De parte de SAS Madrid February 10, 2022 49 puntos de vista

Uno de cada tres espa帽oles afirma que la situaci贸n econ贸mica de su hogar ha empeorado en comparaci贸n con su estado hace seis meses. Esta es una de las principales conclusiones que se desprenden del 脥ndice de confianza del consumidor (ICC), una encuesta mensual que publica el Centro de Investigaciones Sociol贸gicas (CIS) y cuyos resultados de enero se han conocido este mi茅rcoles.

No obstante, la situaci贸n autopercibida por las familias es algo mejor que la que los encuestados ven en la econom铆a espa帽ola. As铆, el 59% de los encuestados cree que la econom铆a nacional est谩 peor ahora que hace seis meses. A nivel laboral, casi la mitad (46,6%) afirma que encontrar trabajo o mejorar las condiciones del actual es m谩s dif铆cil ahora que hace medio a帽o.

Sin embargo, pese a estas opiniones, la confianza de los consumidores en la econom铆a mejor贸 en enero en comparaci贸n con diciembre y alcanz贸 su m谩ximo desde octubre del a帽o pasado. El ICC -que traslada a n煤meros las respuestas a la encuesta- se elev贸 hasta los 89,3 puntos en enero, ocho por encima del nivel de diciembre.

Este 铆ndice se construye a partir de otros dos indicadores que miden la visi贸n que tienen los consumidores sobre la econom铆a actual y de las expectativas de futuro. De esta forma, el 铆ndice que mide la percepci贸n de la situaci贸n actual, se alz贸 en enero hasta los 73,6 puntos -3,8 por encima de diciembre-, mientras que el de las expectativas futuras creci贸 hasta los 105,1 puntos -12,3 puntos m谩s-.

La inflaci贸n se nota en el bolsillo

Uno de los problemas que m谩s preocupan a los consumidores es la inflaci贸n, que el pasado enero alcanzaba el 6% interanual y lleva meses movi茅ndose en niveles no vistos en casi 30 a帽os. Sobre este asunto, las expectativas de futuro de los consumidores no son buenas: m谩s de la mitad de los encuestados (55,3%) sostiene que la inflaci贸n ir谩 a peor a lo largo del a帽o. Una opini贸n que va en consonancia con las cifras que maneja el Banco de Espa帽a, que estima un incremento promedio de la inflaci贸n en 2022 del 3,7%, superior al 3,1% registrado el a帽o pasado.

Adem谩s, los efectos del alza de precio sobre los bolsillos ya se est谩n haciendo notar, pues uno de cada cinco espa帽oles considera que la inflaci贸n ha empeorado la situaci贸n econ贸mica de su hogar. Entre quienes declararon que su econom铆a personal era ahora peor que hace seis meses, la raz贸n m谩s arg眉ida fue “el alza continuada de precios”, muy por encima de motivos como la disminuci贸n del ingreso familiar, el estancamiento salarial o el aumento del gasto familiar (todas ellas en torno al 11%).

Pisos e hipotecas m谩s caros

Los espa帽oles apuestan tambi茅n porque las grandes decisiones de consumo resultar谩n m谩s costosas en el futuro pr贸ximo. Seg煤n el CIS, seis de cada diez encuestados esperan que el precio de la vivienda siga creciendo en 2022 y casi la mitad (un 48%) cree que los tipos de inter茅s que cobran los bancos en sus pr茅stamos ir谩n al alza.

Sin embargo, las expectativas de consumo y ahorro no han sufrido grandes alteraciones. El 61% considera que sus posibilidades de adquirir bienes duraderos (tales como coches, muebles, electrodom茅sticos, pero no inmuebles) siguen igual, frente a un 19,3% que consideran que han empeorado y un 16,6% que han mejorado. En cuanto al ahorro, la mitad de los encuestados considera que sus posibilidades de ahorrar no cambiar谩n, frente al 29,4% que cree que empeorar谩n y el 18,4% que espera que mejoren.

