La alianza contra natura de Marruecos con el r茅gimen criminal y sionista de Israel

Las rupturas de relaciones diplom谩ticas entre dos pa铆ses vecinos siempre son malas y traum谩ticas, especialmente para las poblaciones de estos pa铆ses. Pero en el caso de La ruptura entre Marruecos y Argelia anunciada estos d铆as por esta 煤ltima, es posiblemente un alivio y un descanso para el Estado y el pueblo argelino. Han sido 62 a帽os en los que Argelia y los argelinos han aguantado estoicamente todo tipo de provocaciones, agresiones, insultos, insolencias, artima帽as, difamaciones, juego sucio e intentos de desestabilizaci贸n con el tr谩fico de drogas, apoyo a terroristas, tr谩fico de productos argelinos y una amalgama variopinta de actos hostiles con infinidad de intenciones conspirativas.

Por ello se entiende el agotamiento y el cansancio del Estado argelino de una situaci贸n cr贸nica caracterizada por unas relaciones t贸xicas, desagradables, ingratas, molestas e inc贸modas que duran ya m谩s de medio siglo. El aguante y la paciencia tienen l铆mite y Argelia ha demostrado de forma sobrada su calma, entereza y tolerancia con un vecino pegajoso y sin escr煤pulos que ha abusado exageradamente de la serenidad y aplomo del pueblo y el Estado argelinos.

Marruecos es como el vecino indigesto, impertinente y molesto que nadie quiere y que los dem谩s vecinos optan por evitar o acceder a sus caprichos (por ejemplo Espa帽a) como la 煤nica f贸rmula para evitar los enfrentamientos. Esta es la din谩mica que ha marcado las relaciones de Marruecos con todos sus vecinos. En el caso concreto de Argelia, a la actitud del r茅gimen marroqu铆 hay que a帽adir varias dosis m谩s de una desmesurada agresividad y la excesiva reiteraci贸n de las provocaciones.

El Ministro de Exteriores de Argelia, Ramtane Lamamra, en una excelente y did谩ctica rueda de prensa en la que anunci贸 la ruptura de relaciones, detall贸 varias de las acciones recurrentes en el comportamiento desequilibrado del r茅gimen marroqu铆 hacia Argelia, desde pr谩cticamente el mismo d铆a de su independencia. Con agresiones militares y diversos intentos de ocupar parte del territorio argelino.

Cuando Argelia y Marruecos restablecieron las relaciones diplom谩ticas el a帽o 1988 se firm贸 un acuerdo de varios puntos que el r茅gimen marroqu铆 ha incumplido de forma reiterada. Destacan entre esos puntos el apoyo sin fisuras a la creaci贸n del Estado palestino. Hoy Marruecos se sienta en la misma mesa a comer y es un gran aliado del Estado sionista que a煤n ocupa y practica el apartheid en tierras palestinas. Se acord贸 la celebraci贸n de un refer茅ndum de autodeterminaci贸n del pueblo saharaui, bajo la 茅gida de la OUA y la ONU, 33 a帽os despu茅s Marruecos sigue sin cumplir el acuerdo firmado y el conflicto saharaui sigue vigente y obstaculizando el progreso y la integraci贸n de los pueblos del Magreb. El desarrollo de la Uni贸n del Magreb era otro de los acuerdos que Marruecos ha rechazado cuando le ha interesado y lo ha utilizado como excusa cuando le ha convenido, en definitiva ha demostrado fehacientemente que la Uni贸n del Magreb no le interesa en absoluto.

Sin embargo, la frustraci贸n del r茅gimen feudal marroqu铆, ante el fiasco de la negativa de la comunidad internacional y los pa铆ses m谩s importantes del mundo a seguir la declaraci贸n del perturbado pol铆tico Donald Trump, multiplic贸 los actos hostiles del Majzen hacia Argelia. La hostilidad del r茅gimen marroqu铆 lleg贸 a cotas insoportables e insensatas que no dejan otra salida al Estado argelino que la ruptura de relaciones. La postura, el lenguaje y las declaraciones de todos los gobiernos argelinos durante m谩s de 60 a帽os han sido impecables, ajust谩ndose a las normas y reglas diplom谩ticas y actuando con un respeto escrupuloso a los c贸digos de buena vecindad. Nadie recuerda ninguna declaraci贸n o pronunciamiento de las autoridades argelinas fuera de tono, lugar o tiempo, siempre han evitado entrar al trapo de los continuos insultos, ofensas y provocaciones del r茅gimen feudal marroqu铆.

