–

De parte de Kurdistan America Latina April 14, 2023 73 puntos de vista

Lograr la libertad en Ir谩n plantea m谩s preguntas que respuestas. 驴Es posible la autodeterminaci贸n sin que cada etnia tenga su propio Estado nacional? 驴Hasta qu茅 punto nos tomamos en serio la liberaci贸n de las minor铆as nacionales y de las mujeres? 驴Podr铆amos superar la dominaci贸n centralizada aplicando la noci贸n liberal de libertad entendida no como injerencia? 驴O la liberaci贸n nacional y de la mujer requiere otras ideas de libertad pol铆tica como la noci贸n republicana de no dominaci贸n y la concepci贸n positiva de la libertad como autodeterminaci贸n?

Obviamente, en el mundo existe una gran variedad de modelos de gobernanza, tanto te贸ricos como pr谩cticos. Mientras que Francis Fukuyama, al final de la Guerra Fr铆a, afirmaba que la democracia liberal occidental es 鈥渓a forma final de gobierno humano鈥, este ensayo sostiene que un sistema de gobierno tiene una historia y un car谩cter propios y, por tanto, no todas las formas de gobierno se adaptan a todos los sistemas de gobierno. En otras palabras, antes de reproducir una forma de gobierno es necesario comprender la naturaleza y la constituci贸n de un sistema pol铆tico. Por lo tanto, si se pretende resolver los problemas existentes en el Kurdist谩n Oriental (Rojhilat, noroeste de Ir谩n) y en la naci贸n iran铆 en general, primero debemos comprender y aceptar realmente la composici贸n de la sociedad iran铆 y su multitud de problemas, como el de las minor铆as nacionales y el sexismo sistem谩tico.

El objetivo de este ensayo es argumentar que una propuesta basada tanto en una noci贸n republicana de la libertad como no dominaci贸n y una concepci贸n positiva de la libertad como autodeterminaci贸n, dar铆a a la consecuci贸n de la liberaci贸n de la mujer y la autodeterminaci贸n nacional en Ir谩n su mejor oportunidad. En otras palabras, la mejor manera de liberar a las mujeres y liberar a las naciones de la dominaci贸n es aplicar el confederalismo democr谩tico, tal como lo formul贸 Abdullah 脰calan, te贸rico, pol铆tico y l铆der encarcelado del movimiento kurdo por la libertad. Para argumentar esto, utilizo el actual movimiento revolucionario de 鈥淛in, Jiyan, Azad卯鈥 (Mujer, Vida, Libertad) en Rojhilat e Ir谩n como estudio de caso para mostrar c贸mo el confederalismo democr谩tico podr铆a tanto liberar a las mujeres como ser una soluci贸n al trato de las minor铆as nacionales en todo Ir谩n.

Ni monarqu铆a ni federalismo

Existe un consenso b谩sico sobre el hecho de que las mujeres iran铆es est谩n liderando un movimiento revolucionario bajo la bandera de Jin, Jiyan, Azad卯, desencadenado por el asesinato de Jina Masha Amini, una mujer kurda que fue asesinada por la llamada polic铆a iran铆 de la 鈥渕oralidad鈥, el 14 de septiembre de 2022. A pesar de ello, el papel de la mujer y las cuestiones de g茅nero, en general, suelen estar ausentes, intencionadamente o no, del debate sobre la posible estructura pol铆tica futura de Ir谩n. A medida que el movimiento revolucionario en Ir谩n y Rojhilat entra en una nueva fase, tambi茅n se han desarrollado debates sobre la sustituci贸n del r茅gimen iran铆. Las propuestas oscilan entre la monarqu铆a constitucional, la democracia liberal y la socialdemocracia, y cada una de ellas suele proclamar su intenci贸n de proteger los derechos b谩sicos liberales normales. Algunas propuestas del lado socialdem贸crata han considerado una rep煤blica federal. La pregunta para nosotras es: 驴alguna de estas propuestas proteger铆a y lograr铆a lo que el movimiento revolucionario de Jin, Jiyan, Azad卯 ha pretendido en realidad? Mi afirmaci贸n b谩sica es que estas protestas han versado sobre la liberaci贸n de la mujer y la autodeterminaci贸n nacional. Por lo tanto, 驴cu谩l de estos tipos de r茅gimen lograr铆a mejor la liberaci贸n de la mujer y la autodeterminaci贸n nacional? Mi respuesta es esencialmente 鈥渘inguno de los anteriores鈥, al menos no del todo. S贸lo un sistema basado en el confederalismo democr谩tico cumplir铆a los objetivos de este movimiento.

