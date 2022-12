–

Repaso sensaciones de la jornada, seguramente afectadas por el cansancio: es irresistible el espect谩culo de una fuerza en constituci贸n, el sufrimiento ante cada una de las trampas que no dejan de acechar, y el v茅rtigo y el orgullo al comprobar como encuentra cada vez una salida donde parec铆a no haberla. Llamamos 鈥渕aradoniana鈥 a esa actitud cuando se engendra en el f煤tbol, y tienta imaginar que Messi alcanza la gloria en el momento en que logra por fin encarnar ese esp铆ritu. Aunque m谩s justo ser铆a decir que lo que se maradone贸 esta vez no fue s贸lo un capit谩n genial, sino todo un equipo. Es para darle vueltas al asunto de la trampa, del vivir entrampadx o condenadx. Por algo se escuch贸 tanto decir hoy a vario jugadores eso de que ser argentino es estar condenadx a sufrir. Saberse en una trampa (sentenciado por un tribunal cuya legitimidad debe ser una y otra vez destruida), sin perder por ello la conciencia de ser una fuerza en constituci贸n, encontrando salidas all铆 donde no las hay.

