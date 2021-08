–

Una reflexi贸n sobre la andalufobia de algunos medios y profesionales de la comunicaci贸n, y sobre las medias verdades en materia de migraci贸n.

鈥淓l int茅rprete de los muertos鈥, como as铆 se llama el art铆culo al que me refiero, de Gonzalo Moncloa (Escuela de Periodismo UAM-El Pa铆s), se public贸 el pasado 29 de julio. Aqu铆 pod茅is y deb茅is leerlo:

https://elpais.com/masterdeperiodismo/2021-07-29/el-interprete-de-los-muertos.html

Podr铆a haber sido un art铆culo muy clarificador sobre la labor que las instituciones del Estado no hacen a la hora de identificar a las personas migrantes fallecidas frente a nuestras costas. Pero lejos de eso, el autor del mismo, y el medio en el que ha aparecido, han preferido alternar expresiones y t贸picos que no solo ridiculizan a los andaluces y a las andaluzas, sino tambi茅n al protagonista del reportaje, un chico de 25 a帽os que dedica su tiempo a ayudar a las familias de decenas de desaparecidos en la Frontera Sur en el doloroso proceso de averiguar si sobrevivieron al viaje en patera hacia Europa que un d铆a emprendieron desesperadamente.

Moncloa intenta contarnos c贸mo se las arregla este hombre, vecino de Almer铆a y voluntario de Cruz Roja, para ayudar a identificar los cad谩veres de personas migrantes que tras los naufragios que tienen lugar en esta zona del Mediterr谩neo aparecen o son localizados por los equipos de rescate de organismos estatales, como la Guardia Civil del mar o SASEMAR. A trav茅s de una red de contactos que 茅l mismo ha ido ampliando en los 煤ltimos meses, ha conseguido lo que vergonzosamente un Estado, con millones de euros invertidos en seguridad y tecnolog铆a puntera, no logra (o no quiere lograr). El tema central del reportaje, bastante interesante dadas las circunstancias que sabemos tienen lugar en la Frontera Sur con la llegada de seres humanos a nuestras costas, deber铆a haberse enfocado en la creaci贸n de una conciencia entre las personas lectoras de este 鈥渕edio鈥 ante el drama que supone morir ahogado y ante la falta de recursos (humanos y materiales) que existen en los organismos que en un Estado democr谩tico, -garante de los Derechos Humanos-, deber铆an estar implantados y no cuestionados o demandados por sus profesionales en cada 茅poca estival, como muy bien conocen en la secci贸n de migraci贸n de 鈥楨l Pa铆s鈥 desde hace algunos a帽os. Pero no ha sido as铆, y supongo (no lo s茅 y no me gustar铆a ser mal pensada) que para el autor de 鈥淓l int茅rprete de los muertos鈥 ha sido m谩s divertido, y mucho m谩s f谩cil, construir un relato burl贸n sobre un almeriense, que habla, 隆sorprendentemente!, con un 鈥渕arcado acento andaluz鈥 y te dice 鈥渃on guasa鈥, como quien se refiere al tiempo que hace hoy, 鈥減ues aqu铆 estamos, todo el d铆a entre los muertos鈥, porque al no trabajar y al no leer ni estudiar, no le queda otra. Como si averiguar la identidad de una persona que ha perdido la vida intentando encontrar una oportunidad mejor lejos de su territorio fuera sencillo, o un pasatiempo en el que se distraen quienes no tienen nada mejor que hacer en Andaluc铆a, una de las comunidades con las tasas de paro juvenil m谩s altas del pa铆s y de Europa. Lo mismo tambi茅n esto es culpa de los andaluces y las andaluzas, pero no quiero ir por ah铆 en esta ocasi贸n.

