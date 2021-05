–

De parte de Portal Libertario OACA May 11, 2021 83 puntos de vista

El alivio de la rutina en la vida es lo que llega hasta ella. Escribió Neruda.”El verso cae al alma como al pasto el rocío”, Refrescante y provisto de la sencilla grandeza de las palabras verdaderas en momentos verdaderos; son expresiones del escritor José Luis Sampedro que se quedaron en mí corazón y no en la nuca, y que por ellos, dejo siempre entreabierta la puerta a la esperanza por si viene y no estuviera. Así recuerdo aquella tarde en un bajo de la calle La Paz de Valencia a José Luis, al que fuimos invitados mi compañera y yo a una tertulia en la que estaría José Luis, por su mujer la escritora Olga Lucas, a quien conocí cuando pasé con el compositor e intérprete valenciano Manolo Solvy por Radio Klara, libre y libertaria para promocionar una obra músico-poética que acababa de ver la luz y que también estuvo en la presentación de mi libro, Sólo habremos muerto, si vosotros nos olvidáis, en 1998 en Massamagrell. Olga Lucas llevó a José Luis un ejemplar del libro dedicado y, por dos veces, fue mensajera entre ambos, portadora de dos cartas que me escribió y que contienen el aliento generoso y comprensivo con las palabras encendidas como las de Neruda. José Luis cayó en mí como al pasto el rocío. Olga fue la paloma mensajera, cómplice necesaria, que hizo posible que todo ocurriera. Aquella tarde José Luis regresaba a Madrid, pero tuvimos tiempo para disfrutar de su compañía y él con la nuestra, pues hacía sentir que era uno más y que lo verdadero no era ese o cualquier otro lugar, sino nosotros. Éramos muy pocas personas; los integrantes de El taller de los etcéteras, una propuesta cultural que coordinó y fundó en Radio Klara Olga Lucas, Francesca y yo. Enseguida se creó un ambiente acogedor, familiar que nos permitió preguntar a José Luis sobre sus libros, escuchar sus interesantes reflexiones y algunas ocurrencias entrañables suyas y nuestras. Ese año, antes del encuentro, mí compañera Francesca y yo hicimos el recorrido del río Tajo desde la Sierra de Albarracín donde nace hasta Aranjuez, que era la ruta fluvial por la que enviaban los troncos de madera río abajo los gancheros. la ruta de aquellos hombres que constantemente arriesgaban sus vidas y muchas veces las perdían por tan ingrato oficio, pero que era inevitable entonces pues no se podían transportar de otra manera los troncos.

José Luis Sampedro: “He tratado de ser toda mi vida aprendiz de mí mismo”

Entrevista a José Luis Sampedro realizada por su mujer Olga Lucas

Un oficio que lo acometen hombres duros, que no podía ni se atrevía a asumir cualquiera, sin pensárselo dos veces. Unos lo hicieron porque no tenían otra opción y no les quedaba más remedio, por pura supervivencia. Otros, sin embargo, lo hicieron porque huían de su pasado y aquel oneroso trabajo les proporcionaba el anonimato que necesitaban para ser olvidados o, simplemente, porque ya no era mucho lo que podían perder. El río que nos lleva, para mí, es una novela donde el autor es testigo de los sueños que narra con los recuerdos que conserva de su infancia en Aranjuez y recrea en su sueño en sus personajes las luces y las sombras de la condición humana de la que emana atemporal el binomio el bien y el mal como contraste sin margen para matices, sin maquillar, la realidad que nos cuenta. Le formulé una pregunta que sólo se hace si has visto la dificultad que le planteo, in situ. Le pregunté a José Luis, ¿cómo era posible hacer pasar a los troncos por los recodos de un río Tajo adolescente si físicamente parecía imposible? Me respondió sonriendo de inmediato: Inundando las orillas…. Entonces comprendí que los troncos pasaban el recodo construyendo con algunos troncos una presa para aumentar de este modo el caudal para que flotaran los troncos atascados y una vez libres lo pudieran sobrepasar. De esta forma superaron la dificultad y José Luis deshizo el nudo de mí duda.

