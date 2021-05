–

Durante el segundo a帽o de la II Rep煤blica, en 1933, los aviadores espa帽oles Barber谩n y Collar despegaron en Sevilla, cruzaron el Charco y aterrizaron en Camag眉ey (Cuba) Aquellos 7.895 kil贸metros en 40 horas sin escalas, superaron en muchos aspectos al vuelo en solitario, seis a帽os antes, del filo-hitleriano Charles Lindbergh (Nueva York-Par铆s, 6000 kms. en 33 horas) La haza帽a de aquellos pilotos a bordo de un sesquiplano bautizado Cuatro Vientos se hizo instant谩neamente famosa. En Cuba, se elevaron sonetos en su honor:

鈥淎udaz Cuatro Vientos, tu excelsa jornada

en pos de la ruta que Col贸n traz贸

es el breve arrullo de una patria amada

que al darnos su idioma, su sangre nos dio鈥︹

Pero la epopeya termin贸 tr谩gicamente cuando el Brueguet XIX Super Bid贸n, en el corto vuelo de La Habana a M茅xico, desapareci贸 en territorio mexicano 鈥搊, quiz谩, en el mar Caribe. Pese a que 30.000 personas rastrearon 300.000 kil贸metros cuadrados, lo 煤nico que se hall贸 fue un neum谩tico en Chiltepec. Esa especie de salvavidas casero fue reconocido en M茅xico capital por el sargento mec谩nico Madariaga quien no hab铆a subido al Cuatro Vientos en La Habana por estar aquejado de una malaria -probablemente adquirida en Alhucemas durante la guerra contra el Rif 鈥揺n el par谩grafo final, volveremos sobre la suerte que Madariaga corri贸 en la primera represi贸n del 鈥渇ranquismo en Paz鈥.

Hasta aqu铆, los hechos nudos que conocemos. A partir de aqu铆, entramos en el pi茅lago de las especulaciones insensatas. Extra铆das de distintos medios nada fiables, las reproducimos literalmente:

En los media universales: el accidente fue causado por

Ocho a帽os despu茅s de la desaparici贸n, la revista mexicana Hoy, fue advertida [驴por qui茅n?] de que algunos indios estaban vendiendo objetos personales y cambiando divisas que pertenecieron a los tripulantes del Cuatro Vientos. Seg煤n esta versi贸n, el avi贸n se habr铆a estrellado y los pilotos sobrevivieron, pero fueron asesinados en alg煤n lugar de la sierra Mazateca. La leyenda negra habla de pillaje, hurto e incluso de canibalismo [a帽eja acusaci贸n misionero-colonial; ya que estos 鈥榠ndios鈥 eran de natural rijosos y diab贸licos, ten铆an forzosamente que ser can铆bales, incluso en el siglo XX]

Los medios mexicanos [y los espa帽oles] retomaron la desaparici贸n del Cuatro Vientos y la convirtieron en leyenda apoyados en un supuesto testimonio de un ranchero de nombre Juli谩n D铆az Ordaz, familiar de Gustavo D铆az Ordaz (presidente de M茅xico 1964-1970). La informaci贸n se la proporcion贸 Antonino Avenda帽o, gran amigo suyo 鈥搎uien, dicen, que luego fue asesinado por los indios mientras intentaba defender a los aviadores-. El origen parece estar en las denuncias que una despechada esposa, Dalida Furente, manifest贸 como venganza por las infidelidades de su marido, precisamente el indio Bonifacio Carrera. El terrateniente asegur贸 que los aviadores hab铆an ca铆do en un cerro de la Sierra Mazateca y que un grupo de ind铆genas encabezados por Bonifacio los mat贸 para robarles [vaya, este ind铆gena no s贸lo era ad煤ltero sino tambi茅n asesino; 驴por qu茅 no lo arrestaron de inmediato?]

