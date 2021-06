–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga June 8, 2021 31 puntos de vista

El ministerio de Defensa se ha vuelto muy activo en afianzar la colaboraci贸n de las universidades con sus intereses, particularmente la difusi贸n del pensamiento militarista, eso que ellos llaman la 芦cultura de la defensa禄.

De este modo, podemos decir que la pr谩ctica totalidad de las universidades tienen suscritos acuerdos de colaboraci贸n y convenios con Defensa, ya sea para realizar jornadas y actos de promoci贸n del ideario de defensa, ya para homologar ense帽anzas a militares con estudios serios y facilitar su titulaci贸n universitaria, o para la realizaci贸n de pr谩cticas en centros militares, y en 煤ltimo lugar, para 芦colaboraciones禄 e 芦investigaciones禄 que suelen acabar en ensayos hagiogr谩ficos sobre espadones variopintos, p y loas a haza帽as guerreras cual si fueran la quintaesencia que explica todo lo que somos y nuestro destino en lo universal, que dijo el otro.

Este colaboracionismo de la burocracia universitaria con el Ministerio de Defensa es absolutamente acr铆tico y complaciente y bien merece una difusi贸n lo m谩s amplia posible porque, mucho me temo, es tambi茅n desconocida en las comunidades universitarias y va siendo hora de que les pase factura a nuestras flamantes autoridades acad茅micas y de que el estudiantado, de alg煤n modo, pida explicaciones o se oponga a esta invasi贸n del militarismo en la universidad.

Casi todos ellos afirman que no conllevan compromisos econ贸micos, o que estos se concretar谩n en convenios espec铆ficos por cada actividad, con lo que se oculta el manejo de dinero que comportan, lo que no quiere decir que no exista carga econ贸mica, pues el s贸lo uso de los espacios, dedicaci贸n de personal, publicaciones, etc. es evidente que no salen del aire.

He de advertir que los 煤ltimos meses de este a帽o la publicaci贸n de convenios de colaboraci贸n del Ministerio de Defensa con las diversas universidades est谩 siendo fren茅tico. Dichos convenios se publican, cuando menos, en el Bolet铆n Oficial de la Defensa, publicaci贸n de periodicidad casi diaria que, dicho sea de paso, me tiene algo molido de tener que mirarlo con tanta frecuencia y donde, adem谩s, aparecen otras lindezas, como las retribuciones 芦extra禄 a los militares que se van de operaciones de injerencia militar al exterior, o las convocatorias de nuevas lazas de soldados y marineros, o las ayudas de Defensa para vacaciones militares, empresas que quieren entrar en las ayudas CONVERT a la i+d militar, himnos (con letra y fanfarria en partitura) de los distintos cuerpos, encomiendas de gesti贸n y otros guisos militares la mar de curiosos.

De modo que voy a dedicar esta entrada en el blog de Tortuga a difundir los convenios de colaboraci贸n universitaria que he ido encontrando y que, seg煤n creo, siguen vigentes. No recojo todos, sino los que he detectado m谩s o menos en el 煤ltimo a帽o o a帽o y medio. He excluido los convenios (que tambi茅n los hay) con el ministerio de Universidades (por ejemplo para la gesti贸n de la base ant谩rtica militar o para la colaboraci贸n institucional), con el Consejo de Universidades o con otros organismos coordinadores. Probablemente se me habr谩n pasado, casi estoy seguro de ello, unos cuantos, pero para muestra de lo abrumador y escandaloso del colaboracionismo de las universidades con el militarismo vale.

Andaluc铆a.

Almer铆a



C贸rdoba



Otro de C贸rdoba para cubrici贸n de 茅quidos



Otro para pr谩cticas en el INTA



Otro para pr谩cticas



Centro Universitario de Estudios Superiores de Sevilla



Otro con la misma universidad



Universidad deGranada



Huelva



Internacional de Andaluc铆a



M谩laga



Pablo Olavide



Otro en la misma universidad



Universidad de Sevilla para pr谩cticas en el INTA



Sevilla para pr谩cticas en el tribunal Militar



Sevilla para colaboraci贸n mutua



Otra con la misma para postgrado https://ssweb.seap.minhap.es/doccon…

Arag贸n

Universidad San Jorge



Otro con la misma



Zaragoza para la cooperaci贸n en el campo de la docencia



Zaragoza para ubicar un centro universitario de la defensa



Otra para colaboraci贸n mutua

Asturias

Oviedo para actividades docentes

Canarias

Las Palmas de Gran Canaria

Cantabria

Universidad de Cantabria

Castilla y Le贸n

Universidad de Burgos



Universidad cat贸lica Santa Teresa de Jes煤s de Avila



Universidad Europea Miguel de Cervantes



Universidad de Le贸n para establecer una c谩tedra militar



Universidad de Le贸n para pr谩cticas



Otro de la misma



Otra de la misma para desarrollo de pr谩cticum



Otra de la misma



Universidad de Salamanca



Valladolid

Castilla-La Mancha

U. de Castilla-La Mancha para trabajos de doctorado en el INTA

Catalu帽a

Universitat Rovira i Virgili

Comunidad de Valencia

Alicante



Cat贸lica San Vicente m谩rtir



Cardenal Herrera



Universidad Europea de Valencia para debates



Otro con la misma



Universidad de Valencia



Otro con la misma



Otro con la misma



Otro para actividades de debate

Euskadi

Deusto para pr谩cticas )



Deusto para actividades de inter茅s mutuo

Extremadura

Universidad de Extremadura para servicios de cubrici贸n de 茅quidos



Otro para facultad de medicina

Islas Baleares

Universidad de las Islas Baleares



Otro para la conservaci贸n de la flora

Galicia

Universidad de A Coru帽a



Otro con la misma para la c谩tedra Jorge Juan



Otro de la misma



Universidad de Vigo



Otra con la misma

La Rioja

U. de la Rioja, convenio de colaboraci贸n para realizaci贸n de actividades docentes y de difusi贸n



Universidad internacional de la Rioja

Madrid

Alcal谩 de Henares



Otro con la misma



Otro de la misma para pr谩cticas



Antonio de Nebrija



Aut贸noma de Madrid



Carlos III



Otro de la misma para pr谩cticas de derecho



Universidad de Comillas



Complutense para un master propio militar



Complutensepara la c谩tedra de derecho militar



Complutense para c谩tedra almirante Juan de Borb贸n



Francisco de Vitoria



Otro con la misma para pr谩cticas



Fundaci贸n Universitaria San Pablo CEU



Otra de la misma para promover la cultura de la defensa



Otra en la misma para promover la c谩tedra Elcano



Polit茅cnica de Madrid



Otra en la Polit茅cnica de Madrid



Un tercer convenio con esta universidad



Rey Juan Carlospara pr谩cticas acad茅micas



Otro con la misma



Otro con la misma para la c谩tedra Francisco Villamart铆n



Otra con la misma para fomentar la inserci贸n de los soldados



Otra con la misma de colaboraci贸n con el Centro Universitario de la Defensa

Murcia

Convenio de colaboraci贸n con la Universidad de Cartagena



Cat贸lica San Antonio



U. Murcia, para la defensa de patrimonio



Polit茅cnica de Cartagena



Polit茅cnica de Cartagena para pr谩cticas

Navarra

Universidad de Navarra

UNED

Convenio para ense帽anzas a presos militares



Convenio marco de colaboraci贸n

Universidad Internacional Men茅ndez Pelayo

Convenio de colaboraci贸n 2020