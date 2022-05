Una revolución anticapitalista

–

La obra de Florence Gauthier constituye una aportaci贸n decisiva a los debates y a la renovaci贸n de la historiograf铆a de la Revoluci贸n, y paralelamente, a la renovaci贸n de un republicanismo democr谩tico y social. Su antolog铆a de Robespierre (editada en Espa帽a por El Viejo Topo con el t铆tulo Por la felicidad y la libertad , con traducci贸n de Joan Tafalla) es notable porque, al contrario de otras antolog铆as, Gauthier destaca en la misma el pensamiento social del Incorruptible, as铆 como aquellos elementos que le muestran como expresi贸n del movimiento social y no ajeno e incluso divergente del mismo como ha querido alg煤n historiador del siglo XX.

鈥Robespierre es el 煤nico gran hombre de la Revoluci贸n que no cuenta con ning煤n nombre de calle en Par铆s. Despu茅s de la Ocupaci贸n, con el gobierno surgido de la resistencia hubo una tentativa que no fructific贸, y as铆 hasta ahora. 驴Cu谩l es la raz贸n de este hecho?

鈥驴El 煤nico? En todo caso, Robespierre comparte el 鈥減rivilegio鈥 de la exclusi贸n con Jean-Paul Marat, pero tambi茅n con muchos otros de los que desempe帽aron un papel central, por ejemplo en la revoluci贸n colonial y en la abolici贸n de la esclavitud. Pienso en Julien Raimond, animador de la Sociedad de los Ciudadanos de color, Vincent Og茅, pero tambi茅n con 脡tienne Polverel o L茅ger-F茅licit茅 Sonthonax, que fueron comisarios civiles de Santo Domingo e impulsaron con todas sus fuerzas f铆sicas y morales la abolici贸n de la esclavitud en la isla en 1793. Y esto s贸lo en una r谩pida aproximaci贸n. 驴Por qu茅 Robespierre parece tan 鈥渞epugnante鈥? Es una historia larga, que iremos abordando seguramente a lo largo de esta entrevista.

鈥Desde 9 thermidor del a帽o II[1], son m谩s de doscientos a帽os de campa帽a difamatoria. Monta帽as de infamia se amontonan al lado de numerosas biograf铆as tendenciosas. Robespierre contin煤a siendo el 鈥渕aldito鈥. 驴Qu茅 hizo Robespierre para merecer tantas calumnias?

鈥擠e forma sint茅tica, podemos decir que fue porque tom贸 la defensa de la 鈥渃ausa del pueblo鈥, como 茅l mismo la llamaba, pero tambi茅n de la 鈥渃ausa de los pueblos鈥 y de sus derechos, y, en resumidas cuentas, 鈥渓a causa de la humanidad鈥 contra las diferentes formas de opresi贸n colonialista que se impon铆an en su 茅poca. Para atenerme a la 鈥渃ausa del pueblo鈥, Robespierre, como diputado en los Estados Generales entre marzo y junio de 1789, luego en la Asamblea constituyente entre junio de 1789 a 1791 y en la Convenci贸n, entre septiembre de 1792 y 9 termidor el a帽o II, defendi贸 los derechos del pueblo. Uso pueblo en el doble sentido del t茅rmino. En primer lugar en el sentido de 鈥減ueblo constituido鈥 por la pr谩ctica del ejercicio de los derechos del ciudadano, eligiendo a sus representantes y participando en la elaboraci贸n de las leyes. 脡l intervino para defender los derechos de todos los excluidos, como los Comediantes, los Jud铆os y los Protestantes a quienes la Iglesia cat贸lica exclu铆a de la vida de los 鈥渃ristianos buenos鈥, pero tambi茅n de los 鈥渓ibres de color鈥, que los colonos que se dec铆an 鈥渂lancos鈥 exclu铆an de los derechos de ciudadano en las colonias, as铆 como de los esclavos privados de todos los derechos civiles y pol铆ticos.

Tambi茅n defendi贸 al pueblo en el sentido de la 鈥済ente menuda鈥[2], para que sus derechos y su dignidad de seres humanos fueran tan respetados como los de las capas superiores de la sociedad. Defendi贸 el proyecto de una democracia fundada sobre el ejercicio efectivo de la soberan铆a popular y fue uno de sus principales promotores. 隆En una sociedad donde dominaban la 鈥渘obleza de la sangre鈥 y la del dinero, tomar partido por el pueblo, a quien la 鈥渓a gente de pro鈥[3] trataba ordinariamente con palabras tan insultantes como 鈥渃analla鈥 o 鈥減opulacho鈥, era no s贸lo valiente, sino todo un programa pol铆tico!

鈥En tu obra historiogr谩fica, rechazaste la concepci贸n 鈥渃l谩sica鈥 de la Revoluci贸n francesa como una 鈥渞evoluci贸n burguesa con apoyo popular鈥, para proponer el concepto la 鈥淩evoluci贸n de los derechos del hombre y del ciudadano鈥. Expl铆canos por qu茅 adoptaste este concepto y sus consecuencias tanto para el conocimiento de la Revoluci贸n francesa, como para las actuales lecturas pol铆ticas de la misma.

鈥斅緾l谩sica? Verdaderamente, no lo es. M谩s bien se trata de la interpretaci贸n 鈥渕arxista鈥, que no 鈥渕arxiana鈥, de las Revoluciones de la 茅poca 鈥渕oderna鈥 (siglos XVIXVIII). Es una cuesti贸n esencial y, por tanto, complicada. Tratar茅 de presentarla a grandes trazos. A finales del siglo XIX e inicios del XX, los promotores de la noci贸n de la 鈥渞evoluci贸n proletaria鈥 acabaron por cambiar el sentido de la Revoluci贸n francesa, que hasta entonces aparec铆a como una tentativa de realizaci贸n de una Rep煤blica popular, democr谩tica y social, portadora de las mayores esperanzas de los pueblos en todos los continentes.

