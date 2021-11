–

November 28, 2021

Mientras el Foro Econ贸mico Mundial se prepara para el regreso de su reuni贸n anual en Davos (Suiza), la 鈥渙rganizaci贸n internacional para la cooperaci贸n p煤blico-privada鈥 lanza la siguiente fase de la agenda de El Gran Reajuste: La Gran Narrativa.

Los d铆as 11 y 12 de noviembre, el Foro Econ贸mico Mundial celebr贸 una reuni贸n de dos d铆as denominada 鈥淟a Gran Narrativa鈥 en Dubai (Emiratos 脕rabes Unidos) para debatir 鈥減erspectivas a largo plazo鈥 y 鈥渃o-crear una narrativa que pueda ayudar a guiar la creaci贸n de una visi贸n m谩s resistente, inclusiva y sostenible para nuestro futuro colectivo鈥. El FEM reuni贸 a futuristas, cient铆ficos y fil贸sofos de todo el mundo para so帽ar con su visi贸n de c贸mo reajustar el mundo e imaginar c贸mo podr铆a ser en los pr贸ximos 50 a帽os. Los debates se recoger谩n y publicar谩n en un libro de pr贸xima aparici贸n, The Great Narrative, en enero de 2022.

La publicaci贸n del libro La Gran Narrativa coincidir谩 con la reuni贸n anual del FEM, que se celebrar谩 del 17 al 21 de enero de 2022 en Davos (Suiza), con el lema 鈥淭rabajar juntos, restaurar la confianza鈥. Seg煤n el FEM, la 鈥渞euni贸n se centrar谩 en acelerar el capitalismo de las partes interesadas, aprovechar las tecnolog铆as de la Cuarta Revoluci贸n Industrial y garantizar un futuro laboral m谩s inclusivo鈥. El mensaje es esencialmente el mismo que el FEM y sus socios han estado pidiendo desde el inicio del evento COVID-19: un Gran Reajuste de los sistemas econ贸micos, gubernamentales, sanitarios, de producci贸n de alimentos y tecnol贸gicos que sustentan toda la vida humana.

La agenda del Gran Reajuste fue anunciada a principios de junio de 2020 por el FEM como una aparente respuesta a COVID-19. El lanzamiento de The Great Reset cont贸 con el apoyo de Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Econ贸mico Mundial; el pr铆ncipe Carlos de Inglaterra; Antonio Guterres, secretario general de la ONU; y Kristalina Georgieva, del Fondo Monetario Internacional. El FEM se ha pasado el 煤ltimo a帽o dando vueltas a su propaganda y asoci谩ndose con gobiernos y empresas privadas que comparten sus objetivos de un mundo dirigido por tecn贸cratas que toman decisiones desde arriba para las masas en nombre de la lucha por la diversidad y la sostenibilidad.

Los lectores habituales recordar谩n que el 18 de octubre de 2019, el FEM se asoci贸 con la Fundaci贸n Bill y Melinda Gates y el Centro Johns Hopkins para la Seguridad Sanitaria en un ejercicio de pandemia de alto nivel conocido como Evento 201. El Evento 201 simul贸 c贸mo responder铆a el mundo a una pandemia de coronavirus que se extendiera por todo el planeta. El simulacro imaginaba la muerte de 65 millones de personas, cierres masivos, cuarentenas, censura de puntos de vista alternativos con el pretexto de luchar contra la 鈥渄esinformaci贸n鈥, e incluso se planteaba la idea de arrestar a las personas que cuestionaran la narrativa de la pandemia.

Ahora, a medida que la Agenda del Gran Reajuste entra en su segundo a帽o, Schwab y sus asociados en el FEM est谩n cambiando sus mensajes y su enfoque hacia la 鈥淕ran Narrativa鈥.

La Gran Narrativa y la Cuarta Revoluci贸n Industrial

Antes de hablar del contenido real del evento de La Gran Narrativa, veamos qu茅 se entiende por 鈥淕ran Narrativa鈥. En muchos medios de comunicaci贸n, la narrativa se define como 鈥渦na forma de presentar eventos conectados para contar una buena historia鈥, o 鈥渓a narraci贸n de eventos relacionados en un formato cohesivo que se centra en un tema o idea central鈥. En nuestra vida cotidiana, una narrativa puede considerarse la forma en que los seres humanos llegamos a entender el mundo que nos rodea. Formamos narraciones o historias sobre nuestras realidades pol铆ticas y nuestras relaciones interpersonales.

