–

De parte de ANRed March 27, 2023 294 puntos de vista

Organizaciones y participantes de la Marcha por la Memoria de esa ciudad denunciaron que una tanqueta de la Polic铆a Federal irrumpi贸 en la marcha del 24 de marzo. 鈥淟a presencia de este veh铆culo tuvo un claro mensaje intimidante y francamente provocador鈥, expresaron. Testimonios de la indignaci贸n. Por La Retaguardia.



Texto: Paulo Giacobbe

Edici贸n: Fernando Tebele

鈥淓l d铆a 24, como se hace cada a帽o, salimos a la calle encolumnados bajo la consigna Nunca m谩s Terrorismo de Estado, en un ejercicio de Memoria para poder proyectar el futuro鈥, explic贸 Marta Su谩rez, militante de derechos humanos de Rosario. 鈥淪e organiz贸 como siempre. La concentraci贸n de hizo en la Plaza San Martin, porque esta frente a la Casa de gobierno y porque ese edificio antes era la Jefatura de Polic铆a y ah铆 funcion贸 un Centro Clandestino de desaparici贸n, tortura y muerte; en pleno centro鈥 de Rosario, asegur贸.

Despu茅s de pasar por donde funcion贸 el centro clandestino, hoy Espacio de memoria, la multitudinaria marcha, calculada en 80 mil personas, continu贸 su recorrido por la calle San Lorenzo. A las tres cuadras, sobre la calle Paraguay, hab铆a una tanqueta de la Polic铆a Federal. 鈥淔ue bastante sorpresivo cuando la tanqueta, que estaba estacionada, comenz贸 su marcha e interrumpi贸 la nuestra. Cruz贸 la cabecera de la marcha para estacionarse del otro lado. Es decir, no necesitaba transitar, lo que necesitaba era amedrentarnos e intimidarnos, adem谩s de provocar. Porque se qued贸 estacionada鈥, denunci贸 la militante de dDerechos humanos en di谩logo con La Retaguardia. 鈥淎traves贸 la marcha y se qued贸 estacionada鈥, explic贸 Su谩rez.

鈥淎qu铆 en Rosario estamos viviendo una situaci贸n de violencia bastante particular. Como soluci贸n, el poder pol铆tico ha tomado la determinaci贸n de enviar tropas, m谩s fuerzas represivas, m谩s violencia. Rosario est谩 casi militarizada. Hay un comando unificado que determina d贸nde van las fuerzas y qu茅 rol van a cumplir, una militarizaci贸n encubierta鈥, finaliz贸 Marta Su谩rez.

Cristina Solano, referente de Asociaci贸n Anah铆 en Rosario, tambi茅n presenci贸 el momento del cruce: 鈥淒e pronto, en las esquinas de Paraguay y San Lorenzo, aparece una tanqueta con el logo de la Ppolic铆a Federal arremetiendo para cruzar, cortando la cabecera de la marcha. Intimidando, a los compa帽eros y compa帽eras que iban en la primera l铆nea, cruzando鈥. Agreg贸 que, al mismo tiempo, 鈥渆n esa misma cuadra hab铆a polic铆as con metralletas. Se supone con balas de goma listas para disparar, apunt谩ndonos鈥. Antes de esto, en el Parque Nacional a la Bandera, donde estaba montado el escenario, 鈥減as贸 un cami贸n de Gendarmer铆a, raudamente, teniendo que correrse la gente鈥, relat贸 Cristina a La Retaguardia.

鈥淭ambi茅n sufrimos algo llamativo鈥, agreg贸 por 煤ltimo la integrante de Asociaci贸n Anah铆 en Rosario: 鈥淗ab铆amos hecho pactos con la Municipalidad y la Provincia para desarrollar este acto del mejor modo posible, con el mayor nivel de seguridad y tranquilidad. Uno de los pactos contra铆dos era que estuvieran 贸mnibus que trabajasen con una frecuencia semanal, no de feriado, en forma gratuita, y que estuviesen hasta las 12 de la noche. Los 贸mnibus estuvieron durante el d铆a, retaceados, y luego de las 19 horas no hubo m谩s colectivos. La gente se amontonaba vanamente frente a las esquinas buscando un medio de transporte que los llevase a los barrios. Esto no es casualidad鈥.

El comunicado completo con las y los firmantes hasta este momento

鈥淒esde las organizaciones y participantes de la Marcha por la Memoria realizada en el d铆a 24 de marzo de 2023 en la ciudad de Rosario queremos manifestar nuestro m谩s en茅rgico repudio frente a la provocaci贸n realizada por la Polic铆a Federal que con una tanqueta armada irrumpi贸 en dicha Marcha.

La presencia de este veh铆culo tuvo un claro mensaje intimidante y francamente provocador, reforzado por personal policial armado con metralletas.

Hemos enfrentado a la 煤ltima dictadura militar y no vamos a permitir agresiones, intimidaciones, amenazas de parte de quienes han demostrado durante la misma ser enemiga y carcelera del pueblo argentino.

Exigimos una pronta y clara respuesta sobre qui茅n determin贸 la realizaci贸n de esta provocaci贸n sobre mujeres, hombres y ni帽os que, como todos los a帽os, salimos por las calles de todo el pa铆s a decir Nunca M谩s Terrorismo de Estado.

Colectivo Nacional de Ex Pres@s Pol铆tic@s y Familiares 鈥 RosarioAsociaci贸n Anah铆 鈥 Filial RosarioRonda de madres de plaza 25 de Mayo. RosarioFamiliares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Pol铆ticas RosarioMuseo de la Memoria 鈥 RosarioAPDH Regional RosarioTaller 鈥淗ab铆a una vez鈥︹漇itio de Memoria Biblioteca Popular Constancio C VigilDocumenta BaigorriaEspacio por la Memoria la Verdad y la Justicia del Cord贸nBiblioteca Pocho LeprattiRadio La HormigaLa Porfiada MemoriaPyMA Puerto San Mart铆nComisi贸n Permanente por los DDHH ChacoCOMISI脫N GREMIAL 鈥 CENTRO CULTURAL DE LA TOMAAsociaci贸n DDHH Ca帽ada de GomezCasa de DDHH de Curuzu CuatiaFamiliares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Pol铆ticas de Santa FeComisi贸n por La Memoria de FunesMatilde Bruera Diputada ProvincialCarlos del Frade 鈥 Diputado provincialNorma L贸pez 鈥 Concejala RosarioAcci贸n popularP.C.C.E.Ciudad Futura

Fuente: https://laretaguardia.com.ar/2023/03/una-tanqueta-de-la-policia-federal-irrumpio-en-la-marcha-del-24-de-marzo-en-rosario.html