En Francia, fue Jaur猫s quien, en 1904, afirm贸 con fuerza esta nueva tesis en su Historia socialista de la Revoluci贸n francesa. 隆Los Montagnards[4], que hasta entonces hab铆an sido percibidos como los defensores de la causa del pueblo y tachados de 鈥渁narquistas鈥, de repente se vieron transformados en 鈥減eque帽o-burgueses鈥 de nariz empolvada y de mentalidad estrecha! De nuevo, Robespierre fue el primero pagar los platos rotos. Con esta operaci贸n, la 鈥渞evoluci贸n burguesa鈥 se convert铆a en un paso obligatorio de la historia del 鈥減rogreso鈥 y el capitalismo se transformaba en el instrumento de este 鈥減rogreso鈥. 隆Para Jaur猫s, el h茅roe de la Revoluci贸n ya no estaba al lado del pueblo, sino al lado del 鈥渃apitalismo鈥 y Barnave se transform贸, por necesidades del gui贸n, en una prefiguraci贸n del propio Marx! 隆Hay que leer las p谩ginas asombrosas en qu茅 Jaur猫s compara a Barnave con Marx en el tema del car谩cter progresista atribuido al capitalismo y de un materialismo que les ser铆a com煤n! Estas dos afirmaciones merecer铆an ser revisadas en modo cr铆tico. Ser谩 bien dif铆cil encontrar lo que Marx pod铆a tener en com煤n con un 鈥渓iberal econ贸mico鈥 y con un defensor del colonialismo esclavista y segregacionista. Pero aqu铆 nos encontramos ante un nuevo cap铆tulo de esas historias enmara帽adas 鈥

鈥Si te parece鈥 podemos empezar a hablar del joven abogado de provincias. En Arr谩s, peque帽a ciudad del norte de Francia, el joven Robespierre adopta la causa de los pobres, la causa del pueblo鈥

鈥擱obespierre hab铆a obtenido una beca para estudiar en Par铆s. Regres贸 a Arras, donde ejerci贸 como abogado, en 1781, con 23 a帽os. Sus alegatos muestran enseguida su inter茅s por la justicia. Defendi贸 a los d茅biles de todos los medios sociales y adquiri贸 un conocimiento concreto de las miserias individuales y sociales. Dej贸 penetrantes descripciones de las condiciones espantosas de detenci贸n, por ejemplo. Pero mostr贸 toda su talla en el proceso que transcurre entre la convocatoria de los Estados generales en 1788, hasta su elecci贸n como diputado del tercer estado de Arras en abril de 1789. Para 茅l fue un aut茅ntico descubrimiento conocer los abusos de poder cometidos por una peque帽a camarilla que controlaba el poder local en los Estados de Artois. Estos Estados eran una instituci贸n antigua, en la cual cada uno de los tres 贸rdenes: clero, nobleza, tercer-estado, estaba representado por cargos electos. Gracias a recientes reformas reales (que fechaban de 1771), el obispo de Arras y el gobernador hab铆an sustituido las elecciones por un nombramiento. El resultado fue que una peque帽a camarilla formada por algu nos nobles y miembros del muy alto clero eliminaron a los electos del tercer estado.

S贸lidamente instalado en el poder local, este peque帽o grupo pretend铆a que las elecciones para los Estados generales se hicieran de la misma manera. Esto provoc贸 la c贸lera del pueblo y de todos los excluidos. Robespierre redact贸 varios textos en defensa de las instituciones electivas y del principio de soberan铆a popular. Esta batalla coincid铆a con la de diversas provincias que conoc铆an la misma suerte y el rey se vio obligado a legislar: 茅l mismo puso fin a estos Estados provinciales que se hab铆an transformado en el instrumento de una tiran铆a local insoportable y abri贸 el derecho de voto, para el tercer estado, a todos los cabezas de familia de m谩s de 25 a帽os. En este proceso, Robespierre encontr贸 al pueblo en lucha, con sus pr谩cticas de democracia rural y municipal, abiertas a ambos sexos en el campo. Anim贸 las reuniones del tercer estado de Arras, particip贸 en la redacci贸n del cuaderno de quejas de la provincia y fue elegido uno de sus ocho diputados. Por otro lado, el cuerpo de los zapateros remendones le pidi贸 ayuda para redactar su cuaderno de quejas. 隆Fue en este ambiente donde Robespierre se inici贸 en las pr谩cticas de la democracia y en su renacer!

鈥Durante la Asamblea Constituyente, la burgues铆a traicion贸 en diversas ocasiones la Declaraci贸n de los derechos del hombre y del ciudadano votada el 26 de agosto de 1789. Robespierre adopt贸, en cambio, otra actitud. La lista de hechos es larga: la lucha por el sufragio universal y contra el derecho de voto censatario, la lucha por el derecho de todos los ciudadanos a formar parte de la guardia nacional, la oposici贸n del Incorruptible a la ley marcial que se aplicaba contra los motines populares producidos la carest铆a de la vida, su lucha contra la esclavitud, su lucha contra la pena de muerte鈥

鈥擲铆, la Declaraci贸n de los derechos de hombre y del ciudadano merece un instante de atenci贸n. Pero antes, precisemos que el t茅rmino 鈥渂urgues铆a鈥 es inadecuado para designar a la mayor铆a de la Asamblea Constituyente. No olvidemos que esta asamblea de los Estados generales, transformada en junio de 1789, en Asamblea constituyente, estaba formada por numerosos se帽ores, nobles o plebeyos, algunos cultivadores acomodados y por una mir铆ada de profesiones liberales. Es mejor hablar de 鈥渃lase de los poseedores鈥, en la que se mezclaban se帽ores feudales y poseedores, del capitalismo de esta 茅poca (negociantes, plantadores de las colonias, grandes granjeros). 隆Esto es m谩s preciso!

