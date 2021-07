–

De parte de ANRed July 22, 2021 68 puntos de vista

En los 煤ltimos meses, la producci贸n de hidr贸geno verde pas贸 de no estar contemplada en ninguna planificaci贸n a ocupar un lugar de relevancia en la agenda de gobierno de R铆o Negro. En base a un informe del Instituto Fraunhofer de Alemania, la provincia elabor贸 un Plan Estrat茅gico para avanzar con la producci贸n del 鈥渃ombustible del futuro鈥. M谩s all谩 de la euforia, falta claridad sobre algunos aspectos como, por ejemplo, la competencia por el agua si el desarrollo se hiciera a gran escala. Por Leonardo Salgado y Hern谩n Scandizzo / Mesa de Transici贸n Energ茅tica y Productiva de R铆o Negro, para Observatorio Petrolero Sur.

El Estudio sobre la Producci贸n de Hidr贸geno Verde en la Provincia de R铆o Negro, encargado al Instituto Fraunhofer de Alemania es la base del Plan Estrat茅gico Hidr贸geno Verde R铆o Negro (H2VRN). Un equipo de investigaci贸n estim贸 la potencialidad de cuatro lugares para la instalaci贸n de electrolizadores seleccionados por la provincia: El Choc贸n, Pomona, El Solito y Laguna de la Retenci贸n, esta 煤ltima ubicada a unos 40 km al noreste de San Antonio Oeste. A partir de esa selecci贸n, evaluaron 78 escenarios posibles tomando en cuenta el costo de producci贸n, destino (consumo interno o exportaci贸n), modo de transporte (cami贸n, ducto, barco) y ubicaci贸n de la generaci贸n el茅ctrica, entre otros aspectos. Con los resultados en la mano, el gobierno rionegrino concluy贸 que la producci贸n de hidr贸geno verde presenta posibilidades de inversi贸n e industrializaci贸n ambientalmente amigables 鈥渆n base a ciencia aplicada鈥 y con 鈥渦n claro sesgo exportador a futuro鈥; destaca que los principales destinos ser铆an la Comunidad Europea, Asia y Australia.

El Plan Estrat茅gico, como suele suceder en todos los documentos de ese tipo, subraya que se generar谩n empleos calificados y no calificados y que el sector e贸lico recibir铆a un impulso para desarrollar parques con mayor potencia instalada, 鈥渁 nivel de Gigawatt鈥. A las oportunidades que generalmente se enumeran en los planes estrat茅gicos desde una perspectiva desarrollista, en el H2VRN se suman otras vinculadas al capitalismo verde: reducci贸n de la huella de CO2 en la industria mediante el consumo local de hidr贸geno verde, 鈥渜ue genera valor agregado a los productos de exportaci贸n de dichas industrias鈥, y la posibilidad de emitir bonos verdes rionegrinos y criptodivisas de H2V (H2VRN, 2021: 34 鈥 35).

En s铆ntesis, la propuesta eco friendly de la gobernadora Arabela Carreras oscila entre la generaci贸n de puestos de trabajo y desarrollo tecnol贸gico y los mercados especulativos propios del capitalismo verde e integraci贸n como proveedora de un pr贸ximo commodity estrella, una colonialidad 3.0. Justamente, si lo que se persigue es la descarbonizaci贸n, entre otros varios aspectos, habr铆a que revisar el objetivo exportador, dado que para alcanzar esa meta el medio m谩s efectivo es reducir las distancias entre los puntos de producci贸n y los de consumo.

El hidr贸geno verde es un vector que almacena energ铆a, como puede hacerlo una bater铆a o un embalse. A pesar de ser el elemento m谩s com煤n en la naturaleza, no existe en estado libre: hay que separarlo de otras mol茅culas a trav茅s de la electr贸lisis. Una de las cr铆ticas a su producci贸n a gran escala es que la tasa de retorno energ茅tico resultante del proceso pone en duda su rentabilidad.