Adem谩s, en filosof铆a el t茅rmino narrativa puede adquirir un significado a煤n m谩s profundo. Recientemente, Tim Hinchliffe en Sociable escribi贸 sobre el concepto de narrativa en relaci贸n con la filosof铆a:

鈥淟a idea de una gran narrativa es algo que el fil贸sofo franc茅s Jean-Francois Lyotard denomin贸 鈥済ran narrativa鈥 (tambi茅n conocida como 鈥渕etanarrativa鈥) que, seg煤n Philo-Notes, 鈥渇unciona para legitimar el poder, la autoridad y las costumbres sociales鈥, es decir, todo lo que el gran restablecimiento pretende conseguir.

Los autoritarios utilizan las grandes narrativas para legitimar su propio poder, y lo hacen afirmando tener conocimientos y comprensi贸n que hablan de una verdad universal.

Al mismo tiempo, los autoritarios utilizan estas grandes narrativas en un 鈥渋ntento de traducir los relatos alternativos a su propio lenguaje y de suprimir todas las objeciones a lo que ellos mismos dicen鈥.

Entendiendo esto, el llamamiento del FEM a una 鈥淕ran Narrativa鈥 deber铆a verse como lo que realmente es: un intento de desplazar todas las dem谩s visiones del futuro de la humanidad, colocando al FEM y a sus socios en el centro de una narrativa que los pinta como los h茅roes de nuestro tiempo. Esto encaja perfectamente con la filosof铆a tecnocr谩tica empleada por el fundador del FEM, Klaus Schwab. 脡l imagina un futuro en el que las 鈥渁sociaciones p煤blico-privadas鈥 de gobiernos y empresas privadas y las llamadas filantrop铆as utilizan su riqueza, influencia y poder para dise帽ar el futuro que creen que es mejor para la humanidad. En realidad, la filosof铆a tecn贸crata se fusiona con una mentalidad transhumanista que ve a la humanidad como limitada, defectuosa y necesitada de ser aumentada por la tecnolog铆a para acelerar lo que Schwab llama la Cuarta Revoluci贸n Industrial.

En el primer d铆a de La Gran Narrativa, Klaus Schwab se sent贸 con Mohammad Abdullah Al Gergawi, Ministro de Asuntos del Gabinete de los Emiratos 脕rabes Unidos, en un panel titulado Narrar el futuro. 鈥淓stamos aqu铆 para desarrollar la Gran Narrativa, una historia para el futuro鈥, declar贸 Schwab durante el panel. 鈥淣os reunimos hoy para desarrollar una gran narrativa, una historia para el futuro. Cito a Su Alteza el Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente y Primer Ministro de los EAU y Gobernante de Dubai, cuando dijo: 鈥淓l futuro pertenece a quienes pueden imaginarlo, dise帽arlo y ejecutarlo鈥. Ahora estamos aqu铆 para imaginar el futuro, dise帽ar el futuro, y luego ejecutar鈥.

El ministro Al Gergawi habl贸 de que el p煤blico 鈥渂usca el camino para una 鈥淕ran Transformaci贸n鈥濃. El Ministro hizo su parte para hablar de boquilla de la justicia social utilizando todas las palabras de moda habituales empleadas por el FEM y la ONU, mientras mencionaba que el 1% m谩s grande del mundo posee m谩s riqueza que nunca, que los pobres del mundo viven con menos de un d贸lar al d铆a y que el cambio clim谩tico. Al Gergawi tambi茅n mencion贸 repetidamente que 鈥渆l futuro pertenece a quienes lo imaginan, lo dise帽an y lo ponen en pr谩ctica鈥, adem谩s de hablar de la pr贸xima etapa de la evoluci贸n humana y del papel que desempe帽ar谩 la tecnolog铆a.

鈥淟a evoluci贸n humana ha pasado por fases -descubrimos el fuego, descubrimos la rueda-, hoy con la tecnolog铆a, lo que ocurra en los pr贸ximos 50 a帽os ser谩 totalmente diferente. As铆 que para nosotros, como humanidad, durante cientos de miles de a帽os hemos ido a un ritmo normal鈥, declar贸 el ministro de Asuntos del Gabinete de los EAU, Mohammad Abdullah Al Gergawi. 鈥淓l ritmo actual es complejo porque, por primera vez, con la tecnolog铆a estamos uniendo nuestra sociedad, nuestra econom铆a, nuestro gobierno, nuestra vida, y s贸lo hay una plataforma. Lo que ocurra en el futuro se basar谩 en lo que dise帽emos ahora鈥.

El Ministro tambi茅n habl贸 de la necesidad de que el gobierno evolucione como instituci贸n del mismo modo que hemos visto evolucionar a las instituciones del sector privado. Es probable que esto sea una referencia al hecho de que la misi贸n principal del FEM es cambiar el papel del gobierno y de las empresas privadas hasta que apenas haya distinci贸n entre el poder estatal y el privado.