En los 煤ltimos meses, hemos visto a grupos y a ciertas personas esforzarse por revivir el r茅gimen mon谩rquico de Reza Pahlavi en Ir谩n. Pahlavi, hijo del antiguo Shah derrocado de Ir谩n, dice insistentemente que: 鈥淓xtiendo mi mano, una vez m谩s, para la cooperaci贸n a todas las fuerzas pro-democr谩ticas, incluidos individuos, partidos y grupos, para apoyar la revoluci贸n nacional iran铆 sobre la base de tres principios m铆nimos comunes: la integridad territorial de Ir谩n, la democracia secular basada en los derechos humanos, y el derecho del pueblo a determinar la forma del (futuro) sistema pol铆tico mediante una votaci贸n libre鈥.

Aunque Pahlavi evita proponer una estructura de gobierno clara para cualquier futuro Ir谩n, en sus recientes entrevistas anunciando su reci茅n creado partido pol铆tico, llamado 鈥淧artido de Ir谩n Novin鈥, se muestra claramente partidario de una monarqu铆a constitucional mezclada con algunos elementos de democracia liberal. Por ejemplo, en una entrevista con Mano TV, afirma que: 鈥淐ualquier fuerza democr谩tica que crea en las instituciones democr谩ticas y en la transparencia pol铆tica puede formar parte de la coalici贸n pol铆tica que exigimos, pero debe creer que la integridad territorial de Ir谩n es una l铆nea roja. Cualquiera que no crea en la unidad del territorio de Ir谩n no puede formar parte de la coalici贸n pol铆tica y este es nuestro claro mensaje para todos los partidos鈥.

Los partidarios de la monarqu铆a creen que una forma de gobierno mon谩rquica constitucional, aunque laica y liberal, podr铆a resolver tanto los problemas de identidad nacional como los de g茅nero. Creen que garantizando la igualdad de derechos ciudadanos, basados en los derechos humanos, a todos los individuos de un sistema pol铆tico, podr铆an resolver estos problemas. Podr铆a decirse que Pahlavi y sus partidarios ofrecen una visi贸n negativa de la libertad como no interferencia, una visi贸n liberal bastante cl谩sica. Implica que uno es libre si est谩 libre de impedimentos externos. Sin embargo, es dif铆cil ver c贸mo esta noci贸n individualista de la libertad resolver铆a los problemas nacionales y de g茅nero de Ir谩n. La identidad nacional tiene una relaci贸n esencial con la identidad pol铆tica de un grupo.

En otras palabras, como sostiene Sandra Joireman en su obra Nationalism and Political Identity, el nacionalismo es siempre un nacionalismo politizado. Es decir, los grupos nacionales no persas de Ir谩n exigen libertad tanto en sentido positivo como negativo, haci茅ndonos eco de la famosa distinci贸n de Isiah Berlin. La libertad positiva se refiere a la idea de que uno es libre si tiene el poder y los recursos para actuar. Adoptando un lenguaje rousseauniano, uno es libre si puede participar libremente en el proceso colectivo de toma de decisiones, bas谩ndose en su 鈥渧oluntad general鈥. En sentido estricto, la libertad requiere autogobierno y democracia directa. Adem谩s, garantizar los derechos de los ciudadanos mediante la aplicaci贸n de la noci贸n liberal de libertad no superar铆a los problemas de la dominaci贸n nacional, el patriarcado y la desigualdad de g茅nero. A menudo se argumenta que el liberalismo incluso potencia el patriarcado y la dominaci贸n. Con la pr谩ctica del liberalismo simplemente se cambia una forma de dominaci贸n por otra, pero la dominaci贸n en s铆 permanece.

Algunos detractores de la monarqu铆a constitucional han ofrecido una propuesta m谩s socialdem贸crata. En sus propuestas, se han incluido consideraciones a favor de un nuevo Estado iran铆 basado en los principios de una rep煤blica federal. Un problema b谩sico de estas propuestas es que tambi茅n comparten una concepci贸n liberal de la libertad pol铆tica como no interferencia. Adem谩s, el propio federalismo no puede superar la dominaci贸n de las minor铆as nacionales, ya que nunca garantiza la prevenci贸n de la dominaci贸n por parte del propio gobierno federal. Un ejemplo de ello podr铆a ser el gobierno federal de Irak y su ataque a la ciudad kurda de Kirkuk, en 2017. Dentro de cualquier entidad pol铆tica que realmente encarnara la liberaci贸n nacional y de la mujer, tendr铆a que haber tanto no dominaci贸n como autodeterminaci贸n. La coexistencia pac铆fica requiere garantizar los derechos nacionales e individuales de autodeterminaci贸n. La autodeterminaci贸n es necesaria para alcanzar la libertad, tanto en su significado individualista como colectivo, pero un yo no puede autodeterminarse a menos que no est茅 dominado. Las rep煤blicas federales en s铆 mismas no lo proporcionan. Adem谩s, una rep煤blica federal basada en la socialdemocracia no eliminar铆a los problemas de la dominaci贸n nacional, la jerarqu铆a social, la misoginia y el patriarcado.

