De parte de Kurdistan America Latina October 27, 2022 283 puntos de vista

Besê Hozat, copresidenta de la Unión de Comunidades de Kurdistán (KCK), brindó una entrevista a Medya Haber, en la que habló sobre los últimos acontecimientos en Kurdistán, Oriente Medio y el mundo.

Hozat se refirió a los intentos internacionales de justificar el prolongado encarcelamiento del líder kurdo Abdullah Öcalan, la importancia de la resistencia de la guerrilla en el Kurdistán iraquí (Bashur) para frenar la política genocida de Turquía, la colaboración del PDK (Partido Democrático de Kurdistán) con el gobierno de Recep Tayyip Erdogan y la importancia de la Alianza por el Trabajo y la Libertad, encabezada por el Partido Democrático de los Pueblos (HPD), para las próximas elecciones turcas.

La copresidenta de la KCK también se manifestó sobre las masivas protestas en el Kurdistán iraní (Rohjilat), que desde hace más de cuarenta días no cesan, tras el asesinato de la joven kurda Jina Mahsa Amini, detenida y encarcelada por la policía moral en Teherán.

-Continúa el aislamiento del líder del pueblo kurdo Abdullah Öcalan. El CPT (Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes) se ha pronunciado recientemente sobre su última visita a la isla-prisión turca de Imrali. Al mismo tiempo, el pueblo kurdo y sus amigos de todo el mundo siguen adoptando una postura clara contra el aislamiento. ¿Cómo valora usted el aislamiento y las protestas internacionales contra él?

-En primer lugar, me gustaría saludar la resistencia del líder Apo (Abdullah Öcalan). Lleva 24 años oponiendo una gran resistencia. Se está librando una guerra integral contra el líder Apo. Imrali es un sistema de tortura. Este aislamiento no se limita a los últimos cinco o seis años. Desde hace 24 años, existe un terrible sistema de aislamiento, opresión y tortura en Imrali. El CPT, la UE (Unión Europea), el Consejo de Europa y el TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos) también están involucrados en esto. Han seguido una política hipócrita desde el principio y, en consecuencia, saben todo lo que ocurre en Imrali. Por lo tanto, ellos mismos son responsables de Imrali. Imrali es un sistema internacional. Estados Unidos, Inglaterra y Alemania son los que lo han establecido. Los países occidentales, en general, son responsables de este sistema. Estados Unidos, Gran Bretaña y el Mossad (servicios de inteligencia israelíes) capturaron a nuestro líder y lo entregaron a Turquía, a la que se le dio el papel de guardián. Turquía está aplicando un sistema de tortura en Imrali. Con el sistema de Imrali, toda la sociedad kurda y la sociedad de Turquía están sometidas a un sistema de tortura y opresión.

Lo que ocurre en Imrali es un fascismo total. Hoy se ha extendido por todo el Kurdistán, Turquía y Oriente Medio. Todas las potencias internacionales saben lo que ocurre en Imrali. Recientemente, el CPT visitó Imrali y dijo que publicaría un informe en seis meses. ¿Por qué sólo van a publicar su informe en seis meses? Luego, después de otros seis meses, pedirán explicaciones a Turquía. Eso hace un año en total. Esto demuestra que están ampliando gradualmente este periodo. Llevan más de dos años hablando de sanciones disciplinarias y no han permitido que los abogados y los familiares vayan a Imrali. Las sanciones disciplinarias son una política muy deliberada para no tener que aplicar las leyes internacionales. Esta política se está aplicando con el conocimiento y la aprobación de las potencias internacionales. Por lo tanto, estamos claramente ante una política internacional.

Nuestro pueblo ha llevado a cabo protestas muy fuertes contra esta política desde hace muchos años. La libertad física del Líder Apo está hoy en la agenda de todos los pueblos del mundo. Su libertad se ha convertido, por tanto, en una demanda importante. Estos esfuerzos deben continuar con más fuerza. Si no presionamos seriamente a las potencias internacionales, si no incluimos a todos nuestros amigos internacionales, a la opinión pública democrática y a todas las organizaciones no gubernamentales, y si no adoptamos una postura seria, su política hipócrita continuará. Basándose en esta política, Turquía podrá seguir librando su guerra genocida contra los kurdos. Imrali es el centro de esta guerra. Esta política hipócrita de Occidente significa también dar su aprobación a la política de genocidio contra los kurdos. La política implementada contra el Liderazgo no es independiente de la política de genocidio contra los kurdos. Comienza en Imrali y luego se extiende a todo el Kurdistán y a toda la sociedad. El Líder Apo es el líder de un pueblo y millones lo aceptan como representante de su voluntad. No sólo los kurdos, sino también la sociedad democrática de Turquía, los pueblos de Oriente Medio y las mujeres reconocen al Líder Apo como su líder.

Tenemos que luchar ferozmente contra la política de aislamiento. La marcha de Gemlik fue importante. Recientemente, abogados de Oriente Medio y Europa han hecho declaraciones y han solicitado visitar Imrali. Son avances importantes y tenemos que llevar a cabo este tipo de acciones aún más. El reciente concierto en Italia también fue importante. Es necesario que todo el mundo defienda al líder Apo, ya que está encarcelado por su insistencia en los valores humanos. Su lucha aumenta la conciencia de los pueblos, fortalece su fuerza de voluntad y abre los ojos de la humanidad. Por eso, temen los pensamientos del Líder Apo. Temen que una sola palabra suya llegue al exterior y tenga un impacto en la sociedad. Porque saben que cada palabra del Líder Apo provoca una gran iluminación, un despertar, una resurrección y una resistencia en la sociedad. Y esto amenaza su sistema de poder y la modernidad. Por eso, se han unido todos y están aplicando este sistema de opresión y tortura en Imrali.

