De parte de ANRed December 30, 2021 75 puntos de vista

Periodista. Ex miembro de las FARC en Colombia, de donde huy贸 por los asesinatos continuos de los paramilitares a pesar de las negociaciones de paz. Herido en Bolivia durante el golpe de estado a Evo Morales y en donde casi muere. Ya en Argentina, fue detenido en Trevelin. El Estado colombiano demanda su extradici贸n. El 21 de diciembre, cuando se festejaba el rev茅s del pueblo chubutense al gobierno de Mariano Arcioni, luego de derogar la ley de zonificaci贸n minera, ANRed, junto al Servicio Paz y Justicia de Argentina (SERPAJ), ingres贸 al Penal N潞 6 de M谩xima Seguridad de Rawson a entrevistar a Facundo Molares. Por ANRed.

Entrar a las c谩rceles nunca fue tarea sencilla y 茅sta no iba a ser la excepci贸n. Luego de los tr谩mites requeridos por el Servicio Penitenciario, pudimos entrar a ver a Facundo, pero con 鈥渧idrio de seguridad鈥 de por medio. Pasadas las 15hs pudimos acceder a esa asfixiante habitaci贸n. A pocos minutos de permanecer ah铆, detr谩s del cristal, vemos ingresar con un andar lento y cansado a Facundo. Nos saludamos, presentamos y estrechamos las manos todos por un peque帽o rect谩ngulo donde apenas cab铆a un apret贸n ajustado.

Los primeros di谩logos cordiales van directo al 鈥淐hubutazo鈥 que acaba de suceder. Facundo quiere compartir su an谩lisis y dar cuenta de lo sucedido ese mismo d铆a en la Legislatura provincial, donde luego de siete d铆as de haberse sancionado la ley de Zonificaci贸n Minera, en una sesi贸n virtual, las mismas personas que hab铆an votado a favor se pronunciaron en contra, votando su derogaci贸n. Facundo manifiesta su alegr铆a, pero tambi茅n su estado de alerta continuo: 鈥淓sto no termina ac谩, reci茅n comienza. Esta lucha que lleva casi dos d茅cadas a煤n contin煤a. El poder pol铆tico y econ贸mico no cede tan f谩cilmente鈥.

*****

Facundo Molares Schoenfeld es un fotoperiodista argentino, tiene 46 a帽os y viv铆a en la provincia de Chubut hasta su detenci贸n. En su largo andar, Facundo fue miembro de las FARC en Colombia, de donde escap贸 del llamado proceso de paz que lleva asesinados a m谩s de 250 ex guerrilleros que depusieron sus armas desde dicho acuerdo iniciado en 2016. Fue detenido y herido de bala en Bolivia en noviembre de 2019, durante el golpe de estado al gobierno de Evo Morales. Extraditado a la Argentina en diciembre de 2020, fue detenido el 7 de noviembre de este a帽o por la Divisi贸n Investigaci贸n Federal de Fugitivos y Extradiciones de Interpol en su casa chubutense a ra铆z de una circular roja que emiti贸 el gobierno colombiano solicitando su extradici贸n al pa铆s caribe帽o. Facundo se encuentra detenido en el Instituto de Seguridad y Resocializaci贸n, conocido como el Penal de Rawson. Actualmente se aloja en el Pabell贸n 2, destinado a las personas que realizan conducta.

Facundo comienza a hablarnos de su paso por Bolivia cuando fue a cubrir para la revista Centenario, y donde fue herido por tres balas de plomo. Le consultamos acerca de cu谩l fue su 煤ltimo recuerdo antes de desvanecerse y despertar en el hospital esposado de brazos y pies. 鈥淟o 煤ltimo que recuerdo es sentir una sed terrible, de esas cuando te est谩s deshidratando producto de perder mucha sangre, pero no me ve铆a heridas. Recuerdo entrar a una casa abandonada a descansar y resguardarme un rato. Estaba afiebrado, entonces me recost茅 en el piso fr铆o. Cuando me despert茅, me dije a m铆 mismo que no hab铆a sido mi hora y sal铆 a la calle, donde me desvanec铆鈥.

Molares fue detenido de manera irregular por el gobierno de facto de Jeanine A帽ez en el Estado Plurinacional de Bolivia en noviembre de 2019 y desde entonces estuvo en prisi贸n preventiva, mientras era tratado en un hospital por heridas de bala y problemas renales. El Estado boliviano lo involucra en las muertes de Mario Terrazas y Marcelo Salvatierra, quienes defend铆an el 鈥減aro c铆vico鈥 que rechazaba la elecci贸n de Evo Morales como presidente. Sin embargo, no pudieron determinar el grado de responsabilidad de Facundo en tales decesos por la irregularidad de las pruebas.

Facundo nos cuenta que estuvo 23 d铆as en coma, 25 d铆as en terapia intensiva producto de los tres disparos de bala de plomo que hab铆a recibido y actualmente tiene una bala alojada en el cr谩neo. A los tres d铆as de recuperar el conocimiento en el hospital, es trasladado al Centro Penitenciario Palmasola en Santa Cruz, Bolivia, donde al encontrarse sin fuerzas y muy debilitado para valerse por sus propios medios, es ayudado por una persona que se encontraba detenida junto a 茅l, quien lo ayudaba a comer, vestirse e incluso ir al ba帽o. 鈥淪i no fuera por esa persona, yo hubiese muerto ah铆 tirado鈥, relata Facundo, haciendo hincapi茅 adem谩s en la identidad trans de la 煤nica persona que lo ayud贸.

