El pasado diciembre, Fern谩ndez Ma帽ueco, presidente de la Junta de Castilla y Le贸n, romp铆a su gobierno de coalici贸n con Ciudadanos, anticipando las elecciones auton贸micas, previstas para 2023, para el 13 de febrero de este mismo a帽o. Las intenciones de Ma帽ueco se vislumbraban desde hace meses, dada su creciente debilidad parlamentaria tras la moci贸n de censura presentada contra su gobierno en marzo de 2021. Sin embargo, este movimiento no puede ser entendido unicamente en clave auton贸mica. Forma parte de una estrategia nacional para acabar de enterrar a Ciudadanos, sin honores por los servicios prestados al Partido Popular, y despejar el camino de Pablo Casado hacia La Moncloa, de la mano de la formaci贸n ultraderechista Vox. As铆, el Partido Popular pretende llegar a las elecciones generales de 2023 con solo dos partidos en el espacio pol铆tico de la derecha y con el impulso otorgado por recientes victorias en Madrid, Castilla y Le贸n y Andaluc铆a.

La precampa帽a ya ha comenzado, con la difusi贸n intencionada de bulos por parte de Ma帽ueco o sus defensas del concepto ayusiano de libertad, unido a la no implantaci贸n de ninguna medida para intentar suavizar el avance de la sexta ola del Covid. Resulta curioso que el presidente que mantuvo durante semanas un toque de queda a las ocho de la tarde, declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo, se dedique a emular ahora a la presidenta madrile帽a, denostando una clara falta de perfil pol铆tico propio.

Pero m谩s all谩 de las ocurrencias grandilocuentes del se帽or Ma帽ueco, la situaci贸n econ贸mica y social en Castilla y Le贸n no ha mejorado en absoluto en estos dos a帽os de legislatura, sum谩ndose as铆 a los treinta y dos a帽os de desgobierno del Partido Popular. La situaci贸n demogr谩fica de la comunidad es dram谩tica, con varias de nuestras provincias encabezando los rankings nacionales de p茅rdida de poblaci贸n. Los a帽os de desgobierno e inoperancia del Partido Popular tambien nos han otorgado el privilegio de liderar el ranking nacional de saldo vegetativo negativo (diferencia entre nacimientos y defunciones) y de ser la comunidad con mayor porcentaje de j贸venes aut贸ctonos que se ven obligados a vivir fuera de Castilla y Le贸n, ante la falta de oportunidades laborales. Como marca propia, este gobierno ha incrementado sus ataques contra la sanidad p煤blica rural, pretendiendo el cierre de consultorios m茅dicos bajo la falaz argumentaci贸n de la rentabilidad econ贸mica.

Ante esta situaci贸n, se hace m谩s evidente que nunca la necesidad de articular un proyecto alternativo de comunidad desde la izquierda transformadora. Sin embargo, la situaci贸n se antoja complicada. A la hist贸rica debilidad del espacio pol铆tico transformador en Castilla y Le贸n, como puede observarse en los resultados electorales obtenidos por PCE-IU/ Podemos que se visualizan el Gr谩fico 1, se une el auge considerable de la desafecci贸n pol铆tica y la desmovilizaci贸n, cada vez m谩s evidente, de los votantes progresistas[1].

Gr谩fico 1. N煤mero de procuradores obtenidos por la izquierda transformadora.

Fuente: Junta de Castilla y Le贸n.

Sin embargo, hay algunas razones que nos permiten mantener un cierto optimismo. La primera de ellas es que, por primera vez desde el a帽o 2015, unicamente se presentar谩 una candidatura en el espacio de la izquierda transformadora. Esto implica una reducci贸n de los efectos perniciosos, psicol贸gicos y mec谩nicos, del sistema electoral a nuestro espacio pol铆tico. Dejando de lado los efectos psicol贸gicos, es relevante destacar que, en el a帽o 2019, Podemos obtuvo dos esca帽os, por Le贸n y por Burgos, qued谩ndose a escasos 3.000 votos de obtener el esca帽o por Valladolid, donde obtuvo cerca de 14.000 votos. Izquierda Unida, por su parte, perdi贸 su representaci贸n parlamentaria, y obtuvo casi 12.000 votos en esta provincia. Esta situaci贸n deber铆a hacernos reflexionar sobre la importancia de la unidad pues, aun suponiendo una penalizaci贸n de un sector de votantes descontentos con la coalici贸n, es veros铆mil pensar que una candidatura conjunta hubiese obtenido los tres diputados y, con un 5% de voto regional, grupo parlamentario propio en las Cortes.

