–

De parte de Kurdistan America Latina September 27, 2021 75 puntos de vista

De los valles y campos de Marivan a Espa√Īa. Ya pasaron m√°s de 10 a√Īos. Para Maryam Fathi, ese camino recorrido no es diferente al de miles de hombres y mujeres de su pueblo. Nacer en Kurdist√°n implica enfrentarse a la persecuci√≥n, la represi√≥n y, al mismo tiempo, defender el lenguaje, la cultura y los derechos m√°s b√°sicos que les son negados. Maryam lo sabe e intent√≥, hasta √ļltimo momento, quedarse en su tierra. Pero el acoso y la persecuci√≥n desatada por el r√©gimen iran√≠ la empujaron al exilio.

La ciudad donde Maryam viv√≠a forma parte de Rojhilat, como se denomina al Kurdist√°n iran√≠. Un nombre que no deja de resonar pese a las restricciones y silencios impuestos por los sucesivos gobernantes de la Rep√ļblica Isl√°mica de Ir√°n. Los kurdos y las kurdas de Rojhilat conforman una de las cuatro partes en que fue dividido Kurdist√°n despu√©s de la Primera Guerra Mundial, cuando Gran Breta√Īa y Francia se repartieron Medio Oriente. Se calcula que son 10 millones de personas que junto a sus coterr√°neos en Siria (Rojava), Turqu√≠a (Bakur) e Irak (Bashur), conforman un pueblo de m√°s de 40 millones de habitantes, que es el mayor grupo humano del mundo sin un Estado.

‚ÄúRojhilat es una parte bastante desconocida, porque est√° bajo la administraci√≥n del Estado iran√≠, que es isl√°mico, teocr√°tico, autoritario, fundamentalista, que no respeta el derecho de los pueblos, de las mujeres, de los j√≥venes y, ni siquiera, de los ni√Īos‚ÄĚ, resume en di√°logo con La tinta Maryam, que en la actualidad es responsable para Europa de la Comunidad de Mujeres Libres del Kurdist√°n Oriental (Komal√™n Jin√™n Azadiya Rojhilat, KJAR).

‚ÄúComo kurdas tenemos varias identidades que se encuentran bajo represi√≥n del Estado iran√≠: por ser mujeres, por ser kurdas y por el tema de religi√≥n, porque en Ir√°n hay diferentes religiones ‚Äďagrega-. No solo los kurdos, sino que otros pueblos en Ir√°n tambi√©n sufren, como los baluches, los ahwazis, los azer√≠es, los kilakos y los turcomanos‚ÄĚ.

Vivir en Rojhilat, seg√ļn la descripci√≥n de Maryam, ‚Äúes estar en una c√°rcel grande para toda la poblaci√≥n, menos para quienes son funcionarios del Estado iran√≠‚ÄĚ.

***

Cuando en 1979 se concret√≥ la revoluci√≥n isl√°mica que llev√≥ al poder al ayatola Ruhollah Jomeini, hubo tres fuerzas que empujaron la rueda de la historia para que la dinast√≠a encabezada por el Sha Mohammad Reza Pahlav√≠‚Äč‚Äč‚Äč cayera como un castillo de naipes, pese al respaldo abierto de Estados Unidos y Europa: las propias fuerzas isl√°micas que dirig√≠a Jomeini desde el exilio, el Partido Comunista iran√≠ (Tudeh) y el pueblo kurdo.

Ca√≠da la monarqu√≠a e instaurada la Rep√ļblica Isl√°mica, Jomeini orden√≥ la persecuci√≥n, encarcelamiento y asesinato de miles de militantes de Tudeh y de pobladores de la regi√≥n kurda. Para el l√≠der del nuevo Ir√°n, sus antiguos aliados ahora deb√≠an ser cazados. El r√©gimen iran√≠ prohibi√≥ los partidos pol√≠ticos, decidi√≥ que el Islam sea la religi√≥n y la ley oficial del pa√≠s, y neg√≥ la existencia de otras minor√≠as religiosas y √©tnicas. Para ese entonces, los kurdos eran el 10 por ciento del total de la poblaci√≥n en el extenso territorio iran√≠.