La Declaraci贸n de los derechos de hombre y del ciudadano sintetiza la teor铆a de la revoluci贸n del per铆odo moderno, desde el siglo XVI. No fue solamente un texto circunstancial, sino una nueva tentativa para hacer reconocer, a escala de toda una sociedad, principios de derecho de las personas, los pueblos y de la humanidad que deb铆an ser respetados por los poderes p煤blicos. 隆Hab铆an habido unas tentativas anteriores, en Inglaterra en el siglo XVII, con dos revoluciones sucesivas, luego en Holanda, que desarroll贸 una guerra de independencia contra un ocupante extranjero, que dur贸 cerca de un siglo! En 1788, una revoluci贸n en las 鈥減rovincias belgas鈥, que intentaban seguir las huellas de Holanda, hab铆a precedido, en Europa, a la Revoluci贸n francesa. De hecho, un ciclo inmenso de revoluciones hab铆a comenzado ya a sacudir el dominio colonial europeo en Am茅rica, luego hab铆a alcanzado Europa, para volver de nuevo a Am茅rica a principios del siglo XIX.

El voto de la Declaraci贸n de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue uno de los primeros actos de la Revoluci贸n en Francia. Cuando los Estados generales se reunieron en mayo de 1789, la imprudencia del Rey le hizo creer que podr铆a reprimir este 鈥渂arullo鈥, pero esa actitud tuvo consecuencias inversas, y los diputados tuvieron el coraje de arrebatarle la soberan铆a al Rey para reconoc茅rsela al pueblo que acababa de elegirles. Este fue el sentido del Juramento del Jeu de Paume, el 20 de junio de 1789. En ese momento, los campesinos, que no ve铆an mejorar su suerte, pasaron a la acci贸n en julio siguiente y formularon claramente su voluntad de suprimir el r茅gimen feudal y de repartir el dominio se帽orial en dos partes, quedando una mitad para los se帽ores y la otra mitad para los campesinos, que ver铆an por fin sus tierras libres de toda renta.

Este gran levantamiento campesino, llamado Gran Miedo, oblig贸 la Asamblea a legislar. 脡sta reconoci贸 el principio de la supresi贸n completa del r茅gimen feudal, en el contrato social en Francia, y el de la declaraci贸n de los derechos de hombre y del ciudadano, como principios de car谩cter constituyente. En cuanto al r茅gimen feudal, la Asamblea acept贸 ese enunciado radical, rechazando posteriormente las medidas concretas. En cambio, la Declaraci贸n de los derechos fue votada el 26 de agosto de 1789.

鈥La 鈥渃lase de los poseedores鈥 acogi贸 las movilizaciones populares contra la escasez con la ley marcial. Robespierre, apoyando al pueblo, se opuso a esta medida. 驴No hay que establecer el relato verdadero de c贸mo y por qu茅 la ley marcial surgi贸 y contra qui茅n fue utilizada?

鈥擡n efecto, la ley marcial era una creaci贸n reciente de los 鈥渆conomistas鈥 quienes, como Turgot, intentaron cambiar el comercio controlado de granos y transformarlo en un capitalismo comercial de nuevo g茅nero. Hasta los a帽os 1760-80, el mercado de las subsistencias se hac铆a bajo el control del poder municipal de las ciudades y las villas, para velar por el abastecimiento de los mercados e impedir especulaciones alcistas de los precios de los granos. Estas alzas de los precios eran verdaderamente asesinas 鈥搇a palabra no es exagerada鈥 para los salarios bajos. Diversos estudios han mostrado que la parte de los salarios bajos reservada para la alimentaci贸n oscilaba entre el 50 y 75 %. Lo que significa que la menor subida de los precios provocaba una 鈥渆scasez facticia鈥 en el sentido de que los pobres se ve铆an forzados a emplear todo su salario en alimentarse, y si la subida sobrepasaba este umbral, no ten铆an nada que comer.

Economistas, como los fisi贸cratas en los a帽os 1760, despu茅s los Turgotinos en 1775, pensaron que la subida de los precios de los granos era una buena cosa porque permitir铆a enriquecer a los productores y a los vendedores de granos y, por consiguiente, al fisco. 隆Ten铆an raz贸n sin duda, pero en detrimento de los salarios bajos! La libertad del comercio de los granos era el nombre 鈥渃ient铆fico鈥 dado a una operaci贸n de especulaci贸n alcista de los precios de los granos y de las harinas que eran la base de la alimentaci贸n del pueblo. Se efectuaron dos experimentos sucesivos y se provocaron 鈥渕otines de subsistencia鈥 espectaculares.

隆Por dos veces consecutivas el Rey intent贸 imponer la libertad de comercio de los granos, y por dos veces, analizando los efectos muy negativos de estas 鈥渆mociones populares鈥, hab铆a renunciado y prefiri贸 proteger a sus s煤bditos!

El partido de los economistas, porque verdaderamente se organiz贸 en partido, pens贸 que la Revoluci贸n era el momento propicio para volver a probarlo. Esta vez hab铆a que imponer la reforma por la fuerza. Turgot ya hab铆a pensado establecer la 鈥渓ey marcial鈥: su objetivo era impedir a los poderes municipales 鈥渢asar鈥 el precio de los granos en los mercados, o si se prefiere, imponer manu militari la subida de los precios que volv铆a a absorber los salarios y las rentas fijas, con riesgo de provocar escaseces facticias, enfermedades y crisis de mortalidad en las capas m谩s pobres鈥 Hab铆a nacido el arma alimentaria. El discurso de los economistas enmascaraba la cosa tras una argumentaci贸n impecable, salpicada por conceptos tan nuevos como bellos. Por ejemplo: 鈥渓a libertad del comercio va a vivificarlo todo, la agricultura ser谩 floreciente, la econom铆a crecer谩, la felicidad est谩 en el consumo sin freno, los gritos del pueblo son los gritos de ignorantes que no comprenden nada de econom铆a, etc鈥 Y para no o铆r m谩s el grito del pueblo, los economistas apelaron a la 鈥渓ey marcial鈥.

