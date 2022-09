Espa帽a es uno de los pa铆ses de la Organizaci贸n para la Cooperaci贸n y el Desarrollo Econ贸micos (OCDE) con mayor n煤mero de personas menores de 30 a帽os que poseen un t铆tulo de educaci贸n superior. De momento, y aunque la Formaci贸n Profesional se abre cada vez m谩s camino, la universidad sigue siendo la opci贸n m谩s elegida entre quienes deciden continuar estudiando despu茅s de la etapa obligatoria: en el curso acad茅mico que acaba, hab铆a casi 1,7 millones de personas matriculadas en estos centros. La inmensa mayor铆a 鈥1,3 millones鈥 en t铆tulos de grado o ciclo, casi 260.000 en m谩ster y alrededor de 94.000 en doctorado.

Como en tantas otras cosas, ante una demanda social hay quien vislumbra un negocio. Hasta mediados de los a帽os 90, solo exist铆an en Espa帽a cuatro universidades privadas, todas vinculadas a 贸rdenes religiosas: la de Deusto (1886), la Pontificia de Comillas (1890), la Pontificia de Salamanca (1940) y la de Navarra (1952). Ahora existen 40, solo diez menos que p煤blicas. Los investigadores apuntan a la Ley Org谩nica Universitaria (LOU) impulsada por Jos茅 Mar铆a Aznar para encontrar el origen de esta eclosi贸n, pero m谩s all谩 del punto de partida la realidad es que el libre mercado ha hecho de las suyas y solo en las dos 煤ltimas d茅cadas se han puesto en marcha 25 instituciones privadas diferentes. Todos quieren llevarse su parte del pastel: fondos de inversi贸n, bancos, empresarios de renombre, cargos o ex cargos pol铆ticos. En los 煤ltimos meses, cuatro comunidades han refrendado cinco nuevos campus privados, y la mayor铆a lo han hecho a pesar de tener informes no favorables a su puesta en marcha y de no cumplir las exigencias del reciente decreto impulsado por el Ministerio de Universidades que busca poner freno a la expansi贸n de universidades privadas, o al menos obligarlas a cumplir una serie de requisitos para ser consideradas como tales.

En Madrid, la Universidad de Dise帽o, Innovaci贸n y Tecnolog铆a (UDIT), que hasta hace unos meses era un centro adscrito a la Universidad Camilo Jos茅 Cela, se convirti贸 en la decimotercera instituci贸n privada de la comunidad presidida por Isabel D铆az Ayuso, que es la que mayor n煤mero de centros privados concentra. De hecho, la capital ya tiene m谩s del doble de universidades privadas que de p煤blicas. La UDIT sali贸 adelante a pesar de la existencia de varios informes en contra de distintos organismos auton贸micos, aunque eso s铆, con una carta de apoyo del expresidente Aznar y altos cargos del Banco Santander y de Telef贸nica. En Euskadi, Josean Querejeta, m谩ximo accionista de los equipos Saski Baskonia y Deportivo Alav茅s, logr贸 luz verde para la universidad Euneiz, centrada en estudios sobre deporte, salud y nuevas tecnolog铆as, que comenzar谩 sus andaduras el curso que entra a pesar de que la Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco emiti贸 un informe desfavorable. Euneiz es la 煤nica de las tres universidades privadas vascas que tiene 谩nimo de lucro: en su web no pone el precio de los t铆tulos, sino que anima a rellenar un formulario para obtener informaci贸n, pero se sabe que en el caso de los grados ser谩 de al menos 8.000 euros al a帽o; en el de los m谩steres, como poco 12.000.

Paralelamente, en Andaluc铆a, en el primer trimestre de este a帽o, la Junta autoriz贸 dos nuevos proyectos: la Universidad Fernando III el Santo y la Universidad Tecnol贸gica Atl谩ntico-Mediterr谩neo (Utamed), esta segunda impulsada por una empresa que fund贸 Javier Imbroda, consejero de Educaci贸n fallecido el 2 de abril, quien dej贸 su cargo en la compa帽铆a justo antes de asumir el puesto p煤blico.

