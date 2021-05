–

De parte de Indymedia Argentina May 7, 2021 88 puntos de vista

La actual interventora de los servicios de inteligencia, Cristina Caama帽o, recibi贸 ayer por la ma帽ana a Carlos Lordkipanidse y Carlos Loza, integrantes del Encuentro Militante Cachito Fukman. Fueron en representaci贸n de miles de firmas que apoyaron un petitorio entregado al presidente Alberto Fern谩ndez el 3 de diciembre pasado exigiendo la apertura de archivos de los a帽os del genocidio. Les mostraron varios muebles con fichas, entre ellas una de espionaje, siempre ilegal, al sobreviviente de la ESMA Enrique Fukman, fechada en 1986. El mensaje de Nora Corti帽as para Caama帽o.

Entrevista y redacci贸n: Nicol谩s Rosales. Fotos: Natalia Bernades/La Retaguardia. Edici贸n: Fernando Tebele.

Los dos Carlos caminan con pasos firmes dejando a sus espaldas el fondo de la Casa Rosada bajo un sol oto帽al. Uno de ellos es Carlos 鈥淪ueco鈥 Lordkipanidse y el otro es Carlitos Loza. Ambos son sobrevivientes de la perversidad de la ESMA durante el genocidio, e integran el Encuentro Militante Cachito Fukman.

Desde este espacio, hab铆an convocaron a una conferencia al mediod铆a en la Pir谩mide de la Plaza de Mayo, que tambi茅n deriv贸 en charla con La Retaguardia.

Lordkipanise y Loza se reunieron ayer a las 11 de la ma帽ana con Cristina Caama帽o, interventora de la AFI (Agencia Federal de Informaciones ex SIDE), en la sede de los servicios de inteligencia, apenas a 40 metros de la Casa de gobierno. La cita es una respuesta del gobierno nacional a una r谩pida y nutrida juntada de firmas que el EMCF entreg贸 en la Rosada hace algunos meses con la exigencia de la apertura de todos los archivos de la dictadura.

Al culminar la reuni贸n, en di谩logo con La Retaguardia, bajo la sombra de la pir谩mide, El Sueco, claramente conmovido y algo ansioso por expresar sus primeras sensaciones dijo: 鈥淣osotros vinimos ac谩 con una premisa clara que es la que se manifest贸 en el petitorio que le hab铆amos presentado previamente al Presidente Fern谩ndez, que como ya se sabe nos mand贸 a contestar en primera instancia por el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, con una respuesta absolutamente insuficiente. Por lo tanto presentamos una nota, y en lo que consideramos un salto cualitativo, nos llam贸 la interventora y nos cit贸 en la AFI. Si bien no nos agrad贸, concurrimos a la cita. Respecto al petitorio presentado exigimos saber el paradero de los desaparecidos, los lugares donde estuvieron detenidos, qui茅nes son los responsables, y d贸nde est谩n los ni帽os y ni帽as apropiados鈥.

En referencia a la respuesta recibida cont贸: 鈥淓llos tienen esto que han encontrado que son los famosos archivos, y que nos mostraron. Son tres muebles grandes, de un conjunto de trece en total, o sea que faltan diez. Nos dijeron que supieron de estos faltantes por unas fotos viejas que encontraron. La pregunta que nos hacemos es, 驴d贸nde est谩 la informaci贸n faltante? Por ahora no sabemos鈥.

Por otro lado hizo referencia a ciertas limitaciones burocr谩ticas: 鈥淟a informaci贸n que ellos nos brindaron a nosotros fue de car谩cter personal. Lo que quiere decir que tiene que venir una v铆ctima o familiar a buscar su informaci贸n. No dan informaci贸n por el cumplimiento de una ley, que desconocemos. Esta respuesta, entre otras cosas, fue la que esper谩bamos. Tambi茅n les entregamos el petitorio que hab铆amos hecho en mano y que lo firmaron como recibido. Adem谩s nos transmitieron que, a pedido de la justicia, este material est谩 disponible鈥, y en varias ocasiones fue utilizado en juicios por cr铆menes de lesa humanidad. Para acceder a esa informaci贸n personal se puede escribir al correo electr贸nico informacion.publica@afi.gob.ar

El mensaje de Norita para Caama帽o

En el transcurso de la reuni贸n, El Sueco puso sobre la mesa un mensaje muy especial para Caama帽o. 鈥淐uando le cont茅 a Nora Corti帽as que 铆bamos a venir, me dijo: `Bueno, haceme un favor, cuando hables con ella decile que en la informaci贸n que le hicieron llegar a Madres de Plaza de Mayo, me encontr茅 con una ficha m铆a que dice que me espiaron cuando yo estaba entrevistando a una delegaci贸n internacional. Decile a la doctora que s茅 que me han espiado en cada uno de mis pasos, pero que lo que yo quiero saber es el destino de mi hijo鈥. Hace algunos meses, el gobierno entreg贸 a varios organismos de derechos humanos carpetas de espionaje a sus integrantes. En ese paquete estaba la ficha a la que se refiere Norita.

