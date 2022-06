–

De parte de SAS Madrid June 13, 2022 244 puntos de vista

Mi茅rcoles, 25 de mayo. El Moviment de Residencies de Catalunya hace p煤blico un v铆deo en la red social Twitter que acompa帽an de un potente mensaje: “Si despu茅s de ver estas im谩genes no se te han revuelto las tripas est谩s hecho de la misma pasta que los pol铆ticos que permiten este tipo de situaciones y de la justicia que no las castiga”. Son solo catorce segundos. Pero lo que se aprecia es dur铆simo. En la grabaci贸n puede verse a una anciana tendida sobre una cama de una residencia con el cuerpo completamente rodeado de hormigas. El v铆deo, seg煤n ha podido saber ahora infoLibre, fue puesto a disposici贸n de las autoridades hace dos a帽os. E incluso dio lugar a una investigaci贸n judicial para esclarecer lo sucedido. Pero las pesquisas, en las que lleg贸 a constatarse que “ciertos pacientes” tuvieron que ser “atendidos de inmediato” al haber llegado las hormigas a su propio cuerpo, fueron archivadas.

La grabaci贸n en cuesti贸n lleg贸 a trav茅s de algunos trabajadores del centro a Moviment de Residencies de Catalunya a finales de 2019 o comienzos de 2020, quien tras recibirla la pusieron en manos de la Polic铆a. De ah铆, seg煤n ha podido saber este diario, se le dio traslado a los Mossos. Los agentes abrieron diligencias policiales. Y el asunto se termin贸 judicializando.

Desde la Fiscal铆a del 脕rea de Matar贸 confirman a este diario que “para la investigaci贸n de los hechos que aparecen en el v铆deo” el Juzgado de Instrucci贸n n煤mero 3 de Matar贸 inco贸 diligencias, que se centraron en el fallecimiento de una residente. Lo hizo por un posible delito de muerte por imprudencia y trato degradante. Se tom贸 declaraci贸n a algunos testigos. Pero al final se termin贸 dando carpetazo al asunto. La magistrada encargada del caso consider贸, en un auto fechado el 12 de julio de 2021 al que ha tenido acceso este peri贸dico, que no hab铆a quedado acreditada “la perpetraci贸n de los hechos denunciados”.

Las pesquisas se centraron en una residencia ubicada en Tei脿, un municipio de la comarca del Maresme a veinte kil贸metros de Barcelona. En esta localidad, seg煤n los listados oficiales de la Generalitat, solo consta un centro sociosanitario: Amavir Tei脿. Del resultado de las diligencias judiciales practicadas se tuvo conocimiento de que una de las usuarias del geri谩trico, una anciana de 92 a帽os con limitaci贸n funcional, fue ingresada el 15 de agosto de 2020 en el hospital “por desaturaci贸n, sin cl铆nica infecciosa aparente, en situaci贸n ag贸nica”. Entr贸 a las 18.23 horas. Siete minutos despu茅s falleci贸. Fuentes del grupo residencial mencionado anteriormente confirman a este diario que en esa misma fecha perdi贸 la vida una usuaria de la misma edad en su geri谩trico de Tei脿, si bien insisten en que nadie les ha avisado de la existencia de esta investigaci贸n judicial.

En su auto de archivo, la jueza, que en ning煤n momento hace referencia al v铆deo difundido por el Moviment de Residencies de Catalunya, da por “constatado” que “al tiempo del incidente” el centro “ten铆a problemas de plaga de hormigas e insectos”. Pero sostiene que “no se ha podido constatar” que en el momento de su ingreso hospitalario la residente “sufriera picaduras de insectos, ni en particular de hormigas”, como tampoco que la “causa de su muerte” estuviera “vinculada a la misma”. No obstante, recalca que “se tiene noticia” de que “ciertos pacientes” tuvieron que ser atendidos “de inmediato” al haber “llegado las hormigas a su propio cuerpo”.

Sin “trato degradante”, pero con “falta de personal”

A pesar de ello, la magistrada resalta, tras escuchar a algunos testigos que declararon durante la instrucci贸n y de los que no se aporta informaci贸n alguna, que todos los usuarios que se vieron afectados por la plaga fueron tratados “de inmediato”. Dice que se les traslad贸 “de urgencia” a “otra habitaci贸n” o se les ase贸. Y todo ello, sostiene de nuevo apoy谩ndose en las testificales recabadas, “sin que hubiere habido ning煤n trato degradante ni desatenci贸n de ning煤n residente, tan s贸lo la protesta de tener que acelerar su atenci贸n y no poder actuar con m谩s detenimiento por falta del personal”.

El auto tambi茅n destaca la “adopci贸n de medidas de actuaci贸n” por parte del geri谩trico para combatir la plaga de hormigas e insectos a trav茅s de una empresa exterminadora. Y el control que de ello se hizo a trav茅s del Departament de Treball, Afers Sociales y Families. En este sentido, apunta que las autoridades hab铆an realizado recientemente una inspecci贸n rutinaria en el geri谩trico. La visita se produjo en abril de 2021 y concluy贸 rese帽ando la no percepci贸n de insectos en el centro, as铆 como tampoco de residentes con picaduras. Con todo esto sobre la mesa, la jueza termin贸 decretando el sobreseimiento provisional de las actuaciones al no haber quedado acreditada la perpetraci贸n de los hechos que hab铆an sido denunciados.