Sin embargo, uno de los casos m谩s sonados por la movilizaci贸n que ha despertado en su contra ha sido el de la Universidad Intercontinental de la Empresa impulsada por Abanca 鈥攅l banco heredero de las antiguas cajas gallegas鈥 y autorizada por la Xunta de Galicia sin hacer mucho ruido, tambi茅n con informes desfavorables y con la oposici贸n de los rectores de las p煤blicas, las plataformas por la defensa de la educaci贸n y la oposici贸n pol铆tica. Preguntados por la valoraci贸n al respecto de la creaci贸n de estas cinco nuevas instituciones, desde el Ministerio de Universidades se帽alan que 鈥渘uestro posicionamiento es el de la legalidad鈥, haciendo alusi贸n al decreto de creaci贸n de universidades: 鈥淣o es un capricho, son los requisitos m铆nimos necesarios para que algo pueda llamarse universidad y as铆 asegurar la calidad del conjunto del sistema universitario鈥. Aluden, no obstante, a la responsabilidad de las comunidades aut贸nomas para 鈥渧elar por el cumplimiento de la legalidad鈥.

Un negocio rentable

La torre Caleido, al final del paseo de la Castellana de Madrid, convertida en el primer campus vertical de Espa帽a por la IE University, acerca una met谩fora del mercado de la educaci贸n superior: llamativo, en alza y con tintes oscuros. No es de extra帽ar que cada vez m谩s agentes quieran su propia universidad privada: seg煤n el Observatorio Sectorial DBK, en 2020 los ingresos de estas instituciones fueron de casi dos millones de euros, un crecimiento del 7% con respecto al a帽o anterior. El volumen de negocio total de las universidades privadas ascendi贸 a 2.715 millones de euros, enuncia el mismo informe. Hace cuatro a帽os, el fondo de capital de riesgo brit谩nico CVC compr贸 la universidad Alfonso X El Sabio de Madrid por 1.100 millones de euros. Un a帽o antes, el fondo de capital riesgo Permira hab铆a comprado la Universidad Europea por 770 millones. La atracci贸n de los inversores privados y la acumulaci贸n de propuestas de nuevas instituciones privadas responden a una realidad: funcionan.

Lo demuestran otras cifras. En el a帽o 2015, el porcentaje de alumnos matriculados en universidades privadas en cursos de grado o ciclo era del 13,5%; en 2021 ascendi贸 al 16,75%. Puede parecer un crecimiento poco significativo, pero no es en los estudios de grado donde las privadas encuentran su nicho, sino en el de los m谩steres. En su art铆culo El proceso de degradaci贸n de la universidad y de su funci贸n en la sociedad en Espa帽a, el investigador Ra煤l Lorente Campos ya observaba el fen贸meno: 鈥淪i analizamos la matr铆cula de alumnos en la universidad en Espa帽a durante los 煤ltimos cursos podemos observar c贸mo la matr铆cula de Grado se ha mantenido pr谩cticamente constante, y el crecimiento se ha concentrado en la matr铆cula de M谩ster, que se ha incrementado m谩s de un 38% entre el curso 08/09 y el 13/14鈥. La tendencia contin煤a al alza tras ese periodo: en el curso 2015/2016 un 32,5% de los estudiantes de m谩steres estaban matriculados en la privada; en el curso acad茅mico 2021/2022 ya supon铆an el 45,25% del total, a pesar de que solo ofrecen uno de cada cuatro m谩steres oficiales que se imparten en el pa铆s 鈥975 de los 3.735 que existen鈥.

Para Vera Sacrist谩n, presidenta del Observatori del Sistema Universitari (OSU), al hablar de las universidades privadas es importante hacer varias distinciones, como si tienen 谩nimo de lucro o no, pero especialmente si la docencia es presencial o es no presencial. Bajo esa clasificaci贸n se perciben importantes diferencias en la oferta acad茅mica: las privadas presenciales ofrecen un 49% de estudios de grado, un 44% de m谩ster y un 7% de doctorado; en el caso de las privadas no presenciales, el 70% de su oferta son los m谩steres.