Analizando el texto del se帽or Moncloa me he encontrado con expresiones y argumentos como estos鈥

鈥淐lemente comenz贸 a trabajar con migrantes en el verano de 2018, cuando entr贸 en Cruz Roja. Antes hab铆a cursado m贸dulos de comercio y marketing; pero a 茅l no le gusta estudiar. Me preguntan si me leo los informes de migraci贸n, pero no, nada, son demasiados largos, agrega entre risas el almeriense鈥︹

En el texto se empieza dejando claro que este chico no estudia 鈥減orque no le gusta estudiar鈥, y que tampoco es que se esfuerce mucho por hacerlo y se resigna a ello con alegr铆a, 鈥渆ntre risas鈥. De ah铆 la idea que el andaluz o la andaluza se presente, 鈥済eneralmente鈥, como una persona inculta. Y que lo sea porque as铆 lo ha decidido 鈥渓ibremente鈥, porque es imposible que alguien no encuentre satisfacci贸n encerr谩ndose durante horas, semanas, meses y a帽os entre libros y apuntes para obtener un t铆tulo que le permita luego acceder al mercado de trabajo sin problemas.

Seguimos鈥

鈥淪in trabajo, le aconsejaron en la oficina de empleo que fuera como voluntario a la ONG. Empec茅 por puro aburrimiento, reconoce. A mediados de 2020 cre贸 鈥楬茅roes del Mar鈥, un perfil de Twitter con el que informaba de los naufragios y promov铆a por afici贸n la actividad de Salvamento Mar铆timo, el principal interventor de embarcaciones ilegales junto con la Guardia Civil鈥.

Hay que recalcar muy bien que en Andaluc铆a, concretamente en Almer铆a, al no haber ninguna salida profesional para alguien que 鈥渘o estudia ni lee鈥, una de las opciones para no aburrirse en los meses de calor es convertirse en 鈥渧oluntario鈥 de oeneg茅s. A mi parecer, creo que se desprestigia el trabajo de entes como Cruz Roja, donde existen profesionales cualificados y donde el voluntariado es un valor important铆simo, una caracter铆stica de aquellas personas que incluso sabiendo que esa labor no va a ser remunerada, s铆 le ser谩 煤til a otra gente Para quienes no conozcan el funcionamiento, o parte del mismo, much铆simas actividades en Cruz Roja est谩n desarrolladas por voluntarios y voluntarias, gente que altruistamente entrega lo m谩s valioso que tiene, su tiempo, a una causa. Podemos estar o no de acuerdo, per desde el rescate y la colaboraci贸n con equipos de salvamento en las playas de todo el Estado, la atenci贸n a personas sin hogar, el reparto de material escolar y alimentos a familias en el umbral de la pobreza o riesgo de exclusi贸n social, la ayuda a menores en tareas escolares, la puesta en marcha de cursos de alfabetizaci贸n para personas migrantes (para que puedan integrarse cuanto antes en nuestra sociedad), la atenci贸n y el asesoramiento a v铆ctimas de violencia machista, hasta el acompa帽amiento de personas mayores que viven o est谩n solas, est谩n realizadas mayoritariamente por personal voluntario.

Para colmo, se confunde la labor de Sasemar, o Salvamento Mar铆timo, con la de la Guardia Civil. Parece mentira que esto suceda precisamente en un medio como 鈥楨l Pa铆s鈥 que ha cubierto, y sigue haci茅ndolo, sucesos relacionados con la migraci贸n en nuestras costas, y que sabe sobradamente que Salvamento Mar铆timo no intercepta embarcaciones de ning煤n tipo, sino salvaguarda la vida humana en la mar, atiende emergencias que se producen en el medio marino, desde el remolque de una embarcaci贸n que se ha averiado, a la extinci贸n de un fuego que tiene lugar en un barco, la evacuaci贸n de heridos hasta hospitales o el rescate de n谩ufragos con independencia de su raza, nacionalidad, etc. Salvamento Mar铆timo 鈥渓ocaliza鈥 embarcaciones y pone a salvo a sus ocupantes, llevando o trasladando hasta el puerto m谩s cercano a quienes han sufrido una emergencia del tipo que sea en la mar. Intentar trazar, una vez m谩s, una similitud entre las funciones de cada ente (Guardia Civil del Mar y Sasemar) es inmoral, sobre todo cuando se conoce que este servicio est谩 conformado en su totalidad por personal civil. Que esto se trate as铆, de esta manera, no es balad铆. No lo es porque 鈥楨l Pa铆s鈥 es un medio af铆n al Gobierno, y est谩 siendo este Gobierno el que est谩 apostando por una militarizaci贸n del estrecho de Gibraltar y del mar de Albor谩n, como se viene denunciando por parte de sus trabajadores a trav茅s de organizaciones sindicales. Denuncias de las que tambi茅n este medio est谩 al tanto. Una consecuencia directa de este proceso de militarizaci贸n al que me refiero, es que en Canarias se est茅n dando las cifras de personas muertas y/o desaparecidas que actualmente, y por desgracia, se barajan. Y no lo digo yo. Ah铆 est谩n los informes de organizaciones con a帽os de experiencia en migraci贸n en nuestro pa铆s y otras a nivel internacional. Es por ello que muchas nunca dejaremos de se帽alar la responsabilidad que este Gobierno tiene en esta cuesti贸n a trav茅s de sus pol铆ticas migratorias. Su propaganda no tapar谩 sus decisiones y actos ni sus consecuencias.