Escenarios posibles

Para evaluar el mercado nacional y la demanda actual y futura de hidr贸geno verde, Ramona Schr枚er, Jochen Bard y Marie Plaisir, del Instituto Fraunhofer, tomaron en cuenta el sector de la movilidad, las turbinas de gas, los procesos industriales y la generaci贸n de energ铆a. Concluyeron que en R铆o Negro 鈥渉ay muy pocas aplicaciones industriales de hidr贸geno como la producci贸n de metanol, la producci贸n de acero, el uso de GNL y las refiner铆as como futuros consumidores de hidr贸geno鈥 (Fraunhofer, 2021: 33). Plantean como alternativa su implementaci贸n en el transporte automotor 鈥揳unque lo consideran inviable en el corto plazo鈥, el almacenamiento de energ铆a y 鈥渓a exportaci贸n dom茅stica a otras provincias de Argentina鈥 鈥揷on destino al sector hidrocarbur铆fero en Neuqu茅n y el polo petroqu铆mico de Bah铆a Blanca鈥. La exportaci贸n, en tanto, se estim贸 en base a dos destinos: Alemania y Jap贸n, destacando las ventajas que ofrece Alemania de menores costos de transporte (Fraunhofer, 2021: 44).

Tras el an谩lisis de las diferentes opciones fueron seleccionadas tres: una para mercado dom茅stico, ubicada en El Choc贸n, con un electrolizador de 100 MW鹿, que le permite producir cantidades 鈥渄emasiado peque帽as para la exportaci贸n internacional鈥; y dos para exportaci贸n, situados en la Laguna de la Retenci贸n, con un electrolizador de 500 MW, que es considerada la potencia m铆nima para producir con ese horizonte (Fraunhofer, 2021: 33).

En el caso de El Choc贸n, el electrolizador estar铆a ubicado a orillas del r铆o Limay o del embalse, tomar铆a el agua de all铆 y recibir铆a energ铆a de un parque e贸lico de 105 MW instalado en Cerro Polic铆a. El informe no aclara si el parque en cuesti贸n es el mismo que proyecta E贸lica Rionegrina, empresa que integra Mesa del Hidr贸geno Verde R铆o Negro, dentro del 脕rea Natural Protegida Valle Cret谩cico (que no cuenta con su Plan de Manejo)虏. El destino previsto es la refiner铆a de YPF en Plaza Huincul, a la que el hidr贸geno llegar铆a a trav茅s de un ducto o en camiones. Sin embargo, cabe mencionar que tanto la petrolera de bandera como el gobierno de Neuqu茅n tienen en carpeta la producci贸n de hidr贸geno verde. Incluso Jos茅 Brillo, presidente de la Agencia de Inversiones del Neuqu茅n, se帽al贸 la ventaja que posee la provincia al contar, junto con R铆o Negro, con una serie de lagos como el embalse de Arroyito. Si el gobierno de Neuqu茅n decidiera instalar un electrolizador en ese embalse, la planta estar铆a ubicada a unos 60 km de Plaza Huincul, una distancia similar a la que separa a El Choc贸n de la ciudad petrolera. Ese escenario no est谩 previsto en el Informe Fraunhofer y podr铆a representar una competencia con impacto en las proyecciones realizadas.

Con respecto a los dos escenarios de exportaci贸n contemplados, el primero tiene costos de inversi贸n m谩s bajos (A) y el segundo costos de producci贸n de hidr贸geno m谩s bajos (B). Una diferencia importante entre ambos es que, en el A, se prev茅 la instalaci贸n de un parque e贸lico de 526 MW en la misma Laguna de la Retenci贸n, mientras que en el B se prev茅 tomar la electricidad de una planta h铆brida, tambi茅n instalada en Cerro Polic铆a, con un parque e贸lico de 675 MW y otro solar fotovoltaico de 350 MW. En ambos escenarios se plantea tomar el agua de la Laguna de la Retenci贸n, alimentada desde el canal Pomona 鈥 San Antonio, del que tambi茅n se abastecen las ciudades de San Antonio Oeste y Las Grutas y el puerto de San Antonio Este.