La universidad privada absorbe, expresa la docente, a la inmensa mayor铆a 鈥87%鈥 del estudiantado matriculado en posgrados no presenciales. Para Manuel (nombre ficticio), que ha trabajado como profesor en universidades tanto p煤blicas como privadas, ese ha sido uno de los factores que han determinado el 茅xito de este tipo de centros: la modalidad online o semipresencial. 鈥淗ay una demanda muy importante de gente que prefiere hacerlo a su ritmo, sin tener que desplazarse ni cumplir un horario estricto鈥, especialmente gente m谩s adulta que a menudo compagina la formaci贸n superior con un empleo 鈥攍os menores de 25 a帽os solo suponen el 13% del alumnado de m谩ster en privadas no presenciales, seg煤n los datos del Ministerio鈥 o con la conciliaci贸n familiar.

M谩s all谩 de la modalidad, en la privada hay ramas de conocimiento con m谩s peso que otras. El 53% de los estudiantes de grado de universidades privadas est谩n matriculados en t铆tulos de ciencias sociales y jur铆dicas; el 29% en ciencias de la salud. Las privadas re煤nen entre sus filas de matriculados en grados a la mitad de estudiantes de ingenier铆as y de ciencias que logran concentrar las p煤blicas. Y en el caso de los m谩steres es m谩s sangrante: siete de cada diez alumnos de posgrados privados cursan t铆tulos de la rama de ciencias sociales y jur铆dicas. Aqu铆 entra en juego lo que para los investigadores es el quid de la cuesti贸n: es especialmente en estas 谩reas de conocimiento donde se necesitan los contactos, y es especialmente en los m谩steres donde se consolida la v铆a de distinci贸n y de reproducci贸n de las desigualdades sociales. Porque, 驴qui茅n se puede permitir pagar un m谩ster de entre 10.000 y 100.000 euros?

Reenganche vs elitismo

Cuando Dami谩n Herrera Cuesta, doctor en Sociolog铆a y profesor de la Universidad Nacional de Educaci贸n a Distancia (UNED), aborda el fen贸meno del auge de las privadas, hace una primera puntualizaci贸n diferenciando entre dos tipos de instituciones: las de reenganche y las elitistas. Las primeras son aquellas que atraen a un p煤blico m谩s amplio, personas cuya primera opci贸n a menudo habr铆a sido la universidad p煤blica pero que por nota de corte u otras circunstancias han quedado excluidas. Las elitistas est谩n enfocadas a reproducir el estatus social de las clases altas, y en sus aulas es dif铆cil encontrar hijos de clase trabajadora.

En ese sentido, el soci贸logo alude a una teor铆a que explicar铆a el peso de determinadas ramas de conocimiento en las universidades privadas, el negocio de los m谩steres y la pervivencia de instituciones excluyentes: la teor铆a de Lucas o de la desigualdad efectivamente mantenida, que viene a decir que las clases altas buscar谩n siempre mecanismos de diferenciaci贸n que mantengan su estatus. 鈥淧ueden ser cuantitativos o cualitativos. Por ejemplo, en los 80 no hab铆a muchos ingenieros, as铆 que para la burgues铆a enviar a sus hijos a universidades que les formaran en ese 谩mbito significaba garantizar la reproducci贸n social; cuando a partir de los 90 esto cambia y empieza a generalizarse m谩s este tipo de estudios, lo que hacen es invertir mucho dinero en que cursen estudios superiores en universidades de renombre鈥.

En su an谩lisis Qui茅n estudia en la universidad, Herrera pudo demostrar que exist铆a una sobrerrepresentaci贸n del alumnado de origen social alto en las universidades privadas. Seg煤n datos del Ministerio de 2019, seis de cada diez estudiantes de grado en la universidad privada ten铆an progenitores 鈥攁mbos o uno鈥 con ocupaciones altas, y solo un 12% eran hijos de trabajadores con ocupaciones bajas o sin ocupaci贸n, porcentaje que se duplicaba en las aulas p煤blicas, lo cual aun as铆 resulta una cifra claramente baja teniendo en cuenta que es la mayor铆a de la poblaci贸n. Sobre el sistema de becas, para los estudiantes en universidades privadas, las becas que ofrece el Gobierno cubren 鈥渟olo el precio que fije la comunidad aut贸noma para ese t铆tulo u otro con la misma experimentalidad en una universidad p煤blica鈥. Algunos centros privados ofrecen sus propias becas para estudiantado con menos recursos: sobre ello, Dami谩n Herrera recuerda que entrevist贸 en una universidad privada a un estudiante cuyos padres ten铆an trabajos poco remunerados: 鈥淓l chico deb铆a tener un rendimiento acad茅mico superior al de la media de su clase y recuerdo que estaba sometido a una presi贸n brutal鈥.