Por lo tanto, tenemos que aumentar la lucha por la libertad física del líder Apo. El Consejo de Europa también está fingiendo. Para el “Derecho a la Esperanza” dieron a Turquía las siguientes opciones: dijeron que después de 24 a 25 años, si Abdullah Öcalan muestra buen comportamiento, el “Derecho a la Esperanza” puede ser aplicado, pero si no, Turquía puede no aplicarlo. Por eso, Turquía lleva más de dos años imponiendo deliberadamente sanciones disciplinarias. De este modo, quieren demostrar que no se comporta bien. Con estas sanciones disciplinarias intentan crear un motivo legítimo para no aplicar el “Derecho a la Esperanza” al Líder Apo. Este es el tipo de política sucia que persiguen mutuamente.

Así como nuestro pueblo ha derrotado este concepto hasta ahora, pueden derrotarlo de nuevo a través de nuestra lucha. Así, pueden asegurar la libertad física del Líder Apo y aplastar completamente el plan de llevar a cabo un genocidio contra los kurdos. Esto sólo puede ocurrir a través de nuestra lucha. No podemos liberar físicamente al Líder Apo ni derrotar el plan de genocidio kurdo creando expectativas vacías. Sólo venceremos todo esto a través de nuestra lucha. Por eso, debemos librar una fuerte lucha por la libertad física del Líder Apo en el Kurdistán del Norte, en Turquía, en las otras partes del Kurdistán y en todas partes fuera del país.

Desde hace más de dos años, se libra una fuerte lucha en el marco de la campaña “Dem dema azadiyê ye” (“El tiempo de la libertad es ahora”). La guerrilla constituye el pilar más fundamental de esta lucha. También existe una importante resistencia de nuestro pueblo, pero es insuficiente, a menudo se interrumpe, se convierte en una rutina y se normaliza después de cierto tiempo. No debería ser así. En la fase actual, el Estado turco fascista está luchando por su existencia. Y para el pueblo kurdo, esta fase también tiene un significado muy histórico. Porque los antiguos equilibrios en la región se han derrumbado. Los equilibrios políticos del siglo XXI se han derrumbado y los sistemas se han desintegrado. Todo el sistema se está rediseñando actualmente. Tras la tercera guerra mundial, los equilibrios del siglo XXI se están rediseñando en la región en la actualidad. El Estado turco lleva a cabo una guerra total y persigue una política de genocidio para impedir que los kurdos adquieran un estatus político en el siglo XXI. Nos enfrentamos a una política de genocidio en todos sus aspectos físicos, culturales, ecológicos y económicos. Si no emprendemos una resistencia total contra esto, no estaremos a la altura de la fase actual. Por lo tanto, hay que superar la actitud actual.

Durante décadas, el líder Apo ha librado una gran lucha por la democratización de Turquía. Y ahora, está pagando el precio por ello. Una de las principales razones por las que está en Imrali es su lucha por la democratización de Turquía. Los gobernantes turcos no quieren que Turquía se democratice y sea libre. No quieren una república democrática, un estado democrático. No quieren que la cuestión kurda se resuelva sobre una base democrática. Porque se mantienen en el poder enfrentando a los pueblos, chocando, creando enemigos y desarrollando el nacionalismo racista sobre la base de la cuestión kurda no resuelta.

Este problema sólo puede resolverse sobre una base democrática. El pueblo kurdo alcanzará definitivamente su estatus político en el siglo XXI. El escenario contrario significaría la continuación de la política de genocidio que se remonta a cientos de años atrás. En este caso, no quedarán kurdos. Aniquilarán a los kurdos y los que sobrevivan estarán condenados a una vida animal. Aquí es donde reside el peligro. El Estado turco dice que terminará este trabajo en el siglo XXI, es decir, hasta el 29 de octubre de 2023. Cada día, ese canalla de Soylu (Süleyman Soylu, ministro del Interior turco) da una nueva fecha con respecto a esto. Esta es la política del Estado turco. Hasta el centenario de la República de Turquía y del Tratado de Lausana, quieren rediseñar el sistema fascista de la nación turca, eliminando al PKK y llevando a cabo un genocidio contra el pueblo kurdo. Quieren anunciar el éxito de su política el 29 de octubre de 2023. Por eso, esta cuestión es tan importante. Pero la resistencia de la sociedad no se desarrolla en consecuencia. No se convierte en una resistencia total.

La gente de Rojava está constantemente en pie, al igual que nuestra gente en Europa. Hay un cierto nivel de resistencia en el Kurdistán del Norte y en el Kurdistán del Este (noroeste de Irán). En el Kurdistán del Sur, la gente está muy enfadada por la política genocida, pero su enfado no se convierte en resistencia social. Una vez que lo haga, esto ejercerá una gran presión sobre los estados internacionales que aprueban este genocidio. Esto expondrá mucho más al Estado turco y expulsará al AKP-MHP del poder. El régimen del AKP-MHP ya está en proceso de colapso. Este régimen se sostiene con la ayuda de una turba racista-nacionalista. La resistencia guerrillera contra el régimen es admirable e impecable. No hay otra forma de describirla. El enemigo ha bombardeado a la guerrilla miles de veces con tanques y aviones de guerra. ¿Qué otra fuerza es capaz de resistir tales ataques? Si un Estado hubiera sufrido un ataque tan exhaustivo, su vida útil habría sido de sólo una semana. Simplemente habría dejado de existir. Cuando ISIS atacó, Irak se desmoronó al igual que Siria. El Estado turco está utilizando todo tipo de tecnología de la OTAN y armas prohibidas. A pesar de ello, la guerrilla lleva más de seis meses librando una gloriosa resistencia. Por lo tanto, toda la gente -no importa si es joven o vieja- debe levantarse contra esta brutalidad.

