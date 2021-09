–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga September 20, 2021 264 puntos de vista

Universo 25, as铆 se llama el experimento que ten铆a como objetivo analizar c贸mo la alta densidad de poblaci贸n afecta al comportamiento de los ratones.

Se cre贸 un ambiente verdaderamente paradis铆aco para los roedores. En un cubo de unos metros cuadrados se mantuvo una temperatura ideal, hab铆a un acceso ilimitado a la comida y agua, as铆 como al material para la construcci贸n de nidos. Cada semana se limpiaba el lugar y se tomaban todas las medidas de seguridad necesarias para que los roedores se sientan bien. Seg煤n las estimaciones, 9.500 ratones podr铆an comer al mismo tiempo sin ninguna molestia, y 6.144 ratones podr铆an consumir agua sin ning煤n problema.

En este para铆so se colocaron cuatro pares de ratones que tardaron muy poco tiempo en entender las condiciones en las que se hab铆an metido y comenzaron a reproducirse. A este per铆odo de desarrollo, Calhoun lo llam贸 la fase A.

Al nacer las primeros cr铆as, comenz贸 la segunda fase B. Esta era una etapa de crecimiento exponencial de la poblaci贸n en un cubo en condiciones ideales. El n煤mero de ratones se duplic贸 cada 55 d铆as.

A partir de los 315 d铆as del experimento, la tasa de crecimiento de la poblaci贸n se redujo significativamente, ahora el n煤mero se duplicaba cada 145 d铆as, lo que marc贸 la entrada en la tercera fase C. En ese momento viv铆an unos 600 ratones en el tanque, se formaba una jerarqu铆a y cierta vida social. El crecimiento empez贸 a ralentizarse y no por la falta de recursos. Lo que empezaba a faltar era el espacio: m谩s de 300 machos compet铆an ahora por conquistar y mantener territorios, sin los cuales no pod铆an reproducirse.

Apareci贸 la categor铆a de parias, que fueron expulsados al centro del cubo. A menudo, se convert铆an en v铆ctimas de agresiones. En primer lugar, estos marginados eran los j贸venes que no hab铆an encontrado un papel social en la jerarqu铆a de la sociedad ratonil. En las condiciones ideales, los ratones viv铆an demasiado tiempo y los viejos no cedieron el paso a los j贸venes.

Por lo tanto, la agresi贸n se dirig铆a a menudo a las nuevas generaciones nacidas en el cubo. Despu茅s de la expulsi贸n, los hombres se quebraron psicol贸gicamente, mostraron menos agresi贸n, no estaban dispuestos a proteger a sus hembras embarazadas ni a desempe帽ar ning煤n papel social.

Las hembras se pon铆an cada vez m谩s nerviosas, ya que el aumento de la pasividad de los hombres las hac铆a m谩s vulnerables a los ataques. Como resultado, las hembras se volvieron agresivas para proteger a su descendencia. Sin embargo, la agresi贸n parad贸jicamente se dirigi贸 no solo hacia los dem谩s, sino hacia sus cr铆as. La tasa de natalidad disminuy贸 considerablemente y la tasa de mortalidad de los animales j贸venes alcanz贸 niveles importantes.

Pronto comenz贸 la etapa final del para铆so de los ratones, la fase D o fase de la muerte, como la llam贸 John Calhoun. El s铆mbolo de esta etapa fue el surgimiento de una nueva categor铆a de ratones llamados los guapos. A diferencia de la mayor铆a de los dem谩s habitantes, no hab铆a rastros de batallas brutales, cicatrices ni lana arrancada en sus cuerpos. Fueron los machos quienes demostraron un comportamiento inusual para la especie. Se negaron a pelear y a luchar por las hembras y el territorio, no mostraron deseo de aparearse, llevaron una vida pasiva.

Los guapos solo com铆an, beb铆an, dorm铆an y limpiaban su piel, evitando conflictos y cualquier funci贸n social.

El cient铆fico llev贸 a cabo otro experimento colateral. Coloc贸 varias hembras y estos machos guapos en otro cubo con las condiciones ideales en las que las cuatro primeras parejas de ratones del cubo se multiplicaron exponencialmente. Sin embargo, los roedores no cambiaron su comportamiento, se negaron a aparearse, a reproducirse y a realizar funciones sociales relacionadas con la reproducci贸n. Como resultado, no hubo nuevos embarazos y los ratones murieron de viejos en condiciones ideales.

Mientras tanto en la colonia original, la tasa de mortalidad de los ratones j贸venes era del 100%, el n煤mero de embarazos era insignificante y pronto lleg贸 a 0. Los ratones moribundos practicaban la homosexualidad, un comportamiento desviado e inexplicablemente agresivo en condiciones de exceso de recursos vitales.

El canibalismo floreci贸 con una simult谩nea abundancia de comida, mientras que las hembras se negaron a criar a los cachorros y los mataron. Los ratones murieron r谩pidamente, en el d铆a 1.780 despu茅s del comienzo del experimento muri贸 el 煤ltimo habitante del 鈥檖ara铆so de los ratones鈥.

Calhoun llev贸 a cabo 25 experimentos y todos tuvieron el mismo resultado.

A base de este experimento, Calhoun desarroll贸 una teor铆a de dos muertes.

La primera muerte es la muerte del esp铆ritu. Seg煤n el cient铆fico, se trata de abandono de patrones complejos de comportamiento, tales como el proceso de cuidado de la hembra, la reproducci贸n y el cuidado de la descendencia, la protecci贸n del territorio y los cachorros. En un mundo perfecto, seguro, con mucha comida y agua, sin depredadores, la mayor铆a de los individuos solo com铆an, beb铆an, dorm铆an, se cuidaban a s铆 mismos. Por otro lado, la falta de los roles sociales y el lugar en la jerarqu铆a social del para铆so ratonil, llev贸 a un enfrentamiento abierto entre los roedores adultos y los j贸venes, aument贸 el nivel de agresi贸n desmotivada. Seg煤n Calhoun, el crecimiento de la poblaci贸n y el aumento del contacto f铆sico, llevaron a la aparici贸n de individuos capaces solo de un simple comportamiento.

Despu茅s de la primera muerte, la muerte f铆sica o la segunda muerte es inevitable y es cuesti贸n de poco tiempo.





Fuente: https://mundo.sputniknews.com/20200…