Podemos a帽adir que los economistas eran unos 鈥渃reyentes鈥: para ellos, en efecto, la econom铆a ten铆a leyes que ellos consideraban que eran de naturaleza 鈥渄ivina鈥, un poco a la manera de las leyes de Newton. 驴La econom铆a era una ciencia de la naturaleza, o una actividad humana? La cuesti贸n se plante贸 de este modo en aquella 茅poca. Lo cierto es que, el 29 de agosto de 1789, la Asamblea constituyente votaba el principio de la 鈥渓ibertad ilimitada del comercio de los granos鈥. Luego, el 21 de octubre, la 鈥渓ey marcial鈥 que se refer铆a expresamente a toda tentativa de oponerse a eso. Una nueva idea hab铆a germinado en los cerebros f茅rtiles de los economistas: 隆para evitar los disturbios en los mercados, el precio del pan fabricado en las panader铆as ser铆a subvencionado por las municipalidades鈥 la especulaci贸n alcista de los precios de los granos pod铆a desplegarse, financiada por los impuestos locales!

鈥El p煤blico espa帽ol suele ignorar que la asamblea constituyente constitucionaliz贸 la esclavitud, en un contraste agudo con la Declaraci贸n de 1789, que proclamaba la igualdad de los hombres. Se ignora a煤n m谩s que Robespierre fue el jefe de la peque帽a minor铆a de diputados que defendi贸 en esta ocasi贸n la abolici贸n de la esclavitud.

鈥擡l problema colonial es en efecto, en el contexto de la historiograf铆a sobre la revoluci贸n francesa, un frente de investigaci贸n totalmente nuevo. Es dif铆cil entender por qu茅 la historiograf铆a de la Revoluci贸n francesa tard贸 tanto en interesarse en ese tema.

Esta cuesti贸n verdaderamente s贸lo sali贸 a la luz de los estudios despu茅s de 1989. Incluso hubo ocultaci贸n de este sujeto. He aqu铆 un ejemplo. El Rey de Francia era, desde finales del siglo XVII poseedor de colonias en Am茅rica, entre las que estaban las 鈥渋slas de az煤car鈥, donde la mano de obra estaba formada por cautivos africanos esclavizados en las plantaciones. La parte francesa de Santo Domingo se transform贸 en el primer productor de az煤car del mundo de la 茅poca y los beneficios, de naturaleza especulativa, eran verdaderamente prodigiosos. Los grandes plantadores azucareros eran allegados del Rey, quien les distribu铆a las tierras y los privilegios.

En la segunda mitad del siglo XVIII, los nuevos colonos procuraron hacer fortuna en Santo Domingo, pero las tierras azucareras eran cada vez m谩s raras. Sabiendo que la capa superior de los colonos franceses era mestiza, porque se hab铆an casado en matrimonios leg铆timos con las mujeres africanas, estos reci茅n llegados intentaron introducir la discriminaci贸n racial en la legislaci贸n colonial, esperando que las v铆ctimas ser铆an forzadas a abandonar sus bienes.

Conoc铆amos estas pr谩cticas de exclusi贸n y sus resultados, similares a las practicadas en la 茅poca de las guerras de religi贸n, donde los bienes de los cat贸licos fueron confiscados en los pa铆ses protestantes y viceversa. Sin embargo, el Rey neg贸 esta pol铆tica de divisi贸n de la clase de los colonos, por la excelente raz贸n de que en el Reino, la indiferencia del color era entonces la norma y que una gran parte de la nobleza era mestiza desde hac铆a varias generaciones.

Se form贸 un 鈥減artido colonial segregacionista鈥 que quiso romper con el Rey y hasta procur贸 ponerse al servicio de otra potencia colonial protectora. Este 鈥減artido segregacionista鈥 sac贸 provecho de la Revoluci贸n para introducir a sus diputados en la Asamblea, pero lament贸 que se votara la DDHC. En efecto, el art铆culo primero afirmaba: 鈥渓os hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos鈥 隆El partido colonial denunci贸 esta Declaraci贸n peligrosa y hasta la present贸 como 鈥渆l Terror鈥 de los colonos, esta palabra est谩 en sus propios textos! Muy inquietos con el giro de los acontecimientos, estos colonos pusieron en marcha una campa帽a a favor de la conservaci贸n de la esclavitud en las colonias y recibieron el apoyo del gran comercio de los puertos atl谩nticos y, conjuntamente, hicieron presi贸n sobre los diputados corruptibles. As铆 es como el partido colonial consigui贸 imponerse a la Asamblea que vot贸, por mayor铆a, la constitucionalizaci贸n de la esclavitud en las colonias el 13 de mayo de 1791 y la discriminaci贸n racial el 24 de septiembre.

隆Pues bien, este decreto del 13 de mayo que constitucionaliza la esclavitud en las colonias fue 鈥渙cultado鈥 desde 1898! 驴Por qu茅? Probablemente porque la historiograf铆a 鈥渇uncionaria鈥 quer铆a rehabilitar el per铆odo de la Constituyente, al precio de algunas manipulaciones de la historia, y esta ocultaci贸n todav铆a dura 鈥 Tambi茅n pienso que es muy interesante comprender que la izquierda de la Revoluci贸n se form贸 a partir de este problema colonial. En 1789-91, el lado izquierdo era, en la Asamblea, muy peque帽o: lo dirig铆an tres diputados, Gregoire, P茅tion y Robespierre, quienes descubrieron la realidad colonial a partir de la Sociedad de los Ciudadanos de color, que desarrollaba su lucha en el mismo Par铆s. Juntos, construyeron un proyecto revolucionario que pasaba por la destrucci贸n de la sociedad colonial, esclavista y segregacionista, proponiendo una sociedad de 鈥渋gualdad de epidermis鈥 鈥揺l t茅rmino es notable鈥, de introducci贸n de los derechos universales del hombre y del ciudadano y de redistribuci贸n de las tierras. Este proyecto tom贸 cuerpo con la independencia de la rep煤blica de Hait铆 en 1804.