De los m谩steres no existen datos oficiales de composici贸n social de las aulas, pero siendo un mercado m谩s privatizado y con importes elevad铆simos no es descabellado pensar que la infrarrepresentaci贸n de clase obrera es bastante m谩s acusada. Al final, solo un peque帽o porcentaje de la poblaci贸n se puede permitir los altos precios que imponen las instituciones privadas, lo que viene a cerrar y retroalimentar el circuito: 鈥淓n estos centros conectas con otros individuos de tu grupo social, digamos que haces amistades y te ofrecen la posibilidad de insertarte profesionalmente, lo cual supone una especie de garant铆a de continuidad del estatus鈥, confirma Herrera. Vera Sacrist谩n referencia en este punto un informe del OSU liderado por Helena Troiano que fotografi贸 la composici贸n social del alumnado catal谩n: 鈥淓n los 煤ltimos a帽os ha habido un desplazamiento de la universidad p煤blica a la privada de las clases medias-altas, y eso ahora mismo no es un problema porque los centros p煤blicos tienen un prestigio ganado a pulso, de hecho son las que mejores paradas salen en los rankings, pero s铆 hay un temor de que exista en el futuro una segregaci贸n como la que existe en la actualidad en los centros de ense帽anza no universitaria p煤blicos y privados鈥.

Tambi茅n a la cuesti贸n de la escasa presencia de estudiantes de ramas t茅cnicas y puramente cient铆ficas en instituciones privadas apunta la experta, aunque no deja de expresar que solo son hip贸tesis: 鈥淯na posible explicaci贸n tiene que ver con la red de personas que puedes hacerte estudiando un m谩ster en una escuela de negocios m铆nimamente reconocida, las conexiones que tendr谩s en el futuro; en carreras como f铆sica, matem谩tica o qu铆mica, no es tan necesaria una red de colegas con los que entenderse para que tu futuro profesional sea bueno鈥. De hecho, es en los 铆ndices de inserci贸n laboral donde las universidades privadas encuentran su eslogan. Al a帽o de terminar los estudios, la tasa de afiliaci贸n de egresados por la privada, tanto en grado como en m谩ster, es de un 10% m谩s que de quienes lo hacen por la p煤blica. Al cabo de cuatro a帽os los 铆ndices se igualan, pero tal y como apunta Herrera, 鈥渟e mide la inserci贸n, pero no la posici贸n social; en determinado periodo de tiempo algunos habr谩n llegado llegado a directivos y otros probablemente est茅n en una posici贸n estable pero m谩s intermedia鈥. Seg煤n datos de la Ag猫ncia per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, los trabajadores a tiempo completo titulados por universidades p煤blicas percib铆an 120 euros menos al mes que aquellos que se graduaron en universidades privadas.

