March 10, 2022

Si el norte y el este de Siria son conocidos por una idea, es por el implacable compromiso con la liberaci贸n de la mujer.

Las im谩genes de las mujeres luchadoras de las Unidades de Protecci贸n de las Mujeres (YPJ) y de las Fuerzas Democr谩ticas Siria (FDS) en el frente contra ISIS, se hicieron famosas en todo el mundo. Los conceptos que forman la base de la organizaci贸n pol铆tica y social all铆 -instituciones aut贸nomas de mujeres en todos los 谩mbitos de la vida, un sistema de copresidencia para el liderazgo- ser铆an impensables en las llamadas 鈥渄emocracias avanzadas鈥.

Pero, 驴c贸mo comienza una revoluci贸n de mujeres? 驴C贸mo se fortalece en condiciones que, hist贸ricamente, han marginado y debilitado las luchas de las mujeres? 驴Y c贸mo ven las mujeres revolucionarias su futuro despu茅s de 10 a帽os bajo ataque?

No hay una respuesta para ninguna de estas preguntas. Hablando con mujeres en el norte y el este de Siria el a帽o pasado, encontr茅 partes de muchas respuestas y una sensaci贸n de determinaci贸n absoluta, sin igual en ning煤n otro lugar.

Una historia de lucha

La lucha por la liberaci贸n de la mujer en el norte y el este de Siria tiene ra铆ces profundas. El movimiento de libertad kurdo construy贸 una s贸lida base social y pol铆tica entre los kurdos sirios durante las d茅cadas de 1980 y 1990. Algunas mujeres kurdas sirias se unieron a las fuerzas guerrilleras y lucharon contra el ej茅rcito turco al otro lado de la frontera. Otras organizaron sus propias comunidades.

Las mujeres activas en las instituciones femeninas m谩s antiguas del norte y el este de Siria citan esta historia como la raz贸n de su 茅xito. Cuando se les pregunt贸 por qu茅 las mujeres en Kobane estaban lo suficientemente organizadas para resistir a ISIS en 2014, las integrantes del Kongra Star me enfatizaron que su organizaci贸n trabajaba desde 2005.

Kongra Star, que hoy es la organizaci贸n coordinadora de todas las instituciones de mujeres de la regi贸n, fue la primera organizaci贸n aut贸noma de mujeres kurdas en Siria. Sus activistas educaron a las mujeres kurdas sobre sus derechos y lo que pod铆an hacer para lograrlos a puerta cerrada, evadiendo tanto a la polic铆a secreta del r茅gimen como al escrutinio de los hombres conservadores.

En 2012, cuando las fuerzas del r茅gimen fueron expulsadas de Kobane, 鈥渓a gente ya estaba organizada y conoc铆a la filosof铆a鈥, dijo una representante del Kongra Star. 鈥淟os kurdos, las mujeres kurdas, estaban listas para cualquier cosa. Ya no ten铆amos que trabajar en secreto y mucha gente vino a unirse a nosotros鈥, agreg贸.

Las administradoras en Qamishlo de la Mala Jin, o Casa de la Mujer, me dijeron que hab铆an estado pol铆ticamente activas desde 1989, 鈥渁s铆 que cuando comenz贸 la revoluci贸n en Rojava, est谩bamos listas鈥.

Las Casas de la Mujer brindan refugio y mediaci贸n a mujeres que enfrentan discriminaci贸n y violencia. Tambi茅n sirven como centros para la organizaci贸n social de las mujeres, fortaleciendo el movimiento masivo que forma la base de la revoluci贸n.

La Mala Jin en Qamishlo fue la primera de la regi贸n, establecida en marzo de 2011. Hoy en d铆a, hay 72 Mala Jin en todo el norte y el este de Siria. Cada vez que se liberaba una nueva ciudad, las mujeres me dec铆an con orgullo que en m煤ltiples ocasiones la primera instituci贸n que establec铆a la Administraci贸n Aut贸noma era a menudo una Mala Jin.