Otra dimensión de estos ataques es la postura de los colaboradores y traidores. Si no fuera por la actitud, la política y la práctica de los colaboradores y traidores que legitiman los ataques genocidas del Estado turco, éste no se atrevería a hacer lo que está haciendo. No podría utilizar armas químicas, armas nucleares tácticas y bombas termobáricas contra la guerrilla. La política de los colaboradores y traidores ofrece todo tipo de oportunidades al Estado turco. Con sus declaraciones y discursos, legitiman políticamente las acciones del Estado turco. Dicen que el Estado turco, el AKP-MHP, sólo tiene un problema con el PKK, no con los kurdos. Pero deberíamos preguntar a los kurdos quién es el PKK: el PKK son los hijos de este pueblo. Dan su vida por la libertad de este pueblo, por su estatus político, por la libertad del Kurdistán y luchan por la humanidad.

Entonces, ¿qué estás haciendo PDK? Estás colaborando. Estás traicionando. Y estás vendiendo los recursos del pueblo kurdo al Estado turco fascista y racista. Los vendés al AKP-MHP. Apoyás el asesinato de los niños más distinguidos de los kurdos. Y legitimás esta masacre internacionalmente. Una de las razones por las que las potencias internacionales guardan silencio sobre estos ataques es por la postura del PDK. El PDK legitima estos ataques. Por otra parte, el PDK y el Estado turco ya actúan juntos sobre el terreno. El PDK construye carreteras y bases, proporciona logística, todo tipo de municiones y otros suministros, transporta a los soldados, atiende a los heridos, los transporta y les da ropa. Así es como los soldados turcos pueden entrar en zonas en las que normalmente no podrían entrar. El PDK explota la sensibilidad de nuestro movimiento para evitar una guerra civil. Se aprovecha de esta sensibilidad y hace todo tipo de cosas sucias. Por lo tanto, la actitud del PDK lo ha convertido en parte de estos ataques genocidas. Con respecto a esta cuestión, es necesario que haya protestas muy fuertes por parte de la opinión pública en el Kurdistán. Y ha habido protestas, pero son débiles.

El PDK dijo que incautó muchas máscaras de gas en Duhok. Digamos que esas máscaras estaban destinadas a la guerrilla. ¿Por qué las confiscan? Si esas máscaras hubieran estado en manos de los guerrilleros, tal vez no habría habido tantos mártires. Las delegaciones quieren ir a las zonas donde se utilizan estas armas, pero no se les permite. Hace poco vino una delegación y hubo una grave reacción internacional. El PDK se dio cuenta entonces de que estaban siendo expuestos, y para evitar su exposición sólo permitieron a la delegación ir a Amediyê. La delegación quería ir al campo de batalla, a la zona donde se utilizaron las armas químicas, pero no se le permitió ir. En consecuencia, tuvo que regresar a Sulaymaniyah. La delegación recogió muchos datos. Pero el PDK trata de impedir que publiquen sus datos. Quién sabe lo que hace y dice el PDK en el ámbito diplomático. El PDK es muy activo diplomáticamente.

-¿Qué gana el PDK con todo esto?

-El PDK se llena aún más los bolsillos. Así, el PDK y la familia Barzani mantienen su poder, acumulan más y más dinero y aumentan su capital. Ya lo hemos dicho antes: han hecho muchas inversiones en los países del Golfo, en Estados Unidos y en Turquía. Venden los recursos del Kurdistán y del pueblo. La familia Barzani está tratando de fortalecer su poder, aumentar su capital y mantenerse en pie. Han convertido el Kurdistán del Sur en una provincia de Turquía y pretenden convertirse en su gobernador.

-Se acerca el aniversario del martirio de la Şehit (mártir) Bêrîtan. Hoy en día, la lucha guerrillera en Zap, Avaşîn y Metîna está dirigida por las guerrilleras de la YJA Star (Unidades de Mujeres Libres), cuya resistencia se basa en la tradición de resistencia de la mártir Bêrîtan. ¿Qué relación ve usted entre este aniversario y la resistencia actual de la guerrilla contra el fascismo turco?

-En primer lugar, me gustaría saludar con respeto y amor a todos los compañeros que están resistiendo. Están librando una lucha muy honorable en nombre del pueblo kurdo, de los pueblos del Oriente Medio y de toda la humanidad. Me gustaría felicitar a todas las comandantes y combatientes del YJA Star y de las HPG (Fuerzas de Defensa del Pueblo) de todo corazón. También me gustaría conmemorar con respeto y gratitud a nuestros 17 preciosos camaradas (recientemente anunciados como mártires como resultado de los ataques con armas químicas). Me gustaría conmemorar con gran respeto, amor y gratitud a todos los amigos que han sido martirizados en el curso de la resistencia en Zap, Metîna, Avaşîn y todas las Zonas de Defensa de Medya durante los últimos seis meses. La guerra aún continúa y el AKP-MHP la mantendrá aún más tiempo. Porque necesitan esta guerra.