Otra raz贸n para el combate del des谩nimo es la creciente visibilidad de nuestro espacio pol铆tico nacional, encarnado en la figura de Yolanda D铆az. Su labor y solvencia al frente del Ministerio de Trabajo, realizando pol铆ticas en favor de la mayor铆a social como la reforma laboral, aportan empuje a nuestro espacio. Conviene recordar que los mejores resultados obtenidos por la izquierda transformadora en Castilla y Le贸n provienen de la influencia del clima pol铆tico estatal: en 1995 bajo la direcci贸n de Julio Anguita y en 2015 con la ruptura del sistema de partidos. Resulta evidente que estas elecciones son excesivamente prematuras para el proyecto transformador encarnado en Yolanda D铆az; sin embargo, su alta valoraci贸n social, fruto de su trabajo pol铆tico al frente del Ministerio de Trabajo, debe hacernos reflexionar sobre las demandas de la ciudadan铆a progresista.

El tercer e inesperado motivo que nos permite mantener cierto optimismo ha sido la oportunidad de la izquierda transformadora para situarse en el centro del tablero con la pol茅mica de las macrogranjas. La difusi贸n del bulo contra Alberto Garz贸n por parte de Fern谩ndez Ma帽ueco y la posici贸n tibia y c贸mplice del Partido Socialista ha otorgado a Unidas Podemos iniciativa y perfil propio, contraponi茅ndose al modelo de Comunidad del Partido Popular. Si bien esta pol茅mica previsiblemente pasar谩, ha servido para empezar la precampa帽a visibilizando la propuesta transformadora para Castilla y Le贸n.

Un proyecto para Castilla y Le贸n

Intentar aportar ideas para vertebrar una estrategia, de cara a las elecciones auton贸micas, que visibilice nuestra propuesta para Castilla y Le贸n no resulta sencillo. Las l铆neas que siguen no pretenden constituirse como un corpus robusto y exhaustivo, sino simplemente aportar algunas claves que deber铆an ser tenidas en cuenta, al menos en el debate de ideas.

La primera cuesti贸n, aunque pueda ser acusada de obvia, es la necesidad de conocer la realidad de Castilla y Le贸n y su heterogeneidad social y econ贸mica, que poco se parece a c贸mo se la retrata en el debate pol铆tico reciente. Prueba ic贸nica de este desnortamiento se observa en c贸mo se engalanan los se帽oritos de Vox para visitar capitales de provincia que poco tienen que ver con el mundo rural que creen estar visitando. As铆, aunque los debates en las televisiones nacionales parezcan centrarse en las problem谩ticas, evidentemente relevantes, del mundo rural, no hay que olvidar que la poblaci贸n castellanoleonesa es eminentemente urbana, residente en las capitales de provincia, u otras ciudades, y en municipios aglutinados alrededor de estas[2]. En este sentido, conviene recordar que el grueso electoral del espacio de Unidas Podemos se encuentra en las 谩reas urbanas de la comunidad: capitales de provincia y municipios aleda帽os y ciudades como Aranda de Duero, Miranda de Ebro o Ponferrada, entre otras. Concretamente, en los barrios de tradici贸n obrera, como Gamonal en Burgos, Palomera en Le贸n o Delicias en Valladolid.

Por ello, conviene huir de generalizaciones y retratos de una comunidad que no existe. Castilla y Le贸n es una comunidad diversa; ni siquiera una problem谩tica tan com煤n a toda la comunidad, como la p茅rdida de poblaci贸n, se presenta del mismo modo. No es igual la p茅rdida de poblaci贸n joven que sufren algunas capitales de provincia, dada la incapacidad de absorci贸n del mercado laboral, que la que sufren comarcas castellanas fruto del proceso de desagrarizaci贸n iniciado hace m谩s de un siglo, que la que sufren en las comarcas mineras de Le贸n, fruto del reciente cierre de la miner铆a. Lo que tienen en com煤n es la centralidad del trabajo en la problem谩tica, eje sobre el que la izquierda transformadora deber铆a vertebrar su propuesta pol铆tica. Un apunte importante antes de seguir es que, en estas elecciones, es probable que veamos un resurgir del leonesismo pol铆tico, no vinculado a las plataformas de la Espa帽a Vaciada, como respuesta al proceso de desindustrializaci贸n que lleva azotando a la provincia de Le贸n en las 煤ltimas d茅cadas.