Plantillas precarias El abuso de la figura de profesorado asociado en las universidades p煤blicas y la precariedad en el camino de la carrera investigadora ha sido una de las principales luchas de colectivos universitarios en los 煤ltimos a帽os. La proporci贸n de docentes con contrato indefinido es mayor en las universidades privadas que en las p煤blicas, algo que Vera Sacrist谩n achaca a que 鈥渆l Estatuto de los Trabajadores as铆 lo obliga mientras que la ley de universidades permit铆a hacer muchos contratos temporales鈥. En su informe A qu茅 puede llamarse universidad, en el 谩mbito p煤blico el Observatori del Sistema Universitari (OSU) recoge que 鈥渆ntre las universidades p煤blicas, destacan por el bajo porcentaje de personal docente e investigador (PDI) con dedicaci贸n a tiempo completo (inferior al 40%, cuando el m铆nimo exigido actualmente es el 60%) tres de las universidades catalanas: Aut贸noma de Barcelona (38,0%), Barcelona (39,1%) y Rovira i Virgili (31,6%)鈥. En otro de los informes elaborados por el organismo sobre la figura del profesorado asociado en centros p煤blicos, se rese帽a que en el curso 2018/2019, las comunidades aut贸nomas con mayor presencia de profesorado asociado eran Catalunya (44,2% del total del PDI) y Navarra (41,4%). De igual manera, se se帽ala un profundo contrastes entre 谩reas: donde los departamentos de Ciencias Sociales y Jur铆dicas hac铆an mucho mayor abuso de la figura que otras ramas como Ciencias. 鈥淐omo consecuencia, el 43% del profesorado asociado de las universidades p煤blicas espa帽olas se concentraba en departamentos de Ciencias Sociales y Jur铆dicas. En algunos de ellos, representaba hasta el 80% del total del personal docente e investigador鈥. En su contra, las universidades privadas tienen un bajo porcentaje de plantilla docente a tiempo completo, menos del 30% cuando el m铆nimo exigido actualmente es del 60%. A Manuel, por ejemplo, le llamaron inicialmente de la UCAM para trabajar como colaborador externo, sin un contrato como tal, con el objetivo de que ayudara a una tarea concreta. Posteriormente pas贸 a ser profesor a tiempo completo, estuvo un total de tres pero no le llegaron a hacer indefinido, despu茅s del tercer a帽o dej贸 la instituci贸n. En UNIR, en cambio, desde el primer contacto le hicieron un contrato por horas. El profesor explica que en la instituci贸n riojana 鈥渧an calculando dependiendo del volumen de alumnos que tienen, y van llamando seg煤n lo que necesitan, porque adem谩s hacen una captaci贸n de trabajadores brutal por LinkedIn ya que hay much铆simos doctores en Espa帽a sin empleo: te ofrecen una cosa concreta y t煤 aceptas o no鈥. La nueva Ley Org谩nica del Sistema Universitario (LOSU) ha manifestado su intenci贸n de abordar la cuesti贸n y estabilizar plantillas, pero diferentes asociaciones que denuncian la precariedad del personal universitario plantean dudas y reparos alrededor de la forma en la que puede ejecutarse esta reforma. 鈥淟as tasas de reposici贸n no son las que en principio se prometen. Adem谩s, ahora se abren para competir con otro tipo de perfiles y siguen sin solucionar un importante problema: no garantizan que ese trabajador que ha estado a帽os y a帽os y a帽os contratado forma temporal y precaria finalmente obtenga una v铆a de estabilizaci贸n鈥, apuntan desde Piratas de la Ciencia.

Que el haber pasado por centros de prestigio facilita conseguir trabajo es una evidencia, pero Herrera no tiene claro si pesa m谩s el capital social 鈥攍as conexiones de grupo que se favorecen en estas universidades鈥 o el capital simb贸lico 鈥攅l hecho de haber estudiado en una instituci贸n de prestigio鈥. Esta forma de reproducci贸n de desigualdades se suma a otros fen贸menos que han corroborado varios estudios acad茅micos e incluso algunos informes del propio Ministerio de Universidades, como que los universitarios de origen social m谩s bajo son los m谩s propensos a abandonar sus estudios. 鈥淟o que llamamos estudiantes no tradicionales son los primeros en dejarlo; los estudiantes de primera generaci贸n, es decir, los primeros en su familia que van a la universidad; las mujeres con cargas familiares; las segundas generaciones migrantes; en definitiva, aquellos que estudian a tiempo parcial y combinan estudio con trabajo鈥, resume el soci贸logo.

Desde su experiencia, Manuel encuentra diferencias sustanciales entre el alumnado tipo de las dos instituciones privadas para las que ha trabajado: la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) y la Universidad Cat贸lica San Antonio de Murcia (UCAM). En la primera, 鈥渁l ser online hay mucha gente que ya est谩 trabajando y esa l铆nea de desigualdad se difumina鈥. Lo que percib铆a en las aulas de la UCAM, en cambio, era que 鈥渟e notaba que el 85-90% del alumnado era de familias bien, era una universidad muy conservadora y el alumnado era muy conservador鈥. Bajo su punto de vista, la endogamia en estos centros es un fen贸meno natural: 鈥淟os padres de una ten铆an una empresa, el de otro otra, era algo que sal铆a natural鈥. S铆 subraya, no obstante, 鈥渆l chiringuito publicitario que tienen montado alrededor de la palabra excelencia que tanto le gusta a la derecha y que tanto cala en la sociedad鈥.