Seg煤n la revista mexicana Hoy, el avi贸n cay贸 al sur de la Sierra Madre Oriental, en pleno territorio mazateco, entre los poblados de Las Guacamayas y Matzantzongo, en las cercan铆as del rancho de la familia Carrera. No sabemos si lograron intentar un aterrizaje de emergencia. La susodicha revista envi贸 a la Sierra Mazateca al periodista Edmundo Valad茅s, quien durante varios meses realiz贸 una serie de reportajes semanales sobre el supuesto asesinato que se convirtieron en un gran 茅xito y que consolidaron la leyenda -incluso fue cre铆da en Espa帽a鈥 Con el tiempo, sus 鈥榠nvestigaciones鈥 fueron alimentadas con nuevas variantes del mito, la mayor铆a de ellas inveros铆miles鈥

Lo que hoy s铆 sabemos [隆cu谩nta jactancia!] es que ambos tripulantes sobrevivieron, aunque Barber谩n, situado en la parte delantera de la carlinga, qued贸 herido. Collar, en el asiento posterior, destinado al piloto, result贸 ileso y sali贸 a buscar ayuda entre los lugare帽os. En efecto los encontr贸. Entre ellos se hallaba Bonifacio Carrera, quien junto a Reynaldo Palancares y dos de sus hijos socorrieron a los accidentados, los llevaron a casa del primero y les aconsejaron que se dirigieran a Tehuac谩n, donde atender铆an a Barber谩n y podr铆an dar parte. En lugar de eso los asesinaron. Con la complicidad de Mois茅s Mart铆nez, Gabriel Olmos y Horacio Cabrera llevaron los cuerpos a enterrar a la jungla, junto con los restos desballestados del avi贸n [redacci贸n confusa: 驴tambi茅n enterraron los fierros del avi贸n?] De todo ello fueron testigos Luis Rico, una se帽ora, junto con sus dos hijas, que los vieron pasar con bultos y maletas ensangrentadas [sic] hacia la espesura. Los testimonios de otras cuatro familias confirmaron el hecho.

El diario Excelsior del 31.III.1964 contiene un reportaje de F. Aranz谩bal, que insist铆a en que los aviadores cayeron vivos y fueron asesinados. Se帽alaba que intereses pol铆ticos y econ贸micos hab铆an evitado conocer la verdad. Aunque asevera que el avi贸n llevaba valiosos presentes y que Bonifacio hab铆a cambiado en C贸rdoba la cantidad de 30.000 d贸lares.

En 1982, Bonifacio declar贸 que vendi贸 su rancho La Guacamaya para huir de la regi贸n. En tanto su esposa rese帽贸 que los investigadores que envi贸 el gobierno utilizaron la tortura para que su marido confesara donde enteraron los cuerpos de los pilotos espa帽oles. Asimismo, record贸 que en 1933 鈥渟u se帽or鈥 lleg贸 a la casa 鈥渃on dos maletas de cuero鈥. Eran de los pilotos del avi贸n que se estrell贸 en La Guacamaya.

Cincuenta a帽os despu茅s del accidente -por orden del Presidente en turno, cuya querencia hispanista nunca neg贸-, se organiz贸 una gran expedici贸n militar que incluy贸 un escuadr贸n de helic贸pteros. Temerosos de una acogida hostil por parte de los indios, disfrazaron la operaci贸n como humanitaria. El punto exacto del accidente fue se帽alado por dos periodistas de Imevisi贸n gracias a los cuales el general Guerrero pudo entrevistar a los protagonistas y testigos a煤n sobrevivientes que, de manera c铆nica y no por ello menos sincera, sabedores de que el delito hab铆a prescrito, confesaron el terrible final de la epopeya del Cuatro Vientos.