En definitiva, el proyecto transformador deber铆a huir de generalizaciones anal铆ticas y respuestas pol铆ticas basadas en la grandilocuencia como el t铆pico cambio por el cambio. Los mensajes deben bajarse a la realidad concreta, estudiada en profundidad, y girar en torno a las preocupaciones reales y cotidianas de la ciudadan铆a castellanoleonesa. Esto no quiere decir que el mensaje deba ser una concatenaci贸n de propuestas pues, de hecho, hay elementos que permiten construir una l铆nea discursiva en base a las preocupaciones de la ciudadan铆a progresista de Castilla y Le贸n. En el Gr谩fico 2 se pueden observar una recodificaci贸n del principal problema de la comunidad para la ciudadan铆a progresista.

Gr谩fico 2. Principal problema de los ciudadanos de izquierdas en CyL.

Fuente: Bar贸metro SOCYL. 2020.

El principal problema de Castilla y Le贸n para las personas situadas en la izquierda es el mercado laboral y la precariedad, seguido de la preocupaci贸n por la situaci贸n demogr谩fica. Estos elementos deben constituirse como los ejes sobre los que pivote el discurso pol铆tico de la izquierda transformadora para Castilla y Le贸n junto a la defensa de los servicios p煤blicos como las infraestructuras, la sanidad o la educaci贸n p煤blica. Este discurso debe construirse de tal manera que no sea concebible que se hable de un eje independiente de los otros dos ejes, pues no se pueden entender los unos sin los otros. Precisamente ah铆 radica la diferencia del proyecto de futuro que se propone desde la izquierda transformadora con la propuesta de las plataformas de la Espa帽a Vaciada. Hablar de la situaci贸n demogr谩fica aisl谩ndola de la situaci贸n del mercado de trabajo y de la necesidad de su transformaci贸n, en el que las instituciones p煤blicas deben jugar un papel destacado, no es m谩s que vender humo. Esto explica que los profesionales de esta materia, huyendo de un barco que se hunde, hayan copado las listas de estas plataformas.

Castilla y Le贸n tiene muchos problemas tras d茅cadas de mala gesti贸n. Conviene combatir el des谩nimo y la resignaci贸n, y hacer ver que la situaci贸n es reversible. Para ello no vale el cambio por el cambio que propone el Partido Socialista, ni enga帽ar a la ciudadan铆a. Los problemas arrastrados durante d茅cadas no se solucionar铆an en una legislatura ni obteniendo la mayor铆a absoluta, pero la voluntad pol铆tica es condici贸n sine qua non.

La izquierda transformadora debe aportar soluciones concretas a los problemas de la comunidad. Desde dar respuesta a los problemas de la sanidad p煤blica, como la intencionalidad de cierre de los consultorios rurales o que haya provincias sin servicio de radioterapia para pacientes oncol贸gicos, hasta los problemas de acceso a los cajeros en amplias zonas de la regi贸n. Menci贸n especial se merece el debate acerca de la movilidad en la comunidad aut贸noma m谩s extensa de Espa帽a. La penosa situaci贸n de parte de las carreteras auton贸micas, unida a la mala comunicaci贸n del transporte p煤blico en diversas zonas, nos debe obligar a repensar cu谩l debe ser el modelo de movilidad en la regi贸n. Sin embargo, probablemente el reto m谩s grande al que nos enfrentemos sea la transformaci贸n del modelo econ贸mico y laboral que posibilite el desarrollo de una vida plena dentro de Castilla y Le贸n, sin tener que emigrar a otras comunidades. Para esta transformaci贸n, el papel activo de las instituciones p煤blicas ser谩 fundamental, avanzando hacia una pol铆tica de reindustrializaci贸n de la comunidad que aporte empleo de calidad, de forma sostenible, y que no se gu铆e 煤nicamente por la satisfacci贸n de los intereses privados de los de siempre.

