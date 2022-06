–

Alcira Patricia Camusso reconoci贸 esta ma帽ana a uno de los imputados por los cr铆menes de lesa humanidad cometidos en la Comisar铆a de Ramos Mej铆a, donde estuvo secuestrada en 1977. 鈥淩econozco a Roberto Godoy por sus facciones, que a煤n con el paso del tiempo no han cambiado, y por c贸mo me miraba鈥, asegur贸 y detall贸 tanto la vestimenta como la actitud aterradora del acusado.

Seg煤n confirm贸 La Retaguardia, la sobreviviente Alcira Camusso estuvo conectada como parte querellante a la plataforma virtual del tribunal y as铆 reconoci贸 en las primeras audiencias el rostro del ex oficial del Ej茅rcito Roberto Obdulio Godoy. Al repasar los primeros planos emitidos por este medio en la transmisi贸n de los juicios, Camusso confirm贸 la sospecha de que Godoy era uno de los represores que hab铆a visto en su cautiverio. Durante su declaraci贸n como testiga frente al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N掳1 de la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires, Camusso le habl贸 directamente al imputado: 鈥淟a misma forma de mirar, Godoy, no me la voy a olvidar nunca鈥, asever贸 en la cuarta audiencia del juicio.

En su testimonio, Alcira relat贸 que luego del secuestro la encerraron en un calabozo ciego de la que despu茅s reconoci贸 era la Comisar铆a de Ramos Mej铆a. Esa celda con puerta de hierro no ten铆a ventanas ni aberturas por la que entrara luz, no hab铆a cama ni letrina, solo un piso de cemento alisado y un pizarr贸n con lo que cree era un organigrama, en el que le pareci贸 ver el alias de su pareja Gabriel Rodr铆guez, 鈥淣egro鈥 o 鈥淣egrito鈥. No sabe cu谩nto tiempo estuvo ah铆, no ten铆a manera de ubicarse. Estaba a oscuras, no la llevaban al ba帽o, no le daban de comer ni beber, estaba sucia y con fr铆o. Hasta que un d铆a irrumpen en ese lugar, cuenta la mujer, dos o tres personas de civil muy violentos.

La descripci贸n de Godoy

鈥淯no de ellos estaba claramente disfrazado, ten铆a un aspecto muy particular: una peluca y un delantal blanco largo con manchas de sangre. 脡l sobre todo me empieza a insultar, a golpear. Yo estaba sentada en el piso. Me pega patadas y me amenaza. Lo tengo que decir: de esa cara no me olvidar茅 nunca porque fue la primera cara de alguien que estaba de civil y era aterrorizante por su aspecto, por su manera de moverse, por la agresi贸n, por la actuaci贸n. Era histri贸nico en todo, se hac铆a el loco, pegaba patadas a la pared. Lo que me pas贸 es que estoy siguiendo el juicio desde la primera audiencia y reconozco a Roberto Obdulio Godoy como la persona que entr贸 ese d铆a a la celda donde yo estaba. Lo reconozco por sus facciones que no han cambiado: las mismas cejas, la nariz, la forma de mirar Godoy, no me la voy a olvidar nunca. No lo pude reconocer en las fotos que me mostr贸 el tribunal pero hoy estoy segura de que era Roberto Obdulio Godoy el que comandaba ese grupo鈥.

Alcira fue secuestrada a los 19 a帽os la noche del 24 de febrero de 1976 junto a su compa帽ero, Gabriel Rodr铆guez. Ambos eran militantes de Montoneros. Gabriel fue llevado herido al Hospital Militar de Campo de Mayo donde muri贸 a las pocas horas. Ten铆an una hija de seis meses que al momento del secuestro fue llevada a la casa de una vecina y luego con familiares de Gabriel, quienes la criaron hasta que Alcira pudo salir de la c谩rcel de Devoto y exiliarse en Colombia. Alcira, que estaba embarazada de su segundo hijo, fue trasladada a la Comisar铆a de Ramos Mej铆a y a los meses fue legalizada en el penal de Devoto: 鈥淪u nacimiento fue mi venganza鈥, grafic贸 muy emocionada.

En su testimonio frente al TOC N潞1 Alcira mencion贸 tambi茅n a Norberto Atilio Bianco, como el m茅dico que la revis贸 por su embarazo durante el cautiverio en la Comisar铆a de Ramos Mej铆a: 鈥淟e vi la cara en una foto que ten铆a Abuelas de Plaza de Mayo. Inmediatamente lo reconozco. A pesar del trauma que significa esto, hay caras que no se olvidan nunca鈥.