La experiencia en la privada de Mercedes Saler, miembro de la asociaci贸n Piratas de la Ciencia 鈥攗n colectivo nacido en 2004 para 鈥渧ehicular la divulgaci贸n de la ciencia desde un contexto ciudadano鈥濃 es diferente: ella percib铆a alumnado de todos los or铆genes en el aula donde impart铆a clase, aunque reconoce que el grado era nuevo e impart铆a docencia en el primer a帽o 鈥攑arte del alumnado de nuevo ingreso en privada se pasa a la p煤blica en cuanto tiene la oportunidad鈥. Ambos docentes explicitan que su experiencia laboral en las privadas ha sido satisfactoria: aunque no fuera su destino predilecto, no han encontrado trabas a la hora de hacer su trabajo y 鈥渆l ambiente es incluso mejor que en la p煤blica porque no hay tanta competitividad鈥, coinciden.

Aunque a Manuel la clasificaci贸n de universidades elitistas y de reenganche le parece acertada, matiza que a su juicio la mayor铆a de las privadas tienen que tener un poco de ambas cosas para garantizar su subsistencia: 鈥淓n la UCAM han ido comprando proyectos de investigaci贸n sanitaria y tienen a un m茅dico muy famoso que hace experimento muy extra帽os y muy innovadores y que est谩 siempre en todos los premios. Pero luego necesitan m谩s ingresos, y yo creo que la facultad de Magisterio financia a media universidad, porque si tienes mil alumnos matriculados en m谩steres de profesorado que cuestan 6.000 euros, echa cuentas. Conozco a mucha gente que no ha podido hacer el m谩ster de profesorado en la p煤blica, pero no conozco a nadie que haya sido rechazado por la UCAM鈥.

Andreu, de hecho, personaliza el concepto de reenganche del que habla Herrera Cuesta y corrobora el 茅xito econ贸mico que menciona Manuel en su c谩lculo r谩pido. 脡l curs贸 un M谩ster de Profesorado en la Universidad Cat贸lica de Val猫ncia solo despu茅s de intentarlo dos veces en la p煤blica y no lograrlo; la primera por un error burocr谩tico, la segunda por nota de corte. 鈥淢e llamaron de la cat贸lica a las 10 de la ma帽ana dici茅ndome que quedaba una plaza, que si pagaba 300 euros antes de las seis de la tarde era m铆a鈥. Aunque asegura que la calidad del t铆tulo ha dejado mucho que desear, en aquel momento no dud贸: 鈥淐on la emoci贸n de poder hacer lo que quer铆a y ante la imposibilidad de entrar en la p煤blica, esa misma ma帽ana me qued茅 con la plaza鈥. El m谩ster val铆a 4.000 euros, el doble que en la p煤blica. Sus padres son funcionarios, 鈥渘o son ricos, pero tienen ingresos estables y se lo pod铆an permitir鈥. Adem谩s, el Ministerio le bec贸 la matr铆cula 鈥800 euros鈥. 鈥淓n clase 茅ramos un grupo de ocho chavales y el resto, alrededor de treinta personas, era gente adulta que ya hab铆a ejercido o ejerc铆a en el 谩mbito profesional. Se notaba que eran personas con recursos鈥, comparte.

Los m谩steres de profesorado han sido clave en el crecimiento de las privadas porque su demanda se ha disparado en los 煤ltimos a帽os, como t铆tulos que permiten trabajar en docencia o dan puntos en las oposiciones a maestro. En pocos a帽os, los precios de estos m谩steres se han duplicado y su oferta se ha extendido. Mientras en la UNED cuesta 2.000 euros, en la UNIR el importe asciende a 4.700 y en la CEU a 8.000 euros. Para Guillermo Mu帽oz, de Piratas de la Ciencia, es en este tipo de din谩micas donde se encuentra uno de los principales errores del sistema: 鈥淓s una contradicci贸n que desde el sistema p煤blico por una parte exijas m谩steres como requisito de acceso a concursos profesionales, pero a la vez se reduzca la oferta de plazas de los m谩steres en las universidades p煤blicas鈥.

