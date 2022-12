–

VERACRUZ, M├ęxico. El momento en que el tintineo navide├▒o empieza a sonar fuerte, para las sesenta integrantes de Mujeres Unidas para la Conservaci├│n de sus Bosques es la temporada m├ís especial del a├▒o. Para ellas la Navidad significa cuidar el bosque, trabajar en equipo y obtener ingresos para sus familias. Se han convertido en artesanas a partir de lo que el bosque les da. A cambio, el bosque recibe de ellas una oportunidad de vivir y ellas, recursos econ├│micos para afrontar la supervivencia. Por Agencia Presentes.

Lo primero que deben hacer, dice Luc├şa Valdez Cruz, es salir al bosque de oyamel ÔÇôabeto nativo que crece en las monta├▒as de la zona central y tambi├ęn en el sur de MexicoÔÇô, para podar la parte inferior de los ├írboles. Con las ramas que obtienen, regresan a sus casas a formar coronas y arbolitos navide├▒os. Las personas los comprar├ín para adornar sus hogares en las fiestas y darle ese olor caracter├şstico del pino, sin da├▒ar el medio ambiente.

Las Mujeres Unidas para la Conservaci├│n de sus Bosques se conformaron con la ayuda de una maestra de la Universidad Veracruzana. Arrancaron en el 2007 en la localidad El Conejo en Perote, un sitio considerado de muy alta vulnerabilidad. Las 1044 personas que seg├║n el Instituto Nacional de Geograf├şa habitan en El Conejo, est├ín ligadas al bosque de oyamel que forma parte del Cofre de Perote o (Nauhcampat├ępetl del n├íhuatl cerro de cuatro lados) y que desde 1937 es un Parque Nacional (abarca varios municipios), protegido oficialmente por los mecanismos mexicanos.

La Comisi├│n Nacional de ├üreas Naturales Protegidas reporta que all├ş habitan 551 especiales de flora y fauna silvestre. Y all├ş nacen cuatro cuencas hidrogr├íficas con lo que se convierte en un generador de agua muy importante.

De trabajadoras del hogar a guardianas del bosque

Luc├şa Valdez cuenta que ella y la mayor├şa de quienes integran el grupo, eran trabajadoras del hogar, por eso cuando la invitaron al proyecto quiso saber de qu├ę se trataba. ÔÇť├ëramos amas de casa, no nos ocup├íbamos en otra cosa. En el 2007 empez├│ a venir la universidad. Nos empezaron a dar clases de c├│mo sembrar verdura o eso y ya despu├ęs lleg├│ una maestra (la investigadora Mar├şa del Rosario Pineda L├│pez). Y empez├│ a ver las necesidades del pueblo. Que a qu├ę nos dedic├íbamos y todo y pues (nos dijo) que ustedes necesitan una ayuda y vamos a ver en qu├ę formaÔÇŁ, narra Luc├şa a Presentes.

Fue la maestra quien les dio la gu├şa. Y con su trabajo y persistencia, las mujeres de El Conejo la hicieron realidad. Blanca Itzela se r├şe al recordarlo. Confiesa que no cre├şa que fuera a cierto que pod├şan lograr un proyecto como el que han hecho, pero quiso confiar. Junto a sus compa├▒eras estuvo armando los primeros materiales navide├▒os del a├▒o y sosteniendo entre sus manos una de las ramas m├ís gruesas, que debe trabajar para hacer el pinito que est├ín construyendo.

En aquel 2007, primero deb├şan que obtener permisos, dice Pineda L├│pez, porque el Parque Nacional no permite recolectar o utilizar ning├║n recurso natural. Por eso se acercaron a las instancias oficiales a buscar apoyos. El apoyo lleg├│ como parte del Programa de Conservaci├│n para el Desarrollo Sostenible (Procodes). Brinda un apoyo econ├│mico para promover la conservaci├│n de los ecosistemas debido a que la zona natural protegida tiene un gran problema: los incendios. Seg├║n la Conanp se deben a las quemas agropecuarias de pastizales, al uso de fuego para cacer├şa furtiva y a rencillas por l├şmites mal delimitados.

Por poner un ejemplo de la gravedad: Conanp señala que en 1998 un incendio afectó más de 3 mil hectáreas de las 11 mil 530 que abarca el área. Desde ese año comenzaron a podar los pinos de 23 hectáreas. Lo hacen dos metros hacia abajo en los meses de junio y noviembre, a cambio de un recurso económico que se reparte entre las integrantes del grupo.

