se presumen indefinidos. Los contratos por duraci贸n determinada solo podr谩n justificarse por circunstancias de la producci贸n o por sustituci贸n de la persona trabajadora. Los actuales obra y servicio quedan eliminados y los temporales 鈥攎谩ximo de seis meses, ampliables a un a帽os si se pacta por convenio鈥 se podr谩n firmar en casos 鈥渙casionales e imprevisibles鈥 de la producci贸n. Adem谩s, se crea un contrato espec铆fico para actividades ocasionales 鈥攗na campa帽a de Navidad, por ejemplo鈥, con una duraci贸n m谩xima de 90 d铆as.

La contrataci贸n temporal fraudulenta ser谩 castigada con el aumento de las cotizaciones sociales y con multas de hasta 10.000 euros por trabajador, en vez de por empresa. Para los sectores con producciones estacionales, como la agricultura y el turismo, las empresas estar谩n obligados a utilizar los contratos fijos-discontinuos. La empresa paga el sueldo en 茅poca de producci贸n; el Estado paga el paro en 茅poca de sequ铆a.

El texto del borrador tambi茅n rebaja el periodo de tiempo para que un trabajador sea considerado fijo: si en dos a帽os una persona ha estado contratada m谩s de 18 meses para el mismo puesto u otro diferente en la misma empresa, mediante dos o m谩s contratos por circunstancias de la producci贸n, pasar谩 a ser indefinido.

Pero nada cambia en los despidos. Despedir seguir谩 siendo econ贸micamente mucho m谩s barato que antes de 2012: 20 d铆as por a帽o trabajado en caso de despido procedente, 33 en improcedente. La reforma prefiere optar por consolidar los ERTE a trav茅s del mecanismo RED. Los ERTE han funcionado como un escudo social para los trabajadores durante la pandemia, pero tambi茅n han servido para que las empresas despidan sin causa justificada, como judicialmente se demostr贸 en los casos de Tubacex e ITP Aero. Adem谩s, el sost茅n econ贸mico de los ERTE recae de nuevo en las arcas p煤blicas.

Galicia, Euskadi, Catalunya

La nueva redacci贸n del Estatuto de los Trabajadores no ha gustado especialmente a los territorios donde la presencia de Comisiones Obreras y UGT es menor 鈥攜 la conflictividad laboral mayor鈥. 鈥淗ay faustos, anuncios y enga帽os, pero no una derogaci贸n laboral鈥, valora Paco Gonz谩lez, del sindicato gallego CIG, quien tras leerse el texto lo define como 鈥渂astante rid铆culo鈥 y 鈥減eor de lo que pens谩bamos鈥. 鈥淟os cambios que introduce no tienen que ver con propuestas sindicales, sino con empresariales鈥, y se muestra esc茅ptico incluso con los contratos de formaci贸n: 鈥淓sta reforma labora abre una nueva espita a que estos contratos sean un nuevo marco de explotaci贸n laboral, dado que cualquier organizaci贸n empresarial puede montar su propio ciclo de Formaci贸n Profesional, y en cinco a帽os nadie se va a hacer cargo鈥. Sobre la subcontrataci贸n, un tema a煤n poco valorado, Gonz谩lez considera que la reforma 鈥渢raslada un c煤mulo de sentencias judiciales, pero tampoco es que se cambie gran cosa鈥.

Desde Euskadi, Pello Igeregi, del sindicato ELA, a帽ade que 鈥渆s grav铆simo que el di谩logo social haya terminado as铆, aceptando el veto de la CEOE y, en consecuencia, con el Gobierno sin cumplir su palabra de derogar al reforma laboral de 2012鈥. 鈥淧ara nosotros es sangrante la estatalizaci贸n de los convenios y el regimen actual de despidos鈥, a帽ade. El texto no ha traspuesto el acuerdo de la mayor铆a sindical vasca alcanzado con la patronal vasca, Confebask, para blindar que los acuerdos provinciales y auton贸micos prevalezcan, y extenderlos a Nafarroa, tal y como era su deseo.

Sergi Perell贸, de la Intersindical catalana, reconoce que 鈥渉ay diversos puntos que tocan la temporalidad y los contratos que podr铆amos calificar de avance, pero para nosotros es dif铆cil de asumir la prevalencia de una negociaci贸n colectiva estatal y los despidos colectivos sin justificaci贸n administrativa鈥. Alaba tambi茅n recuperar la ultraactividad indefinida. Como sus compa帽eros gallegos y vascos, considera que el texto firmado es 鈥渋nsuficiente鈥 y que 鈥渄a pie a movilizaciones鈥.

鈥淯n d铆a hist贸rico鈥

La ministra de Trabajo, Yolanda D铆az, calific贸 el acuerdo alcanzado ayer por la mesa de di谩logo social como de 鈥渄铆a hist贸rico鈥, al entender que el texto 鈥渟uma derechos鈥. Comisiones Obreras y UGT tambi茅n se mostraron satisfechos: 鈥淣os encontramos ante un acuerdo resultado de la firmeza y la constancia. Firmeza y constancia frente a la imposici贸n unilateral del 2012 de una normativa que desequilibro la regulaci贸n laboral de forma radical en contra de las personas trabajadoras. Pero tambi茅n visi贸n, porque se ha buscado el acuerdo con el fin de poder dar una estabilidad jur铆dica a los derechos de los trabajadores y trabajadoras de este pa铆s. Por primera vez en democracia, se acomete una modificaci贸n del calado que supone este acuerdo, no a favor de las pretensiones de la empresa, sino de la clase trabajadora鈥, valoraron.