Muchos a帽os despu茅s, el general Maldonado observ贸 en el carnaval de Huatla, capital de la zona mazateca, a un individuo cuya media filiaci贸n coincid铆a con la de Bonifacio Carrera y que iba disfrazado de piloto, con la chamarra y la gorra de cuero y los correspondientes gogles.>>

Las estrepitosas incongruencias que trufan estas 鈥榥oticias鈥 s贸lo son comparables en estulticia con la credibilidad que los plum铆feros chismosos 鈥搉o merecen ser periodistas- dan a sus fuentes de informaci贸n. 驴C贸mo vamos a creer en las deposiciones m谩s que tard铆as de un terrateniente, de unos generales e incluso de unos ind铆genas sometidos a un asedio permanente?, 驴c贸mo creer que unos gacetilleros de televisi贸n oficien de gu铆as para el Ej茅rcito mexicano?; en medio de un carnaval, 驴c贸mo un general identifica a un mazateco asesino?, 驴porque viste una chamarra de aviador espa帽ol? Podr铆amos seguir preguntando pero vamos a finalizar este par谩grafo con una muestra escandalosa y flagrante de racismo: cuando se asevera que los asesinos mazatecos confesaron sus cr铆menes 鈥渄e manera c铆nica y no por ello menos sincera鈥 porque sab铆an que hab铆an prescrito. No menos sinceramente, nos preguntamos: 驴cu谩ndo prescriben los delitos cometidos por mazatecos? En parte porque son castigados antes de cometerse, nosotros dir铆amos que nunca. Diga lo que diga la ley.

Los mazatecas

No vamos a explayarnos en su etnograf铆a y/o antropolog铆a porque en internet y en las bibliotecas 鈥搚 no digamos en su territorio-, hay mucha informaci贸n sobre este pueblo ind铆gena. As铆 pues, nos centraremos en unos pocos aspectos etnohist贸ricos.

Sus vecinos 鈥搚 parientes m谩s o menos pr贸ximos-, los Chinantecos, fueron estudiados intensamente por los antrop贸logos a ra铆z de su alebrestada oposici贸n durante los a帽os 1970-1980 a un emprendimiento hidr谩ulico: la represa de Cerro de Oro que caus贸 el expolio y la deportaci贸n de unas 20 o 30.000 almas, Chinantecos Ojitecos y algunos Mazatecos. Vamos a resumir los intr铆ngulis del mesianismo (as铆 lo califica la antrop贸loga Barabas) que subyac铆a a la susodicha oposici贸n:

鈥淓n 1972, al ind铆gena Andr茅s Felipe Rosas se le present贸 un desconocido y le dijo:



隆Oiga mire como se ve desde aqu铆 hasta el Cerro de Oro, ya hay muchas brechas!, 驴Usted dice que se llevar谩 a cabo el trabajo de la presa Cerro de Oro?

Y contest贸 Andr茅s: -Yo creo que no, porque este r铆o corre mucho. 驴De d贸nde viene Usted?

Y contest贸 el desconocido: -Yo me llamo Ingeniero el Gran Dios. Yo vivo aqu铆 [es el Mes铆as]

El ejidatario Rosas dice que el Ingeniero El Gran Dios trae una Virgen de Guadalupe en la espalda [es la Mes铆as]. Y, en 1973, no fue el Ingeniero El Gran Dios, sino la propia Virgen de Guadalupe la que apareci贸, y dijo: -Habla con Diego [D. Lorenzo, presidente municipal de Ojitl谩n], y dile que, como quer铆a una prueba, me presento yo; y que procure hablar con el presidente municipal de Tuxtepec para que la presa no se haga, porque no va a aguantar el Cerro y al poco tiempo se va a reventar鈥

En el 煤ltimo mensaje, ante la infructuosidad de la mediaci贸n, se rompe el pacto y la Virgen decide no proporcionar pruebas de su aparici贸n.鈥 (cf. Alicia M. Barabas, 1977, 鈥淢esianismo chinanteco. Una respuesta pol铆tico-religiosa ante la crisis鈥, pp. 66-75; en Revista Mexicana de Ciencias Pol铆ticas y Sociales, UNAM, http://dx.doi.org/10.22201/fcpys.24… )