Rojhilat es una regi√≥n que se recuesta en las monta√Īas que forman ‚Äďen los mapas- la frontera impuesta entre Ir√°n, Irak y Turqu√≠a. Agua dulce, petr√≥leo, tierras f√©rtiles y una cultura milenaria conforman una zona que el poder central iran√≠ trata de asimilar desde hace siglos. La represi√≥n y el desplazamiento forzado de personas son los m√©todos vigentes hasta el d√≠a de hoy.

***

Maryam cuenta que la imposici√≥n cultural del Estado iran√≠ se da hasta en las m√°s peque√Īas cosas. ‚ÄúLa educaci√≥n es patriarcal, fundamentalista, basada en las leyes isl√°micas del Cor√°n ‚Äďafirma-. Por ejemplo, los matrimonios forzados con menores de edad. Por ley, los hombres pueden casarse con cuatro mujeres al mismo tiempo. La educaci√≥n y los medios de comunicaci√≥n estatales van por esta misma v√≠a‚ÄĚ, sintetiza.

Si hay algo que caracteriza al pueblo kurdo es un alto nivel de politizaci√≥n. La defensa de sus derechos, siempre pisoteados por los estados-naci√≥n donde quedaron atrapadas sus tierras, conforma una l√≠nea hist√≥rica en la cual confluyen rebeliones, actos individuales de resistencia y, en los √ļltimos 40 a√Īos, la conjunci√≥n de la lucha armada y la aplicaci√≥n de la autonom√≠a territorial.

‚ÄúEn la zona de Rojhilat, como es politizada y siempre ha estado activa por la existencia de partidos pol√≠ticos y por la comunidad, hay mucha desobediencia civil por temas como la ecolog√≠a, las mujeres, la situaci√≥n econ√≥mica. Por eso, la zona siempre est√° militarizada. Hay lugares en Rojhilat que ni siquiera los turistas pueden visitar, porque est√° prohibido‚ÄĚ, se√Īala.

La integrante de KJAR explica que en la regi√≥n ‚Äúhay una asimilaci√≥n cultural, ling√ľ√≠stica y una represi√≥n muy grave, porque, de hecho, la mayor√≠a de los presos pol√≠ticos en Ir√°n son de identidad kurda. La mayor√≠a de los presos pol√≠ticos con penas de muerte son kurdos. La militarizaci√≥n y el encarcelamiento intentan generar una cultura de miedo en el pueblo kurdo, que siempre ha resistido en defensa de sus derechos. Y como es un ejemplo para el resto de los pueblos en Ir√°n, y es una zona de donde han salido muchos movimientos sociales y pol√≠ticos, siempre hay una mayor represi√≥n en comparaci√≥n con el resto del pa√≠s‚ÄĚ.

***

Ser kurdo en Irán implica pagar un precio muy alto. Y ese precio, en muchos casos, es la muerte. Solo entre los meses de enero y febrero de 2021, la Asociación de Derechos Humanos del Kurdistán (KMMK, por sus siglas originales) registró que al menos 114 kurdos y kurdas fueron detenidas en Irán. Desde la KMMK alertaron que las personas arrestadas sufrieron maltratos por parte de las fuerzas de seguridad y que, en muchos casos, los familiares de los encarcelados denunciaron torturas.

Las cárceles iraníes están inundadas de presos y presas políticas, en su mayoría provenientes de Rojhilat. Maryam remarca que no es posible dar una cifra concreta de la cantidad de detenidos por razones políticas. La falta de información oficial y la prohibición de que existan organismos de derechos humanos complica todavía más la situación. Las instituciones, organizaciones sociales y políticas, como la KJAR, funcionan de forma clandestina y sigilosa para escapar de los ojos de los temidos servicios de inteligencia iraníes.