Este mes es el mes de la conspiración internacional (contra Öcalan) y el aniversario del martirio de la heval (amigo o camarada, en kurdo) Bêrîtan. El 25 de octubre de 1992 fue martirizada mientras resistía a la guerra genocida emprendida por el Estado turco y el PDK contra la guerrilla. Su historia es bien conocida por nuestro pueblo. Tras ser herida, se arrojó por un acantilado para no ser capturada por el colaboracionista y traidor PDK y no rendirse. Esta gran acción se ha convertido en una tradición de resistencia. De ahí surgió la fundación del ejército femenino. El carácter y la identidad del ejército femenino tienen su origen en la resistencia de Bêrîtan. La postura y la actitud de la camarada Bêrîtan contra la rendición y la traición han formado el carácter y la identidad del ejército femenino.

Hoy, las guerrilleras resisten de manera muy honorable en Zap, Avaşîn, Metîna y en todo el Kurdistán. Esto se debe al legado de heval Bêrîtan. La resistencia de hoy se basa en el modo de resistencia de Bêrîtan. Ahora, al igual que en 1992, tanto el Estado turco fascista como las fuerzas de la colaboración y la traición, luchan contra nosotras. La guerrilla sigue teniendo la misma actitud de resistencia como heval Bêrîtan. No se rinde, sino que adopta una postura honorable. Esto no es algo que se pueda dar por sentado. La resistencia se basa en una gran conciencia, voluntad y pasión por la libertad. Heval Bêrîtan también era así. Su amor y su pasión por la libertad han hecho crecer esta lucha y la han traído hasta hoy. En esta ocasión, quiero conmemorar a heval Bêrîtan con gran respeto, amor y gratitud. Basándose en su forma de resistencia, esta lucha triunfará definitivamente.

-En el Kurdistán del Norte (sudeste turco) y en Turquía, ya se puede sentir un verdadero ambiente electoral. El proceso electoral ha comenzado de alguna manera, aunque la gente todavía no lo llame así. Todo el mundo ha empezado a trabajar para las elecciones. Al mismo tiempo, el gobierno turco ejerce una enorme presión sobre los kurdos y la oposición para atarles las manos. Como alternativa a esto, se ha formado la Alianza del Trabajo y la Libertad, bajo el liderazgo del HDP. ¿Cómo valora la presión del Estado y la evolución de las fuerzas de la resistencia?

-La oposición burguesa no puede presentar una política y una práctica que pueda dar confianza a los kurdos y a los sectores democráticos de la sociedad turca. La solución no está en el gobierno ni se puede esperar de la actual oposición burguesa. Desde este punto de vista, la solución a la cuestión kurda en Turquía y la solución a los problemas del país es el concepto de la Nación Democrática, el paradigma del Líder Apo, y la política democrática basada en él. La solución radica en las fuerzas que dirigen la política democrática. Es la Alianza por el Trabajo y la Libertad la que está librando una lucha exactamente sobre esta base. Esta alianza constituye la única solución a los problemas. En este sentido, la Alianza por el Trabajo y la Libertad tiene que convertirse en la principal fuerza de solución en Turquía, sin depender de nadie más. Tiene que desarrollar la fuerza para gobernar el país. Tiene que ser capaz de convertirse en una organización y una fuerza de lucha que participe en el gobierno de Turquía. La alianza tiene definitivamente este potencial.

El potencial de la Alianza por el Trabajo y la Libertad en Turquía es del 60 o 70 por ciento de los votos. Si consigue reforzar eficazmente sus relaciones con la sociedad, darse a conocer al pueblo, y organizar y movilizar a la sociedad sobre esta base, se convertirá en la fuerza más fuerte. Los valores que defiende son muy claros. Son los valores que defiende la sociedad de Turquía: la democracia, la libertad, la justicia y el derecho democrático. Son los temas que toda la sociedad defiende profundamente y que el HDP defiende: la unidad democrática de los pueblos, la convivencia basada en la amistad, la democracia y la igualdad, y la solución democrática de la cuestión kurda. Estos son los valores, principios y necesidades que el pueblo kurdo representa y exige, al igual que los pueblos de Turquía. En este sentido, el potencial de crecimiento de la Alianza por el Trabajo y la Libertad es muy alto. Es necesario superar los enfoques estrechos y superficiales. Esta alianza no debe ser sólo una estrecha alianza electoral, sino una alianza de lucha.

La Alianza por el Trabajo y la Libertad tiene que ser una alianza que construya una Turquía basada en una actitud democrática y libertaria. Debe ser capaz de explicarse a toda la sociedad de Turquía y abarcar a todos los sectores de la sociedad. Tiene que reunirse con la gente en todas partes y explicar sus propias ideas. Tiene que ser capaz de explicarse a los alevíes, a los musulmanes conservadores democráticos, a los sectores islámicos de la sociedad, a todos los sectores no musulmanes -por ejemplo, cristianos y judíos-, y a todas las demás comunidades. Todos estos grupos constituyen la base de la Alianza por el Trabajo y la Libertad. Las mujeres y los jóvenes ya se han convertido en las principales fuerzas y los pioneros de esta alianza. El Movimiento de Mujeres Turcas y el Movimiento de Mujeres Kurdas son las principales fuerzas de la alianza. Actualmente, son el movimiento de mujeres más fuerte de la región y del mundo y, en consecuencia, también son pioneras en la lucha por la democracia.