Ir谩n como mosaico 茅tnico

Tal vez estas propuestas no hayan captado la composici贸n real de la geograf铆a pol铆tica de Ir谩n. Tal vez no hayan comprendido realmente las ra铆ces de los problemas de Ir谩n. Por lo tanto, podr铆a ser fruct铆fero esbozar algunos hechos sobre la composici贸n de Ir谩n. Desde la creaci贸n del Estado iran铆 moderno, en 1923, su objetivo ha sido establecer una identidad nacional iran铆 unificada, basada en una identidad persa monol铆tica. Podr铆a decirse que Ir谩n ha perseguido un 鈥渘acionalismo dirigido por el Estado鈥, tomando prestadas las palabras de Charles Tilly. Este proceso de construcci贸n de la identidad se ejecut贸 mediante la aplicaci贸n de pol铆ticas excluyentes, discriminatorias y aniquiladoras contra las nacionalidades no persas. Sin embargo, esta opresi贸n y dominaci贸n multifac茅tica de las nacionalidades no persas no condujo al establecimiento de una identidad nacional iran铆 compartida. Por ejemplo, una encuesta reciente realizada por Akbarzadeh (2019) revela el hecho de que los kurdos rojhilat卯 (que representan m谩s del 10% de la poblaci贸n de Ir谩n) anteponen su identidad kurda a su identidad iran铆.

Adem谩s, las medidas de fraccionalizaci贸n 茅tnica, ling眉铆stica y religiosa en la regi贸n de Oriente Medio y Norte de 脕frica (MENA) son de 0,453, 0,330 y 0,346 respectivamente. Bas谩ndonos en la investigaci贸n de Alesina (2003), la fraccionalizaci贸n 茅tnica en Ir谩n en 1995 ten铆a una puntuaci贸n de 0,6684, la fraccionalizaci贸n ling眉铆stica ten铆a una puntuaci贸n de 0,7462, y la medida de fraccionalizaci贸n religiosa era de 0,1152. Por lo tanto, podr铆a afirmarse que Ir谩n es el pa铆s de Oriente Medio m谩s diverso en t茅rminos de nacionalidad e idioma. A partir de este debate, se podr铆a afirmar que si Ir谩n es algo, es una sociedad multinacional, o incluso se podr铆a decir que es una confederaci贸n 茅tnica. En Ir谩n hay ocho grandes grupos nacionales: persas, azer铆es, kurdos, lors, 谩rabes, baluches, turcomanos, mazan铆es y gilaks. Cada grupo nacional tiene su propia lengua y territorio en Ir谩n. Aunque no disponemos de estad铆sticas precisas sobre la distribuci贸n espacial exacta y la poblaci贸n de las naciones en Ir谩n, la mayor铆a de los estudios sostienen que la poblaci贸n de hablantes s贸lo de persa apenas supera el 50%. Sin embargo, ninguna agrupaci贸n ling眉铆stica de Ir谩n posee m谩s del 20% del territorio. La lengua y los factores culturales son los principales rasgos definitorios de la nacionalidad en Ir谩n. De hecho, al igual que en algunos pa铆ses europeos como Luxemburgo, B茅lgica y Suiza, los grupos ling眉铆sticos coinciden en gran medida con los grupos nacionales. Territorialmente, cada nacionalidad se asienta mayoritariamente en una regi贸n demarcada. La sorprendente diversidad nacional de Ir谩n es, por tanto, inconfundible, lo que da una raz贸n m谩s a la reivindicaci贸n de que debe permitirse a cada naci贸n determinar su propia existencia pol铆tica.

