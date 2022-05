–

“驴Sabes los m贸viles que de repente pasan de tener 50% de bater铆a a apagarse? As铆 me pasa. Me han tratado de loca”, recuerda Rebeca en una cafeter铆a a cien metros de su casa. Un trayecto sencillo y rid铆culo que a ella le cuesta un mundo completar. Marzo del 2020 queda lejos, aunque no para ella. Fue de esas personas contagiadas de covid-19 cuando la enfermedad era una inc贸gnita que de pronto confin贸 a todo el pa铆s.

Tras sufrirlo en esa implacable primera ola, dos a帽os despu茅s a煤n padece secuelas del coronavirus. Rebeca es una v铆ctima de la covid persistente (long covid en ingl茅s), ese fantasma que infecta los cuerpos, los revuelca en s铆ntomas y los deja trastocados sin fecha de recuperaci贸n. La respuesta institucional es m铆nima y no se dan soluciones a los que sufren estas reca铆das constantes, que en muchos casos quedan inhabilitados para trabajar.

La covid persistente es un s铆ndrome que se caracteriza por “la persistencia de s铆ntomas de covid-19 semanas o meses despu茅s de la infecci贸n inicial, o por la aparici贸n de los s铆ntomas tras un tiempo sin ellos”, asegura el Ministerio de Sanidad. Aunque hay mucha falta de datos a煤n, parece m谩s frecuente en mujeres y en edades medias. Una de cada cinco personas tiene s铆ntomas a las cinco semanas de pasar el virus, y una de cada 1diez, a las doce semanas.

La jornada de Rebeca se resume en cansancio, mareos, d茅cimas de fiebre, dolores musculares, una capacidad de concentraci贸n escasa y problemas estomacales. Lleva dos a帽os sin apenas leer ni ver televisi贸n y no es capaz de mantener una conversaci贸n sin terminar fundida por el esfuerzo. Teme celebrar un buen d铆a por p谩nico a una reca铆da. La covid-19 ha dejado secuelas por el camino y la persistencia es los cap铆tulos m谩s ignorados, dado que en muchos casos ha sobrepasado a los m茅dicos y la ciencia.

Son muchas las v铆ctimas y variados los s铆ntomas, que muestran un cuadro amplio que va desde p茅rdida de visi贸n hasta agotamiento. Su variedad complica el diagn贸stico y los que padecen la covid persistente no muestran mejora hasta que, de pronto y sin previo aviso, el malestar remite. “No puede ser que barra un metro cuadrado de la casa y me ahogue. Es como mal茅volo, porque un s铆ntoma desaparece y de pronto vuelve. He llegado a gestionar a grupos de 100 personas y ahora no soy capaz de dar ni una hora de formaciones”, lamenta.

Hace unas semanas, Carolina Darias nombr贸 al neum贸logo Ferran Barb茅 director encargado del estudio que definir谩 la covid persistente en Espa帽a. “驴Usted cree que hay mucha gente que piensa que tiene covid persistente porque lo est谩 leyendo en medios? Le preguntaban en una entrevista en Datadista. “Eso influye y mucho. Y est谩 demostrado el poder de los medios y la reiteraci贸n de un mensaje a la hora de aflorar problemas de salud”, respondi贸 Barb茅. Una frase as铆 a cargo de un responsable directo cae como una bomba at贸mica en las cabezas de los enfermos: “No he podido ni acabar la entrevista porque me dan ganas de llorar”, asegura Rebeca.

“Hay m茅dicos que me han dicho que tengo depresi贸n y menos mal que puedo rebatirles porque soy psic贸loga. Es duro cuando un m茅dico no te cree”, relata la mujer de 37 a帽os, que durante muchos momentos reconoce sentirse una anciana. Con el f铆sico bajo m铆nimos, clama por soluciones y saca a colaci贸n en varias ocasiones aquella frase de Pedro S谩nchez de “no vamos a dejar a nadie atr谩s”.

Malestar f铆sico aparte, la sensaci贸n m谩s amarga de Rebeca es el desamparo de la sanidad p煤blica. La precariedad a la que ha sido sometida en la Comunidad de Madrid ha logrado que esta psic贸loga haya recurrido a un seguro privado, que tras muchos an谩lisis identific贸 un trastorno neurol贸gico que le ha permitido entrar en tratamientos experimentales que en ocasiones han reportado algo de mejor铆a, siempre pasajera.

Las unidades de investigaci贸n para la covid persistente se cuentan con los dedos de una mano. Escasean en Espa帽a, que como 煤nica medida ha reconocido que ser谩n las empresas las que tengan que adaptar sus puestos de trabajo a los trabajadores con covid persistente. Una medida que, adem谩s de ser abstracta y compleja de ejecutar, se ci帽e al mercado. En cuanto al bienestar personal y la recuperaci贸n, no hay muchos datos en los que apoyarse para ser optimistas. “Yo no quiero una paguita, quiero estar bien”, exige ante posibles interpretaciones malintencionadas.