En definitiva, e independientemente de los resultados electorales, las elecciones en Castilla y Le贸n son una oportunidad para hacer ver la existencia de dos proyectos antag贸nicos para Castilla y Le贸n. De un lado, el modelo conservador y neoliberal que representa el Partido Popular, que lleva treinta a帽os sin aportar soluciones a los problemas de la comunidad, condenando a la precariedad y la emigraci贸n a los j贸venes castellanoleoneses. Por otro lado, el modelo del espacio pol铆tico transformador, encarnado en la marca de Unidas Podemos, que ha demostrado no solo voluntad pol铆tica, sino tambien solvencia y capacidad de gesti贸n en los municipios donde gobierna o cogobierna, como Zamora, Valladolid, Segovia o Astorga, entre muchos otros.

Durante la campa帽a, conviene remarcar las diferencias con el proyecto del Partido Socialista para intentar dinamitar la din谩mica del voto 煤til que tanto da帽o nos ocasiona. Al fin y al cabo, no hay utilidad sin proyecto pol铆tico y el Partido Socialista tristemente se ha escudado en un posicionamiento cobarde para no molestar a los grandes poderes econ贸micos con intereses en Castilla y Le贸n. Prueba de ello, ha sido su tibio y c贸mplice posicionamiento respecto al bulo de las macrogranjas. Frente a la tibieza, la posici贸n pol铆tica de la izquierda transformadora siempre ha sido y ser谩 clara: defender los intereses de los trabajadores castellanoleoneses frente a los grandes poderes econ贸micos a los que solo les importa engrosar sus beneficios, sean macrogranjas, constructoras o casas de apuestas, que hacen negocio con los problemas sociales que tienen nuestros barrios.

En suma, nuestro proyecto tiene que ver con construir una Castilla y Le贸n con futuro, en la que los j贸venes no nos veamos obligados a emigrar de nuestra regi贸n hacia otras zonas de Espa帽a, o del extranjero, ante la falta de oportunidades laborales y vitales en la comunidad. En este sentido, no es casualidad que la juventud se haya constituido como el activo electoral m谩s importante de nuestro espacio pol铆tico.

Gr谩fico 3. Probabilidad predicha de voto a IU + Podemos en funci贸n de la edad.

Fuente: CIS. Bar贸metro auton贸mico preelectoral de 2019.

Pero m谩s all谩 de la importancia de la juventud en la base electoral del espacio transformador, los j贸venes castellanoleoneses son (somos) el futuro de la comunidad. Sumarlos para construir una Castilla y Le贸n en la que podamos desarrollar nuestros proyectos vitales debe ser una prioridad. Debemos construir una Castilla y Le贸n para sus ciudadanos, en la que merezca la pena y se pueda vivir. No nos resignemos y perdamos el sue帽o de poder desarrollar nuestra vida en la comunidad. Trabajemos para transformar Castilla y Le贸n en una comunidad con futuro.

Trabajemos por el derecho a quedarnos; trabajemos por el derecho a volver.

V铆ctor Gago Rivas (@Victor_GR) es soci贸logo por la Universidad de Salamanca, con m谩ster en an谩lisis pol铆tico y electoral por la Universidad Carlos III de Madrid.

Notas

[1] Bay贸n, Eduardo. (21 de enero de 2022). Desmovilizaci贸n en la izquierda en el nuevo ciclo electoral. Publico. Recuperado de: https://blogs.publico.es/otrasmiradas/55947/desmovilizacion-en-la-izquierda-en-el-nuevo-ciclo-electoral/

[2] Ojeda, Dar铆o; Zuil, Maria y M谩rquez, Roc铆o. (15 de enero de 2022). Las dos caras de Castilla y Le贸n: mucho pueblo, pero una poblaci贸n m谩s urbana que rural. El Confidencial. Recuperado de: https://www.elconfidencial.com/espana/2022-01-15/castilla-leon-poblacion-economia-agricultura-industria_3358317/

Fotograf铆a de Dani Gago.