Luego de largas e intensas gestiones del Gobierno argentino, Facundo regresa a nuestro pa铆s en diciembre de 2020 para recibir atenci贸n m茅dica, tal como lo autorizaron las resoluciones judiciales del Estado Boliviano, ya con Luis Arce como presidente. La causa judicial en Bolivia, no est谩 cerrada a煤n, pero ante la inconsistencia de pruebas es cuesti贸n de tiempo para que la misma se caiga.

A medida que nos adentramos en la charla, Facundo se va soltando cada vez m谩s, nos permitimos las pausas e incomodidades de revivir situaciones poco agradables, recordar momentos alegres y cotidianos, as铆 como tambi茅n ir haciendo an谩lisis pol铆ticos y conjeturas sobre su devenir judicial.

En libertad y junto a los suyos en Trevel铆n, Chubut, solo permanece unos pocos meses. Una tarde es detenido por la Divisi贸n Interpol de la Polic铆a Federal, ya que Colombia hab铆a puesto una circular roja para que sea apresado. Tras estar tres d铆as en la Comisar铆a de Esquel, fue trasladado al Penal de Rawson. El delito por el que se lo acusa est谩 relacionado con su v铆nculo a las FARC y al secuestro del concejal Armando Acu帽a, cometido el 25 de marzo de 2009 en el Municipio de Garz贸n, Colombia. El Estado colombiano acusa a Molares de secuestro extorsivo agravado, fabricaci贸n, tr谩fico y porte de armas y municiones de uso restringido, uso privativo de fuerzas armadas y uso ilegal de uniformes e insignias. Molares no figur贸 en el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y la vieja guerrilla, por lo tanto su nombre no fue incluido en negociaciones.

Facundo nos cuenta que 茅l estuvo involucrado en la entrega del concejal, junto a varias personas m谩s, las cuales no fueron acusadas. Al rememorar esos d铆as en la selva colombiana, nos dice que el concejal luego de un a帽o de estar en la selva hab铆a mejorado notablemente su condici贸n f铆sica y sus afecciones de salud, que al principio no cre铆a que iba a poder realizar esas duras caminatas y subidas, pero que a base de la comida saludable y el ejercicio lo logr贸. Rememora que d铆as previos a la entrega del concejal al Estado colombiano, fue a comprarle ropa, un traje y zapatos de charol; esboza una sonrisa al contarlo. Agrega que todos volv铆an a la ciudad en jogging y remera, pero el concejal volvi贸 en traje y zapatos de charol. 鈥淚ncluso le hicimos pintar (te帽ir) el pelo. 隆隆El viejo se ve铆a mucho m谩s joven de como se hab铆a ido!!鈥, relata. Comenta adem谩s que desentonaba su bigote canoso y que al querer convencerlo se neg贸, pero luego fueron las chicas que lo te帽铆an quienes lograron pintarle el bigote tambi茅n. Entonces, al momento de la entrega, nadie pod铆a creer que hab铆a estado secuestrado por las FARC. 鈥淟as personas miraban el cartel de las fotos donde lo buscaban y lo miraban ah铆 con traje, 隆y era otro鈥 estaba mucho mejor!鈥.

*****

Molares no quiere ser extraditado a Colombia ya que su vida all铆 estar铆a en riesgo. El Estado colombiano no garantiza un juicio justo ni su integridad personal. En nuestro pa铆s, la causa se encuentra en manos del juez federal Guido Otranto. Cabe recordar que Otranto fue el primer juez en la causa que se abri贸 a partir de la desaparici贸n de Santiago Maldonado. Fue cuestionado tanto por la familia de Maldonado como por organismos de DDHH y finalmente desplazado, tras avances nulos en la investigaci贸n y por 鈥渢emor de parcialidad鈥.

Facundo manifiesta su deseo de estar pronto en libertad, pero mientras tanto exige no ser extraditado al Estado colombiano, y agrega que detenido en el penal de Rawson no puede ser atendido ni tratado por sus afecciones f铆sicas, las secuelas de salud que padece como consecuencia de su estad铆a en Bolivia. Junto a su abogado y organismos de DDHH, han solicitado que sea trasladado al penal de Ezeiza o de Devoto para as铆 poder continuar con su tratamiento m茅dico, ya que el Hospital Posadas tiene su historial cl铆nico. Tambi茅n podr铆a ser atendido en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce en Florencio Varela, ya que como se mencion贸 tiene alojada una bala de plomo en su cr谩neo, pero tambi茅n padece de una cardiopat铆a constrictiva y tiene alojada una esquirla en el ojo izquierdo que lo enceguece paulatinamente, ocasion谩ndole dolores de cabeza constantes e impedimento para leer, su principal distracci贸n en el encierro. Una semana previa a nuestra visita, el m茅dico personal de Facundo se acerc贸 al penal y s贸lo lo dejaron verlo (al igual que a nosotros) mediante un vidrio, sin poder revisarlo de forma eficiente por sus dolencias. Desde que se encuentra privado de su libertad, no ha accedido a ning煤n control m茅dico ni tratamiento por sus afecciones.

Son casi las 18hs y una puerta se abre indic谩ndonos que es momento de dar por terminada la visita. Nos saludamos como podemos a trav茅s del vidrio y esa peque帽a ventanita que permite que nos estrechemos las manos y le agradezcamos por su tiempo. Antes de irnos, nos dice que si pasamos por Trevelin no dejemos de ir a visitar a su padre. Nos despedimos. Avanzamos mientras el ruido seco del pasador se cierra tras nosotros.