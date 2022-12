–

De parte de Indymedia Argentina December 28, 2022 219 puntos de vista

N茅stor Yapura Montes muri贸 en el Hospital Guti茅rrez tras ser internado tard铆amente. Estaba alojado en la Unidad Penal N掳 1 donde no accedi贸 a la atenci贸n b谩sica y adecuada de su salud hasta que su cuadro se torn贸 grave. La salida de la Unidad hacia un hospital extramuros reci茅n se dio a partir de presentaciones judiciales realizadas por la Comisi贸n Provincial por la Memoria (CPM) que al enterarse del caso interpuso un habeas corpus en su calidad de Mecanismo Local de prevenci贸n de la tortura y realiz贸 diferentes gestiones. Otro caso que demuestra la urgente necesidad del pase de la Direcci贸n de Salud Penitenciaria dependiente del Ministerio de Justicia a la 贸rbita del Ministerio de Salud provincial.

La primera alerta en la CPM se dio a partir de la denuncia de un compa帽ero de pabell贸n de Yapura. 鈥淗abiendo adelgazado m谩s de 20 kilos, no puede ingerir alimentos por problemas g谩stricos a lo cual se suma una protuberancia en su cuello con inflamaci贸n constante (鈥) El deterioro en su salud es severo, se encuentra postrado en su cama. El 谩rea de Sanidad de esta unidad no le brinda atenci贸n m茅dica no procura su externaci贸n a centro m茅dico de mayor complejidad para ser evaluado por profesionales de la salud鈥, dec铆a el mensaje. El detenido estaba en un pabell贸n com煤n y al cuidado de sus compa帽eros sin siquiera acceder al 谩rea de sanidad de esa c谩rcel. Con esta informaci贸n desde el organismo se interpuso un habeas Corpus ante el TOC N掳 3 de Mercedes que lo ten铆a a su cargo.

El Tribunal hizo lugar a la presentaci贸n y tras concertar una audiencia virtual con el detenido reconoci贸 un 鈥渆mpeoramiento de las condiciones de detenci贸n鈥 a partir de la falta de atenci贸n a su salud por lo que dio intervenci贸n a la Direcci贸n de Salud Penitenciaria del S.P.B. para que adopte las medidas necesarias para que 鈥渟e le practiquen al encartado Yapura en un hospital extramuros y de modo urgente todos los estudios y pr谩cticas m茅dicas necesarias para determinar diagn贸sticos de las afecciones que presenta y tratamiento a seguir鈥. Tambi茅n solicit贸 que iniciara gestiones para trasladarlo a la Unidad penitenciaria N掳 22 donde funciona una unidad hospitalaria.

La resoluci贸n favorable de este H谩beas Corpus tuvo lugar a fines de noviembre. Sin embargo, de acuerdo a lo trascendido en la prensa N茅stor Yapura muri贸 este diciembre despu茅s de estar unos 9 d铆as internado en el Hospital Gutierrez a donde hab铆a llegado desde la UP N掳1. Al ser ingresado en el hospital qued贸 en terapia intensiva en grave estado y luego muri贸.

Este es un caso m谩s que da cuenta, con el peor desenlace, de la grave crisis sanitaria en la que se encuentra el sistema penitenciario bonaerense. En el 煤ltimo informe de la CPM sobre encierro y pol铆ticas de seguridad, realizado a partir del trabajo de monitoreo constante en el encierro, se relevaron en 2021, 199 muertes en las c谩rceles provinciales. Ocho de cada diez de esas muertes ocurrieron por problemas de salud no asistidos.

Fuente: https://www.andaragencia.org/unidad-n-1-de-olmos-un-detenido-murio-por-no-recibir-atencion-medica-adecuada/