Expediente Fukman

Lordkipanidse hizo una pausa, y visiblemente emocionado detall贸 que le mostraron una ficha con material de espionaje sobre su querido compa帽ero de militancia, Enrique Cachito Fukman, quien falleci贸 en 2016. 鈥淐uando nos muestran el material, que fueron tres personas, uno de ellos me dice: 鈥楢c谩 tengo algo que te puede interesar, la ficha de Cachito Fukman鈥. Que est谩 elaborada en el a帽o 1986, en plena democracia. Se nota que hay una investigaci贸n, un seguimiento a 茅l y a un grupo de personas. Investigaron todos los viajes que hizo al exterior, con quien se reuni贸, donde militaba en esa 茅poca鈥, dijo acongojado como cada vez que pronuncia su nombre.

Lordkipanidse dej贸 ver cierta disconformidad por el resultado de la reuni贸n: 鈥淪igue habiendo una confusi贸n de qu茅 es lo que queremos. Por eso en el petitorio lo dejamos claro鈥, pero remarc贸 una diferencia con gestiones anteriores: 鈥淓sta administraci贸n puso mucho esmero en deslindarse de todas las administraciones anteriores en funci贸n de la tenencia de este material, y que el mismo no se haya hecho p煤blico nunca. Lo que implica una situaci贸n compleja, porque pasaron gobiernos que responden a la l铆nea pol铆tica, o fueron muy cercanas o iguales a la del actual鈥.

Carlos Loza agreg贸: 鈥淎dem谩s de los archivos met谩licos como los mencionan, est谩 el 谩lbum de fotos que estaba ah铆 adentro en un armario, que sali贸 en los medios. Y en el altillo encontraron material deteriorado, sucio, viejo, comido por ratas. Lo que nos dijeron adem谩s, es que ellos no tienen otros archivos; y que los que est谩n, los est谩n digitalizando. Nos entregaron una carpeta sobre este trabajo que vienen haciendo鈥.

Por 煤ltimo, ambos coincidieron en una misma sensaci贸n: perciben que se trat贸 de una respuesta burocr谩tica. 鈥淣os respondieron de manera aut贸mata鈥, culmin贸 el Sueco.

El documento completo entregado a Cristina Caama帽o

Buenos Aires, 6 de mayo de 2021

Sra. titular de la

Agencia Federal de Inteligencia (AFI),

Dra. Cristina Liliana Caama帽o Iglesias Pa铆z

S/D:

El 3 de diciembre pasado presentamos un petitorio con miles de firmas requiriendo al Presidente de Rep煤blica que permita el acceso a los archivos de las Fuerzas Armadas y de los organismos de inteligencia. Esta presentaci贸n origin贸 el expediente electr贸nico EX-2020-84314346-APN-CGD#SGP. Dado que la nota recibida por parte de la Secretar铆a de Derechos Humanos no respondi贸 al pedido realizado, en febrero reiteramos la solicitud mediante una nueva nota al Presidente, encontr谩ndonos a煤n a la espera de una respuesta.

En ese contexto, mediante la presente nos dirigimos a Ud. en su calidad de titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SI 鈥 SIDE), en el marco de los compromisos asumidos por el Estado Argentino en materia de lucha contra la impunidad y lo estipulado por la ley 27.275 de acceso a la informaci贸n p煤blica y con la apremiante necesidad de exigir el cumplimiento urgente de las medidas necesarias para el acceso a todos los fondos documentales que se encuentren en poder del organismo a su cargo y que guarden relaci贸n con la planificaci贸n y ejecuci贸n del plan genocida que comenz贸 a implementarse en nuestro pa铆s en las postrimer铆as del a帽o 1974 y que se sostuvo hasta pasado el a帽o 1983.

Durante el per铆odo mencionado, la entonces Secretar铆a de Inteligencia del Estado (SIDE) ocup贸 un lugar importante a la hora de recabar informaci贸n para futuros secuestros de personas; tuvo un rol aglutinador con los servicios de inteligencia de cada fuerza y un papel central en la coordinaci贸n represiva del Plan C贸ndor; todo esto adem谩s de haber tenido bajo su control, en colaboraci贸n con el Batall贸n de Inteligencia 601 del I Cuerpo de Ej茅rcito, al Centro Clandestino de Detenci贸n 鈥淎utomotores Orletti鈥.