Otro tema del que se habl贸 mucho fue la Cuarta Revoluci贸n Industrial (4IR) y el metaverso. El metaverso se tratar谩 en la segunda parte de esta serie. La 4IR es otro proyecto favorito de Klaus Schwab que se anunci贸 por primera vez en diciembre de 2015. En pocas palabras, el 4IR es el pan贸ptico digital del futuro, donde la vigilancia digital es omnipresente y la humanidad utiliza la tecnolog铆a digital para alterar nuestras vidas. A menudo asociado con t茅rminos como el Internet de las Cosas, el Internet de los Cuerpos, el Internet de los Humanos y el Internet de los Sentidos, este mundo ser谩 impulsado por la tecnolog铆a 5G y 6G. Por supuesto, para Schwab y otros globalistas, la 4IR tambi茅n se presta a una planificaci贸n m谩s centralizada y a un control descendente. El objetivo es una sociedad de seguimiento y rastreo en la que todas las transacciones se registran, cada persona tiene una identificaci贸n digital que puede ser rastreada, y los descontentos sociales son bloqueados de la sociedad a trav茅s de las puntuaciones de cr茅dito social.

鈥淪upercomputaci贸n m贸vil y ubicua. Robots inteligentes. Coches que se conducen solos. Mejoras cerebrales neuro-tecnol贸gicas. Edici贸n gen茅tica. La evidencia de un cambio dram谩tico est谩 a nuestro alrededor y est谩 ocurriendo a una velocidad exponencial鈥, escribi贸 Schwab para el anuncio del 4IR.

En un momento dado, Schwab se帽al贸 la relevancia de celebrar la reuni贸n de La Gran Narrativa en los Emiratos 脕rabes Unidos. 鈥淐uando escrib铆 mi libro e introduje esta noci贸n de las 4IR como la fuerza que da forma a nuestro futuro, sentimos que era muy importante que realmente trabaj谩ramos juntos a nivel global para que us谩ramos el potencial de las 4IR en beneficio de la humanidad, porque la tecnolog铆a tambi茅n tiene ciertas trampas y puede ser usada en detrimento de la humanidad鈥, declar贸 Schwab en La Gran Narrativa. 鈥淎s铆 que establecimos esta red de centros en todo el mundo, y ustedes fueron el primer pa铆s que respondi贸 positivamente. Me gustar铆a agradecer al Ministro la gran cooperaci贸n que tenemos aqu铆 con nuestro Centro para el 4IR, y tambi茅n estoy muy contento de que hayamos reunido aqu铆 a economistas, soci贸logos, pero tambi茅n a representantes, cient铆ficos que realmente pueden ilustrarnos sobre todas esas nuevas tecnolog铆as.鈥

Durante el panel Los pr贸ximos 50 a帽os, Klaus Schwab habl贸 con Su Excelencia Omar bin Sultan Al Olama, Ministro de Estado para la Inteligencia Artificial, la Econom铆a Digital y las Aplicaciones de Trabajo a Distancia, sobre su visi贸n de los pr贸ximos 50 a帽os para su pa铆s. El Sr. Al Olama es tambi茅n socio del FEM. Es durante este panel cuando queda clara la decisi贸n de acoger La Gran Narrativa en los EAU. Los EAU han pasado los 煤ltimos a帽os promocion谩ndose como un semillero de desarrollos tecnol贸gicos digitales, concretamente de IA y rob贸tica. El ministro Al Olama lleg贸 a bromear diciendo que el objetivo de su trabajo era convertirse 茅l mismo en una forma de IA.

El ministro Al Olama tambi茅n habl贸 de c贸mo los hoteles, los taxis y otras industrias han sido revolucionadas por la tecnolog铆a digital, y de la inevitabilidad de que la econom铆a se digitalice. 鈥淣o va a haber dos econom铆as鈥, afirm贸. 鈥淎hora mismo estamos en este punto de inflexi贸n en el que podemos decir con seguridad: econom铆a tradicional, econom铆a digital, pero en un momento dado, en un futuro pr贸ximo, a medida que las 4IR se conviertan en la corriente principal, s贸lo va a haber una econom铆a digital. O una econom铆a que, si no es puramente digital, se habilita con medios digitales鈥.

Al Olama tambi茅n habla de las inversiones de su pa铆s en tecnolog铆a 5G y de c贸mo estas inversiones les ayudar谩n a liderar el camino hacia la Cuarta Revoluci贸n Industrial.

