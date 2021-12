Unas simples palabras. Comunicado del compañero Ignacio Avaca

Hay muchas cosas ke quisiera decirles, y, en mi opinión, las palabras siempre kedarán cortas para expresar la intensidad y la particularidad de lo ke siento. Kisiera agradecerles a todxs y cada unxs sin tener ke repetir un “gracias”, sino ke con una mano cuando la necesiten, con hechos y no con letras, sin embargo, en ese momento, kizá, la única acción ke me keda es seguir resistiendo como, hasta ahora, lo he hecho ajunto a mi hermano de sangre, y junto a lxs hermanxs subversivxs, akí en Rancagua, Santiago, o cualkier cárcel del mundo.

No hay día ke no anhele un poco de la libertad “de la calle”, la ke, aunque muchas veces ilusoria y convertida en un presidio a cielo abierto, material a veces, e inmaterial muchas otras, es, sin duda, preferible a estar en este yermo patio. No hay día ke no mire a los Álamos ke se mueven con el viento, altos y lejanos al alambre de púas, el concreto y las miradas de los gendarmes, y desearía estar acariciando el verdor de algún árbol, el calor de un abrazo cómplice, o la intensidad del encuentro de mis ojos y los de alguien ke no he visto hace tiempo. Pero sé también ke todo esto es parte de lo he decidido, ke, aunque me duela, y no desee la cárcel para nadie, jamás ha sido una novedad este destino, jamás ha sido novedad resistirlo e intentar erosionar sus estructuras (físicas y mentales) lo más ke podamos, romper su rigidez y confinamiento. Y, aunque hay cosas en ke se ke he fallado, o ke pudieron haber sido mejores en cuanto a mi experiencia akí, estoy seguro ke no hay nada ke no pueda aprender de ello para mi presente, la constante autocritica ha sido siempre, para mí, no una necesidad, sino una decisión de vida ke, aunque a veces dolorosa, trae consigo lo único ke me aventuro a creer ke es una “ley universal”: el constante cambio.

Por el resto de esta vida (y kizá de otras), estaré agradecido con lxs amigxs, afines, hermanxs y amores, y aunque me inunde la rabia, la pena y la impotencia, se ke tarde o temprano, de uno u otro modo, les veré de nuevo.

“(…)con un corazón amoroso ke se desnuda ante el camarada, con una mano tierna y la otra armada(…)

-G. Pombo da Silva

ENJAULADO, JAMÁS DERROTADO!

MUERTE A TODAS LAS JERARKÍAS!

Ignacio Avaca

20 de Noviembre, 2021