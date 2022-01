–

M.H.: En diciembre fuiste moderador de una mesa “Argentina y Am茅rica Latina ante las negociaciones con el FMI” con Ricardo Aroskind, Christian Castillo, Mart铆n Lousteau (no s茅 si estuvo presente) y Noem铆 Levy. 驴Contanos qu茅 pas贸?

J.M.: Primero hay que decir que algo pas贸 en este 煤ltimo per铆odo electoral, donde parad贸jicamente, el tema de la crisis, que hoy vemos claramente los efectos de la negociaci贸n con el FMI, que han marginado a una campa帽a electoral mucho m谩s superficial, en general el 谩nimo social era “me gusta tal o cual candidato”. Mientras que la realidad es que el tema del FMI es un tema central, estamos viendo en estos d铆as c贸mo se est谩 negociando, el FMI hizo una declaraci贸n diciendo que la Argentina tiene que hacer un ajuste econ贸mico regresivo, con reducci贸n del gasto p煤blico, vinculado al tipo de cambio, a las tarifas de los servicios p煤blicos, que bien sabemos tiene que ver con el deterioro de las condiciones de vida populares, cuando tenemos dos crisis sucesivas, sobre todo los dos 煤ltimos a帽os de Macri, donde viene este 煤ltimo cr茅dito del FMI y luego los dos primeros a帽os de Alberto Fern谩ndez que est谩 en el marco de la expectativa que plante贸 su gobierno, pero tambi茅n existe una situaci贸n de deuda que aparece en mitad de la escena.

El debate no solo fue situar qu茅 sucedi贸 con la deuda, qui茅nes fueron los actores, etc. Sino tambi茅n la situaci贸n de emergencia, y la pregunta cu谩les son las propuestas, qu茅 est谩n planteando. Porque no solo se trata de hacer diagn贸sticos, sino tambi茅n saber cu谩les son las propuestas.

Y la verdad es que fue un evento muy importante por voces distintas que hacen crecer el debate. No es un debate t茅cnico el que est谩 planteado en este momento, sino un debate a nivel de la sociedad. Uno de los temas que tienen las negociaciones financieras es que son secretas.

Nosotros hemos visto en todo el mundo que apenas terminaron las elecciones el presidente A. Fern谩ndez hace una declaraci贸n grabada que sale por cadena nacional, donde habla de que en los primeros d铆as de diciembre enviar铆a al Congreso nacional los acuerdos alcanzados con el FMI. Sin decir cu谩les son. Y de ah铆 en m谩s todo fue inc贸gnita.

Esto fue una apertura de ese debate. Y la importancia de hacer este ejercicio, poner diferentes referencias y opiniones distintas establece que ese debate tiene que ser social y no de especialistas y de grupos financieros y lobbies, que est谩n presionando para que Argentina haga un ajuste regresivo y tambi茅n las propuestas.

Uno de los mitos que se han creado es el del reloj, que hay un l铆mite de tiempo para arreglar. Esto tambi茅n fue importante para desmitificar este tipo de lugar com煤n que se ha instalado. Est谩 muy forzado por los analistas del establishment. Fue la idea de este debate poner al descubierto este tipo de ideas.

M.H.: Tuviste que moderar una mesa con pesos pesados.

J.M.: Una de las caricaturas que se hace del tema de la deuda, por personas que tienen intereses creados con este endeudamiento y con que se privilegie su pago, que ya sabemos que es una situaci贸n basada claramente en un vaciamiento.

Esta famosa deuda de los 44.000 millones de d贸lares del FMI no tiene contrapunto ni en puentes, ni caminos, ni escuelas, ni viviendas, tiene que ver con un juego financiero perverso de ingreso de capitales de corto plazo, financiamiento de fuga de capitales. Estos son temas anunciados en las investigaciones pero a las que no se les pone nombre y apellido que es lo que se debiera hacer.