Esta discusi贸n sobre la inteligencia artificial, la 4IR, una sociedad digital sin dinero en efectivo y el Gran Reajuste son absolutamente vitales para que la persona promedio comprenda. Estos tecn贸cratas no elegidos siguen organizando eventos y publicando informes como si la gente del mundo estuviera pidiendo su ayuda y orientaci贸n. Se esconden bajo un barniz de benevolencia, pero la fachada se est谩 agotando y la gente del mundo est谩 empezando a cuestionar la verdadera misi贸n del FEM, la Fundaci贸n Gates, la Fundaci贸n Rockefeller y otros actores similares. Para entender sus verdaderas intenciones debemos tomar nota de las acciones de las naciones y organizaciones asociadas al FEM. Esto incluye a los Emiratos 脕rabes Unidos.

Un autoritarismo tecnocr谩tico

Aunque los l铆deres pol铆ticos de los EAU y Klaus Schwab puedan promocionarse como los h茅roes de nuestro tiempo, debemos juzgarlos seg煤n sus acciones y la compa帽铆a que mantienen, no el lenguaje florido que utilizan para distraernos. El hecho es que los EAU tienen un historial horrible en materia de derechos humanos. La naci贸n es conocida por deportar a quienes reniegan del Islam, por limitar la libertad de prensa y por aplicar elementos de la sharia.

En 2020, los EAU anunciaron la creaci贸n de un consejo de derechos humanos para abordar las cuestiones de derechos humanos, pero los cr铆ticos han acusado a los dirigentes de 鈥渆ncubrir鈥 el problema. A pesar de las promesas de cambio y la relajaci贸n de las leyes sobre el alcohol y el divorcio, los EAU siguen luchando por mantener una imagen de naci贸n libre.

En septiembre, los legisladores de la Uni贸n Europea pidieron a EAU que liberara a varios destacados activistas de los derechos humanos y otros 鈥渄isidentes pac铆ficos鈥 encarcelados en el pa铆s. Tambi茅n pidieron que se boicoteara la actual Expo 2020 de Dubai. (Los propios organizadores de la Expo anunciaron recientemente su compromiso con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que forman parte de la Agenda 2030 y el Gran Reajuste). La resoluci贸n ped铆a la liberaci贸n 鈥渋nmediata e incondicional鈥 de Ahmed Mansoor, Mohammed al-Roken y Nasser bin Ghaith.

Mansoor es un hombre de 52 a帽os que fue detenido en 2017 y condenado a 10 a帽os de prisi贸n acusado de publicar informaci贸n falsa e 鈥渋nsultar el estatus y el prestigio de los EAU鈥, incluso en publicaciones en plataformas de redes sociales. Al-Roken es un abogado de derechos humanos que actualmente cumple una condena de 10 a帽os de prisi贸n tras ser declarado culpable de intentar derrocar al gobierno en un juicio masivo celebrado en julio de 2013. Bin Ghaith tambi茅n fue encarcelado durante 10 a帽os en marzo de 2017 por criticar a las autoridades de EAU a trav茅s de las redes sociales.

Seg煤n el informe de 2021 de Human Rights Watch sobre los EAU:

鈥淓n 2020, las autoridades de los Emiratos 脕rabes Unidos (EAU) continuaron invirtiendo en una estrategia de 鈥減oder blando鈥 destinada a pintar el pa铆s como una naci贸n progresista, tolerante y respetuosa de los derechos, sin embargo, su feroz intolerancia a las cr铆ticas se puso de manifiesto con el continuo e injusto encarcelamiento del destacado activista de derechos humanos Ahmed Mansoor, el acad茅mico Nasser bin Ghaith, y otros muchos activistas y disidentes, algunos de los cuales hab铆an cumplido sus condenas hace ya tres a帽os y siguen detenidos sin una base legal clara.

Decenas de activistas, acad茅micos y abogados est谩n cumpliendo largas condenas en c谩rceles de EAU, en muchos casos tras juicios injustos por cargos vagos y amplios que violan sus derechos a la libertad de expresi贸n y asociaci贸n鈥.

A primera vista, estas acusaciones de violaciones de los derechos humanos hacen que la decisi贸n del FEM de celebrar su evento de la Gran Narrativa en los EAU sea extra帽a. Despu茅s de todo, 驴por qu茅 una organizaci贸n que afirma estar motivada por la creaci贸n de un mundo m谩s inclusivo, diverso, sostenible y equitativo har铆a la vista gorda ante estas inquietantes preocupaciones y se asociar铆a con los l铆deres de los Emiratos 脕rabes Unidos? Sin embargo, esta elecci贸n tiene mucho sentido una vez que se acepta que el lenguaje del FEM sobre la equidad y el dise帽o de un futuro mejor para la humanidad es un completo disparate.