Teor铆a y pr谩ctica

Las ideas que formaron la base de estas primeras instituciones de mujeres y todo lo que las sigui贸, tambi茅n provinieron del movimiento de liberaci贸n kurdo, pero hoy en d铆a cuentan con mujeres de muchas comunidades como adherentes.

鈥淓stablecimos nuestra organizaci贸n bas谩ndonos en la filosof铆a de (el fundador y l铆der del PKK) Abdullah 脰calan鈥, me explic贸 una activista kurda del Kongra Star en Kobane, 鈥減orque 茅l dice que la sociedad no puede ser libre si las mujeres no son libres鈥.

En Manbij, una mujer 谩rabe que sobrevivi贸 tres a帽os bajo la ocupaci贸n de ISIS y se volvi贸 activa en una Mala Jin local, despu茅s de la liberaci贸n de la ciudad en 2016, dijo simplemente que 鈥渟i no nos impactaban las ideas de 脰calan, no estar铆amos aqu铆鈥.

Escribiendo desde la prisi贸n, 脰calan argument贸 que la fuente de toda opresi贸n en la sociedad es la opresi贸n de las mujeres por parte de los hombres. Esta es la principal diferencia te贸rica entre la filosof铆a confederalista democr谩tica del movimiento de liberaci贸n kurdo y la de otros movimientos de liberaci贸n nacional, que tradicionalmente se centran en la opresi贸n nacional o de clase.

Esa diferencia probablemente explica algunos de los 茅xitos del norte y el este de Siria. Un movimiento que cree que la libertad de la mujer es esencial para toda libertad, dar谩 prioridad a las mujeres, incluso en momentos en que otras luchas comparables las dejar铆an de lado.

Tambi茅n es una idea especialmente adecuada para un pa铆s diverso, donde las mujeres han sufrido graves injusticias a manos de dictadores, terroristas e incluso de sus propias familias.

Las mujeres kurdas, 谩rabes y asirias reiteraron que los problemas de las mujeres en Siria suelen ser los mismos a trav茅s de l铆neas 茅tnicas y religiosas, lo que hace que la liberaci贸n de las mujeres sea una lucha com煤n unificadora para el noreste y m谩s all谩.

鈥淐ada mujer tiene una revoluci贸n dentro de ella鈥, dijo una integrante de la Coordinaci贸n de Mujeres de Zenobia, una organizaci贸n aut贸noma de mujeres que representa a las regiones 谩rabes del norte y este de Siria, en la sede del grupo en la ciudad de Raqqa.

鈥淣os gustar铆a que nuestro proyecto, nuestro modelo, se estableciera para todas las mujeres sirias. Todav铆a estamos trabajando y seguiremos trabajando hasta que todas las mujeres sirias sean libres鈥, afirm贸.

Persistencia bajo amenaza

La experiencia pr谩ctica y los ideales revolucionarios no significan que la lucha haya sido f谩cil. Turqu铆a, ISIS, el r茅gimen sirio y los grupos rebeldes de la oposici贸n, a pesar de enfrentarse amargamente en el campo de batalla, se han unido para atacar a las mujeres que construyeron la revoluci贸n del norte y el este de Siria. Como aliados en esta campa帽a de terror, contaron con hombres que cuestionaron si las mujeres pod铆an luchar y liderar, y negaron oportunidades a las mujeres de sus comunidades por la fuerza.

Sobre el terreno, es imposible olvidar lo mucho que hay en juego. Los rostros de las mujeres que dieron su vida por la revoluci贸n del norte y este de Siria miran hacia abajo desde las rotondas, vallas publicitarias, las paredes de casas y oficinas.

Un parque en Raqqa lleva el nombre de Hevrin Khalaf, la pol铆tica y activista feminista asesinada por terroristas respaldados por Turqu铆a durante la invasi贸n en Ser锚kaniye. La famosa estatua en la Plaza de la Mujer Libre de Kobane conmemora a Arin Mirkan, quien sacrific贸 su propia vida para salvar a sus camaradas y destruir una posici贸n de ISIS durante la batalla por Kobane.