La guerra contra los ind铆genas que estall贸 con la represa de Cerro de Oro, nos permite una comparaci贸n relativamente plausible con los chismes desatados por la desaparici贸n del Cuatro Vientos. En aquella ocasi贸n, entre Chinantecos y Mazatecos surgi贸 una rebeli贸n que podr铆a definirse como mesi谩nica 鈥搖n t茅rmino que preferimos no usar. Sin embargo, cincuenta a帽os atr谩s, entre los Mazatecos lo que hubo fue murmuraci贸n, hablillas鈥 y racismo. Claro est谩 que las consecuencias de uno y otro incidente son absolutamente dispares pero, aun as铆, el hilo cronol贸gico nos demuestra que, entre ind铆genas vecinos pero diferentemente 鈥榗onflictivos鈥, el sendero causal no va siempre en una sola direcci贸n. Sostenemos, por tanto, que ser铆a in煤til ver en los chismes del Cuatro Vientos una pulsi贸n tecnof贸bica 鈥揺l avi贸n como p谩jaro letal e invasor- como la que algunos despistados creen poder achacar a Cerro de Oro 鈥揹onde lo que hubo fue s贸lo defensa del territorio.

Modesto Madariaga Almendros (Corral de Almaguer, Toledo, 1904 – Buenos Aires, 1974)

El h谩bil mec谩nico Madariaga

En los a帽os 1920鈥檚, Madariaga fue un mec谩nico de vuelo al que se rifaban los aviadores m谩s poderosos 鈥搚 aventureros. Por eso, fue seleccionado para cuidar el Brueguet SuperBid贸n. Como apunt谩bamos al principio de esta nota, el 20.junio.1933, en La Habana, cuando el Cuatro Vientos despegaba hacia M茅xico, Barber谩n le dijo a Madariaga que se fuera con la Panamericana en el vuelo regular a Ciudad de M茅xico, ya que en el avi贸n con ellos, ubicado detr谩s del observador, ir铆a muy inc贸modo, adem谩s del malestar producido por las fiebres. Y con ello le salv贸 la vida.

Pontifica la caprichosa 鈥損or decir lo menos- Real Academia de la Historia (RAH) que 鈥淓l 18 de julio de 1936 se encontraba en activo… Procur贸 incorporarse al interior del aer贸dromo de Getafe, pero no lo consigui贸, teniendo que colaborar involuntariamente [sic, nuestras cursivas] en los sucesos de Cuatro Vientos de los primeros d铆as de la Guerra Civil鈥 Al finalizar 茅sta era teniente mec谩nico y responsable del Comit茅 del Socorro Rojo en Los Alc谩zares [Evidentemente no se salv贸 de las represalias posteriores porque], aunque, en 1939, durante el consejo de guerra al que le sometieron los ganadores del conflicto qued贸 claro que hab铆a actuado qued谩ndose en la zona gubernamental para proteger a su familia, fue condenado a treinta a帽os, conmutados m谩s tarde por catorce y disminuidos finalmente por a帽os de trabajo, hasta quedar en libertad condicional, restringida a residir a m谩s de 400 kil贸metros de Madrid. En total, pas贸 m谩s de dos a帽os en las prisiones militares de Totana, Castillo de Galeras, Los Alc谩zares y Alcal谩 de Henares.

Una vez en libertad vigilada, 鈥渓e surgi贸 una magn铆fica oferta del empresario Ram贸n Ar煤e Bengoechea, para trabajar en la Rep煤blica Argentina. Solicit贸 permiso y pasaporte, pero no se le concedi贸 y no quiso escapar, sino conseguir el indulto, ya que no se avergonzaba de nada que hubiera hecho [la RAH padece subjetivismo agudo y cr贸nico] Por fin, en 1948, consigui贸 el indulto total y, en febrero de 1949 march贸, primero solo a Argentina. A los nueve meses, se reuni贸 con su hijo y su esposa. Falleci贸 por c谩ncer hep谩tico en junio de 1974, reposando sus restos en el cementerio del Partido de Quilmes en Ezpeleta.鈥

Hoy sigue siendo bastante conocido el episodio del Cuatro Vientos, truculento y chismoso como pocos, pero, 驴qui茅n recuerda al mec谩nico Madariaga?

Antonio P茅rez, 22 mayo 2021

