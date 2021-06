–

De parte de CNT Comarcal Sur Madrid June 14, 2021 79 puntos de vista

Multitud de colectivos y organizaciones se preparan para recibir a la delegación zapatista, que inicia en el estado español su “Gira por la vida” por territorios europeos. A pocos días de su llegada, seguimos trabajando para que el recibimiento sea como merecen l@s compas que viajan, deseando que los encuentros previstos nos sirvan para tender un puente y unir las rebeldías que caracterizan a nuestras organizaciones.

Ante la iniciativa Viaje Zapatista por la Vida. Invitación a un encuentro entre compañer@s y herma@s (Abril 2021) Una vez más nos sorprende e ilusiona escuchar vuestra palabra, tranquila, certera, emocionante, sísmica, rebelde, profunda, sabia. No somos pocas las compañeras y compañeros que, desde la CNT en su conjunto, os llevamos años, décadas, siguiendo, leyendo, escuchando y admirando. También hemos compartid o internacionales, galácticos y extraencuentros galácticos en vuestras comunidades y caracoles. Llevamos desde aquel 1 de enero del 1994 acompañando vuestros pasos y reflexionando sobre vuestros comunicados. Os tenemos presentes en nuestro día a día, tanto en cuestiones “meramente” organizativas como el ideal que defendéis, para algun@s utópico, para nosotr@s imprescindible para caminar y continuar avanzando. La necesidad de atender lo inmediato y lo concreto en cada lucha, la situación de emergencia social que no hace sino agravarse, la doctrina del shock que aplica la hidra capitalista sobre nuestras vidas, hacen que no sea siempre fácil encontrar el tiempo y la energía para mirar un poco más allá e imaginar cómo será ese mundo en el que caben muchos mundos. Cómo acercarnos, en nuestra geografía y calendario, a ese mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones. En ese sentido, vuestra dignidad rebelde, el confederalismo democrático de nuestras compañeras kurdas o tantas otras experiencias y saberes de lucha en los cinco continentes, están demostrando que la vida sí le puede al dinero. Que la alternativa a este viejo desorden mundial pasa por la autonomía de los pueblos, por el transfeminismo y el decolonialismo, la ecología y el cooperativismo. Ya no más por los viejos estadosnación, ni por el extractivismo, ni por el consumismo, ni por el individualismo, ni por el libre mercado, qué va. Quizá en los últimos años hemos ido tomando cada vez más conciencia de los muchos problemas que antes ni se ponían sobre la mesa, empoderándonos cada vez con más fuerza todas esas voces antes no escuchadas, tod a s esas comunidades que lejos de ser minorías, somos mayoría. Por supuesto, queda lo que queda, que es mucho y es complejo. Cómo conseguir articular las resistencias y rebeldías en contra de nuestro enemigo común, la modernidad capitalista, sin dejar de tener en cuenta que ese mismo enemigo nos coloca en lugares bien distintos, jerarquizando nuestras vidas a través de esos muchos sistemas que es el sistema: el cisheteropatriarcado, el sistema racistacolonial, el propio capitalismo clasista y ecocida… Es decir, cómo poder ser compañeres a pesar de los (des)privilegios que nos atraviesan, para juntas, detener esta masacre y hacer que la vida valga la alegría y no la pena. Junto a colectivos y organizaciones de diferentes territorios de la Iberia rebelde, popular y libertaria, las PAH y los grupos de vivienda, de los colectivos feministas, antirracistas y LGTBQ+, de las organizaciones de migrantes, los sindicatos de b ase, las plataformas en defensa de los servicios públicos. Desde abajo y a la izquierda, estamos trabajando coordinados para darles la bienvenida, soporte y acompañamiento que puedan necesitar las delegaciones indígenas zapatistas en el Viaje por la Vida por tierras de Iberia. Sirva ésta carta para hacerles llegar nuestra invitación para encontrarnos en fecha y lugar que junt@s decidamos, para poder compartir historia, proyectos, luchas, ideas, sueños, abrazos. Desde las tierras de Iberia, les esperamos.

Confederación Nacional Sindicatos federados a la CNT y organizados para el encuentro con nuestr@s Compañer@s y Herman@s Zapatistas: CNT Fraga, CNT Málaga , CNT Colmenar Viejo, CNT Miranda de Ebro Zaragoza , CNT Huesca , CNT Teruel de Llobregat y Comarca. CNT Sierra Norte , CNT Extremadura, CNT Premiá de Mar , CNT Aranjuez , CNT Comarcal Sur Madrid