鈥驴En qu茅 concepci贸n filos贸fica se basaban Robespierre y el 鈥渃ot茅 gauche鈥, cuando afirmaban que la Declaraci贸n de los derechos del hombre era universal?

鈥擫a filosof铆a de la Revoluci贸n era la del derecho natural moderno, que a煤n es muy desconocida. Es lamentable, porque esta filosof铆a interesa a toda la humanidad. 驴Sabe que esa filosof铆a tuvo uno de sus puntos de partida en Espa帽a? De hecho, se desarroll贸 en el 鈥渕undo鈥 entero de la 茅poca, es decir, en Europa y en su Imperio colonial, que comenz贸 en Am茅rica, desde el principio del siglo XVI.

Esta filosof铆a del derecho natural era una respuesta a los cr铆 menes cometidos por los conquistadores de Am茅rica: conquistas, pillajes, destrucci贸n de las sociedades 鈥渋ndias鈥, esclavizaci贸n primero de los 鈥渋ndios鈥, luego de los cautivos africanos鈥 Fue el rechazo a estos cr铆menes contra 鈥渓a humanidad鈥 lo que pari贸 la formidable idea de los derechos de los seres humanos. Esto supon铆a redefinir la propia humanidad y eso es lo que hicieron las universidades de Salamanca y de Coimbra: la humanidad es una y no est谩 dividida en amos y esclavos, ni en dominantes y dominados, nace libre, y cada individuo del g茅nero humano tiene derechos que los poderes p煤blicos deben defender.

Esta filosof铆a pol铆tica de los derechos de cada ser humano se acompa帽贸 con una defensa de los derechos de los pueblos a su territorio y a su soberan铆a. Vemos desde el principio esta concepci贸n de un derecho natural que es a la vez pol铆tico y cosmopol铆tico, que rechaza la conquista y el colonialismo, y esta conciencia es el producto de la abominable historia del 鈥渄escubrimiento de Am茅rica鈥, que Bartolom茅 de Las Casas llamaba la 鈥渄estrucci贸n de las Indias鈥.

En fin, esta filosof铆a del derecho natural moderno se complet贸 entre los siglos XVI y XVIII, con las experiencias de diversas revoluciones que intentaron hacer reconocer estos derechos naturales del hombre. La Revoluci贸n inglesa los complet贸 con los derechos del ciudadano, y Niveladores ingleses inspiraron a John Locke, que propuso una s铆ntesis en su Two Treatises of Government, de 1690. En el siglo XVIII, en Francia, esta filosof铆a del derecho natural moderno tom贸 un giro resueltamente laico que se explica por el gran movimiento intelectual que caracteriz贸 la llamada 茅poca moderna que, durante tres siglos, emprendi贸 la obra inmensa de separar la teolog铆a de otras facultades 鈥渉umanas鈥. Ahora bien, en Francia, esta separaci贸n hab铆a conocido un giro radical desde que Francisco I se ali贸 con el Imperio otomano para conservar su Reino frente a los apetitos conjuntos de los Habsburgo y del Papa, y fund贸 la primera universidad laica, el Coll猫ge Royal, en Par铆s. En el siglo XVIII, la filosof铆a era la piedra de toque del saber, el punto de reuni贸n de las dem谩s facultades humanas.

Quiero recordar que los tres primeros art铆culos de la Declaraci贸n de los derechos de hombre y del ciudadano de 1789, expresan netamente la definici贸n de los derechos del hombre de la Escuela de Salamanca y la aportaci贸n de los Niveladores ingleses:鈥1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos鈥 2. El fin de toda asociaci贸n pol铆tica es la conservaci贸n de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre鈥 3. El principio de toda soberan铆a reside esencialmente en la naci贸n鈥[5].

隆Durante la Revoluci贸n francesa, la divergencia izquierda鈥 derecha se produjo sobre la cuesti贸n central de la Declaraci贸n de los derechos de hombre y del ciudadano, cuando al d铆a siguiente del gran levantamiento campesino de julio de 1789, los propietarios de se帽or铆o comprendieron que la Revoluci贸n tambi茅n interesaba a los campesinos! La divergencia se produjo pues en estos principios declarados. Por un lado la izquierda se empe帽aba en defenderlos y en ponerlos en pr谩ctica, y por otro, la derecha se desembaraza de ellos tan pronto puede. Es preciso entender que en aquellos momentos, la Declaraci贸n de los derechos naturales apareci贸 como 鈥渆l Terror鈥 para los poseedores. En septiembre de 1789, Rivarol, periodista mon谩rquico, denunciaba lo que ve铆a como un peligro en la Declaraci贸n de los derechos: 鈥渃on la Declaraci贸n de los derechos en la mano, los negros en nuestras colonias y los dom茅sticos en nuestras casas pueden echarnos de nuestras propiedades鈥.

