ny m茅s, les treballadores dels Pa茂sos Catalans i de tot el m贸n afrontem una Diada Internacional de la Classe Treballadora enmig d鈥檜na crisi sist猫mica que dura ja massa temps i que, com a classe, fa massa tamb茅 que en seguim pagant les conseq眉猫ncies.Les m煤ltiples crisis derivades de la pand猫mia provocada per la Covid-19 han posat en relleu els interessos contraposats entre la classe treballadora i la resta de les classes populars, que som la majoria de la poblaci贸, i els interessos particulars dels poderosos i el gran capital. La patronal est脿 intentant que el cost d鈥檃questa crisi el pagui la classe treballadora, i els governs faciliten aquests objectius amb una gesti贸 antisocial de la crisi.

Les contradiccions que el capitalisme arrossegava des de la crisi econ貌mica i financera del 2008 han esclatat sota el brutal impacte de la pand猫mia, i el marge per mantenir els beneficis sense tocar els drets socials i pol铆tics de la classe treballadora ha desaparegut completament. La pr脿ctica neoliberal de socialitzar les p猫rdues i privatitzar els beneficis, imposada amb m脿 de ferro per la Uni贸 Europea, implica que els nostres impostos serviran per rescatar les grans empreses, mentre les nostres condicions materials de vida es degraden a un ritme sense precedents.

La situaci贸 d鈥檈merg猫ncia a la qual ens ha abocat la pand猫mia ha posat de relleu que el mercat, com a mecanisme d鈥檃rticulaci贸 de la producci贸 i gesti贸 dels recursos, no ha perm猫s cobrir les necessitats m茅s b脿siques, ni en salut p煤blica ni en cap altre aspecte essencial per a la vida de les persones. Les ajudes temporals impulsades pels diferents governs s贸n nom茅s mesures temporals basades majorit脿riament en cr猫dits, amb els corresponents beneficis per a la banca i la soga al coll que suposa per a les treballadores haver-los de tornar. Totes aquestes mesures simplement tiren la pilota endavant, posposen els problemes reals de l鈥檌mpacte econ貌mic de la crisi per mantenir l鈥檕rdre tant de temps com sigui possible.

L鈥櫭簄ica soluci贸 a llarg termini que garanteix que estarem preparades en situacions semblants 茅s la racionalitzaci贸 i planificaci贸 de l鈥檈conomia, i el repartiment equitatiu del treball. La crisi derivada de la Covid-19 ens obligar脿 a reconstruir el pa铆s, haurem d鈥檃ssumir sacrificis i treballar conjuntament per recuperar les nostres vides.

Ara 茅s, doncs, el moment de preguntar-nos quin pa铆s volem reconstruir: posarem els nostres esfor莽os per reflotar els beneficis de les grans empreses i els bancs, o canviarem el rumb de la societat i construirem un pa铆s que tingui els recursos materials necessaris per, d鈥檜na banda, garantir pa, sostre i treball a totes les persones i, de l鈥檃ltra, disposar d鈥檜n sistema de salut p煤blic que sigui capa莽 de fer front a situacions d鈥檈merg猫ncia que vindran en el futur?

Nom茅s si som capaces de recuperar la sobirania com a poble i exercir efectivament el dret a l鈥檃utodeterminaci贸 dels Pa茂sos Catalans, ent猫s com un proc茅s permanent de decisi贸 sobre les directrius econ貌miques, pol铆tiques i socials que han de guiar la nostra societat, podrem capgirar les relacions d鈥檃utoritat i dominaci贸 social imposades per l鈥檕ligarquia i pel capitalisme depredador. Aquesta 茅s la clau de volta per aconseguir les profundes transformacions socials necess脿ries per posar realment la vida al centre del desenvolupament social, apropiant-nos dels mitjans de producci贸, q眉estionant la propietat privada, eliminant la divisi贸 sexual del treball i la doble jornada per a les dones, garantint la protecci贸 del nostre territori i molt m茅s. Aquesta 茅s la clau: construir una societat socialista i feminista.

Des d鈥橢ndavant OSAN fem una crida a tota la classe treballadora dels Pa茂sos Catalans a sortir aquest Primer de Maig als carrers, a organitzar-se i lluitar per una vida que valgui la pena ser viscuda.

Aquest Primer de Maig, unim-nos i preparem-nos per al que vindr脿.

ong>Aquest Primer de Maig, plantem-nos pel socialisme, constru茂m la Unitat Popular!