‚ÄúUn problema grande que tenemos es que cuando arrestan al miembro de alguna familia, al mismo tiempo amenazan a la familia para que no hablen con alguna organizaci√≥n de derechos humanos, para que no hablen con sus familiares que est√°n afuera de Kurdist√°n, as√≠ no se convierten en la voz de estos presos‚ÄĚ, relata Maryam.

‚ÄúNunca sabes cu√°ntos presos pol√≠ticos hay. Lo que s√≠ sabemos es sobre las ejecuciones y asesinatos‚ÄĚ, asevera.

Las imágenes de hombres kurdos ahorcados en plena calle son una constante en buena parte de Irán. Un recorrido veloz por cualquier buscador de la web, da como resultado una seguidilla de fotografías macabras.

***

En Ir√°n existe una provincia que se llama Kurdist√°n, pero es apenas una octava parte del territorio real de Rojhilat. Maryam detalla que esta regi√≥n reducida es consecuencia de una pol√≠tica aplicada contra las minor√≠as del pa√≠s desde la √©poca del Sha. ‚ÄúPusieron cuatro o cinco ciudades en una provincia denominada Kurdist√°n, y en las otras partes han hecho una limpieza √©tnica o una asimilaci√≥n cultural ‚Äďexplica-. En la provincia de Kurdist√°n no hemos tenido problemas por hablar kurdo, pero estudiamos en persa. Cuando entras en un colegio o en las universidades, ya no tienes derecho de hablar kurdo. En otros territorios kurdos se ha prohibido el idioma, pero en la calle no, porque nunca han podido controlarlo. Pero cuando esta asimilaci√≥n dura mucho tiempo, se va perdiendo el idioma, la cultura y la historia. Nosotras la denominamos como ‚Äėasimilaci√≥n blanca‚Äô, porque es menos agresiva, aunque muy efectiva a lo largo del tiempo. Esa es la pol√≠tica de la Rep√ļblica Isl√°mica frente a la lengua kurda‚ÄĚ.

En 1946, un fuerte movimiento encabezado por el l√≠der kurdo Qazi Muhammad cre√≥ la Rep√ļblica de Mahabad, la √ļnica experiencia independentista que dio vida a un peque√Īo Estado dentro de Rojhilat. La rep√ļblica, que tuvo el apoyo de la Uni√≥n Sovi√©tica, dur√≥ apenas un a√Īo. Fue arrasada por las fuerzas militares del Sha cuando el Kremlin cambi√≥ ese respaldo por contratos petroleros con la monarqu√≠a Pahlevi.

Maryam habla de colonialismo, de desplazamientos forzados, de una pol√≠tica econ√≥mica diferenciada que afecta directamente a Rojhilat. Y da un ejemplo concreto: todos los a√Īos, la Asamblea Consultiva Isl√°mica (Parlamento iran√≠) aprueba el presupuesto, del cual solo el 1 por ciento corresponde a la regi√≥n kurda.

A esto se suma la explotaci√≥n del medio ambiente. ‚ÄúEl Estado ha hecho muchas represas en los r√≠os, en una pol√≠tica sucia para acabar con el ecosistema de Kurdist√°n, lo que a su vez genera m√°s pobreza. Muchos pueblos quedaron vac√≠os porque sus pobladores se refugian en las ciudades grandes‚ÄĚ, destaca.

La integrante de la KJAR cuenta que Rojhilat ‚Äúes un centro de agua dulce‚ÄĚ del pa√≠s, por lo cual el gobierno central traslada ese recurso a otras zonas del pa√≠s que sufren la falta de este recurso o donde se asientan polos industriales. Esto genera que las zonas campesinas sufran sequ√≠as y pobreza, al punto de tener que abandonar sus casas. Maryam tambi√©n cuenta que al sur de Rojhilat se asientan los ahwazis, el pueblo √°rabe de Ir√°n, y que hace poco en esa regi√≥n ‚Äúhubo manifestaciones graves para rechazar el traslado del agua de una manera no profesional y de forma no ecol√≥gica‚ÄĚ.