鈥Siguiendo la estela de Rousseau y de Montesquieu, la Monta帽a defend铆a el derecho humano a la existencia como un derecho b谩sico e inalienable. Para hacer realidad este derecho, era preciso limitar el derecho de propiedad, como propuso Robespierre, en el debate sobre la Constituci贸n de 1793. Esto supone que existen unos derechos humanos que son prioritarios y otros, que lo son menos. Supone la reciprocidad de los derechos鈥

鈥擫o que es prioritario es la reciprocidad del derecho: si tengo un derecho, todos los dem谩s lo tienen tambi茅n. De entrada, esta prioridad impone justamente 鈥渓铆mites鈥 al ejercicio de los derechos y de los poderes. En nuestras sociedades dominadas por una econom铆a de tipo capitalista, los economistas llamados 鈥渃l谩sicos鈥 y los 鈥減ol铆ticos鈥 corrompidos quieren imponer la idea que 鈥渓a instancia econ贸mica鈥 ser铆a 鈥渋ndependiente鈥 de todo control social, pol铆tico o filos贸fico. En la filosof铆a del derecho natural moderno, la independencia de una instancia est谩 considerada como desp贸tica y debe ser reintegrada en una pol铆tica que vendr谩 imponerle l铆mites.

Es lo que propusieron Robespierre y la Monta帽a. El 鈥減oder econ贸mico鈥 hab铆a reivindicado su independencia de todo control pol铆tico, con el fin de 鈥減oder鈥 mantener la esclavitud en las colonias, someter los mercados p煤blicos de las subsistencias al 鈥減oder鈥 de los negociantes que organizaban un mercado privado (secreto o privatizado justamente) y reclamaba la ley marcial para llevar a cabo las resistencias. Robespierre propuso imponer un control pol铆tico y moral al 鈥減oder econ贸mico鈥 para respetar los principios de los derechos de hombre y del ciudadano. Concretamente, esto significa que el poder pol铆tico har谩 leyes para forzar el poder econ贸mico a respetar los l铆mites decididos.

De esa manera, fueron abolidas la feudalidad y la esclavitud. Los desastres de la 鈥渓ibertad ilimitada鈥 del comercio de las subsistencias fueron combatidos por una legislaci贸n que impon铆a un equilibrio entre salarios, precios y beneficios. Fue la pol铆tica del 鈥渕aximum鈥[6] la que impuso estos l铆mites y esta pol铆tica fue puesta en pr谩ctica por lo que se llam贸 en la 茅poca el 鈥済obierno revolucionario鈥 de la Monta帽a.

鈥Los defensores actuales de la Renta B谩sica miran a veces hacia Thomas Paine para encontrar una inspiraci贸n, pero posiblemente deber铆an tambi茅n mirar hacia Robespierre.

鈥擲铆, por supuesto. Pero Paine y Robespierre, o la Monta帽a, ten铆an la misma concepci贸n de este derecho a la existencia. La historiograf铆a girondina consigui贸 apropiarse de Paine mediante un n煤mero de prestidigitaci贸n que no deber铆a resistir mucho tiempo al an谩lisis. Paine est谩 considerado en Inglaterra como uno de los padres del movimiento obrero, por haber propuesto un notable programa de derechos sociales en su libro Los Derechos del hombre (1791-92). En cambio, en Francia se le confunde con la Gironda, partido 鈥渓iberal-econ贸mico鈥, colonialista, esclavista, conquistador y responsable del inicio de una guerra de conquista en Europa tan desastrosa como rid铆cula. Pero cuando Paine fue elegido diputado a la Convenci贸n, en Francia, en septiembre de 1792, no hablaba una palabra de franc茅s y fue 鈥渃ortejado鈥 por algunos diputados o allegados de la Gironda que hablaban ingl茅s. Paine acab贸 siendo tributario de sus traductores.

Sin embargo, la claridad se impuso 鈥搚 pienso que tambi茅n lo har谩 pronto entre nosotros鈥 cuando el 9 termidor del a帽o II, la ca铆da de la Monta帽a por un 鈥済olpe de Estado parlamentario鈥 mostr贸 la realidad a Paine. El debate sobre la nueva constituci贸n de 1795 abri贸 los ojos de Paine, que denunci贸 el proyecto de supresi贸n de la declaraci贸n de los derechos naturales del hombre y del ciudadano. Tom贸 partido por este derecho natural y entonces fue atacado por 鈥渆l ala derecha鈥 que lo comparaba a 鈥 隆Robespierre!

En Inglaterra, fue Malthus quien denunci贸 a Paine, el derecho a la existencia y la filosof铆a del derecho natural moderno[7].

鈥El capitalismo propon铆a (tanto en el siglo XVIII, como hoy) la libertad total de mercado, y somet铆a al pueblo a una guerra permanente por las subsistencias. Contra este atropello se levantaban las viejas costumbres, las tradiciones morales y colectivistas que afirmaban que la sociedad ten铆a la obligaci贸n de respetar el derecho a la existencia. Robespierre denomin贸 a esta visi贸n popular 鈥渆conom铆a pol铆tica popular鈥, retomando la visi贸n de Rousseau. 驴Cu谩les eran los principios b谩sicos de esta 鈥渆conom铆a pol铆tica popular鈥?

