–

De parte de Kurdistan America Latina April 21, 2023 93 puntos de vista

El Comit茅 de Relaciones Exteriores de la Uni贸n de Comunidades del Kurdist谩n (KCK) emiti贸 un comunicado en el que advirti贸 sobre las 鈥渘uevas provocaciones de la Rep煤blica fascista turca y su gobierno mafioso-terrorista antes de las elecciones del 14 de mayo, lo que constituye un importante punto de inflexi贸n en el futuro del pa铆s y la regi贸n.鈥

A continuaci贸n, publicamos la declaraci贸n completa:

Los pueblos de Turqu铆a han entrado en la etapa final de una fase electoral que es muy importante para su futuro. Por lo tanto, hacemos un llamado al p煤blico en Turqu铆a y a las potencias regionales e internacionales para que sean sensibles a las posibles provocaciones del Estado fascista turco y su gobierno mafioso-terrorista. Esto es importante ya que queda poco tiempo para las elecciones del 14 de mayo, lo que constituye un punto de inflexi贸n importante en el futuro del pa铆s y la regi贸n.

Amenazado con una gran derrota en las elecciones del 14 de mayo, el gobierno mafioso-terrorista del AKP-MHP ha demostrado a todos que no dudar谩 en recurrir a todo tipo de m茅todos sucios, como el atentado terrorista que llev贸 a cabo recientemente en el aeropuerto internacional de Sulaymaniyah. Ha tratado de encubrir su despreciable ataque y crimen terrorista internacional, y justificarlo, con supuestas actividades de nuestro movimiento en el aeropuerto de Sulaymaniyah y en la ciudad. Mevlut Cavusoglu, el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno mafioso-terrorista, descaradamente hizo declaraciones en la televisi贸n que constituyen mentiras y no tienen absolutamente ninguna conexi贸n con la verdad. Dijo que nosotros, como Movimiento de la Libertad, controlamos la ciudad de Sulaymaniyah y su aeropuerto. Nos gustar铆a dejar claro a nuestro querido pueblo y al p煤blico internacional que todas estas declaraciones hechas por el Estado turco sobre Sulaymaniyah y su aeropuerto son mentiras. El PKK no est谩 ni activo ni presente all铆. El problema real es la incomodidad del Estado turco con la lucha conjunta de la UPK (Uni贸n Patri贸tica de Kurdist谩n), las FDS (Fuerza Democr谩tica Sirias) y la Coalici贸n Internacional contra el ISIS. La pol铆tica y la administraci贸n del PDK (Partido Democr谩tico de Kurdist谩n) sientan las bases para que la mentalidad fascista dirigida por la camarilla de Erdo臒an-Bah莽eli presente tales argumentos.

En los 煤ltimos a帽os, muchos de nuestros patriotas y varios de nuestros amigos en Sulaymaniyah y sus alrededores, han sido martirizados como resultado de los ataques de la organizaci贸n terrorista MIT (servicios de inteligencia turcos). En todos estos ataques, los asesinos ven铆an de Hewler (Erbil) y regresaban all铆. En todos estos ataques, la cooperaci贸n y asociaci贸n -MIT-PARASTIN- ha quedado claramente demostrada. Las ciudades de Hewler y Duhok se han convertido literalmente en sede de la organizaci贸n terrorista MIT. El ejemplo m谩s reciente de esta asociaci贸n criminal es el asesinato del patriota kurdo del norte H眉seyin T眉reli, en el centro de la ciudad de Duhok, el 17 de abril. H眉seyin T眉reli era un patriota kurdo que hab铆a huido a Kurdist谩n del Sur hace casi diez a帽os porque iba a ser arrestado en la fascista Rep煤blica turca. Se hab铆a establecido en Kurdist谩n del Sur y trabajaba all铆 como due帽o de una tienda. El p煤blico ahora se pregunta c贸mo el PDK explicar谩 este 煤ltimo asesinato, que ha justificado los atentados de Sulaymaniyah con la supuesta presencia all铆 de nuestro movimiento, y cu谩l ser谩 la respuesta del PDK al hecho de que las ciudades donde est谩 en el poder se hayan convertido en refugio de asesinos de kurdos.

La sangre de H眉seyin T眉reli en la tierra a煤n no se ha secado, y los medios de comunicaci贸n del PDK, que est谩n bajo el control del MIT, han realizado intensos esfuerzos para culpar a nuestro movimiento de este ataque. Nos gustar铆a condenar el cobarde asesinato del patriota H眉seyin T眉reli y ofrecer nuestras condolencias a su familia y nuestro pueblo patriota. Con respecto al m谩rtir H眉seyin T眉reli, nos gustar铆a afirmar, una vez m谩s, que todos nuestros m谩rtires ser谩n vengados.

Con motivo de este 煤ltimo ataque y teniendo en cuenta la informaci贸n que hemos recibido de importantes fuentes, nos gustar铆a advertir a todos sobre nuevas provocaciones de la Rep煤blica fascista de Turqu铆a y su gobierno mafioso-terrorista.

Sabemos que el gobierno mafioso-terrorista del Estado fascista y colonialista, que se encuentra en un punto muerto integral, temblando de miedo a la derrota y la p茅rdida, quiere desestabilizar la regi贸n y confrontar nuestro movimiento con la din谩mica de la regi贸n realizando explosiones, ataques y asesinatos en Irak, Siria, Rojava y Kurdist谩n del Sur. En este contexto, especialmente las autoridades y el pueblo de Irak y del Kurdist谩n del Sur deben ser sensibles a los juegos del gobierno mafioso-terrorista de la Rep煤blica turca.

Teniendo en cuenta la informaci贸n de que el Estado turco colonialista y anti-kurdo recurrir谩 a tales juegos y provocaciones, nuestra direcci贸n anunci贸 recientemente la extensi贸n de la decisi贸n de detener todos los ataques militares de la guerrilla hasta despu茅s de las elecciones del 14 de mayo, medida tomada por nuestro movimiento despu茅s del reciente terremoto. Los acontecimientos recientes y la informaci贸n que hemos recibido muestran una vez m谩s que esta fue la decisi贸n correcta.

Por lo tanto, nos gustar铆a hacer un llamado al gobierno iraqu铆 y a los c铆rculos pol铆ticos y representantes en Kurdist谩n del Sur, as铆 como a todas las dem谩s potencias regionales e internacionales para que asuman la responsabilidad y las medidas preventivas.

FUENTE: ANF / Edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

<!–

–>