M谩s sobre el texto del se帽or Moncloa鈥

鈥淓l estudio 鈥搑efiri茅ndose en el art铆culo a un informe de la OIM- destaca la aparici贸n de redes paralelas a los organismos institucionales, como las que ha creado Clemente鈥.

Nada de plantearse una investigaci贸n m谩s profunda o detallada sobre las razones por las que estas 鈥渞edes paralelas鈥 surgen. All谩 donde el Estado no llega, no quiere hacerlo o falla, es donde estos organismos tienen su raz贸n de ser. Pero mencionar sin m谩s, sin profundizar en el hecho en s铆, la creaci贸n de 鈥渞edes paralelas鈥 en este art铆culo, puede hacer pensar (y m谩s en los tiempos en los que vivimos donde estos datos fomentan o alimentan el discurso del odio de la extrema derecha) en una relaci贸n con 鈥渙tro tipo de redes鈥, y que ponen en el punto de mira del fascismo creciente en nuestro pa铆s a muchos colectivos y oeneg茅s de ayuda humanitaria que vienen realizando una labor important铆sima en la Frontera Sur. Esto ya ha pasado. Tenemos a grupos reaccionarios manifest谩ndose en aquellos lugares que han sido el centro de la atenci贸n medi谩tica durante meses por el aumento de llegadas de personas migrantes. Formaciones y l铆deres pol铆ticos incendiando las redes sociales y criminalizando la solidaridad y el apoyo mutuo. Hay miembros de colectivos de ayuda humanitaria que incluso han sido perseguidos y han visto alterada su vida personal o familiar, que han tenido que defenderse ante los tribunales de acusaciones muy graves por el simple hecho de ejercer desde su conciencia solidaria una ayuda a otros seres humanos para que no murieran en el oc茅ano. Conocemos uno o varios ejemplos de esto que tristemente se ha repetido en el resto de pa铆ses europeos que reciben migrantes a trav茅s del Mediterr谩neo, como Italia, Grecia, etc. Por eso resulta incre铆ble que se est茅 jugando con esto (y a esto).

Otras expresiones como 鈥渟e jacta鈥, 鈥渢e enteras de lo que est谩 pasando antes que nadie鈥 [驴antes incluso que los propios Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado? 驴Cabe que nos replanteemos para qu茅 sirven entonces tantos medios para estos organismos militarizados en materia de pol铆tica migratoria?)], dejan en mal lugar a una persona que lo 煤nico que intenta contar es c贸mo realiza su trabajo en un punto geogr谩fico determinante para entender el fen贸meno migratorio en la pen铆nsula, puesto que el drama de estas personas no acaba una vez que llegan al puerto de turno y son atendidas por Cruz Roja antes de pasar a dependencias policiales. Un trabajo, el de este hombre, para el que nadie le ha formado y que encima est谩 sirviendo para ayudar a muchas personas a las que les falta informaci贸n p煤blica sobre la suerte que han tenido sus seres queridos a bordo de pateras y cayucos. Una informaci贸n que desde el Gobierno m谩s progresista de la historia de la 鈥渄emocracia鈥 espa帽ola se ha prohibido facilitar, a trav茅s de organismos p煤blicos como Salvamento Mar铆timo, y que es f谩cilmente comprobable a trav茅s de su historial en notas informativas y comunicados oficiales de los 煤ltimos a帽os a los que podemos acceder desde su p谩gina web. Ser铆a muy interesante que este tipo de reportajes, promocionados por 鈥楨l Pa铆s鈥, continuaran ahondando en materia, realizando un seguimiento de las personas que llegaron jug谩ndose la vida a trav茅s del mar y de las condiciones en las que tienen que afrontar cada d铆a su existencia en el Estado espa帽ol. Ah铆 est谩n, sin ir m谩s lejos, los asentamientos de trabajadores migrantes de Almer铆a o de Huelva, donde malviven en condiciones crueles y contrarias a los derechos m谩s elementales de cualquier persona por el simple hecho de serlo. No hay reportajes, por ejemplo, en clave de 鈥済uasa鈥 sobre la alcaldesa de N铆jar, socialista por cierto, y sobre sus pol铆ticas sociales en cuanto a la responsabilidad que tiene este municipio con estos asentamientos de la verg眉enza.