En su visi贸n del futuro, no poseer谩s nada y ser谩s feliz mientras naciones autoritarias como los Emiratos 脕rabes Unidos se asocian con las Grandes Tecnolog铆as para controlar el uso de carbono, electricidad y otros recursos por parte de sus poblaciones, al tiempo que asignan una puntuaci贸n de cr茅dito social para determinar el acceso de cada individuo a privilegios como viajar y trabajar. Esta es la 鈥淕ran Narrativa鈥 que los tecn贸cratas desean imprimir en nuestras mentes y corazones en esta 鈥淒茅cada de la Transformaci贸n鈥.

驴Qui茅n dise帽ar谩 el futuro?

Cuando Klaus Schwab inaugur贸 la conferencia sobre la Gran Narrativa, se refiri贸 a las dificultades para 鈥渄ise帽ar el futuro鈥. En concreto, dijo que hay tres obst谩culos que se interponen en el camino de la agenda del Gran Reajuste del Foro Econ贸mico Mundial.

En primer lugar, Schwab cree que 鈥渓a gente se ha vuelto mucho m谩s centrada en s铆 misma y, hasta cierto punto, ego铆sta鈥, lo que, seg煤n 茅l, hace 鈥渕谩s dif铆cil crear un compromiso, ya que la configuraci贸n del futuro, el dise帽o del futuro, suele necesitar una voluntad com煤n de la gente鈥. A m铆 me parece una sutil admisi贸n de que la gente del mundo est谩 m谩s interesada en sus propias visiones personales del futuro que en la visi贸n de los tecn贸cratas. Esto podr铆a interpretarse como que la gente es 鈥渆goc茅ntrica鈥 o 鈥渆go铆sta鈥, pero otra forma de verlo es que el p煤blico no desea tener un esquema de gobierno global que intente planificar sus vidas de forma centralizada.

El segundo obst谩culo al que se enfrentan Schwab y el FEM es que 鈥渢odos nos hemos centrado mucho en la crisis con la pandemia鈥. El tercer obst谩culo para transformar el mundo es que 鈥渆l mundo se ha vuelto tan complejo鈥 y 鈥渓as soluciones simples a problemas complejos ya no son suficientes鈥. Schwab tambi茅n mencion贸 que ya no hay separaci贸n entre lo social, lo pol铆tico, lo tecnol贸gico y lo ecol贸gico: 鈥渢odo est谩 entrelazado鈥.

鈥淓s muy dif铆cil en una situaci贸n as铆 reunir realmente a todo el mundo e imaginar y dise帽ar el futuro鈥, declar贸 Schwab. De nuevo, esto parece indicar que Schwab es consciente de que no podr谩 forzar voluntariamente a todas las naciones o poblaciones a adoptar la visi贸n del Gran Reajuste/Gran Narrativa de los tecn贸cratas. Habr谩 resistencias. Habr谩 resistencia e incumplimiento de la visi贸n centralizada y vertical de la clase depredadora.

Sin embargo, a pesar de esta resistencia de la clase trabajadora del mundo, todav铆a hay un grave peligro de que los tecn贸cratas, de hecho, logren su visi贸n. La Clase Depredadora detr谩s del Gran Reajuste, la Agenda 2030, etc., han pasado d茅cadas (si no siglos) planificando e invirtiendo billones de d贸lares en sus intentos de transformaci贸n de la sociedad mundial. Estos psic贸patas son plenamente conscientes de la importancia de esbozar una visi贸n del futuro y tomar medidas concretas para dise帽ar dicho futuro. Mientras trabajan d铆a y noche para hacer realidad su escenario de pesadilla, el ciudadano medio es dolorosamente inconsciente de los planes desp贸ticos que se desarrollan ante 茅l. Incluso aquellos que son conscientes de los planes del Gran Reajuste a menudo carecen de acciones tangibles para evitar ser tragados por la toma de posesi贸n tecnocr谩tica-transhumanista.

Si queremos liberarnos del Gran Reset debemos tener nuestra propia visi贸n del futuro que esperamos dise帽ar. Deber铆amos dedicar m谩s tiempo a manifestar nuestras visiones de una humanidad libre, pr贸spera y fuerte, en la que se celebren la libertad individual, la propiedad y la autonom铆a corporal. Tenemos el poder de imaginar, dise帽ar y ejecutar nuestra visi贸n del futuro. Tenemos el poder de crear el Reinicio del Pueblo.

Derrick Broze