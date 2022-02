–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga February 23, 2022 19 puntos de vista

COMUNICAT DE PREMSA DE “SALVEM EL TREN” DE L鈥橝LCOI脌-EL COMTAT

Unes 90 persones participen en l鈥檈xcursi贸 convocada per Salvem el Tren.

La plataforma qualifica d鈥櫭▁it la convocat貌ria i anuncia que a finals de mar莽 programar脿 noves rutes amb el tren com a mitj脿 de transport.

Excursionistes de totes les edats, arribats a Agres en tren, han caminat fins a Agullent, des d鈥檕n han tornat cap als punts d鈥檕rigen.

Entre 80 i 90 persones han participat el mat铆 de diumenge en l鈥檈xcursi贸 reivindicativa convocada per la Plataforma Salvem el Tren de l鈥橝lcoi脿-Comtat, en defensa de la l铆nia ferrovi脿ria Alcoi-Val猫ncia.

Ha sigut la primera de les excursions organitzades per la Plataforma utilitzant el tren com a mitj脿 de transport. Amb aquesta activitat, a m茅s de promoure l鈥櫭簊 del tren, es vol reivindicar la import脿ncia que t茅 tamb茅 per a l鈥櫭簊 excursionista, ja que permet aproximar-se als punts d鈥檈ixida i d鈥檃rribada de nombroses excursions per les nostres comarques sense haver d鈥檜tilitzar vehicles particulars.

Poc abans de les 9 del mat铆 un nombr贸s grup d鈥檈xcursionistes han pujat al tren a l鈥檈staci贸 d鈥橝lcoi; al grup inicial s鈥檋an afegit altres persones que han pujat al tren a Cocentaina i altres que esperaven al baixador d鈥橝gres. Des d鈥檃ll铆 s鈥檋a iniciat l鈥檈xcursi贸 a peu fins a Agullent.

Salvem el Tren ha valorat molt positivament la participaci贸 en aquesta activitat i ha anunciat que preveu organitzar altres excursions seguint la mateixa f贸rmula d鈥櫭簊 combinat de tren i senderisme. La pr貌xima previsiblement es dur脿 a terme el 27 de mar莽, tot i que l鈥檌tinerari encara no s鈥檋a decidit.

La Plataforma recorda que el tren ha sigut un important recurs per a generacions d鈥檈xcursionistes i grups juvenils, que gr脿cies a aquest mitj脿 han pogut fer excursions diverses a les nostres comarques. Tot i aix貌, l鈥檕rganitzaci贸 vol aclarir que l鈥櫭簊 excursionista 茅s un nom茅s un dels usos que pot facilitar el ferrocarril. All貌 que reivindica no 茅s un tren exclusivament tur铆stic o pintoresc, sin贸 un mitj脿 de transport 煤til i funcional, que puga ser una alternativa digna al transport per carretera per als usos quotidians de despla莽aments al treball, als estudis, etc. 脡s a dir, un tren en condicions, amb una velocitat acceptable, puntual, amb horaris freq眉ents i adequats, accessible, c貌mode i amb tarifes m茅s econ貌miques.

Per a Salvem el Tren la situaci贸 d鈥檈merg猫ncia clim脿tica refor莽a encara m茅s la necessitat i import脿ncia creixent de millorar la l铆nia Alcoi-Val猫ncia i fomentar a les nostres comarques el tren per al despla莽ament de persones i el transport de mercaderies.

Per la millora del tren Alcoi-Val猫ncia!

No podem perdre el tren del futur!

Plataforma “Salvem el Tren” de l鈥橝lcoi脿-el Comtat



.

Twitter: https://twitter.com/salvemeltren

Facebook: https://www.facebook.com/salvemeltren/

Instagram: https://www.instagram.com/salvemeltren/