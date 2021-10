–

De parte de CGT October 13, 2021

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la sala de lo Contencioso Administrativo, da la raz贸n al sindicato CGT en torno a un asunto que llevaba muchos a帽os estancado a causa de un extra帽o cambio de criterio por parte de la Direcci贸n General de la Seguridad Social en materia de coeficientes reductores. Profesiones de diversos 谩mbitos como las relacionadas con la exposici贸n al amianto, la fundici贸n del hierro colado o la fabricaci贸n de productos de hierro, acero o ferroaleaciones pueden verse beneficiados, entre muchos otros, por esta reciente sentencia.

Hasta hace no demasiado tiempo, bastaba que un sindicato realizase la solicitud para que se iniciasen los tr谩mites que, tras un periodo de estudio, dieran lugar al establecimiento de coeficientes reductores y que, por tanto, favoreciesen el adelantamiento de la edad de jubilaci贸n en aquellas profesiones que tienen mayor penosidad y peligrosidad. Hasta en 26 ocasiones fueron aceptadas las solicitudes. Sin embargo, la DGSS cambi贸 su criterio, estableciendo requisitos que no figuraban en la normativa relativa a esta materia. Este nuevo criterio obligaba a que dichas peticiones de estudio deber铆an presentarse de forma conjunta por parte de sindicatos y organizaciones patronales, y no por separado, lo que, de facto, supon铆a la paralizaci贸n de cualquier iniciativa.

Esta situaci贸n ha sido corregida por la actual sentencia, que en su Fundamento de Derecho Cuarto, la sentencia indica lo siguiente:

鈥淧ues bien, en el presente caso est谩 en juego la mayor eficacia de las funciones inherentes a leg铆timos objetivos sindicales en aquellos supuestos en que, como el que nos ocupa, se ha de examinar minuciosamente (sin que valga su mera menci贸n en un lac贸nico p谩rrafo final) la existencia de condiciones de peligrosidad, penosidad, insalubridad o toxicidad para la vida e integridad f铆sica de los trabajadores, m谩xime cuando 茅stos no pueden instar individualmente el inicio de las actuaciones. Por lo que hemos de concluir que la interpretaci贸n m谩s eficaz para la efectividad de los derechos fundamentales es la postulada por la recurrente (y aplicada reiteradamente por la administraci贸n hasta ahora) en el sentido de que no es preciso que a las organizaciones sindicales m谩s representativas se hayan de unir necesariamente las organizaciones empresariales para poder instar eficazmente la apertura del procedimiento para el establecimiento de coeficientes reductores a la edad de jubilaci贸n por aplicaci贸n del RD 1698/2011鈥.

La Confederaci贸n General del Trabajo considera que esta sentencia supone un paso al frente muy importante para que, de una vez por todas, pueda aplicarse un Real Decreto que cuenta ya con diez a帽os de antig眉edad y que, hasta la fecha, tan s贸lo ha afectado a un pu帽ado de profesiones.

Fuente: Secretariado Permanente del Comit茅 Confederal de la CGT