鈥擡conom铆a pol铆tica popular鈥 la expresi贸n es notable. En Robespierre, esta expresi贸n se contrapone a lo que llama 鈥渆conom铆a pol铆tica tir谩nica鈥. Ello hace referencia a los numerosos debates que se abrieron en el siglo XVIII ante la ofensiva de los 鈥渆conomistas鈥, que intentaban apoderarse del sector del comercio de las subsistencias, que hab铆an comprendido que pod铆a ser m谩s jugoso que el de los productos de lujo. Montesquieu ya hab铆a abierto una reflexi贸n cr铆tica; luego, cuando se produjeron las experiencias de 鈥渓ibertad ilimitada鈥 del comercio de los granos en 1764 y en 1775, los debates hab铆an proseguido con gran vigor. Rousseau ya hab铆a esbozado, de modo tan genial como de costumbre, pero sin profundizarla, esta oposici贸n entre dos tipos de econom铆a pol铆tica. Mably y otros hab铆an ido mucho m谩s lejos en la cr铆tica de la econom铆a pol铆tica de esta 茅poca y Robespierre formul贸 la cosa de modo n铆tido y preciso. La 鈥渆conom铆a pol铆tica popular鈥 se basa en impedir que el ejercicio del 鈥減oder econ贸mico鈥 sea independiente de leyes que le imponen l铆mites. Robespierre pone el 茅nfasis en el papel esencial de la democracia. El papel de los ciudadanos es, en efecto, participar en la elaboraci贸n de la ley y controlar su aplicaci贸n. Para Robespierre, la 鈥渆conom铆a pol铆tica popular鈥 significa que el poder econ贸mico debe ser reglamentado por la pol铆tica y la pol铆tica es la 鈥減ropiedad鈥 com煤n del pueblo, de los ciudadanos, que realmente ejercen el poder. Esta cuesti贸n concierne pues al mismo funcionamiento de la democracia.

鈥Durante el a帽o II (1793-94), esta econom铆a pol铆tica popular lleg贸 al gobierno y trat贸 de defender las aspiraciones igualitarias de las masas campesinas y obreras. 驴 Cu谩les fueron las medidas sociales que adopt贸 el 鈥済obierno revolucionario鈥? 驴Constitu铆an una v铆a alternativa al desarrollo capitalista?

鈥斅aturalmente! La Revoluci贸n, en Francia, fue un movimiento profundamente anticapitalista, en todos los planos. Destruyendo realmente el r茅gimen feudal, no solamente fren贸 un movimiento de concentraci贸n de la propiedad de la tierra en las manos de una clase de rentistas, sino que tambi茅n realiz贸 una reforma agraria redistribuyendo la mitad de las tierras de cultivo, gratuitamente, a los campesinos que las explotaban, ya fuesen ricos o pobres. Tambi茅n reconoci贸 los bienes comunales como propiedad colectiva de los municipios, en Francia a煤n lo son. En el fondo, la revoluci贸n francesa fue realmente una revoluci贸n campesina. Adem谩s aboli贸 la esclavitud en las colonias y ayud贸 a la cr铆tica radical del colonialismo: cuando la Declaraci贸n de los derechos de hombre y del ciudadano penetr贸 por primera vez en suelo americano en 1793, se produjo una apertura extraordinaria que permiti贸 realizar la primera independencia negra de este continente. Contribuy贸, en fin, a elaborar un programa de sociedad democr谩tica, fundando el derecho a la existencia, oponi茅ndose a todas las formas capitalistas: la reforma agraria fren贸 el 茅xodo rural en Francia durante m谩s de 50 a帽os, pero tambi茅n contribuy贸 a frenar la concentraci贸n de la gran explotaci贸n agr铆cola capitalista. En Francia, el comercio de los granos nunca ha sido abandonado a los comerciantes y el precio del pan ha sido 鈥渢asado鈥 hasta muy avanzado el siglo XX.

Por eso la interpretaci贸n 鈥渕arxista鈥 que quiso transformar la Revoluci贸n francesa en una 鈥渞evoluci贸n burguesa鈥 se convirti贸 en un verdadero rompecabezas para la izquierda, no s贸lo en Francia, sino en el mundo, si tenemos en cuenta que constituye un contrasentido asombroso. Digo 鈥渕arxista鈥 y no 鈥渕arxiana鈥, porque el pobre Karl Marx jam谩s tuvo la pretensi贸n de ser un historiador de este acontecimiento y sus conocimientos sobre este tema evolucionaron con sus lecturas, lo que es muy normal. 隆Que se sepa, Marx no era en absoluto un Dios todopoderoso y sabelotodo! Esto forma parte de un curioso cap铆tulo de manipulaciones de las ideas y de montajes, a veces calumniosos y muy sabios. Ahora asistimos, a una ofensiva tambi茅n asombrosa, que consiste en utilizar 鈥渋deas鈥 atribuidas a Marx o a un 鈥渕arxismo鈥 ambiente, y oponerlas abiertamente a acontecimientos de la Revoluci贸n.

隆Fran莽ois Furet se hab铆a prestado a este juego curioso en Pensar en la Revoluci贸n francesa, en 1979, cuando no vacil贸 en adelantar la tesis absurda de la Revoluci贸n francesa, 鈥渕atriz de los totalitarismos鈥 del siglo XX! 隆脡l tambi茅n levantaba un Marx defensor encarnizado del capitalismo que reenviaba desde帽osamente la Revoluci贸n francesa a la utop铆a!

El fil贸sofo Jean-Pierre Faye respondi贸 luminosamente a Furet con su Diccionario pol铆tico port谩til en cinco palabras: demagogia, terror, tolerancia, represi贸n, violencia[8], que retomaba la historia pol铆tica de la Revoluci贸n de los derechos de hombre y del ciudadano hasta hoy, pasando por la Revoluci贸n rusa, el estalinismo, los fascismos. 隆Faye recordaba que 鈥渆l estado totalitario鈥 de Mussolini pretend铆a ser una inversi贸n de la teor铆a pol铆tica de los derechos del hombre elaborada por la Ilustraci贸n!

Gracias a esta interesante aportaci贸n, Furet lleg贸 a renunciar a su filiaci贸n de una Revoluci贸n francesa matriz de los totalitarismos. 隆No se puede decir lo mismo de tantos de sus perezosos turiferarios, que a煤n no han comprendido lo que le hab铆a ocurrido a Furet, y que contin煤an vulgarizando temas a los cuales 茅l mismo hab铆a renunciado antes de morir!

鈥Guerra de las harinas en el siglo XVIII, 鈥渁rma alimenticia鈥 de la que habla Susan George en el siglo XXI. 驴Cu谩l es el hilo conductor que va de los fisi贸cratas a los neoliberales?