La 煤ltima plaga hace tres a帽os

Fuentes del grupo empresarial Amavir confirman que la residencia de Tei脿 tuvo un “brote de hormigas”. Sin embargo, aseguran que fue en junio de 2019, hace ya tres a帽os, motivo por el cual no les cuadra que se vincule el fallecimiento de la residencia con ninguna plaga. “El centro se encuentra en un entorno favorable a la aparici贸n de plagas y precisamente por ello cuenta con un Plan Centinela para detecci贸n y eliminaci贸n de las mismas, que incluye la contrataci贸n de un servicio especializado externo de seguimiento y prevenci贸n”, sostienen. Aquel brote, contin煤an, “se intent贸 atajar desde el primer momento”, contando “con la participaci贸n de los propios trabajadores y familiares”.

A los primeros se les pidi贸 que dejaran reflejado en los libros de incidencias aquellos lugares de la residencia “en las que se detectara presencia de hormigas”. A las familias, por otro lado, se les inform贸 del problema detectado y se les pidi贸 que comunicaran cualquier presencia de estos insectos y que no dieran comida a sus mayores en las habitaciones, a fin de evitar que la plaga se incrementase. Adem谩s, aseguran que se “reforzaron los protocolos de limpieza” y se “reforz贸 el contrato con la empresa especializada en control de plagas”, que actu贸 en el interior del centro y en el per铆metro exterior durante siete d铆as: 4, 11 y 28 de junio; 11, 17 y 23 de julio; y 1 de agosto.

Desde Amavir tambi茅n explican que toda la documentaci贸n sobre las actuaciones fue analizada por la Inspecci贸n del Departament de Afers Socials de la Generalitat en una visita al centro aquel mes de julio. “Recorrieron pormenorizadamente todas las instalaciones, chequearon todos los libros de incidencias y revisaron el contrato con la empresa de desinfecci贸n y los partes de todas sus actuaciones. La propia Inspecci贸n dej贸 constancia de todas las medidas adoptadas y del control del brote”, sostienen las fuentes del grupo, que recuerdan que “desde entonces” no se ha vuelto a repetir “ninguna plaga”, tal y como volvieron a constatar las autoridades en la inspecci贸n que se llev贸 a cabo en abril del a帽o pasado: “Tras revisar dormitorios, comedores y pasillos, se deja constancia de que no se encuentra ninguna hormiga ni ning煤n insecto”.

En relaci贸n con el v铆deo difundido en redes sociales, desde la empresa aseguran que no eran conocedores de dicha grabaci贸n, al tiempo que resaltan que no han recibido “ninguna notificaci贸n” del Juzgado de Matar贸 “relacionada con este asunto”. “Somos conscientes de la dureza de las im谩genes, que nos causan una profunda consternaci贸n. Si se corresponden a este brote de hace tres a帽os en la residencia, y sin querer restar ni un 谩pice de gravedad al asunto, reflejar铆an una situaci贸n enormemente dura pero puntual, puesto que desde el mismo momento en que se detect贸 el problema se tomaron todas las medidas para tratar de erradicarlo en el menor tiempo posible, como as铆 ocurri贸. Es importante remarcar que tanto la Generalitat como la Justicia as铆 lo han considerado tambi茅n”, apuntan.

Por todo ello, consideran en el grupo que “ser铆a tremendamente injusto para la residencia y sus profesionales” querer achacar este caso “a una mala atenci贸n continuada a las personas mayores que viven en ella”. Un centro que, dicen, “viene operando desde hace quince a帽os con los m谩ximos est谩ndares de calidad”, que fue uno de los primeros de toda la comunidad en ser certificado como ‘centro libre de sujeciones” o que ha sido “uno de los centros con menor afectaci贸n de covid de toda Catalu帽a”. “Estamos abiertos a que, quien lo desee, pueda venir a visitar la residencia y comprobar de primera mano esta realidad”, concluyen.

“No hemos aprendido nada”

Javier Garz贸n, integrante de Moviment de Residencies y miembro fundador de Marea de Residencias, explica que no hicieron p煤blico el v铆deo en su momento porque el asunto estaba siendo investigado. “Sin embargo, al dejar de tener noticias del asunto, y al sospechar que lo hab铆an archivado, se decidi贸 difundir”, se帽ala. En conversaci贸n con este diario, asegura que la residencia en cuesti贸n ha tenido bastantes problemas de insectos. Y rechaza que lo que puede apreciarse en el v铆deo sea fruto de un instante concreto. “Por lo que se ve en las im谩genes, esta persona parece que llevaba tiempo sola, porque si se le est谩 atendiendo permanentemente yo creo que eso no sucede”, apunta.

El miembro del colectivo carga contra el carpetazo judicial. “Tiene que haber un pacto de silencio entre la justicia, los representantes pol铆ticos y las entidades que se lucran con esto, porque no me lo explico si no”, desliza. Y culmina: “Todas las denuncias que se interponen son archivadas. 驴Qu茅 pasa, que todas ellas son infundadas? Todo esto demuestra que no se est谩 a la altura de lo que demanda la sociedad civil. Ahora mismo, las residencias siguen estando igual o peor que antes de la pandemia. No hemos aprendido nada”.

Enlace relacionado InfoLibre.es (12/06/2022).