La tradici贸n centenaria de hornear pan en un tandoori, un horno especial hecho de piedra, conserva su lugar en la cultura kurda.

Adem谩s, esta tradici贸n ha sido muy com煤n de la cultura de la cocina en todo Medio Oriente. El pan tandoori es cocinado y consumido por kurdos, marroqu铆es, 谩rabes y turcos.

Las mujeres kurdas que viven en el este y sureste de Turqu铆a contin煤an la antigua tradici贸n de hornear pan tandoori a pesar del desarrollo de las panader铆as industriales.

Taybet I艧谋k es una de esas mujeres kurdas que contin煤an horneando pan tandoori, pese a los desaf铆os espec铆ficos de este tipo de horneado especializado, que necesita una masa especial que se trabaja a mano, y una labor 谩gil con el horno de piedra.

鈥淟levo 50 a帽os horneando pan en hornos tandoori. Hoy en d铆a hay pan moderno, pero no nos gusta. No sabe bien. Y es dif铆cil ir a comprar pan. No me gusta sentarme sin hacer nada 鈥揳firma Taybet I艧谋k-. Cuando nos quedamos sin pan, mis hijas preparan la masa. Este pan no te da peso extra. 驴Puedes comparar este pan en las panader铆as moderna?鈥.

Taybet I艧谋k menciona los desaf铆os de esta forma especial de hornear pan. 鈥淓s dif铆cil. Est谩s en medio del humo todo el tiempo. Es especialmente dif铆cil para las personas con asma. Tengo asma, pero tengo que hornear mi pan鈥, relat贸.

Tambi茅n afirma que hornear pan tandoori es parte de la econom铆a de su casa, en medio del aumento de los precios de la harina y el pan en el pa铆s.

鈥淐omprar harina se vuelve econ贸micamente dif铆cil con el aumento de los precios. Pero al menos, cuando horneo una canasta de pan tandoori es suficiente para alimentar a mis hijos durante 20 d铆as. De esta forma, podemos arregl谩rnoslas con un paquete de harina durante un mes. Es realmente dif铆cil llegar a un final en estos tiempos鈥, asegur贸.

FUENTE: Medya News / Traducci贸n y edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