Seg煤n estimaciones publicadas por el medio especializado en energ铆a Oil Price, se requieren nueve toneladas de agua para producir una tonelada de hidr贸geno verde, eso si no fuera necesaria su previa purificaci贸n. A partir de ese dato, casi inaccesible, y de la capacidad de producci贸n de los electrolizadores, se puede estimar el consumo de agua. El proyectado en El Choc贸n tendr铆a una capacidad de producci贸n de 8843 t/a帽o, por lo que el consumo de agua rondar铆a las 79 587 t/a帽o; mientras que en Laguna de la Retenci贸n, en el escenario A, ser铆a de 41 186 t/a帽o y en el escenario B, 61 174 t/a帽o, y los consumos oscilar铆an entre las 370 674 t/a帽o y las 550 566 t/a帽o. M谩s all谩 de la variaci贸n significativa en la producci贸n entre el escenario A y el B, el Informe Fraunhofer estima que se utilizar谩n unos 200 m3 de agua por hora, un 11 % del caudal del canal Pomona 鈥 San Antonio. Sin detallar las fuentes de respaldo, el estudio asegura 鈥渜ue no habr谩 escasez de agua potable鈥 en caso de abastecer la producci贸n de hidr贸geno desde ese canal (2021: 42).

Sin embargo, la falta de referencias para sopesar esa afirmaci贸n da lugar a dudas. Durante el 煤ltimo verano los caudales de los r铆os de la regi贸n estuvieron por debajo de su media hist贸rica desde 2008, seg煤n indic贸 el director el Departamento Provincial de Aguas, Fernando Curetti, quien atribuy贸 la merma al impacto del cambio clim谩tico (R铆o Negro, 27/03/2021). En el mismo sentido, en la Segunda NDC Argentina鲁 advierte 鈥渓a reducci贸n de caudales de r铆os y la disminuci贸n de la disponibilidad de agua, que impacta negativamente en la generaci贸n de energ铆a hidroel茅ctrica, en el riego, en el abastecimiento de agua y en actividades recreativas y tur铆sticas鈥 en la Patagonia Norte (Segunda NDC, 2020: 45). Incluso en el Plan Estrat茅gico H2VRN, donde llamativamente no se hace ninguna menci贸n a la posible escasez de agua, hay un mapa de Argentina de los impactos observados y potenciales generados por el aumento de la temperatura y la regi贸n del Comahue est谩 se帽alada como 鈥淧otencial crisis del agua鈥 por reducci贸n de precipitaciones.

Al escenario clim谩tico se suma, adem谩s, el posible incremento de la poblaci贸n. San Antonio Oeste registr贸 una de las tasas m谩s altas de crecimiento demogr谩fico de la provincia, 18,27 % respecto del Censo de Poblaci贸n 2001, de mantenerse la tendencia habr铆a un incremento de la demanda de agua del canal que llega desde Pomona, sin embargo esta variable tampoco es considerada en el informe.

La merma en los caudales de los r铆os del norte de la Patagonia tendr铆a que ser motivo suficiente para pensar la producci贸n de hidr贸geno verde despojada de la euforia exportadora, sin embargo el tema no mereci贸 ning煤n an谩lisis destacado en el informe del Instituto Fraunhofer ni en el Plan Estrat茅gico. Por el contrario, el gobierno de R铆o Negro se entusiasma al pensar en exportar hidr贸geno verde a Alemania.

Leonardo Salgado, de la Mesa de Transici贸n Energ茅tica y Productiva de R铆o Negro, dialog贸 sobre la situaci贸n en La Once Diez. 鈥淪e habla muy poco de la cantidad de agua dulce, la infraestructura y la ocupaci贸n de territorios necesarias para el proceso de electr贸lisis鈥, explic贸. La entrevista completa:

鹿 Para tener una idea m谩s ajustada de lo que se pretende, debemos decir que en la actualidad, el electrolizador m谩s grande del mundo, el cual se encuentra junto a la represa de Asu谩n, en Egipto, tiene una potencia el茅ctrica de 156 MW (Fraunhofer, 2021: 9).

虏 La Agencia RN Invierte habla de una fase 1 de 300 MW, lista para licitar, y una Fase 2 de 700 MW.

鲁 NDC: Contribuci贸n Determinada a Nivel Nacional, documento en que los pa铆ses que forman parte de la Convenci贸n Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Clim谩tico plasman los compromisos asumidos.

Fuente: https://opsur.org.ar/2021/07/21/una-solucion-rionegrina-para-los-problemas-alemanes/