Sabemos que la Central de Reuni贸n Informativa (CRI) del Batall贸n 601 estaba integrada por las 谩reas de inteligencia de la Marina, Aeron谩utica, Polic铆a Federal, Prefectura Naval, Gendarmer铆a Nacional, Servicio Penitenciario Federal; as铆 como por agentes de la propia SIDE (actual AFI); y que -en su organizaci贸n interna- uno de los grupos de la CRI (el abocado a producir informaci贸n destinada a la persecuci贸n a militantes de organizaciones de otros pa铆ses como Tupamaros o el MIR chileno) funcionaba en instalaciones de la propia SIDE . Sabemos tambi茅n que las 鈥渃omunidades informativas鈥 de cada zona, subzona y 谩rea en que se dividi贸 al pa铆s, deb铆an aportar informaci贸n a la Central de Reuni贸n Informativa del Batall贸n 601.

Todas las instituciones producen y reciben documentos, en sus diversos soportes, de acuerdo a las misiones y funciones establecidas en sus normas, a su estructura org谩nica y a regulaciones procedimentales (sean 茅stas derivadas de manuales de procedimiento administrativo interno o de normas de entidades superiores). Las 谩reas de inteligencia del Estado no son una excepci贸n y -al contrario- la masa de informaci贸n que estas 谩reas plasmaban en distintos documentos que circulaban por la 鈥渃omunidad informativa鈥 era de vital importancia para la ejecuci贸n del plan de exterminio.

Sabemos acerca de algunos documentos generados por otros elementos de esta 鈥渃omunidad informativa鈥. Por ejemplo, en la ESMA se generaron al menos cinco tipos documentales distintos en el accionar represivo. En los testimonios que brindamos tanto en el Juicio a las Juntas como en la 鈥渃ausa ESMA鈥, los y las sobrevivientes identificamos:

1) Fichas de secuestrados en las que se asentaba informaci贸n b谩sica de cada persona llevada a la ESMA. Estaban microfilmadas en un total de 10 (diez) rollos y en cada uno entraban unas 500 (quinientas) de estas fichas personales. De cada uno de estos rollos de microfilm se realizaron tres copias.

2) Legajos de secuestrados, que se conservaban encarpetados en ficheros colgantes, y remit铆an a las fichas antes mencionadas

3) Un libro de grandes dimensiones en el que se anotaba a cada secuestrado que ingresaba en la ESMA; con dos columnas al final (una columna con una 鈥淟鈥 para los liberados y una columna con una 鈥淭鈥 que indicaba como destino final la muerte)

4) Fichas de blancos (tambi茅n mencionadas como 鈥渇ichas mil鈥 o 鈥渃asos mil鈥 por la forma de numeraci贸n), con carpetas de solapas, que conten铆an datos de personas que se fijaban como 鈥渂lancos鈥: personas a las que todav铆a no hab铆an podido secuestrar, pero sobre las cuales contaban con alg煤n dato que los convert铆a en futuras posibles v铆ctimas.

5) Expedientes referidos a organizaciones pol铆ticas.

Por otra parte, m煤ltiples testimonios de familiares de desaparecidos/as refieren que el Comando de Institutos Militares, con sede en Campo de Mayo, centralizaba las listas con informaci贸n sobre el paradero de las personas detenidas-desaparecidas. Esta referencia es dada por familiares que, en la b煤squeda de sus seres queridos, recorr铆an todas las oficinas posibles preguntando 驴d贸nde est谩n?, y eran derivados al Comando de Institutos Militares que recib铆a diariamente -por parte de los distintos elementos de la 鈥渃omunidad informativa鈥- las listas de las personas que estaban secuestradas en manos de las distintas fuerzas.

Dada la modalidad de funcionamiento de la comunidad informativa, y las misiones y funciones de la SIDE, entendemos que la actual AFI debe tener, en sus fondos, documentos producidos por la entonces SIDE, lo que incluye los env铆os de informaci贸n de los dem谩s elementos que conformaban esta 鈥渃omunidad informativa鈥 al servicio de la represi贸n.

Por todo lo expuesto, y al tomar conocimiento de la puesta en marcha en 2020 del 鈥淧rograma de Protecci贸n de Registro y Archivo鈥, es que:

1 鈥 Solicitamos se nos informe si fue realizado ya un relevamiento de los archivos en la totalidad de las locaciones bajo jurisdicci贸n de la AFI. En caso de que la respuesta sea afirmativa, solicitamos se nos entregue copia del informe de dichos relevamientos. En caso de que a煤n no se hayan realizado, solicitamos se nos informe si se encuentra planificado dicho relevamiento, en qu茅 plazos y c贸mo se realizar铆a.