Esta alianza por la democracia y la libertad no debe limitarse a cinco o seis partidos. Debe transformarse en una alianza general de todos los sectores de la sociedad. La Alianza por el Trabajo y la Libertad ha publicado recientemente una hoja de ruta en relación con esta cuestión. Considero que esta hoja de ruta es muy importante. Presentan un manifiesto, pero no debe quedarse sólo en el papel. Hay que ponerlo en práctica. Es decir, deben trabajar muy duro, casa por casa, calle por calle, barrio por barrio, persona por persona, para organizarse y pasar a la acción. Esta lucha ya no es una cuestión de retórica. Si la gente no sale a la calle, si no surge una fuerza social seria de oposición y resistencia, y si la oposición social no llena las calles, esta lucha no podrá lograr resultados y no podrán ganar las elecciones. Una fuerte oposición social es el camino para ganar las elecciones: decenas de miles, cientos de miles, millones de personas llenando las calles. La Mesa de los Seis lleva años sirviendo a los intereses de este gobierno fascista. Hacen todo lo posible para evitar que la sociedad salga a la calle. Es la Alianza por el Trabajo y la Libertad la que cambiará esto.

Esta sociedad tiene el poder de derrocar al gobierno fascista. La sociedad está muy enfadada. Ha surgido una fuerte fuerza de oposición democrática. Y la sociedad está harta de todo el robo, la corrupción, las masacres, el genocidio, el fascismo, la injusticia y la anarquía de este gobierno. El problema es de liderazgo. Si la sociedad es dirigida de forma correcta y eficaz, este gobierno definitivamente no seguirá en el poder. Por lo tanto, es necesario librar una fuerte lucha antes de las elecciones. También es necesario reforzar las protestas en este contexto.

-El representante de una mentalidad que hasta ayer insultaba a los alevíes, marcaba sus casas y los masacraba, hoy dice que va a poner en marcha una “Iniciativa Aleví”. Como aleví, kurda y mujer revolucionaria, ¿qué le gustaría decir al respecto?

-El AKP-MHP persigue un plan de genocidio y asimilación contra los alevíes. Planean someter a los alevíes y ponerlos al servicio del Estado. Porque los alevíes son una sociedad que ha vivido al margen del Estado durante cientos de años. Constituyen el filón de una sociedad que no ha reconocido al Estado ni al poder, sigue viviendo en base a sus propias creencias, cultura y tradiciones, y mantiene viva la mentalidad de la vida democrática y comunitaria. Por ello, los alevíes son un componente fundamental para la Alianza del Trabajo y la Libertad. También son un componente fundamental de la lucha general por la libertad. Pero ahora podemos ver que han surgido nacionalistas entre los alevíes. Se está librando una guerra especial muy deliberada y sistemática con respecto a esta cuestión. Algunas personas que se autodenominan alevíes se han convertido en miembros del MHP y del AKP. Por ejemplo, hay personas de poca monta, como İzzet Doğan, que han sido reclutadas por ellos.

Los alevíes llaman “degradados” a las personas que traicionan sus propios valores sociales. Hoy en día, se ha creado un grupo de tales personas degradadas. A través de estos grupos de degradados, toda la comunidad aleví está siendo sometida a un genocidio con respecto a su creencia y cultura. Se está llevando a cabo una horrible política de asimilación y genocidio religioso contra los alevíes. El AKP-MHP ha llevado esta política estatal centenaria a su máxima expresión. Creo que la población aleví en Turquía se acerca a los 20 millones. Para el gobierno y la Mesa de los Seis esto constituye un serio potencial de votantes. Todos hacen política en función de estos potenciales votantes. Pero el régimen fascista del AKP-MHP persigue un plan que va más allá de las próximas elecciones. Quieren someter a los alevíes a una masacre. Persiguen una política de hacer que los alevíes se rindan y así crear alevíes del Estado. El tipo de aleví que el Estado quiere crear es un colaborador y un traidor. Al igual que hay colaboradores y traidores kurdos que traicionan a su propia sociedad y sus valores sociales, la cultura y las creencias alevíes que están vinculadas al Estado y controladas por él son una forma degradada de alevismo. Basándose en el proyecto del AKP-MHP, están intentando crear un alevismo de traición y colaboración.

Los cemevis (centros religiosos de los alevíes) se han puesto ahora bajo el control del Ministerio de Cultura. En otras palabras, ni siquiera reconocen el alevismo como creencia. Según esta actitud, el alevismo sólo constituye una cultura muy limitada. Hay quienes caen en esta política. Algunas personas (de la comunidad aleví) dieron la bienvenida a Erdogan y también hay informes de que ha habido solicitudes al Ministerio de Cultura. Todos los que toman esas iniciativas son, para usar la expresión aleví, traidores y colaboradores. No tienen nada que ver con la cultura o la fe aleví. La fe aleví es una fe democrática, libre y justa. ¿Qué tiene que ver un aleví que se pone del lado de un gobierno fascista, racista y nacionalista con la cultura y la tradición aleví? No tienen nada que ver. Son simplemente colaboradores, traidores y personas degradadas. Los alevíes deben reconocerlo.

Los que se rebajan a esto han abandonado su creencia y su cultura, y deben ser considerados como degradados. Deben ser expuestos y excluidos de la sociedad. Ser una persona tan degradada tiene como resultado el aislamiento social. Es necesario librar una fuerte lucha contra estas políticas especiales de guerra y asimilación. El gobierno lleva a cabo estas políticas de guerra especial de manera muy intensa. Con esta política, el AKP-MHP lleva años explotando los sentimientos y creencias religiosas del pueblo. ¿Tiene el Islam del AKP algo que ver con el verdadero Islam? El Islam representado por el AKP-MHP es hostilidad hacia el Islam. No tiene nada que ver con el Islam. La comprensión de la religión y las creencias desarrollada por este régimen es absolutamente hostil al Islam. El AKP es una tendencia no islámica que ha llegado al poder mediante la negación del Islam democrático-cultural.