En este debate una de las caricaturas que se hace es que quienes tenemos una opini贸n distinta, que el tema de Argentina y la deuda tiene que ser una de las prioridades de la sociedad, y no la especulaci贸n financiera, es ponernos la caricatura que nosotros no queremos discutir nada que solamente tenemos consignas, que no tenemos ni ideas ni propuestas.

Y este debate que se hizo fue muy interesante, estaba presente Ricardo Aroskind que es una persona de un muy buen nivel como analista que trajo muy buenas ideas y propuestas respecto del tema. Y las opiniones tambi茅n, de una especialista de M茅xico que trabaja con el Tesoro de ese pa铆s, fue muy interesante el ver el tema de la deuda no como un tema solo de la Argentina sino como com煤n a los pa铆ses perif茅ricos y particularmente de Am茅rica Latina.

Esta conferencia est谩 en internet y se puede acceder a ella a trav茅s de Clacso. Era una aventura pensar en un debate de estas caracter铆sticas pero era necesario hacerlo y el resultado fue realmente muy importante, sobre todo para ver l铆neas pr贸ximas para hacer m谩s cosas. Yo creo que el tema FMI va a seguir cubriendo todo el escenario en los pr贸ximos meses. Ya vimos la movilizaci贸n del viernes 10 de diciembre que en principio el eje de la convocatoria era otro, pero pas贸 a ser el tema de la deuda el tema central. Y el s谩bado 11 en la movilizaci贸n de la izquierda el tema del “No al FMI” fue tambi茅n principal.

Estos temas que ya tienen otro correlato, sobre las consecuencias de un eventual acuerdo urgente, como parec铆a estar rondando, tiene necesidad de respuesta y este debate de voces distintas nos dej贸 varios aprendizajes, por un lado cu谩les son las posiciones y a quienes tenemos otra posici贸n nos da la posibilidad de presentarlas pero adem谩s de ajustar el debate para tener mayor capacidad de convocatoria a ese debate. Me parece un logro importante en este tipo de eventos.

La idea de que el FMI nos iba a permitir crecer para poder pagar ha chocado contra la pared

M.H.: 驴Cu谩l es tu opini贸n respecto del pago de la deuda?

J.M.: En diciembre de 2019 con el cambio de gobierno era el momento m谩s oportuno para iniciar una investigaci贸n, esto se dec铆a en la campa帽a inclusive. Hab铆a que hacer una auditor铆a completa de la deuda para ver qu茅 fue lo que ocurri贸, qui茅nes son los responsables. Ya sabemos que hay responsables desde aqu铆, de qui茅nes lo llevaron adelante, las normativas que no se han cumplido y tambi茅n el vaciamiento de reservas vinculado con el juego financiero, la fuga de capitales, este tema tiene que ser investigado.

No se ha hecho la investigaci贸n con una teor铆a que tiene que ver con una parte de los economistas que se llaman heterodoxos que afirmaban que el tratamiento de la deuda iba a tener la comprensi贸n de los acreedores, primero los privados, con una negociaci贸n de un a帽o que hizo Mart铆n Guzm谩n y luego del FMI. Con la idea de que nos iban a permitir crecer para poder pagar. Esta ilusi贸n ha chocado contra la pared.

Si hay algo que ha quedado demostrado es que este FMI no es otro FMI, que no pide mejoramiento econ贸mico sino ajuste econ贸mico. Y ahora estamos en una hora cr铆tica. El argumento que utiliza actualmente es que se pueden haber equivocado, pero que ahora no queda otra porque si no entramos en default.

Default significa no pagar la deuda. Esta deuda, que es el r茅cord que el FMI ha dado a un pa铆s, tiene una magnitud enorme, 44.000 millones de d贸lares. Los primeros dos a帽os, sobre todo el 2019 se pagaron intereses, lo que ocurre es que a partir de septiembre de 2021 ha comenzado el pago de la amortizaci贸n, de pago de capital. Ac谩 se utiliz贸 un tipo de recurso extraordinario que es una emisi贸n de Derecho Especial de Giro (DEG) elegido para pagar las primeras cuotas.

