Compartimos una breve carta de Miguel Cod贸n Belmonte, escrita desde la c谩rcel de Topas (Salamanca), denunciando las agresiones y vejaciones por parte del funcionariado penitenciario. Aislamiento, incomunicaci贸n y tortura caracterizan a los cuerpos penitenciarios de este nuestro estado espa帽ol. En estas l铆neas el compa帽ero actualiza su situaci贸n.

C谩rcel de Topas. 25 enero 2023.

Hola X, tesoro. Lo primero te suplico perd贸n por haber tardado tant铆simo en escribirte. FELIZ A脩O 馃槈

El d铆a 23 de Diciembre del 2022 le d铆 a uno un tibiazo en su espinilla y se la part铆 por dos sitios; a 茅l lo mandaron al hospital de Valladolid y a m铆 me metieron el art. 75.1 del R.P. Que es propuesta del primer grado. Desde el 23 del mes pasado hasta d铆a de ayer he estado en aislamiento sin pertenencia alguna e incomunicado y hoy me dieron tu 煤ltima carta en sobre azul cielo y te respondo con rapidez. Total, el agredido no quiso denunciarme, por lo tanto no me metieron el primer grado.

Me tuvieron en aislamiento con trato inhumano; los dos primeros d铆as no me ataron con correas homologadas sino esposado con unos grilletes en una mu帽eca en la pata de una cama anclada al suelo y bastante apretados. Me tra铆a el carcelero la comida y yo le tiraba la bandeja encima; vino un jefe de servicio al que llaman el Karateka y me abri贸 la ceja con el mango de una extensible.

Bueno, espero que lo publiques.

Espero tu carta. TE QUIERO AMIGA.