De parte de ANRed September 1, 2021 90 puntos de vista

La Comisi贸n Interna del Frigor铆fico Rioplatense 鈥 planta productora de carnes ubicada en la localidad bonaerense de General Pacheco -, a trav茅s de un comunicado de reciente publicaci贸n, dio a conocer la aplicaci贸n de una nueva sanci贸n al candidato a delegado para las pr贸ximas elecciones, Nicol谩s L贸pez, sin motivos aparentes y, con ello, la clara intenci贸n de despedir al trabajador antes de que se produzcan los comicios. A su vez, la misiva p煤blica asegura que el candidato lleva en poco menos de dos meses 28 d铆as suspendido por otras sanciones arbitrarias. Nicol谩s L贸pez, por su actividad gremial en tiempos de elecciones, hab铆a sido despedido de la empresa c谩rnica el a帽o pasado, pero el conflicto desemboc贸 en su restituci贸n. Ahora, una nueva embestida patronal se lanza de lleno. Por M谩ximo Paz, para ANRed.

Como un calco de lo sucedido en las elecciones a delegados el a帽o pasado, la gerencia de la firma Frigor铆fico Rioplatense reproduce su comportamiento. O al menos eso expresan las y los trabajadores de la planta: 芦con la nueva sanci贸n aplicada a Nico L贸pez, queda demostrado que la patronal del Frigor铆fico Rioplatense ya decidi贸 despedirlo antes de las elecciones a delegados, en las que es candidato. En menos de dos meses le acumularon 28 d铆as de suspensi贸n, dej谩ndolo a s贸lo dos faltas para el despido con causa. Se nota que no les importa disimular la urgencia que tienen禄, asegur贸 el comunicado.

芦Pero no s贸lo la incre铆ble rapidez para acumular las sanciones prueba que se trata de una persecuci贸n como las que nos tiene acostumbrados esta empresa. Si bien el compa帽ero a煤n no ha recibido notificaci贸n fehaciente, las supuestas causas a las que se han referido de palabra los jefes y/o empleados de la oficina de personal, no son m谩s que inventos y disparates que no tienen l贸gica ni raz贸n de ser禄, expres贸.

芦Est谩 m谩s que claro que la empresa lo quiere afuera, como intent贸 hacerlo antes y no pudo gracias al apoyo de la gente. Les decimos a las y los compa帽eros que, como el a帽o pasado, no hay que permitir este nuevo atropello y hacemos responsables de este conflicto a esta empresa, en especial al gerente Flores, cuya principal tarea parece ser la de acosar a los que reclaman, al gerente Arancibia, que no se enter贸 que las personas de su 谩rea piensan y tienen derecho a postularse para representar a sus compa帽eros, y al jefe Cristian G贸mez, que presta su firma para elaborar los informes falsos con los que persiguen a Nico禄, remat贸 la misiva p煤blica.

El a帽o pasado, luego de anoticiarse de que el empleado Nicol谩s L贸pez iba a competir por el cargo de delegado de la comisi贸n interna de la planta por la Lista Roja el viernes 26 de septiembre (este a帽o se har谩n el lunes 14 del mismo mes), la gerencia de la compa帽铆a procedi贸 a desvincularlo de la firma a pesar de que los despidos no pod铆an llevarse a cabo sobre un candidato gremial, adem谩s de estar prohibidos en tiempos de pandemia por decreto estatal.

La historia de la persecuci贸n patronal hacia L贸pez qued贸 documentada a trav茅s del relato del propio afectado en un video: 鈥渄icen que tengo constantes o permanentes actos de indisciplina. Mis compa帽eros saben del compromiso que yo tengo con el trabajo. La realidad, es que soy perseguido por la empresa desde que surgieron los primeros casos de Coronavirus en la planta y promov铆 entre mis compa帽eros la participaci贸n a la asamblea y luego tomarnos la licencia. Desde entonces, me pusieron en turno fijo para no pagarme el rotativo y sufr铆 un constante acoso, seguido de una sanci贸n disciplinaria arbitraria y sin ning煤n motivo鈥, enunci贸 a la c谩mara.

Producto de la acci贸n patronal, las y los compa帽eros del frigor铆fico reaccionaron con una medida de fuerza donde, adem谩s de un paro, pusieron en pie una acudida asamblea en los portones de la planta. All铆 se manifest贸 a todas luces que la compa帽铆a c谩rnica invent贸 los motivos para efectuar la desvinculaci贸n del asalariado.

Acto seguido, las y los empleados trazaron la posibilidad de establecer una denuncia al Ministerio de Trabajo a efectos de producir una conciliaci贸n obligatoria que le permita a Nicol谩s L贸pez retomar su actividad laboral.

Las intenciones del frigor铆fico no duraron mucho: 鈥渋nformamos a las y los compa帽eros que, luego de la audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo a ra铆z del conflicto por el despido de Nico L贸pez, se dict贸 la Conciliaci贸n Obligatoria, por lo que nuestro compa帽ero hoy ya entr贸 a trabajar en su horario habitual de las 14 horas芦, anunci贸 la comisi贸n interna en su momento.

Hoy, la historia se repite.