Educados para NO PENSAR- José Luis Sanpedro

Salvados – José Luis Sampedro: “Nos educan para ser súbditos

También nos dijo aquella tarde que él era más importante que el Papa… ¡Era Sampedro! Su alegre rebeldía, la calidez de sus palabras transmitían la experiencia acumulada de un joven octogenario. Me cautivaba ese rasgo que es visible en los sabios y les hace ser humildes y cercanos. Que no necesitan demostrar lo que saben. Tienen presente que por mucho que sepamos, siempre será más lo que ignoramos. Son sus acciones las que se adelantan a sus propias intenciones y no suelen fallar. Al despedirnos saliendo del local y embelesado con su persona, me debió leer ese estado en mis ojos que recuerdo como si fuese ayer las últimas palabras que me dijo: Benjamín, estos son los momentos verdaderos, lo demás es adorno. ¡Qué majo! Un encanto de ser humano.

¡Hasta siempre, José Luis!

Jes̼s Quintero entrevista a Jos̩ Luis Sampedro (El Vagamundo Р2002)

Entrevista a José Luis Sampedro para el documental “¿Generación perdida?”

José Luis Sampedro y Stéphane Hessel

Sampedro escribió el prólogo de ¡INDIGNAOS!, del autor francés Hessel se publicó en 2011 coincidiendo con las protestas del 15M que traspasaron nuestras fronteras y se hicieron eco en Europa. Aquellos nonagenarios se convirtieron en los abanderados de los jóvenes europeos que fueron pasto de la crisis financiera en 2008. De este drama social que azotó al mundo, se popularizó a esa juventud como, la generación perdida. El prólogo de ¡INDIGNAOS! escrito por Sampedro comienza así:

-Yo también nací en 1917. Yo también estoy indignado. También viví una guerra. También soporté una dictadura. Al igual que a Stéphane Hessel, me escandaliza e indigna la situación de Palestina y la bárbara invasión de Irak. Podría aportar más detalles, pero la edad y la época bastan para mostrar que nuestras vivencias han sucedido en el mismo mundo. Hablamos en la misma onda. Comparto sus ideas y me hace feliz poder presentar en España el llamamiento de este brillante héroe de la Resistencia francesa, posteriormente diplomático en activo en muchas misiones de interés, siempre a favor de la paz y la justicia.-

Con la siguiente metáfora José Luis trata de explicarnos cómo tenemos que abordar el futuro si queremos conservarlo. No por un cambio que no cambie nada. Es necesaria una transformación de nuestras vidas, como la metamorfosis de las mariposas; una vez consumada, que nada nos recuerde ya a nuestro pasado de gusanos. Esta teoría que expone nuestro querido José Luis es para mí lo que para un creyente su libro sagrado. Convencido como él de que no es opcional, la transformación se producirá, por nosotros o sin nosotros. La evolución lo pide a gritos.

La METAMORFOSIS según SAMPEDRO

“Esto es como la metamorfosis de los insectos. Usted coge un gusano de seda y lo ve moviendo el cuerpo con dificultad, se lía el hilo a la cabeza, se convierte en un capullo y luego en mariposa, ¿que ha pasado? Pues que al mismo tiempo que desaparecía el cuerpo del gusano se estaba construyendo y manejando el sistema mariposa: los jóvenes tienen que construir el sistema mariposa. Y no lo pueden construir con las reglas de los que son gusano. Mire usted, con las piedras de los templos clásicos de la mitología griega se hicieron basílicas cristianas. Y luego con las piedras de las basílicas cristianas los árabes hicieron la mezquita de Córdoba y otras cosas. De modo que se puede hacer la metamorfosis, pero a base de no aceptar las verdades oficiales de este tipo y decir que no a lo que tienen. Seguir como estamos es imposible porque su objetivo es lo que llaman el desarrollo sostenible, que es más de lo mismo, y eso es insostenible. Y no podemos transformar el mundo, porque somos el mundo.” Fuente: El País.

Benjamín Lajo Cosido

memorialista