No tienen nada que ver con el Islam. Ahora están haciendo política sobre el pelo, las faldas, los pantalones y los pañuelos de las mujeres. Están haciendo todo esto para rediseñar la sociedad de acuerdo con su comprensión fascista, que es hostil hacia la religión. La sociedad musulmana tiene que luchar contra esta política de guerra especial. El gobierno se ha aprovechado de ello durante años y así ha mantenido su poder.

Por otro lado, también hay una guerra especial muy intensa contra los kurdos. El propio Estado turco es un Estado de guerra especial, pero el gobierno del AKP-MHP está llevando a cabo una guerra sucia que ha superado a todos los gobiernos anteriores. Desde las drogas hasta la prostitución, utilizan todo para su guerra en el Kurdistán. Por ejemplo, organizan festivales en lugares con tradición de resistencia. Lo hacen en Silopi, Cizre y Amed. En los lugares de resistencia donde los jóvenes han derramado su sangre y han dado su vida por la libertad de nuestro pueblo, reúnen a la sociedad y organizan eventos de entretenimiento. Así, intentan convertir a la gente en una sociedad ridícula, degradada y decadente, que se burla de sus propios valores. Es una política de decadencia, de amnesia y de convertir a la sociedad en una comunidad de colaboradores y traidores de sus propios valores y cultura.

En estos lugares de resistencia, cada familia tiene sus mártires y luchadores de la resistencia. Hay muchas personas cuya sangre se ha derramado, que han sufrido y pagado un precio enorme. Así como el gobierno del AKP-MHP trata de corromper y degenerar la sociedad con la prostitución, las drogas y el espionaje, también trata de hacer que la sociedad se desintegre con estas actividades. Intenta destruir los valores morales de la sociedad. Esto constituye una guerra mucho más brutal que la guerra militar. Contra esto, Silopi, Cizre y Amed tienen que levantarse, no importa si son jóvenes o viejos. Esta política constituye un insulto, una opresión y una traición contra Silopi, Cizre y Amed. ¿Cómo se puede aceptar esto? Aceptar esto significa aceptar la deshonra, la desintegración y la degradación. ¿Es esto algo que se puede aceptar? Una sociedad que traiciona sus propios valores no es una sociedad ni un pueblo y no tiene ninguna dignidad.

Debemos resistirnos firmemente a esas políticas degenerativas y librar una fuerte lucha contra los que degeneran. Tenemos que denunciarlos en todas partes y adoptar una postura clara. Aceptar estos festivales y participar en ellos es vergonzoso, degradante y deshonroso. No tiene nada que ver con el patriotismo. Constituye una traición. Cuando una mujer o un niño o niña son acosados o violados en el Kurdistán, el autor debe ser castigado. No digo que esto no haya ocurrido en absoluto. Ha habido protestas hasta cierto punto. Pero nuestra lucha por la libertad se acerca ya al medio siglo y nuestro pueblo tiene unos valores claros y un sentido del honor muy fuerte. Por lo tanto, se necesita una lucha mucho más fuerte.

-La resistencia en Irán es liderada por las mujeres kurdas continúa. Personas de distintos puntos de vista y etnias se han unido bajo el lema “Jin, Jiyan, Azadî” (“Mujeres, vida, libertad”). Su movimiento es el creador de este lema. ¿Cuál es su opinión sobre las protestas en Irán?

-Todas las mujeres y los pueblos iraníes se han unido en torno a Jina Amini. Desde hace más de un mes hay un levantamiento. Esto casi puede describirse como un estado de rebelión. Es una novedad en la historia reciente. No ha habido antes un levantamiento de este alcance y calidad en Irán. Las mujeres han reforzado este levantamiento en cuanto a su calidad. La sociedad iraní es una sociedad matriarcal. Los persas y los kurdos son pueblos con vínculos muy estrechos. Vivieron juntos bajo la misma confederación durante cientos y miles de años. Compartieron el gobierno durante muchos años. Sus culturas y tradiciones también son muy cercanas. Por tanto, las mujeres persas y kurdas tienen mucho en común. En Irán, el racismo, el nacionalismo y el religionismo existen, pero son débiles. La cultura social es mucho más fuerte.

La sociedad tiene una fuerte vena democrática-revolucionaria. No es de extrañar que el actual levantamiento haya durado tanto, sea de tan alta calidad y se haya caracterizado por el lema “Jin, Jiyan, Azadî”. Este lema ha calado en la sociedad iraní. Mujeres, hombres, jóvenes, ancianos y niños han hecho suyo este lema. El eslogan “Jin, Jiyan, Azadî” se canta en todos los idiomas. Es cierto que nuestro líder desarrolló este eslogan. Constituye la esencia de la filosofía de la libertad de las mujeres. Este eslogan es una versión refinada del paradigma de las mujeres. “Jin, Jiyan, Azadî” es más que un eslogan. Tiene una profundidad que va más allá de ser un simple eslogan. Es la forma refinada de la filosofía de la libertad, el paradigma de la Nación Democrática, de la democracia, la ecología social y la libertad de las mujeres. Por lo tanto, este eslogan representa realmente una filosofía.

Desde el primer día del levantamiento, mujeres y hombres han salido a la calle en todas las ciudades y pueblos de Irán coreando el lema “Jin, Jiyan, Azadî”. Los hombres se han puesto del lado de las mujeres de forma espectacular. Esto es resultado de las características de la cultura matriarcal. Todo esto es muy importante. Este levantamiento sigue intensificándose. El lema transforma tanto a los hombres como a la sociedad. Se ha extendido por todo el mundo. Las protestas en todo el mundo y en todos los países de Oriente Medio tienen lugar bajo este mismo lema. Una vida que no se basa en mujeres libres es una vida de esclavitud. La vida sólo es vida en su verdadero sentido si se basa en mujeres libres. Este lema expresa esta realidad. Por lo tanto, Irán debe responder a las demandas de las mujeres, de la sociedad y del pueblo.

