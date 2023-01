–

January 24, 2023

En relaci贸n con el d铆a 11 de febrero que se celebra el D铆a Internacional de las Mujeres y las Ni帽as en la Ciencia, el Grupo Arque贸logas Feministas presentan la charla 鈥淯na romana cogi贸 un bistur铆: mujeres, educaci贸n y ciencia en el Imperio Romano鈥 que ser谩 impartida por Patricia Gonz谩lez Guti茅rrez. La autora de 鈥楽oror. Mujeres en Roma鈥 nos hablar谩 sobre educaci贸n y ciencia de las mujeres romanas, apoyando el discurso con los nuevos estudios que sobre arqueolog铆a de g茅nero est谩n suponiendo las investigaciones historiogr谩ficas en los 煤ltimos a帽os.

El Grupo Arque贸logas Feministas se constituye como Grupo de Trabajo el 28 de septiembre de 2017 dentro de la Secci贸n de Arqueolog铆a del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosof铆a, Letras y Ciencias de Madrid, como respuesta a una convocatoria lanzada por la actual Junta de Gobierno de la Secci贸n de Arqueolog铆a.Este Grupo de Trabajo funciona en asamblea participativa e igualitaria, teniendo igualdad de voz y voto cada una de sus integrantes. Nace con una vocaci贸n de continuidad a lo largo del tiempo y est谩 abierta a todas las colegiadas de la secci贸n de arqueolog铆a u otras secciones del CDL interesadas en participar.

Considerando el Feminismo como una cuesti贸n de Justicia Social, el grupo se constituye con el fin principal de promover la igualdad entre arque贸logas y arque贸logos y, en general, entre mujeres y hombres, tanto en el presente como en la interpretaci贸n del pasado en el ejercicio de nuestra profesi贸n, mediante acciones encaminadas a promover e impulsar cambios necesarios para lograr estos fines.

Patricia Gonz谩lez Guti茅rrez es licenciada en Historia por la UCM, donde tambi茅n se doctor贸, con una tesis sobre el control de la natalidad y del cuerpo femenino en Roma. Su tesis fue publicada posteriormente con el t铆tulo El vientre controlado. Anticoncepci贸n y aborto en la sociedad romana (KRK). Tambi茅n es autora de Soror. Mujeres en Roma (Desperta Ferro Ediciones) y ha sido, adem谩s, asesora hist贸rica de la serie El coraz贸n del Imperio (Global Set/ Movistar), precisamente sobre las mujeres en Roma.

Ha realizado tambi茅n dos m谩steres, uno en Historia y Ciencias de la Antig眉edad por la UAM y uno en Estudios de G茅nero por la Universidad de Sevilla. Ha sido becaria de investigaci贸n en la UCM y profesora de un programa senior en la UNED, adem谩s de dar clase en instituciones privadas como el Centro Elba y el CECOLE. Su inter茅s por la divulgaci贸n la ha llevado a dar charlas en colegios e instituciones, tanto privadas como p煤blicas, como, por ejemplo, las llevadas a cabo en la Asociaci贸n Lasinmiedo (Sevilla), el museo Provincial de Guadalajara, el Museo del foro (Zaragoza) o el de San Isidro (Madrid).

En su carrera investigadora, Patricia Gonz谩lez Guti茅rrez ha dado conferencias y ha publicado art铆culos sobre varios temas, como la mujer en el cristianismo primitivo, la corporalidad femenina en el mundo cl谩sico, la educaci贸n femenina en Roma o sobre el tratamiento historiogr谩fico de los personajes hist贸ricos femeninos. Tambi茅n ha colaborado en la organizaci贸n de diversos simposios, en la edici贸n del reciente libro Blame it on the gender, y realizado estancias de investigaci贸n en Roma y Oxford. Actualmente es miembro de la Asociaci贸n Barbaricum, dedicada al conocimiento sobre el mundo tardoantiguo.