Cómo trabajan contra la quema de árboles

Luc├şa Valdez cuenta que los dos metros son la zona donde se secan las ramas y cuando el fuego se acerca, tienen m├ís posibilidades de arder. As├ş el fuego se extiende poco a poco abarcando m├ís y m├ís ├írboles, a mitad del bosque, sin que nadie lo vea hasta que la afectaci├│n es mayor. Al quitar esa parte, explica, se hace una especie de protecci├│n natural para que el siguiente ├írbol no tome el fuego, ni el siguiente, ni el siguiente, evitando as├ş la propagaci├│n de los incendios.

ÔÇťAl bosque lo tenemos que cuidar y por eso hacemos estas cosas, para que no le quite uno la vida a los ├írboles. Si tiramos el bosque no va a haber agua para los ni├▒os, (ÔÇŽ) Con esta poda se poda la rama que se le puede secar a los ├írboles. Entonces ya cuando hay un incendio no se quema el ├írbol, porque de abajo est├í podado y evita que la rama ardaÔÇŁ, dice Alba Martinez. Junto a ella juguetea su ni├▒a de cuatro a├▒os, quien a veces le pide ir al ÔÇśmonteÔÇÖ a jugar.

Alba es ama de casa y comenz├│ en el grupo cuando Luc├şa le pidi├│ ayuda para armar algunas piezas que le tocaban a ella. Con el tiempo se integr├│ y ahora recibe parte del recurso de las ventas. Al otro lado de la videollamada, Alba trabaja sobre una base triangular en la que va trenzando las ramitas mientras intenta que parezca un pinito. El proceso puede tardar cerca de hora y media, si no se equivoca, porque al hacerlo la forma se pierde y ella debe volver a iniciar.

La pandemia afect├│ las ventas pero no las ganas

Los ├║ltimos dos a├▒os no han sido sencillos: ellas cuentan que el gobierno federal no entreg├│ los recursos para realizar las podas. Dicen que no les dieron razones aunque les permiten seguir haci├ęndolas y recolectar los insumos que necesitan para las coronas, pinitos y otras artesan├şas.

Adem├ís, la pandemia les peg├│ fuerte. No se pueden poner en los puntos de venta que hab├şan ido consiguiendo. Aunque la maestra de la UV les ayuda con pedidos en l├şnea, no son las mismas cantidades.

ÔÇťPoca la venta porque antes que no estaba esto del Covid, nos mandaban a pedir hartas y no hab├şa ning├║n problema. Pero ahorita s├ş, porque no sale la gente y no tenemos ni mercados para ir a venderÔÇŁ, dice Blanca Itzela. Ella bromea: si le pidieran muchos no importar├şa qu├ę tan lastimadas quedaran sus manos, mientras intenta mostrar a la c├ímara las peque├▒as cortadas y ampollas que quedan tras horas y horas de manipular las ramas de oyamel.

En la zona hay pocas oportunidades de empleo. Se trata de un sitio donde la actividad predominante es el cultivo de papa. A eso se dedican las parejas de la mayor├şa de ellas, pero el pago no da para cubrir los gastos del hogar. Menos a├║n para alcanzar independencia econ├│mica.

Impacto y expansi├│n

La maestra de la Universidad Veracruzana se├▒al├│ en el peri├│dico universitario, que uno de los mayores aportes que ha dado el proyecto ha sido el impacto en las mujeres. Seg├║n comparte, ahora tienen mayor libertad para expresarse, confianza en s├ş mismas y recursos econ├│micos.

ÔÇťCon esto entra un poquito de recurso hacia nuestras familia. Pues aqu├ş no tenemos recurso de nada y nada m├ís se siembra papa pero luego no est├í buen de precio. Con esto gracias a dios nos ayudamos un poquito, aunque sea cada a├▒oÔÇŁ, dice Luc├şa. Se est├ín expandiendo y ahora hacen cester├şa que buscar├ín vender en todas las temporadas para tener un poco de dinero.

Sus compañeras muestran a la cámara una corona ya decorada. Le pusieron moñitos, piñas del oyamel y flores, mientras terminan el primer arbolito. Quieren que quienes compren se lleven una mezcla de producto artesanal y natural mientras apoyan la conservación del bosque.

CONTACTO: https://m.facebook.com/tianguisagroecologicodexalapa/