鈥擬e temo que se trata de la misma cosa, es decir, de la ofensiva de los partidarios del sistema capitalista. Las potencias imperialistas tienen un objetivo com煤n: imponer su control de las subsistencias por todas partes. No se trata solamente ya del control de los mercados de los granos y de la transformaci贸n de los mercados p煤blicos en mercados privados, como dec铆a anteriormente, sino de la casi totalidad de las subsistencias y de las materias primas, es decir, el conjunto del sector agr铆cola. Vayamos m谩s all谩, el esp铆ritu capitalista se apoder贸, adem谩s, de todos los sectores de la vida corriente: 隆la vivienda se ha transformado en un problema cada vez menos soluble! El trabajo se hizo un mercado, las relaciones entre la gente, los sentimientos, la cultura, la naturaleza misma todo est谩 siendo transformado en mercado del mismo modo, por el esp铆ritu capitalista, cuya cr铆tica verdaderamente tiene que proseguir desde el principio de su historia鈥 si todav铆a estamos a tiempo.

Desde los a帽os 1970-80, una crisis profunda disuelve en todo el mundo a las fuerzas de izquierda. Hemos podido ver c贸mo el esp铆ritu capitalista las penetraba por v铆as muy diversas. En Francia, las corrientes socialistas se transformaron en bardos del 鈥渓iberalismo鈥, este viejo 鈥渃hisme鈥 con m谩s de dos siglos, vuelto a poner de moda con vestidos realmente viejos. Hay que leer a los economistas del siglo XVIII para encontrar las mismas promesas jam谩s mantenidas, la misma creencia en las leyes de la econom铆a y en la 鈥渢茅cnica鈥, el mismo desprecio del pueblo, de su soberan铆a y de la pol铆tica.

Mably, cr铆tico de la econom铆a pol铆tica tir谩nica, respond铆a as铆 a los economistas que, en 1775, pretend铆an ser los 煤nicos capaces de conocer la realidad: 鈥溌縎i por casualidad, o m谩s bien por torpeza de esp铆ritu, yo fuera persuadido de que la libertad del comercio de los granos es una cosa muy funesta para el estado, por qu茅, le ruego, ser铆a un mal ciudadano no compartiendo sus inquietudes? Usted ve un bien donde yo veo un mal; as铆, amando igualmente a nuestro pa铆s, usted detesta los motines que pueden quebrantar la firmeza del ministerio y derribar su sistema y sus proyectos; y yo, puedo excusarlos y hasta gustarlos, porque no es imposible que ellos sean la causa de una feliz revoluci贸n鈥[9].

隆Si conoci茅ramos mejor la historia podr铆amos protegernos mejor y prevenir su repetici贸n! 隆La ignorancia siempre fue grata al despotismo y a las dictaduras, sean militares o econ贸micas, cuando no a ambas!

鈥En fin, y para terminar: 驴 Por qu茅 un joven de hoy debiera leer a Robespierre?

鈥擡stamos en un nuevo per铆odo de ofensiva del capitalismo, revestido con el traje del 鈥渓iberalismo鈥 y los desastres ahora son claramente visibles. Estos desastres empiezan a asustar incluso a aquellos que se encuentran pr贸ximos a las esferas dirigentes, se hace sentir la misma espera de formas y de pr谩cticas pol铆ticas nuevas. Tanto en 1789 como hoy se plantean las mismas preguntas: 驴Por qu茅 nos formamos en sociedades? 驴 Cu谩les son los relaciones de las sociedades entre ellas? 驴Cu谩l es el fin de la sociedad? 驴Para qu茅 sirve una declaraci贸n de derechos? 驴Sobre qu茅, c贸mo fundar una sociedad justa? 驴C贸mo una ley puede ser justa y leg铆tima? 驴C贸mo podemos resistir a los despotismos?

La Revoluci贸n respondi贸 que las sociedades ser铆an humanas s贸lo con la condici贸n de que los derechos del m谩s d茅bil fueran garantizados y Robespierre llam贸 a esto 鈥渆conom铆a pol铆tica popular鈥. 脡l nos cuenta esta experiencia.

Notas:

[1] 27 de julio de 1793. Salvo cuando se indique lo contrario, las notas son del entrevistador.

[2] En franc茅s, 鈥減etites gens鈥.

[3] En franc茅s, 鈥渉onn锚tes gens鈥.

[4] Literalmente, monta帽eses, minor铆a de la Convenci贸n Nacional, destacada por la defensa de los intereses populares. Se sentaban en los bancos m谩s elevados de la Convenci贸n.

[5] Perm铆taseme precisar que en la expresi贸n 鈥渄erechos del hombre鈥, la palabra hombre tiene el sentido de 鈥渟er humano de los dos sexos鈥 y no de 鈥渕acho鈥. Algunas interpretaciones recientes han le铆do de forma abusiva 鈥渄erechos del macho鈥, en lugar de 鈥渄erechos del hombre鈥. A帽ado que me veo en la obligaci贸n de hacer este tipo de precisi贸n en mi condici贸n de mujer (nota de Florence Gauthier).

[6] El 29 de septiembre de 1793, la Convenci贸n Nacional, presionada por el movimiento popular, adopt贸 el m谩ximo de los precios y de los salarios.

[7] Yannick Bosc publicar谩 pr贸ximamente un libro sobre Thomas Paine que desembrolla esta historia (nota de Florence Gauthier).

[8] Jean-Pierre Faye, Dictionnaire politique portatif en cinq mots. Demagogie. Terreur. Tolerance. Repression. Violence. Id茅es Gallimard, Paris, 1982.

[9] Del Comercio de los granos, 1775.

Fuente: Entrevista de Joan Tafalla a Florence Gauthier publicada en el n潞 231 de El Viejo Topo, abril de 2007.