2 鈥 Solicitamos se nos remita copia de la documentaci贸n que se encuentre en poder de la AFI (tr谩tese de su oficina central en la sede de 25 de mayo como en sus distintas dependencias) que est茅 relacionada con el accionar de la comunidad informativa, particularmente en relaci贸n a las tareas de inteligencia naval, inteligencia militar e inteligencia aeron谩utica; y referida a detenciones, seguimientos o 鈥渂lancos鈥 de detenciones, centros de detenci贸n, ni帽os y ni帽as nacidas en cautiverio y sus destinos.

En relaci贸n a este pedido, sabemos de ocasiones en las que el 谩rea respondi贸 a pedidos de informaci贸n del Poder Judicial (por ejemplo, ante el Juzgado Federal 12 de Comodoro Py a pedido de Alejandrina Barry; o en el marco de la investigaci贸n por la causa AMIA) pero en las que las copias de la documentaci贸n han sido brindadas de forma desordenada, descontextualizada e inclusive parcializada (entregando, como en el caso de Barry, distintos documentos ante el mismo pedido realizado en distintos momentos).

3 鈥 Por lo mencionado, solicitamos que el relevamiento, y la documentaci贸n que se remita, se entreguen dando cuenta de su contexto de producci贸n: siguiendo el orden original en el que estaban los documentos, dando cuenta del v铆nculo archiv铆stico de la documentaci贸n con los dem谩s documentos del fondo, explicando qu茅 谩rea o secci贸n produjo dicha documentaci贸n, cu谩les eran sus competencias, a partir de qu茅 normativa esas 谩reas produc铆an esa documentaci贸n, c贸mo produc铆a esa informaci贸n, a trav茅s de qu茅 medios la consegu铆a y a qui茅n se la enviaban.

4 鈥 Asimismo, y a efectos de dar un cumplimiento efectivo al acceso a la informaci贸n, requerimos que en caso de que los documentos contengan alg煤n tipo de codificaci贸n propia de la instituci贸n (siglas, nomenclaturas, etc) se adjunte la informaci贸n necesaria para que los documentos sean inteligibles.

5 鈥 En ese sentido, es que solicitamos se nos informe si ya fue realizado un relevamiento de la normativa y la estructura; espec铆ficamente en lo referido a las normas por las que se rigi贸 la SIDE y la estructura org谩nico-funcional que adopt贸, contemplando su evoluci贸n y posibles cambios en el per铆odo que nos interesa.

6 鈥 Considerando que el convenio firmado con la Biblioteca del Congreso de la Naci贸n contempla la digitalizaci贸n y microfilmaci贸n 鈥渄e la totalidad de la documentaci贸n relacionada a la 煤ltima dictadura c铆vico militar鈥; solicitamos se nos informe si ya fueron realizadas las tareas de identificaci贸n, clasificaci贸n y descripci贸n necesarias para que esas im谩genes aporten la informaci贸n relativa a los contextos de producci贸n de esos documentos. En caso de que s铆 haya sido realizada esa tarea, solicitamos se nos remita copia del cuadro de clasificaci贸n de cada uno de los fondos identificados, as铆 como de los inventarios y todos aquellos instrumentos de descripci贸n que se hayan confeccionado para garantizar las posibilidades de recuperar informaci贸n en contexto de esos documentos.

Cada d铆a que pasa sin que el Estado salde la deuda que tiene en materia de apertura de archivos y sin que implemente pol铆ticas archiv铆sticas serias, planificadas, que garanticen la preservaci贸n y el acceso a esos archivos de forma integral; es un d铆a m谩s que el Estado contin煤a perpetuando la impunidad y atentando contra el reclamo de memoria, verdad y justicia. Pasaron 45 a帽os del golpe genocida y se cumplieron 37 a帽os del retorno de la democracia. Los a帽os pasan, los genocidas mueren impunes; madres y familiares fallecen sin saber qu茅 pas贸 con sus seres queridos desaparecidos; cientos/as de j贸venes que nacieron durante el cautiverio de sus madres contin煤an apropiados/as, con su identidad sustituida, mientras sus abuelas, sus hermanos/as, nosotros/as los seguimos esperando.

Quedamos a la espera de una respuesta favorable de su parte.

Sin otro particular, saludamos a Ud. atentamente.

Fuente: http://www.laretaguardia.com.ar/2021/05/reunion-AFI-archivos.html