Otras expresiones del tipo 鈥測o tengo contactos en todas partes鈥, haciendo referencia a los posibles enlaces que pueda tener el entrevistado en Argelia y Marruecos, ponen en peligro incluso al propio chico, que adem谩s sale con su nombre, apellidos y aspecto f铆sico en el reportaje. La 茅tica period铆stica obliga (o deber铆a hacerlo) a los profesionales de la comunicaci贸n a contar las cosas de la mejor de las maneras, evitando malentendidos que puedan llegar a convertirse en un problema para quienes dan la cara cont谩ndonos algo y para una comunidad afectada, en este caso la comunidad migrante. Insisto鈥 identificar a personas que han perdido la vida injustamente y a causa de unas pol铆ticas migratorias criminales, puestas en marcha entre otros por nuestro Estado, no es un entretenimiento para matar el aburrimiento. Y un medio serio no puede vender esto.

Pero hay m谩s, queda el remate, y el compa帽ero de 鈥楨l Pa铆s鈥 opta por lo mismo de siempre, por se帽alar esa piller铆a innata del andaluz, que es tramposo por naturaleza, que intenta sacar partido de cualquier situaci贸n siempre y a costa de lo que sea, que es un 鈥渓iante鈥 y un 鈥渓isto鈥 (en el sentido peyorativo del t茅rmino). Lo encontramos en el p谩rrafo donde el autor escribe que 鈥淐lemente observa la cajetilla de cigarros, donde relucen inscripciones en 谩rabe. Fuma tabaco de contrabando que, como tantas cosas en Almer铆a, tambi茅n viene de Argelia鈥. Reconozco que esta 煤ltima parte me impact贸 m谩s, quiz谩s porque estoy m谩s acostumbrada a otros t贸picos y con este no me hab铆a encontrado todav铆a. Simplemente no salgo de mi asombro con un art铆culo de estas caracter铆sticas, planteado en estos t茅rminos, y que a pesar de su brevedad no haya dejado en ning煤n momento de hacer referencia a cosas incompletas y burlas sibilinas mientras se disfrazaba de seriedad a la hora de tratar hechos y conceptos tan duros como la muerte de gente pobre y la empat铆a de muchas personas, andaluzas o no, a la hora de echar una mano a sus familias mientras el Estado y sus gobernantes mantienen esta propaganda insultante en la prensa que en teor铆a contrasta y huye de estereotipos y t贸picos para remar a favor de la convivencia.

No s茅 si a otras personas les habr谩 dado por pararse a pensar cuando han le铆do al se帽or Moncloa. Como andaluza, como periodista, como militante de una organizaci贸n internacionalista, que busca precisamente que las fronteras no maten ni dividan a la gente de una misma clase social, tengo claro que la dignidad de la gente no se mide en funci贸n del acento o de la cultura que se trae desde la cuna. E igual de claro tengo que estas sutilezas informativas hay que combatirlas y desmontarlas en el momento en el que somos conscientes de lo que nos han querido vender, y de la mejor forma que podamos o sepamos. Porque ya est谩 bien. Porque ser andaluz, ser andaluza, no es ninguna verg眉enza. Por el contrario, chulearse de quien amablemente explica lo que hace para que otra persona pueda escribir un art铆culo o reportaje, teniendo la suerte de poder ganarse la vida as铆, s铆 que lo es.

Macarena Amores