Qu茅 sistema universitario queremos

Hay una idea repetida que engloba y explica la privatizaci贸n de la educaci贸n superior: la deriva de la universidad a que su principal funci贸n sea formar trabajadores, servir al mercado. 鈥淟a idea de universidad asociada al desarrollo empresarial, a entender a los alumnos como clientes, a ponerlos en un contexto de trabajo, es anacr贸nica hoy en d铆a鈥, introduce Mu帽oz. 鈥淪e acerca un oto帽o en el que no sabemos qu茅 va a pasar en cuestiones de energ铆a, de cambio clim谩tico鈥; la universidad deber铆a ser un foco de referencia para poder abordar ese tipo de problemas, y en cambio lo que se est谩 proponiendo continuamente es una universidad m谩s aliada a un sector productivo que para nada da respuestas a todos los problemas que tenemos鈥. Manuel apunta en esta misma direcci贸n cuando critica la falta de transferencia del conocimiento generado en la universidad a la sociedad y el ombliguismo de la academia, y lamenta que ni la pandemia haya servido para acercar pol铆tica y ciencia.

Vera Sacrist谩n responde a la pregunta de cu谩l deber铆a ser el papel de la universidad con un sencillo enunciado: depende de lo que defina el pa铆s. La profesora de matem谩tica aplicada explica que hay distintos modelos universitarios en Europa que parten de c贸mo se concibe la formaci贸n: hay pa铆ses que interpretan que la universidad es una piedra crucial en el progreso cient铆fico y tecnol贸gico, en el tejido econ贸mico y la mejora de la calidad de vida; pa铆ses donde las universidades privadas no existen y se considera que quien estudia en la universidad est谩 haciendo su trabajo durante los a帽os formativos y por ello se le paga una beca salario. En el otro extremo, otros Estados apuestan por la idea de que quien sale ganando es el individuo que se lleva la formaci贸n, y es por eso que la educaci贸n superior se privatiza y la inversi贸n es personal: estudian quienes tienen dinero o quienes se endeudan. Luego hay toda una gama intermedia, un combinado de los dos planteamientos; pa铆ses en los que no existen las becas salario, pero se cubren las matr铆culas, o se ofrecen rebajas fiscales a familias con hijos o hijas cursando estudios. 鈥淵 lo que hace nuestro pa铆s desde hace diez a帽os es evolucionar a un modelo que pone m谩s peso en el inter茅s individual de quien estudia, pero con bandazos, porque primero hubo una gran subida de precios de las matr铆culas y ahora han bajado鈥, resume.

Mientras para Mercedes Saler resulta complejo concebir un cambio en el sistema universitario a corto plazo, Guillermo Mu帽oz expone otro discurso: 鈥淗emos asumido cambios estructurales de Bolonia como si fueran algo completamente est谩tico. Frente a los siglos de existencia de las universidades, tenemos un sistema de dos d茅cadas y resulta que es inm贸vil, que es la eternidad, cuando se ha demostrado que no solo es un sistema inoperativo que est谩 generando precariedad, destrozando la calidad de vida de la gente e incluso la raz贸n de ser de las propias de las universidades; sino que tampoco da salida al futuro鈥. En el punto de la raz贸n de ser de las universidades es en el que aterriza Dami谩n Herrero cuando retoma el tema de la privatizaci贸n. 鈥淟a educaci贸n es muy importante, y las desigualdades empiezan mucho antes de la universidad, en las etapas m谩s tempranas. Pero, en general, en la educaci贸n superior es donde se adquiere el control del lenguaje abstracto, que permite entender la pol铆tica: expulsar, excluir o segregar a la poblaci贸n de estos niveles de estudio es caminar hacia una sociedad cada vez menos democr谩tica, menos cohesionada y menos igualitaria鈥. Ah铆, dice, est谩 la lucha. 鈥淪i la educaci贸n se deja en manos privatizadoras, el escenario m谩s dist贸pico puede cumplirse鈥.