Las integrantes de las organizaciones de mujeres se movilizan regularmente cuando los hombres matan a las mujeres. Consideran que la violencia masculina es inseparable de la violencia de los estados y los grupos terroristas, algo que el r茅gimen de ISIS y sus impactos duraderos en la sociedad dejaron en claro.

鈥淗a habido asesinatos de mujeres pol铆ticas. Esto no nos desanima, nos hace m谩s fuertes鈥, explic贸 una activista de la Coordinaci贸n de Mujeres de Zenobia. 鈥淣o nos someteremos a ISIS ni a aquellos que quieren doblegar la voluntad de las mujeres鈥, indic贸.

鈥淣osotras, como mujeres, somos v铆ctimas de nuestra sociedad. Hemos sacrificado mucho para liberarnos, para detener la violencia contra nosotros por parte de poderes extranjeros y de la sociedad por igual. Miren a las mujeres desplazadas (de las ocupadas Ser锚kaniye y Afrin)鈥, dijo una representante de la Mala Jin en Qamishlo. 鈥淭en铆an familias, hijos, hogares, una sociedad democr谩tica, y ahora sus vidas han sido anuladas鈥, explic贸.

Al escuchar lo que las mujeres han atravesado durante 10 a帽os de guerra, queda claro que cada d铆a que una mujer que participa en cualquier aspecto de la revoluci贸n persiste en su trabajo es una victoria, tanto contra los enemigos militares como contra las fuerzas sociales arraigadas.

Construir el futuro

Es imposible erradicar miles de a帽os de patriarcado de la noche a la ma帽ana. Las mujeres del norte y el este de Siria no afirman haberlo hecho. Su revoluci贸n ha recorrido un largo camino, pero est谩 lejos de terminar.

En Raqqa y Manbij, los activistas exigen la implementaci贸n de las mismas Leyes de la Mujer implementadas en Kobane, Afrin y Cizire, incluidas las disposiciones que antes se consideraban imposibles de aplicar en las comunidades conservadoras afectadas por la ideolog铆a de ISIS. Creen que han construido suficiente organizaci贸n social y pol铆tica en los 煤ltimos a帽os para cambiar el rumbo.

Hombres y mujeres est谩n escribiendo juntos el nuevo Contrato Social del norte y el este de Siria. Habl茅 con varias mujeres involucradas en el proceso de redacci贸n como representantes de organizaciones aut贸nomas de mujeres. Todas parec铆an tener la esperanza de que ser铆a m谩s fuerte que los documentos anteriores, y todas sintieron que su participaci贸n fue real y significativa.

Las mujeres en el noreste del pa铆s tambi茅n esperan compartir sus experiencias con sus contrapartes en otras regiones de Siria, en todo Medio Oriente y el mundo. Muchas de las organizaciones de mujeres del norte y este de Siria tambi茅n tienen presencia en ciudades como Alepo y Damasco, aunque el r茅gimen limita sus actividades. No pueden operar en 谩reas controladas por rebeldes debido a la abrumadora hostilidad hacia la AANES y la brutal misoginia, pero mantienen contactos con mujeres de estas regiones.

Cada mujer con la que habl茅 ten铆a metas para s铆 misma y para su organizaci贸n: proyectos para expandirse, teor铆as para poner en pr谩ctica de manera m谩s efectiva, mujeres que a煤n no se hab铆an organizado para alcanzar. Tambi茅n saben que el norte y el este de Siria siguen empobrecidos, sitiados y en guerra, lo que dificulta todo este trabajo.

Mientras el norte y el este de Siria celebran el D铆a Internacional de la Mujer, s茅 que lo har谩n en honor de cada victoria, cada sacrificio y cada sue帽o futuro. Las mujeres en todas partes, en realidad, las personas que creen en la libertad en todas partes, deben desearles 茅xito.

FUENTE: Meghan Bodette / Medya News / Traducci贸n y edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