Y el tema es que el 31 de marzo hay que pagar una nueva cuota y no hay manera de hacerlo. Se ha generado el mito de que acordar con el FMI es malo pero peor es no acordar. Y esta es una paradoja, porque el tema es que Argentina no puede pagar la deuda, porque los compromisos que se han acumulado de forma irresponsable han impuesto una deuda que no ten铆a sentido, no solo por la especulaci贸n financiera, sino por el tipo de pagos en condiciones que son imposibles de abarcar.

En este momento Argentina tiene que postergar este tema, tiene que extender la negociaci贸n, acreedores y deudores cuando hay una situaci贸n as铆, de cuello de botella, no se deja una deuda anterior sino que se suma a la nueva en el mismo paquete; extender el plazo de negociaci贸n.

Ac谩 es claro que el tiempo, si se juega a contrarreloj el que pierde es el que tiene que ceder. Si Argentina cree que tiene que negociar, la otra parte tiene todo el poder. Lo que hay que hacer es que el tiempo no juegue a favor del FMI, hay que dilatar esta negociaci贸n y, por supuesto, buscar las medidas que se correspondan: controlar el comercio exterior, la banca con respecto a los giros de capitales, avanzar en la investigaci贸n de lo que tiene que ver con la estafa del uso de divisas.

Y al mismo tiempo priorizar los intereses nacionales y populares. Este es el debate que est谩 abierto. De alguna manera estamos en este momento en el que se est谩 jugando el futuro. Estamos hablando de un cr茅dito a diez a帽os que va a atar la econom铆a argentina con supervisi贸n permanente del FMI, con cumplimiento de metas en esta condici贸n de priorizar el pago. Si eso ocurre, Argentina tiene un retroceso hist贸rico nuevamente.

Tenemos ya un largo recorrido respecto al FMI y las consecuencias que tiene. Este es el debate abierto que se hab铆a mantenido latente, y hay que derribar ese mito que la Argentina no puede hacer otra cosa que aceptar. La derecha y el establishment lo han impuesto a esto.

Tenemos que ser capaces de replantear cu谩les son los intereses nacionales y populares que est谩n en primera l铆nea y, por otro lado, el tema de la investigaci贸n de la deuda, la auditor铆a, la cuesti贸n vinculada a cu谩les son las prioridades y el hecho que existe un Estado de necesidad.

Tenemos un ministro de Econom铆a que ha estado m谩s dedicado a los temas de la deuda que a la econom铆a argentina, estamos en 茅poca de rebrote de la pandemia con una gran crisis econ贸mica y, sin embargo, el tiempo dedicado del ministro es para hablar con el FMI.

Creo que hay que cambiar las prioridades, el tema es el recupero del empleo, de la producci贸n, de las condiciones de vida, de la distribuci贸n del ingreso, el cambio del sistema impositivo para que recaiga no sobre los que menos tienen sino sobre los que tienen m谩s capacidad contributiva.

Y una relaci贸n con el mundo que tenga que ver con no estar cautivos a la deuda y donde se imponen pol铆ticas exteriores, sino que el pa铆s pueda tener independencia econ贸mica. Este debate empieza a abrirse, la izquierda participa y tiene una posici贸n clara, pero tiene que ser mucho m谩s amplia, y tiene que haber una movilizaci贸n popular mucho m谩s amplia pero para hacerlo tambi茅n hay que comprender el desaf铆o que est谩 presente y proponer alternativas.

El primer mito a romper es este que afirma que no hay alternativas. No es cierto, no es f谩cil tampoco, pero vale m谩s esta perspectiva que busque sostener los intereses nacionales y populares, que ceder al tema de los intereses financieros que son altamente extorsivos en lo que plantean.

La Haine