Liberar a la mayor铆a, liberar a las mujeres

Al igual que las minor铆as 茅tnicas, las mujeres de Ir谩n y Rojhilat se han enfrentado a formas a煤n m谩s graves de dominaci贸n y discriminaci贸n sistem谩tica y legal. La Constituci贸n iran铆 niega los derechos b谩sicos tanto a las mujeres como a las minor铆as. Es una Constituci贸n que potencia y refuerza el patriarcado y la discriminaci贸n, al tiempo que niega a las mujeres sus libertades b谩sicas. Por ejemplo, seg煤n la Constituci贸n iran铆 el valor de una mujer es la mitad que el de un hombre. A estos hechos hay que a帽adir que las mujeres iran铆es son de las m谩s instruidas del mundo, y especialmente de Oriente Medio. Las mujeres constituyen el 60% de las estudiantes y licenciadas universitarias, y el 70% de las estudiantes de secundaria. Sin embargo, la tasa de natalidad en Ir谩n es inferior al 1,71%, por debajo del nivel de reemplazo. Al mismo tiempo, la participaci贸n femenina en el mercado laboral formal es s贸lo del 14%. Adem谩s, en t茅rminos pol铆ticos, las mujeres s贸lo ocupan el 5% de los esca帽os del Parlamento iran铆. Estos desequilibrios son claramente inaceptables, e indican que las mujeres iran铆es y rojhilat铆es no s贸lo sufren el patriarcado y la falta de libertad individual, o libertad liberal entendida como no interferencia, sino que est谩n dominadas tanto por el Estado como por la sociedad.

Teniendo en cuenta todos estos hechos, se podr铆a afirmar que Ir谩n es un pa铆s con multitud de problemas. Ahora, volviendo a nuestras preguntas 驴qu茅 forma de gobierno podr铆a superar estos problemas? Y 驴qu茅 tipo de estructura pol铆tica permitir铆a una coexistencia pac铆fica de diferentes identidades? Ya hemos visto c贸mo la noci贸n liberal de libertad inherente tanto a las propuestas mon谩rquicas constitucionales como a las socialdem贸cratas, no consigue el tipo de liberaci贸n nacional y de la mujer que persiguen las protestas. Sin embargo, existe un modelo constitucional que proporcionar铆a la m谩xima liberaci贸n femenina y autodeterminaci贸n nacional. Se trata del confederalismo democr谩tico propuesto por 脰calan. El confederalismo democr谩tico combina la autonom铆a regional, 茅tnica y nacional con la democracia directa. Implica una red de auto-administraciones pol铆ticas no jer谩rquicas basadas en una pol铆tica 茅tica inclusiva. Es un sistema flexible, multicultural, antimonopolista y orientado al consenso. La 鈥淛ineoloj卯鈥 (Ciencia de las Mujeres), la ecolog铆a social y la autonom铆a democr谩tica son sus tres pilares constitutivos.

Un posible argumento a favor de la confederaci贸n en lugar de la federaci贸n es que la primera garantiza la coexistencia pac铆fica de diferentes nacionalidades bajo un modelo descentralizado y, como mucho, semi-soberano. La coexistencia pac铆fica requiere el reconocimiento de la existencia de nacionalidades no persas en Ir谩n como plenamente aut贸nomas y autodeterminadas. Requiere el reconocimiento de estas nacionalidades como entidades independientes en las que s贸lo se unir铆an a una confederaci贸n iran铆 bas谩ndose en su propia voluntad real, no como resultado de la desesperaci贸n, la fuerza o la dominaci贸n. As铆 es como todas estas naciones podr铆an vivir juntas en armon铆a y paz. Como las minor铆as nacionales gozan de un mayor grado de autonom铆a, estar铆an m谩s dispuestas a ceder a una uni贸n pol铆tica multinacional. En una confederaci贸n, cada naci贸n, considerada como una entidad independiente que goza del derecho de autodeterminaci贸n, decidir铆a por s铆 misma en qu茅 cuestiones y hasta qu茅 punto aceptar铆a ceder autoridad a una entidad m谩s amplia. Ser铆a una forma de garantizar que ninguna naci贸n pudiera monopolizar el poder pol铆tico. Distribuir铆a el poder pol铆tico de forma horizontal y vertical entre todas las naciones de Ir谩n, sin basarse en ninguna medida como la de la proporci贸n de la poblaci贸n m谩s amplia.

