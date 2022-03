–

March 4, 2022

O grupo Moiras chega á Coruña para presentar o seu libro «Por qué el anarcosindicalismo no puede sindicar la prostitución», un extenso traballo que analiza as contradicións que se dan no movemento anarcosindicalista cando este se postula a favor de lexitimala ou regularizala.

O libro do grupo anarcofeminista repasa a posición que presentou a CNT-AIT ao longo da súa historia, intentando que sirva como unha ferramenta de traballo, de reflexión e de acción tanto para as persoas anarcosindicalistas como para calquera que entenda a prostitución coma un xeito de explotación contra as mulleres e as nenas. Ademais, as compañeiras do Grupo Moiras falarán do papel das mulleres na loita anarquista e dos modelos relacionais que se veñen dando dentro e fóra das organizacións anarcosindicais.

A presentación, con entrada de balde, terá lugar o vindeiro sábado 12 de marzo ás 19:00 no local de Unión Anarcosindicalista da Coruña (rúa Washington, 36, detrás da Domus).

Ah! E as persoas que encargáchedes os libros ao sindicato ou ao propio grupo podedes pasar ese mesmo día a recollelos. Lembrade que o importe dos mesmos vai destinado íntegramente a Gabriel Pombo da Silva e á súa familia.