No sería correcto entender este levantamiento sólo como el resultado de las provocaciones de potencias extranjeras o de ciertas organizaciones. Esto no llevará a conclusiones saludables. Por supuesto, puede haber quienes quieran explotar este levantamiento y utilizarlo para sus propios intereses. Es posible que Estados Unidos, Israel, Europa y Turquía también quieran aprovecharlo. Por ejemplo, ¿en qué convirtieron la Primavera Árabe? Pero entender así las protestas de las mujeres y de la sociedad sería incompatible con la realidad. Las mujeres y la sociedad iraní exigen democracia, libertad y justicia. Hay una grave opresión en Irán, no sólo contra el pueblo kurdo sino contra todas las identidades étnicas. Y ahora hay protestas del pueblo contra esto. Todos ellos exigen libertad, justicia y democracia. Quieren un Estado de derecho democrático. Los Estados que no cambian y se transforman en consecuencia se enfrentan a su propia disolución.

-La crisis política en Irak parece haberse calmado un poco tras la elección del nuevo presidente. El Dr. Latif Reşid ha encargado a Sudani la formación de un nuevo gobierno. ¿Qué tipo de impacto tendrán estos acontecimientos en el Kurdistán y en la región?

-Irak lleva mucho tiempo sumido en el caos. El Estado-nación y el sistema estatal de cinco mil años de antigüedad han sido destruidos en Irak. De este colapso ha surgido un enorme caos. Quien llega a Irak no puede establecer una administración estable. Esto no es nada nuevo. También hay intervenciones de potencias externas. Muchas potencias libran aquí una guerra por la hegemonía. Irak ha sido el escenario de una guerra por la hegemonía entre Irán y Estados Unidos durante décadas. Gran Bretaña, otros países europeos y muchos otros Estados, especialmente Turquía, se inmiscuyen en Irak. Turquía está organizando a los turcomanos en función de sus propios intereses y está profundizando así el caos. Ha convertido Bashiqa en su propia base militar. Está agitando Irak política, económica y militarmente.

El Dr. Latif Reşid ha sido elegido presidente y queremos felicitarle de nuevo. Creemos que desempeñará un papel positivo. Es importante que desempeñe un papel en la solución de los problemas entre Bagdad y el Kurdistán del Sur sobre una base democrática, en la superación de la crisis y el caos en Bagdad y en la democratización de Irak. Además, es importante que el Estado iraquí adopte una postura clara contra la política neo-otomana, ocupante y expansionista del Estado turco. Es muy probable que se forme un nuevo gobierno bajo la presidencia de Sudani, pero parece que esta administración no durará mucho. Tras la formación de un nuevo gobierno, la caótica situación de Irak no se superará fácilmente. Puede que la intensidad de los conflictos en Bagdad disminuya un poco, pero el caos en todo Irak continuará. Porque todo el mundo querrá conformar el gobierno en función de sus propios intereses. Estados Unidos tratará de hacer que actúe en consonancia con su propia política, al igual que Irán y Turquía harán con respecto a sus objetivos políticos.

La postura de Sadr también es importante. Ha dejado muy clara su postura al decir que no participará en este gobierno. Sadr ejercerá una fuerte presión sobre el gobierno reuniendo el apoyo popular en torno a él. Por lo tanto, la estabilidad no se logrará fácilmente. La solución en Irak es un sistema democrático, un sistema democrático-confederal iraquí, basado en regiones autónomas. La solución es una administración iraquí democrática. Sólo un sistema así puede resolver los problemas de Irak.

-En el norte y el este de Siria, Afrin ha sido entregado a Hayat Tahrir al-Sham -antes conocido como Al Nusra-, que sigue cometiendo todo tipo de crímenes contra la humanidad. Los ataques del Estado turco y sus aliados islamistas continúan. También lo hace la resistencia contra ellos. ¿Cómo evalúa usted esta cuestión?

-Hay que evaluar muy bien la situación en el norte y el este de Siria. Durante las conversaciones de Astana y Sochi se tomaron decisiones para acercar a Ankara y Damasco. Tanto Irán como Rusia presionaron a Turquía con respecto a esta cuestión. Como resultado, Turquía ha empezado a utilizar un lenguaje más suave. Después, las reuniones entre los servicios de inteligencia de los dos países (Turquía y Siria) se hicieron más frecuentes. Incluso se habló de la posibilidad de conversaciones entre Erdogan y Assad. De este modo, se intentó aliviar las tensiones entre Damasco y Ankara, que se prolongan desde hace 11 años. Recientemente, también hubo una reunión entre Putin y Erdogan, y conversaciones con la OTAN.

Luego hubo una reunión con Biden a la que siguieron varias declaraciones. Turquía, con el apoyo de Irán, Rusia, Estados Unidos y la OTAN, quiere destruir el norte y el este de Siria. Quiere establecer un Estado para sus aliados islamistas en esta zona. Por supuesto, no le dice a Rusia e Irán que establecerá ese Estado islamista, sino que señala a la Administración Autónoma (AANES) como el problema. Turquía dice que si Rusia e Irán la apoyan en esta cuestión, puede hacer algunas concesiones con respecto a Ucrania, Idlib y Assad. Este es el mensaje que Turquía ha dado recientemente a Rusia e Irán. Pero el plan actual del Estado turco es aplicar el Misak-ı Milli (Pacto Nacional), es decir, quiere anexionar el Kurdistán del Sur y Rojava (Kurdistán sirio). Y esto lo hace llevando a cabo un genocidio kurdo.