***

La organizaci√≥n que integra Maryam forma parte del Movimiento de Liberaci√≥n de Kurdist√°n (MLK), que tiene su liderazgo en la praxis sistematizada por Abdullah √Ėcalan, fundador del Partido de los Trabajadores de Kurdist√°n (PKK), y que desde 1999 se encuentra encarcelado en la isla-prisi√≥n de Imrali, en Turqu√≠a.

Bajo el paradigma del confederalismo democrático, la KJAR integra una agrupación mayor, llamada KODAR, y al mismo tiempo participa de la Unión de Comunidades de Kurdistán (KCK), la principal organización del movimiento kurdo que aboga por la autonomía, la liberación de las mujeres, la organización comunal, el cooperativismo y la defensa de la ecología. A su vez, en Rojhilat existe el Partido por una Vida Libre (PJAK) y las Unidades de Defensa del Kurdistán Oriental (YRK), las fuerzas armadas de autodefensa que tienen organizaciones hermanas en las otras partes de Kurdistán.

‚ÄúKJAR tiene diferentes comit√©s, tanto social, pol√≠tico, ideol√≥gico, econ√≥mico y militar. Nuestro trabajo es luchar para la liberaci√≥n de las mujeres ‚Äďdetalla-. Desde KJAR, luchamos para crear un sistema de confederaci√≥n democr√°tica de mujeres en Ir√°n. Creemos en la auto-organizaci√≥n de las mujeres frente al sistema patriarcal y capitalista, y de forma aut√≥noma ante los estados patriarcales que est√°n gobernando estas tierras. Luchamos contra la cultura machista en estos pa√≠ses y en la misma comunidad kurda, porque en Oriente Medio el patriarcado lleva miles de a√Īos‚ÄĚ.

Como en todas las organizaciones del MLK, siempre se respetan las co-presidencias, integradas por una mujer y un hombre, adem√°s de tener espacios mixtos y s√≥lo de mujeres. En Ir√°n, la militancia y el trabajo pol√≠tico es clandestino, ya sea en las ciudades y pueblos, o en las monta√Īas, donde se asienta la insurgencia kurda.

‚ÄúEn Ir√°n hay dos alas dentro del gobierno, que son la reformista y conservadora. √Čstos √ļltimos son ultra-religiosos. Los dos son del mismo gobierno. Juegan entre ellos para equilibran un poco la crisis interna y as√≠ poder controlar mejor a los pueblos. Pero en estos gobiernos no est√° permitido ning√ļn partido pol√≠tico de izquierda o socialista. Ni siquiera dentro de los mismos reformistas y conservadores est√° permitido ning√ļn representante real de los pueblos. Por eso, el trabajo es clandestino y por eso mismo hay un nivel tan alto de ejecuciones y represi√≥n‚ÄĚ, indica.

Maryam resumen en pocas palabras lo que implica su lucha y la de sus compa√Īeras: ‚ÄúA nosotras, la Rep√ļblica Isl√°mica no nos juzga por feministas o como activistas pol√≠ticas. Nos juzgan como enemigas de Dios‚ÄĚ.

***

Una de las principales v√≠ctimas de la represi√≥n del Estado iran√≠ son los kolbers, pobladores kurdos que trasladan mercanc√≠as de forma ilegal por las fronteras. A Ir√°n, ingresan alimentos, ropas, electrodom√©sticos, combustible y alcohol, este √ļltimo prohibido en el pa√≠s. Maryam se√Īala que existe ‚Äúuna red de kolbers, porque la gente no tiene trabajo, no puede alimentar a sus familias, entonces van a las fronteras y por poco dinero trasladan estos productos hacia Ir√°n y mueren diariamente‚ÄĚ.