Pero las 煤ltimas embestidas del r茅gimen marroqu铆 han sido la gota que ha colmado el vaso de la infinita paciencia argelina, estas son algunas de las agresiones m谩s destacadas de los 煤ltimos meses:

鈥 La provocaci贸n impulsada por el embajador marroqu铆 en la ONU, Omar Hilala, distribuyendo entre los pa铆ses no alineados un documento en el que inventa un falso y presunto derecho de autodeterminaci贸n e independencia de la regi贸n de la Kabilia, haci茅ndolo como represalia y venganza por el apoyo que Argelia presta a la lucha del pueblo saharaui. Es una infamia y una ofensa a la sensatez y mesura de la hist贸rica y honorable postura de Argelia, s贸lo un tramposo y embustero como Hilala puede sacar de contexto la naturaleza jur铆dica y legal del territorio no aut贸nomo del S谩hara Occidental, que figura desde hace 70 a帽os en la agenda de la Naciones Unidas como territorio colonial, sujeto a una descolonizaci贸n que a煤n no se ha ejecutado. El soez Hilala, cegado por la falta de raz贸n y de argumentos, relaciona la lucha del pueblo saharaui con una presunta y ficticia reivindicaci贸n independentista en la regi贸n argelina de la Kabilia, la comparaci贸n es cuanto menos un improperio y una ofensa a la integridad y dignidad de los argelinos.

鈥 La implicaci贸n probada de los servicios secretos marroqu铆es en actos de sabotaje en territorio argelino, constituye una injerencia sin precedentes en la historia de los dos pa铆ses.

鈥 El apoyo declarado de las autoridades marroqu铆es a organizaciones catalogadas por las autoridades argelinas como terroristas, as铆 como su implicaci贸n en la financiaci贸n de grupos terroristas del Sahel, justo en las fronteras argelinas, son actos de agresi贸n inadmisible, en un mundo amenazado y atemorizado por la lacra del terrorismo fundamentalista..

鈥 El tr谩fico sistem谩tico y constante de la droga marroqu铆 a territorio argelino y a toda la zona del norte de 脕frica, el Sahel y el norte de Europa. La droga marroqu铆 constituye el principal ingrediente y munici贸n de todos los actos del crimen organizado en el norte de 脕frica y el Sahel

鈥 El espionaje al Estado argelino y la vulneraci贸n de la intimidad de casi todas las autoridades argelinas, suponen un acto de agresi贸n y un atentado al honor y al orgullo del pueblo argelino. No existen precedentes de un pa铆s que establece un mecanismo de escucha e intromisi贸n en la vida de todas las autoridades de otro pa铆s vecino. La comunidad internacional debe tomar medidas dr谩sticas para atajar la incidencia delictiva del espionaje cibern茅tico oficial y juzgar a las personas y Estados responsables del mismo (en este caso Marruecos e Israel). Si no se act煤a con celeridad y seriedad ante estas vulneraciones de la intimidad y el honor, el mundo se encamina hacia una etapa conflictiva sin precedentes que provocar铆a innumerables conflictos b茅licos.

鈥 La alianza contra natura de Marruecos con el estado criminal y sionista de Israel tiene como principal objetivo atentar contra la seguridad y estabilidad del Estado argelino. Se sabe que Israel es un estado cuyas se帽as de identidad son la pr谩ctica del apartheid en tierras palestinas y el aniquilamiento del sentimiento y la identidad 谩rabe y musulmana. Es la primera vez desde que fabricaron el Estado de Israel, que un pa铆s 谩rabe se confabula o conspira contra otro pa铆s 谩rabe. El pacto diab贸lico e interesado entre Marruecos e Israel contra los intereses de Argelia que ya empez贸 a materializarse con el uso del programa Israel铆 de espionaje Pegasus, nos ha dejado, hace unos d铆as, una imagen para la historia; El ministro de Exteriores de Israel Yair Lapid en la sede del Gobierno de Marruecos, un pa铆s 谩rabe y musulm谩n, atacando y amenazando a otro pueblo 谩rabe hermano como lo es el pueblo argelino. La Uni贸n entre Israel y Marruecos es una traici贸n a la causa 谩rabe y al Islam en su conjunto, porque la raz贸n de ser y de existir del estado de Israel es la destrucci贸n y exterminio de la identidad 谩rabe y musulmana.

