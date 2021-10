–

Comunicado de la Unificaci贸n de Pueblos y Colonias en contra de la miner铆a en Morelos.

AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA

A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL

A LAS REDES DE RESITENCIA Y REBELDIA

A LOS MEDIOS DE COMUNICACI脫N LIBRES Y DIGNOS

A LAS ORGANIZACIONES DIGNAS

AL PUEBLO DE MORELOS

A 27 DE OCTUBRE DEL 2021

隆TIKSETILISKE ALTEPEMEJ NIMAN KALPAMEJ IKA KOYONIMALISTLI NE MORELOS!

La UNIFICACION DE PUEBLOS Y COLONIAS EN CONTRA LA MINERIA EN MORELOS, le agradecemos por acompa帽arnos a esta marcha, por unirse a la lucha de San Agust铆n Tetlama por ser capases y decididos de defender el patrimonio de nuestras futuras generaciones, el compa帽ero HIPOLITO fue y ser谩 un gran hombre aquellos que lo conocimos sabemos que su decisi贸n de defender su pueblo empe帽ando su vida en la lucha siempre en contra de las injusticias y al lado de los m谩s desprotegidos, luchando por causas justas y nadie tenga que abandonar su pueblo donde naci贸, para que nadie fuera despojado de lo que le pertenece, l谩stima que hoy no est茅 con nosotros f铆sicamente, sin embargo no nos vamos a rendir, vamos a seguir luchando dignamente al lado de nuestro pueblo tal como el compa nos ense帽贸, seguiremos defendiendo nuestro patrimonio cultural, nuestras familias, nuestra tierra, nuestra agua, nuestra naturaleza y toda nuestra madre tierra, NUESTRA LUCHA ES POR LA VIDA. Queremos pedirles que sean valientes, que sean personas de principios, que no desistan de esta lucha, y cada vez que dudemos nos hagamos estas preguntas.

驴Podr铆a hacer negocio de vender el patrimonio de mis hijos?

驴Habr铆a alguna suma de dinero que justifique aceptar esa propuesta?

Sabemos que tener un ambiente sano es un derecho y un bien colectivo que tenemos la obligaci贸n de proteger y cuidar.

O protegemos nuestro patrimonio o aceptamos que la minera entre y haga desastres irremediables para que unos cuantos se enriquezcan por conveniencias personales y econ贸micas.

Por ultimo queremos agradecer desde este espacio de lucha y resistencia por las palabras de aliento y siempre tendernos la mano, por ense帽arnos a dar sin recibir nada a cambio, por estar con nosotros en tiempos dif铆ciles, al compa Hip贸lito Garc铆a Ram铆rez, por ense帽arnos a ser valientes para defender lo que nos pertenece ancestralmente.

Donde quiera que est茅s compa seguiremos tercos en que no pase la miner铆a en SAN AGUSTIN TETLAMA y MORELOS.

隆LA ESPERANZA DE JUSTICIA鈥S LA CARABINA QUE ZAPATA NOS DEJO!

隆VIVA LA UNIFICACION DE PUEBLOS Y COLONIAS EN CONTRA LA MINERIA EN MORELOS!

隆VIVA EL CONGRESO NACIONAL INDIGENA!

隆POR LA UNIDAD DE PUEBLOS Y COLONIAS DE MORELOS! 隆NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS!