Un informe publicado por la plataforma Kolbarnews a principios de a√Īo, revel√≥ que en 2020 un total de 67 kolbers murieron en la zona fronteriza entre Ir√°n y Turqu√≠a, y otros 163 resultaron heridos. La cifra real, seg√ļn la plataforma, es mayor, ya que la recopilaci√≥n de casos se realiz√≥ contabilizando las muertes registradas por la polic√≠a o publicadas en los medios de comunicaci√≥n. En el informe se detall√≥ que 59 kolbers murieron como resultado de ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad iran√≠ y turca. Desde la plataforma advirtieron que ‚Äúla matanza deliberada de kolbers se ha incrementado desde finales de 2018‚ÄĚ.

El t√©rmino kolber (o kolbar) est√° compuesto por los t√©rminos kurdos ‚Äúkol‚ÄĚ (espalda) y ‚Äúbar‚ÄĚ (carga). A su vez, est√°n los ‚Äúkesibkar‚ÄĚ, quienes viajan de pueblo en pueblo para encontrar compradores para las mercanc√≠as que fueron tra√≠das por la frontera.

‚ÄúHace unos d√≠as, el Estado turco bombarde√≥ a un grupo de kolbers y hasta el momento murieron dos ‚Äďdice Maryam-. Los soldados iran√≠es matan diariamente a los kolbers. Todo esto es consecuencia de esta pol√≠tica de colonialismo econ√≥mico, que no solo afecta a las personas sino que afecta a la naturaleza y al ecosistema de esta zona‚ÄĚ.

La semana pasada, la agencia de noticias ANF inform√≥ que los dos kolbers de los que habla Maryam murieron ‚Äúen ataque a√©reo turco llevado a cabo el 10 de septiembre sobre el tri√°ngulo entre BaŇükale, provincia de Van, el pueblo de Bilindbasan, en Y√ľksekova, y el pueblo de Kurani, en Urmia, en Ir√°n‚ÄĚ.

Los kolbers eran Sozdar Ehmedi, de 19 a√Īos, y EliŇüen Ehmedi, un adolescente de 16 a√Īos. Sus cuerpos ahora descansan en Kurani, la tierra que los vio nacer.

***

Maryam vuelve otra vez Marivan, ‚Äúel punto cero de la frontera con el Kurdist√°n de Irak‚ÄĚ, como ella misma describe a su ciudad, ‚Äúa la que nunca han podido asimilar‚ÄĚ. Esta vuelta, como muchas veces le sucede, es a trav√©s de las palabras, los recuerdos y el compromiso de liberaci√≥n de su pueblo. Volver, asegura Maryam, ‚Äúes un sue√Īo que tiene cada kurda que lleva a√Īos afuera de su tierra‚ÄĚ. Y agrega: ‚ÄúAunque me considere internacionalista, siempre tengo mi coraz√≥n en el pa√≠s‚ÄĚ.

‚ÄúKurdist√°n es un pa√≠s muy bonito, con m√ļsica, bailes, monta√Īas, valles. En √°rabe lo llaman yanna, que quiere decir ‚Äėpara√≠so‚Äô. Cuando llegaron los persas, lo llamaron behesht, que significa lo mismo. Es una tierra muy bonita, pero es v√≠ctima de muchos a√Īos de guerra y de violencia. Entonces siempre dejas tu coraz√≥n ah√≠‚ÄĚ, cuenta.

‚ÄúEl pueblo kurdo da alegr√≠a a Oriente Medio cuando escuchan su m√ļsica o participas en las fiestas. Adem√°s, la religi√≥n nunca fue una cosa radical en Kurdist√°n ‚Äďdescribe-. El pueblo kurdo es uno de los m√°s antiguos de Oriente Medio y ese territorio es la cuna de la civilizaci√≥n, entonces nunca va a haber un muro entre nosotras y nuestra tierra‚ÄĚ.

Las √ļltimas palabras de Maryam son una esperanza aferrada en el aire: ‚ÄúCreo que la resistencia del Movimiento de Liberaci√≥n de Kurdist√°n nos traer√° la libertad. Y podr√© volver a mi pueblo, pero no yo sola, sino que voy a llevar mucha gente para que vean lo maravilloso que es‚ÄĚ.

FUENTE: Leandro Albani / La tinta

<!–

–>