Muchos analistas occidentales v铆ctimas de sus prejuicios y secuelas de la 茅poca de la guerra fr铆a, quedaron anclados en una burbuja y siguen realizando sus an谩lisis cargados de t贸picos del pasado, sin precisar ni actualizar su informaci贸n. Intentan equiparar a Marruecos y Argelia en lo social, pol铆tico y econ贸mico, cuando no hay ni punto de comparaci贸n entre ambos pa铆ses, veamos algunas de las diferencias:

鈥 Argelia con sus defectos y problemas es un Estado con garant铆as m铆nimas para sus ciudadanos. En Argelia la vivienda es un derecho, la sanidad es universal y gratuita, la educaci贸n es universal y gratuita, est谩 erradicado casi totalmente el analfabetismo, existe la cobertura social y las desigualdades sociales son m铆nimas.

鈥 En el lado opuesto, en Marruecos la vivienda no es un derecho, existen estudios que reflejan que m谩s de 7 millones de marroqu铆es no disponen de una vivienda digna. La sanidad no es gratuita ni universal, seg煤n los estudios m谩s optimistas relacionados con este tema, s贸lo 8 millones de los 33 millones de marroqu铆es tienen alg煤n tipo de cobertura sanitaria m铆nima. En la educaci贸n ocurre otro tanto, no tiene car谩cter ni universal ni gratuito, seg煤n los 煤ltimos estudios el 32% de la poblaci贸n marroqu铆 es analfabeta, en el interior y las zonas rurales apenas existen escuelas. No existe ning煤n tipo de cobertura social para cubrir las necesidades vitales de los m谩s desfavorecidos. Las desigualdades entre las diferentes capas sociales son abismales y cada a帽o que pasa se acent煤an m谩s, se calcula que aproximadamente el 13% de la poblaci贸n acapara m谩s del 70% de la riqueza. En el plano pol铆tico Marruecos es una autocracia feudal en la que el rey es amo, due帽o y se帽or de todo lo que se mueve en Marruecos. La 鈥渄emocracia鈥 que existe en Marruecos es sint茅tica sin ninguna funci贸n, poder ni decisi贸n, todo est谩 en manos de un rey con un poder absoluto.

Algunos pa铆ses de la Uni贸n Europea est谩n preocupados por la repercusi贸n de la interrupci贸n de relaciones diplom谩ticas entre Argelia y Marruecos. Su preocupaci贸n reside fundamentalmente en la defensa de sus intereses y en qu茅 medida estos se ver谩n afectados. Sin embargo, ha llegado la hora de colocarlo todo en su justa medida y mirar hacia la ribera sur del Mediterr谩neo con lentes n铆tidas y equilibradas, habr谩 que despojarse de los viejos dogmas y apartar a un lado los intereses, privilegios y prebendas que ha recibido y recibe parte de la clase pol铆tica del de sur de Europa, que ha sido favorecida por los desmanes de una monarqu铆a feudal. Precisamente los regalos personales, empresariales y de otras 铆ndoles sumados a los chantajes han sido los factores determinantes que han inclinado la balanza de las posiciones europeas hacia el lado marroqu铆 en detrimento del resto de pa铆ses del Magreb.

Ahora es cuando toca averiguar qui茅n es el socio necesario y privilegiado y qui茅n es el socio que basa su pol铆tica de vecindad en el chantaje y en causar de forma sistem谩tica conflictos que crean relaciones t贸xicas e inestables.

