Unos 4.000 vecinos de la Ca帽ada Real se preparan para otro invierno sin calefacci贸n: “Vamos a seguir luchando”

“Seguimos luchando por unos contadores y unas instalaciones adecuadas, unas infraestructuras legales y pagar la luz como todos los vecinos, porque es un derecho”, afirma la portavoz de la asociaci贸n Al Shorok-AmanecerLa delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes Gonz谩lez, ha propuesto realojar a todas las familias de la Ca帽ada Real Galiana en un plazo de tres a帽os

Un total de 4.000 vecinos de la Ca帽ada Real Galiana, en Madrid, entre ellos 1.800 menores, que han vivido m谩s de un a帽o de “supervivencia pura y dura” sin luz, se preparan para vivir otro invierno sin calefacci贸n, pero no se rinden y aseguran que van a “seguir luchando” para que se les restablezca el suministro el茅ctrico,. “Queremos luz inmediatamente porque no se puede consentir que m谩s de 4.000 personas, 1.800 de ellas menores, pasen otro invierno sin calefacci贸n”, ha subrayado la presidenta de la asociaci贸n cultural Tabadol del sector VI de la Ca帽ada Real, Houda Akrikez, en declaraciones a Europa Press.

Akrikez ha reclamado “contratos” como el que tiene cualquier ciudadano perteneciente a la Comunidad de Madrid, para poder “pagar el suministro el茅ctrico”. “Vamos a seguir en nuestra lucha, nuestro mensaje es claro, justo, un reconocimiento ciudadano, queremos luz y la queremos pagar”, ha afirmado. A su juicio, lo que est谩n viviendo es “un atropello de los derechos humanos” porque al no tener electricidad, sus viviendas no cumplen con las condiciones adecuadas para vivir.

En el caso de los ni帽os y ni帽as, Houda Akrikez explica que tienen que hacer los deberes del colegio “bajo una lamparita que se carga con la luz del d铆a”. Adem谩s, dice que el fr铆o ya est谩 pasando factura a su salud pues, en su caso, lleva una semana con una bronquitis aguda.

Para movilizarse, los vecinos de la Ca帽ada Real han creado una plataforma c铆vica de apoyo a la lucha por la luz de Ca帽ada Real Galiana, a la que pueden adherirse ciudadanos, organizaciones, entidades sociales. Tambi茅n pueden enviar v铆deos de apoyo a la direcci贸n: plataformaporlaluzcanadareal@gmail.com.

Asimismo, el pasado 27 de octubre, los vecinos del sector VI presentaron una solicitud de contratos a UFD, la empresa distribuidora de electricidad del grupo Naturgy. En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, la compa帽铆a precisa que UFD est谩 “en disposici贸n de atender todas las peticiones de conexi贸n a su red de distribuci贸n que vayan acompa帽adas de la documentaci贸n que exige la legislaci贸n”. En este sentido, la compa帽铆a asegura que est谩 “plenamente implicada en colaborar en la resoluci贸n del problema, siempre dentro de sus limitadas competencias y del estricto cumplimiento de la legalidad vigente”.

La lucha sigue en el sector V

Por su parte, los vecinos del sector V de la Ca帽ada Real consiguieron organizarse para tener luz, controlando mucho el consumo, aunque temen que ahora cuando todos conecten las estufas y radiadores ante la ola de fr铆o, superen la potencia m谩xima y se queden otra vez sin electricidad. “Seguimos luchando por unos contadores y unas instalaciones adecuadas, unas infraestructuras legales y pagar la luz como todos los vecinos, porque es un derecho”, ha explicado a Europa Press la portavoz de la asociaci贸n Al Shorok-Amanecer, Cristina Poza.

Poza ha puesto en valor el trabajo realizado por los vecinos del sector V para que todo el mundo tuviera luz. “Al principio, nos turnamos, 铆bamos viendo c贸mo combinaban los transformadores para que no saltara la luz, el trabajazo de los vecinos en la calle cambiando el flujo de los transformadores, ha sido la supervivencia pura y dura. Unos se encargaban de recoger dinero, otros de comprar materiales, otros de picar zanjas, otros de poner cableado nuevo”, ha recordado. Si bien, se帽ala que, hasta que no tengan contadores legales, siempre estar谩n con la “amenaza constante” de levantarse una ma帽ana, pulsar el interruptor de la luz y que no se encienda, miedo que se incrementa ante las olas de fr铆o como la que ha entrado esta semana en Espa帽a y ante posibles borrascas como Filomena.

Ante esta situaci贸n, el pasado mes de enero de 2021, distintas comunidades cristianas enviaron una carta al Papa Francisco pidiendo “su mediaci贸n y su oraci贸n por la dificil铆sima situaci贸n” que estaban viviendo en la Ca帽ada Real Galiana. Sin embargo, el sacerdote de San Carlos Borromeo, Javier Baeza, firmante de aquella misiva, ha informado a Europa Press de que no han recibido respuesta, ni siquiera el acuse de recibo.

Realojar a las familias en tres a帽os

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes Gonz谩lez, propuso a comienzos del pasado mes de octubre, en una reuni贸n mantenida con la presidenta regional, Isabel D铆az Ayuso, realojar a todas las familias de la Ca帽ada Real Galiana en un plazo de tres a帽os, a trav茅s de un presupuesto de 200 millones de euros entre todas las administraciones.

Adem谩s, la semana pasada, el secretario de Estado de Agenda 2030, Enrique Santiago, anunci贸 durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, que van a destinar 5 millones de euros a paliar la situaci贸n en la Ca帽ada Real, con lo que demuestran, seg煤n dijo, “la voluntad pol铆tica” del Gobierno para dar una soluci贸n a esta situaci贸n.

Precisamente, el pasado 28 de septiembre se constituy贸 un grupo de trabajo interministerial impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para dar soluciones integrales a la poblaci贸n de la Ca帽ada Real. El equipo, compuesto por los ministerios de Derechos Sociales, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y el Alto Comisionado para la Pobreza Infantil, est谩 coordinado por la Delegaci贸n del Gobierno en Madrid.

La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Mart铆n, celebr贸 y acogi贸 “de buen grado” que el Gobierno de Espa帽a se implique en los realojos de habitantes de la Ca帽ada Real Galiana. Seg煤n han indicado a Europa Press fuentes de la Consejer铆a de Medio Ambiente y Vivienda de la Comunidad de Madrid, pr贸ximamente se convocar谩 el Comit茅 Ejecutivo, que es el 贸rgano de la toma de decisiones y, una vez que se celebre, se convocar谩 la comisi贸n de seguimiento del Pacto Regional por la Ca帽ada Real Galiana.

En todo caso, las mismas fuentes han precisado que, desde el Comisionado regional de la Ca帽ada Real se est谩n manteniendo reuniones con los grupos parlamentarios y se est谩 trabajando de manera coordinada con ayuntamientos y delegaci贸n. Pero mientras administraciones y distribuidora insisten en mostrar su buena voluntad para solucionar el problema, ya ha pasado un a帽o y 4.000 personas, entre ellos 1.800 menores, se vuelven a enfrentar a la incertidumbre de tener que pasar otro invierno sin luz y helados de fr铆o.