Pero, 驴c贸mo supera el confederalismo democr谩tico la dominaci贸n de las mujeres? Partiendo de cualquier concepci贸n aceptable de la dominaci贸n, cualquier distribuci贸n del poder de forma vertical o desequilibrada podr铆a conducir a la dominaci贸n. El confederalismo democr谩tico es un intento de romper con la centralizaci贸n y el sistema representativo com煤n a los actuales estados democr谩ticos. Pretende superar la dominaci贸n ofreciendo una forma de gobierno en la que el poder pol铆tico se distribuye de forma horizontal y equilibra as铆 las capacidades entre todos los miembros de la sociedad. A diferencia de la democracia liberal contempor谩nea, se esfuerza por empoderar a los locales. Se organiza a nivel local mediante asambleas y consejos, que luego se coordinan a nivel confederal. Las comunas aut贸nomas, como unidades locales m谩s peque帽as, son el principal 贸rgano de decisi贸n pol铆tica. Las unidades aut贸nomas superiores existen para garantizar que las decisiones de los distintos municipios no entren en conflicto. Se basa en una democracia directa de abajo hacia arriba, de base, una democracia en la que el propio pueblo, bas谩ndose en su expresi贸n inmediata de voluntad, decide sobre todos los asuntos de su vida. Te贸ricamente, la autonom铆a democr谩tica denota esencialmente el autogobierno de comunidades e individuos que comparten una mentalidad similar a trav茅s de su propia voluntad. El pueblo se gobierna a s铆 mismo y posee una noci贸n muy revisada de poder soberano o autoridad suprema en la toma de decisiones legislativas. S贸lo en esta forma de orden pol铆tico, las mujeres podr铆an obtener el grado necesario tanto de no dominaci贸n como de autodeterminaci贸n para contar realmente como libres.

Una confederaci贸n democr谩tica

驴C贸mo podr铆a funcionar el confederalismo democr谩tico en Ir谩n? Podr铆a funcionar bien, tan bien que incluso podr铆a cumplir las tres condiciones de Pahlavi sin ninguno de los conservadurismos y la evidente dominaci贸n que inevitablemente se derivar铆an de su tipo de r茅gimen favorito. Las tres condiciones de Pahlavi son que cualquier nuevo r茅gimen iran铆 tendr铆a que mantener la integridad territorial de Ir谩n, respetar y proteger los derechos humanos b谩sicos, y celebrar elecciones libres y justas. La exigencia de Pahlavi de mantener la integridad territorial de Ir谩n podr铆a cumplirse. Se pueden mantener las fronteras actuales, pero la mayor铆a de las cuestiones legislativas importantes se delegar谩n en las comunidades locales. Las comunidades locales seguir谩n, en su mayor铆a, las l铆neas nacionales. La forma en que las comunidades locales tomar铆an decisiones ser铆a a trav茅s de medios directamente democr谩ticos como referendos, consejos, asambleas y similares. En el 谩mbito de los estados confederados multinacionales, se pueden establecer acuerdos para compartir objetivos econ贸micos, como el libre comercio, y militares, como la defensa com煤n, entre otros. No hay ninguna raz贸n por la que Ir谩n, tal y como est谩 constituido geogr谩ficamente en la actualidad, deba modificarse inmediatamente para dar cabida al confederalismo democr谩tico.

Con respecto a las otras dos condiciones, es dif铆cil ver c贸mo un r茅gimen mon谩rquico podr铆a hacer un mejor trabajo respetando y protegiendo los derechos humanos y garantizando unas elecciones libres y justas que otro directamente democr谩tico. El confederalismo democr谩tico implica que cualquier comunidad local puede protegerse legalmente con el conjunto habitual de derechos constitucionales liberales si as铆 lo desea. Y puede poner como condici贸n para pertenecer a la confederaci贸n que todas las dem谩s unidades hagan lo mismo entre ellas. Si alg煤n r茅gimen va a proteger los derechos individuales y colectivos, probablemente ser谩 el que dote a cada individuo y comunidad de la m谩xima autodeterminaci贸n y, por tanto, de no dominaci贸n. No en vano al confederalismo democr谩tico tambi茅n se le suele llamar 鈥渕unicipalismo libertario鈥. Y garantizar unas elecciones libres y justas es un aspecto esencial del propio sentido y prop贸sito del confederalismo democr谩tico. Si una comunidad local quisiera arriesgarse a una forma representativa de democracia para s铆 misma, por supuesto nada se lo impedir铆a. Los derechos y las elecciones nunca estar铆an m谩s protegidos y ser铆an m谩s libres, respectivamente, que en un sistema confederalista democr谩tico.

El confederalismo democr谩tico es la mejor propuesta para el pa铆s con mayor diversidad 茅tnica de Oriente Medio. Tambi茅n es una soluci贸n potencial para la poblaci贸n femenina m谩s culta pero menos representada/participativa (tanto econ贸mica como pol铆ticamente) de Oriente Medio. Por consiguiente, un Ir谩n democr谩ticamente confederal ser铆a el remedio m谩s eficaz para acabar con la dominaci贸n de las minor铆as 茅tnicas y las mujeres, al tiempo que les conceder铆a su autodeterminaci贸n. Un Ir谩n democr谩ticamente confederal ser铆a la verdadera realizaci贸n del movimiento Jin, Jiyan, Azad卯.

FUENTE: Rojin Mukriyan / The Kurdish Center of Studies / Traducci贸n y edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

<!–

–>