Argelia, es el principal proveedor energ茅tico de los pa铆ses de la ribera norte del Mediterr谩neo y lo ha sido durante m谩s de cuarenta a帽os con solvencia, seriedad y beneficio para ambas partes, estableciendo un mercado energ茅tico competitivo, equitativo y al alcance de todos los pa铆ses del sur de Europa. Nunca ha dejado de abastecer el mercado europeo, ni en los peores momentos y nunca ha mantenido conflictos o roces con ninguno de sus vecinos europeos. Sus relaciones con los pa铆ses europeos, incluso con Francia a pesar de la traum谩tica colonizaci贸n y sus consecuencias, han sido siempre cordiales, sinceras y basadas en una comunicaci贸n honesta, lejos de presiones y coacciones.

Marruecos, el llamado de forma reiterada por algunos europeos 鈥渟ocio privilegiado鈥, es en realidad el vecino malcriado y grosero que no para de generar conflictos que 茅l mismo fabrica y utiliza para arrojarlos contra sus socios y vecinos a cambio de compensaciones econ贸micas y pol铆ticas. Estos son algunos de los conflictos prefabricados por el Majzen para extorsionar a sus vecinos:

. La droga se cultiva y se fabrica en Marruecos, constituye seg煤n el Pent谩gono el 23% del PIB del Pa铆s, m谩s del 70% de esa droga acaba en suelo europeo. Al cannabis marroqu铆 hay que a帽adir que Marruecos se ha convertido en la plataforma de aterrizaje de la coca铆na procedente de Sudam茅rica.

. La omnipresente inmigraci贸n, primero utilizaba su inmigraci贸n interna para enviarla a Europa, cuando Europa le ofreci贸 la soluci贸n de una emigraci贸n ordenada con la concesi贸n de un gran n煤mero de visas, recurri贸 a la emigraci贸n subsahariana y empez贸 a facilitar la llegada de inmigrantes africanos a su territorio para luego utilizarlos en el chantaje a los europeos y ahora en tiempos de pandemia donde la movilidad es algo complicada utiliza las dos inmigraciones indistintamente.

. El terrorismo fundamentalista, la inmensa mayor铆a de los terrorista que han actuado en suelo europeo son s煤bditos marroqu铆es y en su mayor铆a est谩n teledirigidos desde antenas independientes controladas por los servicios secretos marroqu铆es, es decir ellos fabrican el terrorista, facilitan la comisi贸n de atentados y finalmente colaboran con las autoridades policiales europeas en la detenci贸n del terrorista, as铆 cierran la operaci贸n perfecta, y quedan como el gran colaborador en la lucha contra el terrorismo.

. El S谩hara, una violaci贸n flagrante del derecho y la justicia internacionales y Marruecos ha implicado directamente a la Uni贸n Europea haci茅ndola participe en esa vulneraci贸n. El Tribunal de Justicia Europeo lo ha reafirmado en dos sentencias relativas a la ocupaci贸n y explotaci贸n del territorio saharaui.

. Reivindicaciones c铆clicas de territorios y aguas de soberan铆a europea. Cuando interesa presionar se hace reclamando alguno de estos territorios o aguas de jurisdicci贸n europea.

Poniendo en una balanza las aportaciones, limitaciones y v铆nculos de los dos pa铆ses con Europa, queda meridianamente claro qui茅n es el socio fiable y qui茅n es la eterna fuente de los problemas y conflictos cr贸nicos. Pero el montaje toca a su fin, son momentos de dejar las cosas claras y las cartas al descubierto, ya no se aceptan los apa帽os, ni los privilegios ocultos, ni los susurros desde Par铆s o Madrid, ni los repartos salom贸nicos para ocultar ese favoritismo. Es la hora de elegir entre la intimidaci贸n y el victimismo o la seriedad y responsabilidad.

Ahora habr谩 que estar atento, porque surgir谩n mediadores hasta debajo de las piedras y muchos de ellos, como el caso de las monarqu铆as feudales del Golfo y de Francia no lo hacen de forma honesta y sincera, porque ya se sabe de que pie cojean y sus mediaciones van siempre en el mismo sentido, que no es otro que auxiliar al r茅gimen marroqu铆.

Rebeli贸n