No podemos evaluar los últimos acontecimientos en Afrin independientemente de este contexto más amplio. Ha habido muchas reuniones con Rusia y Estados Unidos a puerta cerrada, y hay otras que no se han hecho públicas. No podemos entender la entrada de Al Nusra en Afrin como un plan de Turquía solo, independiente de Rusia o de Estados Unidos. Muchas negociaciones sucias han tenido lugar a puerta cerrada. Hace un año que el Estado turco intenta completar el genocidio kurdo. Lo sabemos muy bien. Sabemos claramente que el Estado turco tiene un plan para lograr su objetivo, que es Misak-ı Milli, llevando a cabo el genocidio kurdo. Por eso ha centrado completamente su política interior y exterior en la consecución de este objetivo. Para llevar a cabo este plan, está vendiendo los recursos de Turquía a todo el mundo.

La llegada de Al Nusra (a Afrin) es un plan de Turquía, pero también hay apoyo internacional detrás. Por ejemplo, hay que entender bien el enfoque de Rusia. Rusia golpeó algunas bases de las fuerzas islamistas en la zona entre Azaz y Afrin. Turquía y Rusia, especialmente, han hecho ciertas negociaciones. Hay algunos grupos islamistas también que no están bajo el control de Turquía. Estos grupos están muy incómodos con las relaciones entre Turquía y Damasco. Los apoderados islamistas que Turquía ha establecido, apoyado, entrenado y equipado hasta ahora, no quieren que Damasco y Turquía establezcan relaciones más estrechas entre sí. Están muy molestos por esta nueva situación. Estos grupos están dando a Turquía un fuerte dolor de cabeza. Podrían acabar representando un gran peligro para Turquía en el futuro y podrían incluso decidir luchar contra Turquía. Turquía tiene mucho miedo de esta posibilidad.

Los recientes ataques de Rusia contra estos grupos islamistas no son independientes de la política de Turquía. Turquía hace que Rusia los ataque. Si la propia Turquía los ataca, sólo provocará una reacción inmediata de estos apoderados islamistas, provocará el caos y obligará a Turquía a entrar en conflicto con ellos. Por otra parte, Turquía también hace que Al Nusra ataque a estos grupos islamistas apoderados. Todos los grupos que están siendo eliminados por Al Nusra son grupos que suponen un peligro potencial para Turquía. No están bajo el control de Turquía o tienen el potencial de escaparse del control de Turquía en el futuro. Turquía ha trasladado fuerzas bajo su control a estas zonas. Hoy las traslada a Afrin y mañana las llevará a Serêkaniyê. De hecho, la primera batalla de las YPG (Unidades de Protección del Pueblo) en Rojava fue la batalla contra Al Nusra en Serêkaniyê, en 2012.

Al Nusra es la versión siria de Al Qaeda. Muchos grupos del ISIS también forman parte de ella. Turquía ha pactado con todos ellos. En 2016, Turquía hizo un trato con los rusos cuando lanzó un ataque de invasión en Jarablus. Como parte de este acuerdo, Turquía llevó a todos los apoderados islamistas a Idlib. Así, Rusia pudo asegurar Alepo. Al Nusra y Turquía han llegado a un acuerdo con respecto al norte y al este de Siria. Éste consiste en entregar las zonas controladas por la Administración Autónoma y los territorios ocupados a Al Qaeda, es decir, a Al Nusra, y trasladarlos allí.

El Estado turco utilizará estas fuerzas como palanca en sus relaciones con Damasco. Basará su política de oposición siria en estas fuerzas. Turquía chantajeará a Damasco con estas fuerzas e intentará utilizarlas contra los kurdos. Intentará que se enfrenten a los kurdos. Y el Estado turco tratará de convencer a la comunidad internacional y a Damasco de que reconozcan a estas fuerzas islamistas como la oposición siria. Entonces, Turquía aplastará a todos los grupos islamistas que considera una fuente de preocupación para sí misma, enfrentándolos entre sí. ¿Puede Al Nusra ser aceptado por Rusia, Damasco y el mundo? No, no puede. Esa es otra cuestión, pero lo único que le importa a Turquía es utilizarlos como baza para poder llevar a cabo el genocidio kurdo y destruir el sistema autónomo (en el norte y el este de Siria). Por lo tanto, se trata de un plan muy peligroso. La población del norte y el este de Siria debe actuar con mucha sensibilidad y conciencia contra esto.

La Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria tiene que llevar a cabo una política y una diplomacia eficaces, y luchar en consecuencia. Hay que hacer preparativos militares muy serios. La sociedad de Rojava, no importa si es joven o vieja, necesita prepararse para una guerra popular revolucionaria. A partir de ahora, el Estado fascista turco hará la guerra contra Rojava junto con Al Nusra. La guerra popular revolucionaria en Rojava debería haberse librado desde el principio. Hasta ahora, sólo se ha puesto en práctica parcialmente. Si la guerra popular revolucionaria se lleva a cabo en toda su extensión en Rojava, si todo el pueblo participa en ella y lucha, si cada miembro de la sociedad lucha como las FDS (Fuerzas Democráticas Sirias), este plan será definitivamente frustrado y el Estado turco sufrirá el mayor golpe de su historia. Entonces, el sistema que el régimen fascista del AKP-MHP quiere establecer en Turquía será completamente destruido y se allanará el camino para una Turquía democrática.

FUENTE: Medya Haber / ANF / Edición: Kurdistán América Latina

